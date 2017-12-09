Часть элит США видит выгоду в военном конфликте с Россией – американский эксперт

У США и России долгая история противостояния еще со времен холодной войны, и идея о том, что Россия – враг номер один, не нова. Американо-российские отношения очень сложные, и я не знаю, удастся ли Трампу сделать их проще.

Многие люди думают, что расследование против Трампа ведется из-за его предполагаемых связей с Россией. Однако по сути оно проистекает из страха возможной нормализации отношений между Россией и США. Этот конфликт сейчас в самом разгаре, и ситуация может очень быстро накалиться.

Если страны Балканского полуострова сделают шаг в сторону членства в ЕС или НАТО, они станут частью очень крупного антироссийского блока. Не уверен, что со стороны балканских стран это было бы мудрым решением.

Тереза Мэй теряет позиции, а Джереми Корбин становится сильнее. И Трамп поддерживает слабую сторону, поэтому его вмешательство в Великобритании еще больше ослабит Терезу Мэй и укрепит позиции Корбина.

Недавно ЕС и Великобритания пытались прийти к соглашению, и я думаю, что Великобритании оно очень дорого обойдется. И когда оно все-таки будет достигнуто, предполагаю, уже гораздо меньшему количеству людей захочется платить за брекзит и независимость.

7-8 декабря в Вене прошло заседание совета министров иностранных дел государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На его полях состоялась очередная встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. МИД и Госдепартамент вынуждены поддерживать постоянный контакт с тем, чтобы избежать эскалации. Однако сегодня мало кто верит в скорую нормализацию отношений между двумя крупнейшими ядерными державами. По мнению американского юриста и политического аналитика Кевина Зиси, определенные силы в США активно противодействуют конструктивному диалогу между Москвой и Вашингтоном.- Я думаю, на Лавров и Тиллерсон могли бы совершить осторожные шаги в сторону улучшения российско-американских отношений. В США есть силы, которые настроены против такого развития событий, поэтому действовать придется осмотрительно. Мне бы хотелось увидеть встречу Трампа и Путина, но, боюсь, антироссийские силы сейчас слишком сильны. Возможно, это будет последняя крупная встреча Тиллерсона, так как в начале следующего года он уже может уйти в отставку.Отставку Тиллерсона сейчас широко обсуждают, в Вашингтоне по этому поводу ходят слухи, хотя Трамп их опровергает. Согласно этим слухам, конгрессмен из Канзаса Майк Помпео, который сейчас возглавляет ЦРУ, – это наиболее вероятный кандидат на замену Тиллерсону, если тот будет вынужден оставить свой пост. Тиллерсон был одним из немногих противников милитаризма в администрации Трампа. Из-за его действий большое количество чиновников покинуло свои высокие посты в Госдепартаменте, что ослабило дипломатические возможности Госдепа. Майк Помпео был бы гораздо более агрессивным госсекретарем. Он выступал против иранской ядерной сделки и, скорее всего, подтолкнул бы США к более жесткому противостоянию с Ираном.- Не уверен, что в этом вопросе все зависит от Помпео и Тиллерсона. Дело, скорее, в давлении, которое оказывают на Трампа Конгресс и расследование специального прокурора относительно его предполагаемых связей с Кремлем. Помпео, определенно, милитарист в гораздо большей степени, чем Тиллерсон, но он в основном сосредоточен на Иране.Трамп хотел бы более дружелюбных отношений с Россией. Тиллерсон – бывший председатель совета директоров «ExxonMobil», и мне кажется, Трамп хотел бы переговоров с Россией с целью получения доступа к ее нефти и газу, но из-за позиции Конгресса и расследования по поводу его связей с Москвой мы не увидели такого развития событий.- В правительстве США, в разведке и среди военных очень силен контингент противников нормализации отношений с Москвой. США сотрудничают с определенными странами НАТО, перебрасывая войска и оборудование к границам России. В сирийском конфликте Россия и США находились по разные стороны. Россия и Сирия добились успеха, и мы посмотрим, как США на это отреагируют.В США есть группа людей, которая видит выгоду в военном конфликте с Россией. Да, от увеличения расходов на вооружение и разведку кто-то, определенно, получит прибыль. Но некоторые придерживаются другой позиции, согласно которой США выиграют от сотрудничества с Россией с ее богатыми запасами газа и нефти.Поэтому в США сейчас наблюдается конфликт на очень высоком уровне, бизнес и правительство никак не могут решить российский вопрос.- Атлантический совет – это один из тех научно-исследовательских центров, которые сотрудничают с государством и учитывают его интересы. Балканы сейчас находятся в переходном периоде, стоят между США и Россией. Одни балканские страны являются членами ЕС, другие нет, некоторые имеют базы США на своей территории. И, конечно, на Балканах сосредоточено множество ценных ресурсов, которые США хотели бы заполучить.Мне кажется, для них лучше быть независимыми от ЕС, России и США и брать от каждой стороны то, что им необходимо. Если у них в союзниках будут ЕС или США, можно ожидать появления большего количества военных баз, американских и европейских корпораций, старающихся получить на Балканах максимальную выгоду. Банки США и ЕС приложат все усилия, чтобы Балканы залезли в долги, и тогда их станет легко контролировать.Для Балкан сейчас время быть осторожными. Американская империя слабеет, американская экономика не так сильна, как раньше. Если взглянуть на ВВП, то Китай и Европа сейчас сильнее США. Усиливается и Россия, наращивает военную мощь. Балканским странам в современном мире следует избегать ситуации, когда их будут перетягивать между Россией и США, им стоит прокладывать свой собственный курс.- На этой неделе британский парламент делал все возможное, чтобы Трамп не прибыл с официальным визитом в Великобритании. Твиты Трампа об экстремистских группировках в Великобритании задели большое количество людей. Тереза Мэй оказалась в сложной политической ситуации. Ее партия победила на прошлых выборах с минимальным перевесом. Джереми Корбин, лидер лейбористов, на выборах выступил гораздо лучше, чем ожидалось. Между тем, в Великобритании нарастает движение за более справедливую экономику. Недавно группа членов кабинета Терезы Мэй ушла со своих постов, чем поставила кабинет в кризисное положение.- Когда Великобритания голосовала за выход из ЕС, не думаю, что люди осознавали, насколько трудным будет этот процесс. Это первый случай выхода страны из Евросоюза. Не думаю, что они понимали, что ЕС не позволит им просто уйти, перед ними будут поставлены определенные требования. Поэтому Тереза Мэй оказалась в крайне сложной ситуации.Множество представителей как левых, так и правых хотят, чтобы Великобритания была независимой страной, а не частью ЕС. Среди правых заметны и националистические настроения. У британцев сложилось ощущение, что корпорации обладают очень сильным контролем над ЕС, и что Евросоюз не уважает демократии стран-членов.Решение Великобритании выйти из ЕС было далеко не единогласным. Возможно, когда станут известны детали договоренностей, и люди узнают цену, которую они должны заплатить за выход из Евросоюза, они предпочтут остаться частью ЕС.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com