Парижане встречают американцев
21:06. 9 декабря 2017 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Актуальное видео в свете заявлений Франции о победе над ИГИЛ https://colonelcassad.livejournal.com/3861505.html.
Лето 1944 года. Немцы организуют прогон пленных американских солдат по Парижу.
Французы выражают свое отношение к будущим освободителям. Особенно порадовал геройский французский буржуа пробивший в голову пленному американскому солдату.
Потом правда выяснилось, что французы все как один состояли в Сопротивление, но это было потом…
То-то потом немцы на подписании капитуляции удивлялись, что французы их тоже победили.
PS. На заглавной фотографии парижанки оплевывают пленных британских десантников.
Источник: colonelcassad.livejournal.com