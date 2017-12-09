Лидер группы «Любэ» запустил флешмоб #PодинаГероев
Музыкант Николай Расторгуев заявил о присоединении к движению Putin Team.
«Друзья, 9 декабря, День Героев Отечества, и сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта «Герои рядом с тобой» и хочу запустить флешмоб «Родина героев», — говорит он на видеозаписи, опубликованной в Instagram.
Расторгуев предложил прийти к памятникам выдающихся людей, привести их в порядок и сделать фотографии до уборки и после, выложить их в соцсетях с хэштегом #РодинаГероев.
«Таким образом, мы почтим память героев Отечества», — добавил он.
Хоккеист Александр Овечкин, который с 2005 года выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и является его капитаном, в начале ноября объявил, что создает общественное движение Putin Team — «Команда Путина».
Он подчеркнул, что всегда открыто поддерживал президента России, и отметил, что целью общественного движения будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы «показать всем сильную и сплоченную Россию».
В Кремле приветствовали инициативу Овечкина, однако отметили, что не знают, в какой форме будет реализована инициатива спортсмена.
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Источник: rusvesna.su
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Люблю “ЛЮБЭ”, но не приемлю любое начинание, которое называется не русским словом! Прекратите уничтожать свой язык, заменяя его на английский!
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Это система латинизации руского народа и руского языка. Посмотрите, как на автомобилях, сделанных в РФ сейчас практически все названия сделаны латинскими буквами, в том числе и на УАЗовском джипе: patriot. Практически все футболки, продаваемые в РФ с надписями на латинице. и RUSSIA тоже повсеместно пишется по-латинянски…
Это уродство и продажность россиянской элитки, которая еще в начале 19 века и не умела говорить по-руски.