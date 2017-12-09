15 фактов об СССР

1. ОбразованиеСоветское образование было совершенно бесплатным и доступным абсолютно всем. Любой школьный выпускник из маленького колхоза где-нибудь под Душанбе, свободно мог поступить в МГУ, бесплатно учиться, бесплатно жить в общежитии, да ещё и получать стипендию за хорошую учёбу. Ну и, конечно, качество образования: оно совершенно справедливо считалось одним из лучших в мире на тот момент.2. МедицинаМедицина в Союзе тоже была бесплатной. Да она и сейчас бесплатная — можете возразить вы, но качество предоставляемых услуг не идёт ни в какое сравнение. Мощнейшая в мире на тот момент система диспансеризации и вакцинации, доступность санаторно-курортного лечения. Попробуйте сейчас получить в районной поликлинике путевку в санаторий.3. Бесплатное жильёДа, квартиры давали не сразу, приходилось ждать своей очереди, но их по крайней мере давали. Однушку давали молодому специалисту, а после рождения двух детей можно было получить уже трёшку. И опять же, всё это совершенно бесплатно.4. БезработицаА точнее — её отсутствие. В СССР с 1930 года не было безработицы. Особенно выгодно это смотрелось на фоне тогдашней Великой депрессии на Западе.5. РавенствоУровень жизни разных слоев населения, конечно же отличался, но уж точно не в десятки раз. Подавляющее большинство населения составлял советский средний класс. Нередкими были ситуации, когда квалифицированный рабочий на заводе зарабатывал даже больше директора этого самого завода. А сейчас по всем странам снг очень часто наблюдается такая картина – пока вся семья весь день стоит на рынке и продаёт фрукты/овощи чтобы прокормить себя,рядом разъезжает сыночек какого нибудь чиновника на бентли. И это та свобода,о которой все мечтали?6. ОтдыхК 1980 году в Союзе работало 16200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, проживание и лечение в которых граждане оплачивали лишь частично. Право на отдых было не пустым звуком и соблюдалось очень строго.7. НаукаЧто не говори, а наука в СССР была мощнейшая. Примерно половина всех учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Не удивительно, что именно СССР первыми запустили человека в космос.8. АрмияК середине 1980-х годов Вооружённые Силы Союза были крупнейшими в мире по численности с общей численностью более 5 миллионов солдат, и делили первое место с США по ядерной мощи.9. Уверенность в завтрашнем днеГраждане СССР были совершенно уверены, что ничего не случится ни со страной в которой они живут, ни с предприятием, на котором они работают, ни с вузом, в котором они учатся. Можно было спокойно ложиться спать каждый вечер, не опасаясь что завтра уволят. Или повысят квартплату. Или поднимут цены. Или ещё какую-то подлость сделают на гос. уровне. Уверенность также была за счёт грамотной национальной политики государства, это когда работа была везде, во всех странах союза создавались рабочие места, а сейчас с большинства стран СНГ, в пример Таджикистан, Узбекистан и другие, все съезжаются в Россию, в частности в Москву и Петербург, потому что в республиках больше никто не заинтересован чтобы у людей была работа. Вот ваша свобода – езжай куда хочешь и думай как будешь кормить свою семью.10. Общественное воспитаниеС самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, уважение к старшим, нормы поведения в обществе. Как следствие — не было такого разгула преступности как сейчас, да даже банального мусора на улицах было в разы меньше.11. Очереди в детский садДа, в СССР тоже были очереди в детский сад, потому что рождаемость была на очень высоком уровне. Но своей очереди советские дети ждали в худшем случае 1-2 месяца. По сравнению с тем, что есть сейчас — это просто сказка.12. Дружба народовЭто был не пустой звук. Сознание «советского человека» во многих случаях превалировало над сознанием принадлежности к той или иной национальности. Никто, собственно, об этих национальностях даже не задумывался, все были друг другу товарищи.13. КультураКак-то даже неловко сравнивать уровень советского и нынешнего российского кино. Литература, театры, выставки и музеи. Да, цензура вмешивалась и очень сильно во все сферы культуры. Но это не мешало тогдашним режиссёрам снимать такие фильмы, которые мы пересматриваем уже десятилетиями. К тому же, советские фильмы получали намного больше наград на международном уровне,чем сейчас российские, которые ну ни в какие рамки не лезут.14. Товары в магазинахДа, был «дефицит», условно говоря, вместо 100 сортов колбасы на прилавке лежало 2 сорта, но зато оба они были из мяса. Подавляющее большинство продуктов были собственного производства и при этом отличного качества. А сейчас сортов колбас много, но все они в большинстве содержат сою.15. Заводы и фабрикиПромышленных предприятий было огромное множество, и на всех из них всегда были рабочие места. Советский Союз не был только лишь нефте – и газодобывающим государством. Всё, что нужно было для жизни, там производилось.

Источник: nashaplaneta.su