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О физкультуре и спорте. ВП СССР

15:51. 9 декабря 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Сюжет на основе выдержки из аналитической записки

“О ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ: ЭТО НЕ ОДНО И ТО ЖЕ 

И ПО-РАЗНОМУ СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЛЮДЯХ, НА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

И НА ЕГО ПЕРСПЕКТИВАХ”

“…Спорт высоких достижений в наши дни это: берём малолетнего ребёнка, которого не жаль родителям, и начиная с возраста 5 — 6 лет его «дрессируем», загружая 6-ти и более часовыми ежедневными тренировками на протяжении всего детства и юности, не оставляя времени ни на что иное, что необходимо для того, чтобы человеческий детёныш вырос действительным Человеком.

Кто не сломался или чьи родители не поумнели — становится к 15 — 22 годам (в зависимости от вида спорта) чемпионом; к 25 — 35 годам (в зависимости от вида спорта) спортивная карьера заканчивается, после чего человеку предлагается жить по способности, к чему он в большинстве случаев не готов: нет каких-либо профессиональных знаний, а интеллект и кругозор не развиты настолько, чтобы войти в какую-либо профессию, не связанную со спортом.

Кроме того, организм изношен даже в том случае, если в спортивной карьере не было травм, оставивших после себя сколь-нибудь серьёзных последствия. Если же к тренировкам добавляется «биохимия», то к 35 годам к изношенности организма добавляются медицинские проблемы, вызванные «биохимией». …”

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Фильмы по книгам ВП СССР

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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