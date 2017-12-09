Библия – блокнот записей преступлений Мирового Правительства
10:03. 9 декабря 2017 Просмотров - 632 2 коммент. Опубликовал: Правдозор
Группа глобальных жрецов приводила весь мир к глобальному управлению преступными методами и всё что ОНИ делали, записывали в эту книжку для памяти.
loading...
“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
Разрешу себе сказать – “не” правильно про “ТО”,про что
ВСЕ знают,и с чем – ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО Соглашаются,однако…сказать Честно,Откровенно,Смело -
НЕ решаются… Это про религию,про её РЕАЛИИ,итак:
` ` ` ` ` `
Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший Оккупант!
Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший ПАРАЗИТ!
Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший Захватчик!
Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший ВРАГ Развития!
Религия(ВСЕ конфессии-”МАСТИ”)- Древнейший “Палач” Мира!!!
+ + + + +
> ЧТО такое РЕЛИГИЯ? ЭТО:
“Корабль”,состоящий из…КОСТЕЙ и ЧЕРЕПОВ ею УБИТЫХ!
Этот “корабль”…”ПЛЫВЁТ” по…Океану из КРОВИ и СЛЁЗ!
“Вёслами” у этого “корабля” являются – т.н.”святые” книги!
“Матчами” являются – СТРАХ,ПРИНУЖДЕНИЕ,ОБМАН и ЛОЖЬ!
Ну а “парусами”(благодаря чему “плывёт”)- вера в Т.Н.”бога”!
—> Религия ДРЕВНЕЙШИЙ “инструмент” поРАБощения Мира!
+ + + + + +
РАЗО`РВИ – оковы религии!
С В О Б О Д Н Ы М стань!
Религиозный ,,ХОМУТ,,на сознании -
Носить П Е Р Е С Т А Н Ь!
ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
От религиозного ВИРУСА – сознание ОЧИЩАЙ!
Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
* Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
Освобождай,те себя – от религиозного поРАБощения!!!
“““““““““““““““““`[39-0,1]““
ОСОЗНАЙ,те – та страна УСКОРЕННО -
ДЕГРАДИРУЕТ и…РАЗРУШАЕТСЯ(чужИМИ захватыватся),
где “ВИРУС”-поРАБотитель РЕЛИГИЯ – НАСАЖДАЕТ(распространяет)СЯ!
* Развитием государства – ТОЛЬКО Светская жизнь является!
>Религия ОБОСНОВАННО – Оккупантом-Захватчиком СЧИТАЕТСЯ!
““““““““““
*Посмотрите – БОГАТЕЙШИЕ страны мира – в религиозной КАБАЛЕ!
*В богатейших страна Мира – НЕТ Развития и Прогресса!
*ТАМ – мизерный % ОЗОЛОЧЁННЫЕ а ВСЕ остальные – поРАБощённые!
*ТАМ,где религия ПРАВИТ,там – она МАССЫ людей ПРИНУЖДАЕТ и ДАВИТ!
* Религия – Источником ВОЙН является! Ею – Мир РАЗРУШАЕТСЯ!!!
+++++++++
Религия ДОЛЖНА быть ОТДЕЛЕНА от государства(как при СССР)!
ТОЛЬКО Светская жизнь – Гарантия НОРМАЛЬНОЙ жизни в стране!
* ПОРА Признать,что РЕЛИГИЮ – НУЖНО(срочно)”ОБУЗДАТЬ”!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 09.12.2017.
loading...
это какой то словестный мусор