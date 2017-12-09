Петиция за сокращение продолжительности новогодних праздников до 2 дней
17:59. 9 декабря 2017 Просмотров - 304 5 коммент. Опубликовал: brahman
Данилин Павел Москва, Россия
Уважаемый Владимир Владимирович Путин,
Просим рассмотреть возможность сокращения срока новогодних праздников до 2 праздничных дней — 1 и 2 января. Это позволит существенно оздоровить нацию, наладит работу государственного аппарата, бюджетных организаций и частных структур.
Это решение предотвратит значительное число алкогольных и пищевых отравлений, преступлений на фоне постновогодней депрессии и делириума, наркотического и иного видов опьянения.
Это решение позволит гражданам страны получать квалифицированную медицинскую помощь, а также пользоваться государственными услугами, в совершенно мертвый сегодня период между 30 декабря и 11 января.
Наконец, это решение также повысит обороноспособность нашей страны.
Эта петиция будет доставлена:
Президент России
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
Правильно! Простому народу, а его большинство, не на что праздновать да и что праздновать. Новый год на Руси в Марте, а церковный – в сентябре. Пусть западенцы, которых ЛжеПетр запустил к нам в окно, как воров, а не как честных людей – в двери, празднуют свой праздник. И меньше будет на Т.В. опостылевших рож, нагих и наглых!
loading...
Отнимать все научились, а вот взамен ничего не дадут!
Лишь бы заставить население круглый год без отпусков пахать?
ТВ не смотри, и не будешь знать про опостылевшие морды.
Для меня праздник – когда вся семья вместе и можно позволить себе потратить время на общение с детьми, сводить их на елку, на каток!
И так всю зиму – уходим на работу по темну, возвращаемся также, словно летом не напахались – одно слово – рабы!
А бухать у телека, хоть в НГ, хоть вообще в выходные – удел примитивных больных на голову людей. Никто не запрещает тебе 21 марта праздновать настоящее новолетие – при чем тут зимние каникулы???
Бороться с пьянством отдельных индивидуумов ликвидацией зимних каникул у всего населения – это обман, лишь повод наказать нормальных, непьющих людей за пьянство пьющих! Ничего более глупого представить не мог!
loading...
Кто пьёт, тем пусть сокращают. Причём тут непьющие? У курильщиков должен быть короткий отпуск и так далее, включая зарплату.
loading...
Новый год- семейный праздник.Дети ожидают подарков и родительского общения.Совместные походы в кукольный театр,ТЮЗ на новогодние представления,на Ёлку.Даже товарищ Огурцов не мог додуматься до такого- вместо праздника продолжать ходить на работу!
loading...
В моей семье вообще никто не пьет!
Мы с женой и четырьмя детьми на НГ праздники ходим на елки, в лес на лыжах, по полдня на катке, а сам со старшим сыном с раннего утра успеваем у лунки посидеть!
Эта петиция для алкашей, чтобы им здоровье сохранить! И чтобы украсть долгожданные каникулы у семей с детьми…
Скорее всего петицию писал одинокий человек, который живет на работе и ему не понять простых семейных праздников, когда можно наконец зимой отдохнуть от буден со своими близкими.
А еще может все прозаичнее – хозяева спешат лишить людей выходных, чтобы повысить производительность… Хотят нас превратить в чокнутых японцев, которые живут, только пока работают…