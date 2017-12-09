15 фактов об СССР
11:43. 9 декабря 2017 Просмотров - 277 7 коммент. Опубликовал: brahman
1. Образование
Советское образование было совершенно бесплатным и доступным абсолютно всем. Любой школьный выпускник из маленького колхоза где-нибудь под Душанбе, свободно мог поступить в МГУ, бесплатно учиться, бесплатно жить в общежитии, да ещё и получать стипендию за хорошую учёбу. Ну и, конечно, качество образования: оно совершенно справедливо считалось одним из лучших в мире на тот момент.
2. Медицина
Медицина в Союзе тоже была бесплатной. Да она и сейчас бесплатная — можете возразить вы, но качество предоставляемых услуг не идёт ни в какое сравнение. Мощнейшая в мире на тот момент система диспансеризации и вакцинации, доступность санаторно-курортного лечения. Попробуйте сейчас получить в районной поликлинике путевку в санаторий.
3. Бесплатное жильё
Да, квартиры давали не сразу, приходилось ждать своей очереди, но их по крайней мере давали. Однушку давали молодому специалисту, а после рождения двух детей можно было получить уже трёшку. И опять же, всё это совершенно бесплатно.
4. Безработица
А точнее — её отсутствие. В СССР с 1930 года не было безработицы. Особенно выгодно это смотрелось на фоне тогдашней Великой депрессии на Западе.
5. Равенство
Уровень жизни разных слоев населения, конечно же отличался, но уж точно не в десятки раз. Подавляющее большинство населения составлял советский средний класс. Нередкими были ситуации, когда квалифицированный рабочий на заводе зарабатывал даже больше директора этого самого завода. А сейчас по всем странам снг очень часто наблюдается такая картина – пока вся семья весь день стоит на рынке и продаёт фрукты/овощи чтобы прокормить себя,рядом разъезжает сыночек какого нибудь чиновника на бентли. И это та свобода,о которой все мечтали?
6. Отдых
К 1980 году в Союзе работало 16200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, проживание и лечение в которых граждане оплачивали лишь частично. Право на отдых было не пустым звуком и соблюдалось очень строго.
7. Наука
Что не говори, а наука в СССР была мощнейшая. Примерно половина всех учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Не удивительно, что именно СССР первыми запустили человека в космос.
8. Армия
К середине 1980-х годов Вооружённые Силы Союза были крупнейшими в мире по численности с общей численностью более 5 миллионов солдат, и делили первое место с США по ядерной мощи.
9. Уверенность в завтрашнем дне
Граждане СССР были совершенно уверены, что ничего не случится ни со страной в которой они живут, ни с предприятием, на котором они работают, ни с вузом, в котором они учатся. Можно было спокойно ложиться спать каждый вечер, не опасаясь что завтра уволят. Или повысят квартплату. Или поднимут цены. Или ещё какую-то подлость сделают на гос. уровне. Уверенность также была за счёт грамотной национальной политики государства, это когда работа была везде, во всех странах союза создавались рабочие места, а сейчас с большинства стран СНГ, в пример Таджикистан, Узбекистан и другие, все съезжаются в Россию, в частности в Москву и Петербург, потому что в республиках больше никто не заинтересован чтобы у людей была работа. Вот ваша свобода – езжай куда хочешь и думай как будешь кормить свою семью.
10. Общественное воспитание
С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, уважение к старшим, нормы поведения в обществе. Как следствие — не было такого разгула преступности как сейчас, да даже банального мусора на улицах было в разы меньше.
11. Очереди в детский сад
Да, в СССР тоже были очереди в детский сад, потому что рождаемость была на очень высоком уровне. Но своей очереди советские дети ждали в худшем случае 1-2 месяца. По сравнению с тем, что есть сейчас — это просто сказка.
12. Дружба народов
Это был не пустой звук. Сознание «советского человека» во многих случаях превалировало над сознанием принадлежности к той или иной национальности. Никто, собственно, об этих национальностях даже не задумывался, все были друг другу товарищи.
13. Культура
Как-то даже неловко сравнивать уровень советского и нынешнего российского кино. Литература, театры, выставки и музеи. Да, цензура вмешивалась и очень сильно во все сферы культуры. Но это не мешало тогдашним режиссёрам снимать такие фильмы, которые мы пересматриваем уже десятилетиями. К тому же, советские фильмы получали намного больше наград на международном уровне,чем сейчас российские, которые ну ни в какие рамки не лезут.
14. Товары в магазинах
Да, был «дефицит», условно говоря, вместо 100 сортов колбасы на прилавке лежало 2 сорта, но зато оба они были из мяса. Подавляющее большинство продуктов были собственного производства и при этом отличного качества. А сейчас сортов колбас много, но все они в большинстве содержат сою.
15. Заводы и фабрики
Промышленных предприятий было огромное множество, и на всех из них всегда были рабочие места. Советский Союз не был только лишь нефте – и газодобывающим государством. Всё, что нужно было для жизни, там производилось.
Источник: nashaplaneta.su
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Слишком оптимистично описано,но по сути ,так и было.Не ценили,прошло время после Революции,ушли те,кто на “частных” заводах слушал “хрустфранцузскихбулок” по 14-16 часов у “замечательных” хозяев “заботящихся” о рабочих.Не кому стало разоблачать эти гнилые выдумки псевдосоветской интелиженции.И все завоевания социализма и Великой Революции превратились в воздух,типа всегда так было и никак иначе! Теперь кушаем “заботу” полной ложкой! Находтся люди и вроде нормальные,которые прямо кричат ооо Революция уничтожила цвет нации,мы все умрем,ниииззяяяя! А вечно скребанным и крайним быть можно!?
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
C C C Р = это Родина,Отечество!
С С С Р = это Социализм в Наилучшем Виде!
С С С Р = это Память о…Нормальной Жизни!
С С С Р = это Мир,реальная Дружба и ВСЁ Хорошее!
С С С Р = это то,что НУЖНО Возродить,ЧТОБЫ…Вы,жить!!!
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Враги,ПОДОНКИ,ПОДЛЕЦЫ,ПРЕСТУПНИКИ – развали Наш СССР!
*И,что ПОРА Признать,так это то,что Власть(в СССР)- партия -
оказалась “НАФАРШИРОВАНА” негодяями и ПОДОНКАМИ(как “меченый”)!
*И то,что – т.н.”щит-И-меч”…того времени – ОКАЗАЛИСЬ НЕ
защитниками Родины=Отечества а…О`ДНО`Й из Причин РАЗВАЛА СССР!
Оказались ЭТИ “инструменты”…ВМЕСТЕ с…”козырными-ЧЛЕНАМИ”…
Не Щитом и Мечом а…”РЖАВЫМ-железом”…[а "правопреемники"...]
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> Будьте вы ПРОКЛЯТЫ – ВСЕ,кто разрушал Родину = СССР!
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>!!! Возрождение СССР – Главная Задача(Цель) Справедливости!
[со ВСЕМИ наилучшими Его Качествами и Достижениями!]
[Советский,Социалистический Строй Родины = СССР!!!]
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Да,можно согласиться с тем,что в СССР – не всё было правильно.
Но,ВСЯ та неправильность – гораздо МЕНЕЕ проблематична,чем…
НЫНЕШНИЕ ,,достижения,,”демократическОЙ” реальности(ВЕЗДЕ)!
* СССР – была Лучшим Социальным строем – Того Времени!
[и НЕ надо "верещать" про "качество" жизни у ТОГДА,шнИХ...]
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А уж ПРО НЫНЕшнюю “жизнь” на терр-риях БЫВШИХ стран СССР -
и речи НЕТ – ВСЕ ВСЁ видят – ЭТО НЕ жизнь а МРАКобесие!
[страны РАЗРУШАЮТ,ся и РЕЛИГИОЗНЫМ МРАКОБЕСием "окормляют,ся"!]
[а КАК-бы Жили-бы в РФ...если-бы НЕ нынешние "рулюющие" ТАМ...]
[типа "димончика" и...его Клана - т.н."ед-ро"...и прочие...]
~ ~ ~ ~ ~
СССР – Помним!Чтим!Уважаем!НЕ забудем!Помнить БУДЕМ!
> Зелёный Свет ВСЕМ тем,кто…Стремятся Возродить СССР-2 !!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! —Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 09.12.2017.
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Бесплатное образование, бесплатная работа, бесплатная жизнь. Построение рая на земле. Обязательные майские и октябрьские демонстрации с прославлением вождей – для формирования рабского мышления.
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скажите николай или как вас там, а сейчас как с рабским мышлением? На ваш взгляд? По -моему более рабского мышления, чем сегодняшнее поклонение “золотому тельцу” и “богу потребления” трудно себе даже представить…
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но эти демонстрации. коммунистическая идеология троцкого, обязаловка и прочее доставали ого-го.
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Доставали не демонстрации, а компартеское руководство, когда безмозглые компартейцы командуют промышленностью и всей жизнью.
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их нравы:
https://www.sb.by/articles/v-yaponii-zhritsu-khrama-zarezali-samurayskim-mechom.html
Три человека убили и одного ранили в токийском храме. Одна из погибших – настоятельница храма.
Как сообщает Токийская полиция, убийцы были вооружены японскими мечами катана. Один из них, предположительно, брат настоятельницы храма.
- Убийство произошло вечером 7 декабря в районе Томиока. Убиты были 58-летняя настоятельница храма Томиока Хатиман-гу Нагако Томиока, и двое подозреваемых — мужчина, и его жена. Женщине около 30 лет. Также был ранен шофер настоятельницы храма. Когда она вышла из машины около своего дома, на нее напал подозреваемый, вооруженный японским мечом. Его жена погналась за шофером, в руках у нее также был японский меч. Подозреваемый нанес Нагако Томиока несколько ударов в шею, от чего она скончалась. Его жена в это время ранила шофера. После этого подозреваемый нанес несколько ударов в грудь своей сообщнице, после чего покончил жизнь самоубийством, — рассказали подробности в полиции.
Как пишет «РИА Новости», со ссылкой на японские СМИ, брат ранее занимал должность настоятеля этого храма, но был смещен «за плохое поведение». Перед убийством он якобы оставил записку со словами «Многолетняя обида». В полиции это не подтвердили.