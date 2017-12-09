Лидер группы «Любэ» запустил флешмоб #PодинаГероев

Музыкант Николай Расторгуев заявил о присоединении к движению Putin Team.

«Друзья, 9 декабря, День Героев Отечества, и сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта «Герои рядом с тобой» и хочу запустить флешмоб «Родина героев», — говорит он на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

Расторгуев предложил прийти к памятникам выдающихся людей, привести их в порядок и сделать фотографии до уборки и после, выложить их в соцсетях с хэштегом #РодинаГероев.

«Таким образом, мы почтим память героев Отечества», — добавил он.

Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — «Команда Путина».

Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию».

В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.

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