“Петербург должен исчезнуть с лица земли” Фашисты об участи Ленинграда.

Телеканал «Дождь», в рамках программы об истории «Дилетанты», год назад провел опрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?»До того момента, как опрос был снят ввиду возмущения ряда зрителей и читателей, «да» ответили 54 процента почитателей канала.А известный писатель Виктор Астафьев написал еще в 1989 году:«Миллион жизней — за город, за коробки? Восстановить можно все, вплоть до гвоздя, а жизни не вернешь… А под Ленинградом? Люди предпочитали за камень погубить других людей. И какой мучительной смертью! Детей, стариков… Скажу откровенно, мне кажется, человечество неизбежно придет к такому же пониманию гуманности, что и я, — только не теперь и не завтра. Повторяю, может быть, век спустя».Логика Астафьева, очевидно, не принимает в расчёт последствий осуществления на практике его пожелания сдать город.Что же на самом деле прочили Ленинграду противники?Послушаем же их самих внимательно и будем помнить всегда, что:Начальник штаба Сухопутных войск Германии Франц Гальдер 8 июля 1941 года пишет в своём дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы».Генерал-лейтенант Альфред Йодль 7 октября 1941 года сообщает генерал-фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу: «Капитуляция Ленинграда, а позже и Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником… Нельзя кормить их население за счёт германской родины…»Гитлер 16 сентября 1941 года, в беседе с бригаденфюрером СС Отто Абецом, немецким послом в занятом германскими войсками Париже: «Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго азиатский яд источался в Балтийское море, должен исчезнуть с лица земли… Азиаты и большевики должны быть изгнаны из Европы, период 250-летнего азиатства должен быть закончен» (явная параллель между восприятием русских Гитлером и современными украинскими нацистами.)Вот отрывок из ещё одной директивы от 23 сентября 1941 года «DieZukunftderStadtPetersburg»: «Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населённого пункта… Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у её новой границы»Обращает на себя так же внимание запись от 27 октября 1941 года в журнале боевых действий группы армий «Север», в которой даже после предполагаемой военной победы под Ленинградом мирному населению предписывается умереть – «но, по крайней мере, не на наших глазах»:«Вопрос о Ленинграде и особенно о местном гражданском населении в большой степени занимает Верховное командование. Главнокомандующий Сухопутными войсками предложил заложить минные поля на пространстве перед собственной линией, чтобы не дошло до непосредственной борьбы войск против гражданского населения. Если красные войска в районе Ленинграда и Кронштадта сложат оружие и будут взяты в плен, то главнокомандующий не видит больше причин продолжать блокаду города. Войска должны быть передислоцированы в места их постоянного размещения. И в этом случае большая часть населения погибнет, но по крайней мере не на наших глазах».А вот какие перспективы рисовали союзники немцев финны. Финны предложили голод:после того, как стало очевидным, что «блицкриг» не удался, и немцам пришлось штопать «тришкин кафтан» – 5-го сентября германское командование стало перебрасывать свою танковую группу из-под Ленинграда на московское направление -тогда из генштаба финской армии в МИД Финляндии последовало разъяснение о позиции военного руководства, где, после обоснования нереальности оккупации финскими войсками Ленинграда, содержится совет:«Наступление на петербургские укрепления, имеющиеся между границей и Петербургом, потребуют, вероятно, много жертв, поскольку сильно защищены, и не лучше ли брать егос юга или же вообще, не заставить ли капитулировать жителей города с помощью голода» .11 сентября 1941 года президент Финляндии Ристо Хейкки Рюти заявил немецкому посланнику: «Ленинград надо ликвидировать, как крупный город».Еще раньше, 24 июня, после вручения Г. Герингу финским посланником в Берлине, бывшим премьер-министром Финляндии Кивимяки награды – Железного креста с цепью – в телеграмме президенту Финляндии посол сообщил: «Мы можем теперь взять что захотим, также и Петербург, который, как и Москву, лучше уничтожить… Россию надо разбить на небольшие государства».С этой телеграммой на следующий день были ознакомлены маршал Маннергейм, премьер-министр Финляндии Рангель и глава МИДа Виттинг.Тот же Кивимяки в «доверительном письме», которое 26 сентября он направил Виттингу, говорил, что «определение важнейшей цели Финляндии представляется как нельзя более актуальной и безотлагательной в плане того, чтобы взять Петербург». Углубляя свою мысль, Кивимяки настоятельно советовал «добиваться официально от Германии, чтобы Петербург полностью и окончательно уничтожить, поскольку он является постоянно притягательной силой для русского населения».

Источник: nashaplaneta.su