Где и почему скрывают самого влиятельного человека на Земле
11:27. 9 декабря 2017 Просмотров - 686 Один комментарий Опубликовал: brahman
Ксения Кужман
Материал о жизни человека и его открытии, которое могло перевернуть ход истории, вызвал бурное обсуждение. В основном споры свелись к тому, что даже, если ученый вывел формулу вселенной, это не значит, что ее можно применить к жизни.
Многие задавались вопросом, что значит научился управлять Вселенной…. Как это понимать? А понимать это нужно буквально. Человек вывел формулу, с помощью которой можно свернуть Вселенную в одну точку и развернуть обратно, можно запустить время вспять и тд…
На этом фоне даже возможность создания идеального топлива меркнет.
Тем, кто не знаком с темой, предлагаю прочитать первую часть, в которой рассказывается, почему ученого прячут и от кого, что он мог изменить своим открытием, как Путин отреагировал на идею снять об ученом фильм, почему на самом деле математик пошел против своего сообщества и еще много интересных деталей.
Ответом на эти вопросы будет фильм режиссера Даррена Аронофски и называется он «Пи». Там наглядно показано, как подобные открытия уже применяются вовсю, а также явно показывают тех людей, которые хотят получить знания о подобных формулах, а также самих ученых. В фильме часто упоминаются числа Фибоначчи, золотое сечение, спираль.
А вот сюжет фильма «Пи»:
Макс Коэн — гениальный математик, страдающий жутчайшими головными болями, которые превращаются в дикий металлический скрежет и шум. Он разрабатывает теорию о том, что весь мир состоит из чисел, всё в окружающем мире можно объяснить числами.
Следовательно какие-то события в своих колебаниях и периодичности можно выстроить в систему, а из системы выстроить дальнейшее предугадывание этих событий. Для этого он ищет ключ, числовый ключ, который ляжет в основу его исследований. У Макса в квартире есть собственная вычислительная лаборатория, однако тяготы поисков всё ни к чему не приводят.
Он нелюдим, замкнут и страдает манией преследования, принимает сильнодействующие лекарства, видит галлюцинации. Единственными его друзьями являются маленькая девочка соседка, а также престарелый учёный, говорящий притчами, с которым Макс иногда встречается за партейкой в Го.
Этот учёный также некогда занимался числом Пи, однако никакой системы в нём не нашёл, окончив свои исследования сердечным приступом. Однако не только Макс заинтересован в тайнах этого числа.
На Макса выходят женщина из какой-то там конторы по предсказанию результатов работы финансовых рынков, а также озабоченный переработкой Торы в числовой вариант еврей.
И та и другой хотят выявить у Макса число Пи, деньгами ли, уговорами ли, или применением физической силы.
В решении загадки у Макса остаётся либо прийти к безумию, либо очиститься от своих возможностей и знаний.
Ничего не напоминает вам?А вот более детальный рассказ фильма:
В кафе герой встречает Ленни Маера — хасида, занимающегося математическим изучением Торы.
Ленни показывает некоторые примеры гематрий — совпадений букв еврейского алфавита с числами и объясняет, что некоторые люди считают Тору кодом, посланным Богом.
Макс замечает, что в одном из примеров Ленни используются числа Фибоначчи.
Макс запускает на «Евклиде» математический анализ Торы. Перед тем как снова сгореть, компьютер вновь выдаёт 216-значное число. Пока герой переписывает число с экрана, он прозревает и находит в нём систему, после чего теряет сознание.
Очнувшись Макс понимает, что может предсказать биржевые индексы. У героя усиливаются приступы головной боли, и он обнаруживает странный волдырь на правом виске. Он снова навещает Сола и требует от учителя объяснений, но старик продолжает настаивать, что существование вселенской системы невозможно.
В итоге раввин объясняет Максу, что число означает настоящее имя Бога и нужно евреям для приближения мессианской эры. Однако Макс отказывается помогать кому бы то ни было и считает лишь себя избранным, достойным знания, раз число открылось именно ему.
Так же разворачивается и тема с Перельманом. Т.е. в кратком содержании мы ведем разговор о математике и формулах и о том, что их еще нужно применить в действительности, о том, что Перельман обманщик и все это блеф, но в мире уже давно работают над подобными темами.
На протяжении длительного периода времени предпринимались попытки обнаружить и расшифровать библейский код. В число участников таких поисков входил, в частности, физик и математик Исаак Ньютон.
В ХХ веке израильский математик Илья Рипс предпринял попытку обнаружить библейский код с использованием компьютерных вычислений. Идеи, согласно которым в тексте Торы содержится зашифрованный код, в дальнейшем популяризированы в книге американского журналиста Майкла Дрознина «Библейский код».
Дрознин утверждал, что обнаружил в Торе пророчество об убийстве Ицхака Рабина и предсказание о том, что в 1992 году президентом США станет Билл Клинтон. По книге было снято несколько документальных фильмов, один из которых так и называется «Библейский код».
Идея о библейском коде была популярна в 1990-х годах.
Так, австралийский математик Брендон Маккей применил метод «библейского кода» к английскому роману Моби Дик, в результате чего обнаружил пророчества — убийство Авраама Линкольна, Индиры Ганди, Мартина Лютера Кинга, Джона Кеннеди и Ицхака Рабина; автомобильную катастрофу принцессы Дианы.
Более того, Стефан Энвин из Манчестерского университета (Великобритания) утверждал, что ему удалось вывести ни много, ни мало, как формулу существования Бога. Для вычислений ученый использовал уравнение, рассчитывающее степень вероятности редких событий. В качестве составляющих в нем заданы различные факторы, способные воздействовать на вероятность того, что событие произойдет.
Напоминаю, что фильм 1998 года. Уровень, до которого ученые (и не только они) дошли сейчас — сложно представить, однако, не желание раскрывать местонахождение Перельмана говорит само за себя.
«Для чего столько лет нужно было биться над доказательством гипотезы Пуанкаре? Я научился вычислять пустоты, вместе с моими коллегами мы познаем механизмы заполнения социальных и экономических «пустот». Пустоты есть везде. Их можно вычислять, и это дает большие возможности… Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите: зачем же мне бежать за миллионом?!»
Ксения Кужман
Материал о жизни человека и его открытии, которое могло перевернуть ход истории, вызвал бурное обсуждение. В основном споры свелись к тому, что даже, если ученый вывел формулу вселенной, это не значит, что ее можно применить к жизни.
Многие задавались вопросом, что значит научился управлять Вселенной…. Как это понимать? А понимать это нужно буквально. Человек вывел формулу, с помощью которой можно свернуть Вселенную в одну точку и развернуть обратно, можно запустить время вспять и тд…
На этом фоне даже возможность создания идеального топлива меркнет.
Тем, кто не знаком с темой, предлагаю прочитать первую часть, в которой рассказывается, почему ученого прячут и от кого, что он мог изменить своим открытием, как Путин отреагировал на идею снять об ученом фильм, почему на самом деле математик пошел против своего сообщества и еще много интересных деталей.
Ответом на эти вопросы будет фильм режиссера Даррена Аронофски и называется он «Пи». Там наглядно показано, как подобные открытия уже применяются вовсю, а также явно показывают тех людей, которые хотят получить знания о подобных формулах, а также самих ученых. В фильме часто упоминаются числа Фибоначчи, золотое сечение, спираль.
А вот сюжет фильма «Пи»:
Макс Коэн — гениальный математик, страдающий жутчайшими головными болями, которые превращаются в дикий металлический скрежет и шум. Он разрабатывает теорию о том, что весь мир состоит из чисел, всё в окружающем мире можно объяснить числами.
Следовательно какие-то события в своих колебаниях и периодичности можно выстроить в систему, а из системы выстроить дальнейшее предугадывание этих событий. Для этого он ищет ключ, числовый ключ, который ляжет в основу его исследований. У Макса в квартире есть собственная вычислительная лаборатория, однако тяготы поисков всё ни к чему не приводят.
Он нелюдим, замкнут и страдает манией преследования, принимает сильнодействующие лекарства, видит галлюцинации. Единственными его друзьями являются маленькая девочка соседка, а также престарелый учёный, говорящий притчами, с которым Макс иногда встречается за партейкой в Го.
Этот учёный также некогда занимался числом Пи, однако никакой системы в нём не нашёл, окончив свои исследования сердечным приступом. Однако не только Макс заинтересован в тайнах этого числа.
На Макса выходят женщина из какой-то там конторы по предсказанию результатов работы финансовых рынков, а также озабоченный переработкой Торы в числовой вариант еврей.
И та и другой хотят выявить у Макса число Пи, деньгами ли, уговорами ли, или применением физической силы.
В решении загадки у Макса остаётся либо прийти к безумию, либо очиститься от своих возможностей и знаний.
Ничего не напоминает вам?А вот более детальный рассказ фильма:
В кафе герой встречает Ленни Маера — хасида, занимающегося математическим изучением Торы.
Ленни показывает некоторые примеры гематрий — совпадений букв еврейского алфавита с числами и объясняет, что некоторые люди считают Тору кодом, посланным Богом.
Макс замечает, что в одном из примеров Ленни используются числа Фибоначчи.
Макс запускает на «Евклиде» математический анализ Торы. Перед тем как снова сгореть, компьютер вновь выдаёт 216-значное число. Пока герой переписывает число с экрана, он прозревает и находит в нём систему, после чего теряет сознание.
Очнувшись Макс понимает, что может предсказать биржевые индексы. У героя усиливаются приступы головной боли, и он обнаруживает странный волдырь на правом виске. Он снова навещает Сола и требует от учителя объяснений, но старик продолжает настаивать, что существование вселенской системы невозможно.
В итоге раввин объясняет Максу, что число означает настоящее имя Бога и нужно евреям для приближения мессианской эры. Однако Макс отказывается помогать кому бы то ни было и считает лишь себя избранным, достойным знания, раз число открылось именно ему.
Так же разворачивается и тема с Перельманом. Т.е. в кратком содержании мы ведем разговор о математике и формулах и о том, что их еще нужно применить в действительности, о том, что Перельман обманщик и все это блеф, но в мире уже давно работают над подобными темами.
На протяжении длительного периода времени предпринимались попытки обнаружить и расшифровать библейский код. В число участников таких поисков входил, в частности, физик и математик Исаак Ньютон.
В ХХ веке израильский математик Илья Рипс предпринял попытку обнаружить библейский код с использованием компьютерных вычислений. Идеи, согласно которым в тексте Торы содержится зашифрованный код, в дальнейшем популяризированы в книге американского журналиста Майкла Дрознина «Библейский код».
Дрознин утверждал, что обнаружил в Торе пророчество об убийстве Ицхака Рабина и предсказание о том, что в 1992 году президентом США станет Билл Клинтон. По книге было снято несколько документальных фильмов, один из которых так и называется «Библейский код».
Идея о библейском коде была популярна в 1990-х годах.
Так, австралийский математик Брендон Маккей применил метод «библейского кода» к английскому роману Моби Дик, в результате чего обнаружил пророчества — убийство Авраама Линкольна, Индиры Ганди, Мартина Лютера Кинга, Джона Кеннеди и Ицхака Рабина; автомобильную катастрофу принцессы Дианы.
Более того, Стефан Энвин из Манчестерского университета (Великобритания) утверждал, что ему удалось вывести ни много, ни мало, как формулу существования Бога. Для вычислений ученый использовал уравнение, рассчитывающее степень вероятности редких событий. В качестве составляющих в нем заданы различные факторы, способные воздействовать на вероятность того, что событие произойдет.
Напоминаю, что фильм 1998 года. Уровень, до которого ученые (и не только они) дошли сейчас — сложно представить, однако, не желание раскрывать местонахождение Перельмана говорит само за себя.
«Для чего столько лет нужно было биться над доказательством гипотезы Пуанкаре? Я научился вычислять пустоты, вместе с моими коллегами мы познаем механизмы заполнения социальных и экономических «пустот». Пустоты есть везде. Их можно вычислять, и это дает большие возможности… Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите: зачем же мне бежать за миллионом?!»
Ксения Кужман
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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У малого народца с большими присосками свои коды с заданиями кругом гадить, а у нормальных людей – своя жизнь…