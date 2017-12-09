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Библия – блокнот записей преступлений Мирового Правительства

10:03. 9 декабря 2017 Просмотров - 632 2 коммент. Опубликовал:

Группа глобальных жрецов приводила весь мир к глобальному управлению преступными методами и всё что ОНИ делали, записывали в эту книжку для памяти.

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2 коммент.»

  • 266 204
    Valeriy Bondarik 9 декабря 2017 в 15:09 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    Разрешу себе сказать – “не” правильно про “ТО”,про что
    ВСЕ знают,и с чем – ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО Соглашаются,однако…сказать Честно,Откровенно,Смело -
    НЕ решаются… Это про религию,про её РЕАЛИИ,итак:
    ` ` ` ` ` `
    Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший Оккупант!
    Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший ПАРАЗИТ!
    Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший Захватчик!
    Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший ВРАГ Развития!
    Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший “Палач” Мира!!!
    + + + + +

    > ЧТО такое РЕЛИГИЯ? ЭТО:

    “Корабль”,состоящий из…КОСТЕЙ и ЧЕРЕПОВ ею УБИТЫХ!
    Этот “корабль”…”ПЛЫВЁТ” по…Океану из КРОВИ и СЛЁЗ!
    “Вёслами” у этого “корабля” являются – т.н.”святые” книги!
    “Матчами” являются – СТРАХ,ПРИНУЖДЕНИЕ,ОБМАН и ЛОЖЬ!
    Ну а “парусами”(благодаря чему “плывёт”)- вера в Т.Н.”бога”!
    —> Религия ДРЕВНЕЙШИЙ “инструмент” поРАБощения Мира!
    + + + + + +

    РАЗО`РВИ – оковы религии!
    С В О Б О Д Н Ы М стань!
    Религиозный ,,ХОМУТ,,на сознании -
    Носить П Е Р Е С Т А Н Ь!
    ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
    Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
    От религиозного ВИРУСА – сознание ОЧИЩАЙ!
    Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
    * Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
    Освобождай,те себя – от религиозного поРАБощения!!!
    “““““““““““““““““`[39-0,1]““
    ОСОЗНАЙ,те – та страна УСКОРЕННО -
    ДЕГРАДИРУЕТ и…РАЗРУШАЕТСЯ(чужИМИ захватыватся),
    где “ВИРУС”-поРАБотитель РЕЛИГИЯ – НАСАЖДАЕТ(распространяет)СЯ!
    * Развитием государства – ТОЛЬКО Светская жизнь является!
    >Религия ОБОСНОВАННО – Оккупантом-Захватчиком СЧИТАЕТСЯ!
    ““““““““““
    *Посмотрите – БОГАТЕЙШИЕ страны мира – в религиозной КАБАЛЕ!
    *В богатейших страна Мира – НЕТ Развития и Прогресса!
    *ТАМ – мизерный % ОЗОЛОЧЁННЫЕ а ВСЕ остальные – поРАБощённые!
    *ТАМ,где религия ПРАВИТ,там – она МАССЫ людей ПРИНУЖДАЕТ и ДАВИТ!
    * Религия – Источником ВОЙН является! Ею – Мир РАЗРУШАЕТСЯ!!!
    +++++++++

    Религия ДОЛЖНА быть ОТДЕЛЕНА от государства(как при СССР)!
    ТОЛЬКО Светская жизнь – Гарантия НОРМАЛЬНОЙ жизни в стране!
    * ПОРА Признать,что РЕЛИГИЮ – НУЖНО(срочно)”ОБУЗДАТЬ”!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 09.12.2017.

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