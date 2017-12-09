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Парижане встречают американцев

21:06. 9 декабря 2017 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:


Актуальное видео в свете заявлений Франции о победе над ИГИЛ https://colonelcassad.livejournal.com/3861505.html.
Лето 1944 года. Немцы организуют прогон пленных американских солдат по Парижу.
Французы выражают свое отношение к будущим освободителям. Особенно порадовал геройский французский буржуа пробивший в голову пленному американскому солдату.



Потом правда выяснилось, что французы все как один состояли в Сопротивление, но это было потом…
То-то потом немцы на подписании капитуляции удивлялись, что французы их тоже победили.

PS. На заглавной фотографии парижанки оплевывают пленных британских десантников.





Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: британская империя, военнопленные, вторая мировая война, Германия, Париж, США, фотографии, Франция, французы, юмор
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