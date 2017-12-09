Петиция за сокращение продолжительности новогодних праздников до 2 дней

Уважаемый Владимир Владимирович Путин,Просим рассмотреть возможность сокращения срока новогодних праздников до 2 праздничных дней — 1 и 2 января. Это позволит существенно оздоровить нацию, наладит работу государственного аппарата, бюджетных организаций и частных структур.Это решение предотвратит значительное число алкогольных и пищевых отравлений, преступлений на фоне постновогодней депрессии и делириума, наркотического и иного видов опьянения.Это решение позволит гражданам страны получать квалифицированную медицинскую помощь, а также пользоваться государственными услугами, в совершенно мертвый сегодня период между 30 декабря и 11 января.Наконец, это решение также повысит обороноспособность нашей страны.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com