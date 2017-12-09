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Петиция за сокращение продолжительности новогодних праздников до 2 дней

17:59. 9 декабря 2017 Просмотров - 304 5 коммент. Опубликовал:


Данилин Павел Москва, Россия

Уважаемый Владимир Владимирович Путин,

Просим рассмотреть возможность сокращения срока новогодних праздников до 2 праздничных дней — 1 и 2 января. Это позволит существенно оздоровить нацию, наладит работу государственного аппарата, бюджетных организаций и частных структур.

Это решение предотвратит значительное число алкогольных и пищевых отравлений, преступлений на фоне постновогодней депрессии и делириума, наркотического и иного видов опьянения.


Это решение позволит гражданам страны получать квалифицированную медицинскую помощь, а также пользоваться государственными услугами, в совершенно мертвый сегодня период между 30 декабря и 11 января.

Наконец, это решение также повысит обороноспособность нашей страны.

Эта петиция будет доставлена:
Президент России

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: петиция
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5 коммент.»

  • 801 602
    София 9 декабря 2017 в 18:58 Ссылка Пометить
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    Правильно! Простому народу, а его большинство, не на что праздновать да и что праздновать. Новый год на Руси в Марте, а церковный – в сентябре. Пусть западенцы, которых ЛжеПетр запустил к нам в окно, как воров, а не как честных людей – в двери, празднуют свой праздник. И меньше будет на Т.В. опостылевших рож, нагих и наглых!

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      Волемир София 9 декабря 2017 в 20:32 Ссылка Пометить
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      Отнимать все научились, а вот взамен ничего не дадут!
      Лишь бы заставить население круглый год без отпусков пахать?
      ТВ не смотри, и не будешь знать про опостылевшие морды.
      Для меня праздник – когда вся семья вместе и можно позволить себе потратить время на общение с детьми, сводить их на елку, на каток!
      И так всю зиму – уходим на работу по темну, возвращаемся также, словно летом не напахались – одно слово – рабы!
      А бухать у телека, хоть в НГ, хоть вообще в выходные – удел примитивных больных на голову людей. Никто не запрещает тебе 21 марта праздновать настоящее новолетие – при чем тут зимние каникулы???
      Бороться с пьянством отдельных индивидуумов ликвидацией зимних каникул у всего населения – это обман, лишь повод наказать нормальных, непьющих людей за пьянство пьющих! Ничего более глупого представить не мог!

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  • 326 224
    KOCMOHABT 9 декабря 2017 в 19:01 Ссылка Пометить
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    Кто пьёт, тем пусть сокращают. Причём тут непьющие? У курильщиков должен быть короткий отпуск и так далее, включая зарплату.

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  • 6295 2920
    Ralis 9 декабря 2017 в 19:36 Ссылка Пометить
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    Новый год- семейный праздник.Дети ожидают подарков и родительского общения.Совместные походы в кукольный театр,ТЮЗ на новогодние представления,на Ёлку.Даже товарищ Огурцов не мог додуматься до такого- вместо праздника продолжать ходить на работу!

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      Волемир Ralis 9 декабря 2017 в 20:27 Ссылка Пометить
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      В моей семье вообще никто не пьет!
      Мы с женой и четырьмя детьми на НГ праздники ходим на елки, в лес на лыжах, по полдня на катке, а сам со старшим сыном с раннего утра успеваем у лунки посидеть!
      Эта петиция для алкашей, чтобы им здоровье сохранить! И чтобы украсть долгожданные каникулы у семей с детьми…
      Скорее всего петицию писал одинокий человек, который живет на работе и ему не понять простых семейных праздников, когда можно наконец зимой отдохнуть от буден со своими близкими.
      А еще может все прозаичнее – хозяева спешат лишить людей выходных, чтобы повысить производительность… Хотят нас превратить в чокнутых японцев, которые живут, только пока работают…

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