10 неожиданных артефактов, которые были обнаружены на поверхности археологических древностей

Во время раскопок археологи в первую очередь уделяют огромное внимание обнаруженным древностям – будь то пыльные глиняные черепки или роскошно раскрашенные фрески. Но на поверхности найденных древностей порой встречаются не менее интересные находки, которые могут рассказать о давно минувших днях ничуть не меньше, чем сами артефакты.

1. Улыбающийся горшок

Древний артефакт: улыбающийся горшок.

Не так часто встречается древний гончар с чувством юмора. Когда археологи выкопали 4000-летний горшок, тот «улыбнулся» им. В 2017 году, когда в Турции вблизи сирийской границы на раскопках, длящихся уже 7 лет, обнаружили очередной разбитый горшок, казалось, что в нем не было ничего необычного. Но когда реставрационная команда собрала осколки в большой пузатый горшок, то заметила что-то очень знакомое современным людям – смайлик.

Примерно в 1700 году до н.э. кто-то выдавил в мокрой глине пару глаз и подчеркнул их «улыбкой». Белый сосуд с одной ручкой, который использовался для употребления шербета, сегодня считается самым старым смайликом в истории. Место, в котором его нашли, называется Каркамис, и оно когда-то принадлежало хеттам.

2. Палеоноры

Древний артефакт: палеоноры.

В 2000-х годах бразильские геологи начали находить странные пещеры. Большинство из них представляло собой длинные арочные туннели с идеально ровными полами, которые сливались в сложные подземные сети камер и проходов. Все признаки указывали на то, что эти пещеры не были созданы с помощью какого-либо естественного геологического процесса. Но что же сделало целые сети столь огромных туннелей и пещер, в которых может в полный рост ходить человек.

Разгадку подсказали найденные на потолках и стенах глубокие канавки, которые после более пристального изучения оказались древние следы когтей. Но действительно странным это все делает масштаб так называемых «палеонор». Они огромны, даже для вымерших гигантских ленивцев или броненосцев, которых считают наиболее вероятными создателями этих структур.

Самая большая нора была обнаружена в штате Рондония. Общая длина ее проходов составляла 610 метров, при этом туннели были 1,8 метра в высоту и 1,5 метра в ширину. Чтобы создать только эту нору, потребовалось вырыть 4000 метров кубических породы. Нет ни малейших объяснений, почему животные нуждались в столь сложных убежищах или почему в Северной Америке нет подобных нор, хотя тысячи лет назад там также обитали гигантские ленивцы и броненосцы.

3. Смола в могильнике

Древний артефакт: смола в могильнике.

Вблизи реки Дебен в Англии был раскопан 27-метровый корабль, который использовался в качестве гробницы. На самом деле, это открытие произошло еще восемь десятилетий назад на Саттон-Ху, древнем кладбище, которое считается одним из самых важных захоронений в Великобритании. Как предполагают ученые, корабль с драгоценными металлами и камнями – это гробница короля Редвальда, который умер в 624 или 625 году нашей эры.

Самым интригующим было черное вещество, обнаруженное по всей лодке. Первоначально считалось, что это гидроизоляционный агент. Но, благодаря лучшим технологиям, которые стали доступными в 2016 году, повторные тесты показали неожиданный результат. Смолоподобный материал был редким видом битума, который встречается исключительно на Ближнем Востоке. Но что этот битум делал на корабле, не понятно. Возможно, в то время его экспортировали.

4. Отпечатки на саркофаге

Древний артефакт: отпечатки на саркофаге.

В 2005 году реставрационная команда работала над египетским саркофагом в кембриджском ​Музее Фицуильяма. Гроб принадлежал жрецу по имени Неспавершефит, который умер около 1000 г. до н.э. Неожиданно под крышкой обнаружили отпечатки грязных пальцев ремесленника, который делал гроб 3000 лет назад.

По какой-то причине древние рабочие обработали внутреннюю крышку, прежде чем высох лак. В результате подобной нетерпеливости их отпечатки сохранились для потомков. Они были обнародованы только 11 лет спустя в 2016 году, когда необычный «артефакт» включили в первую крупную выставку, посвященную египетским художникам и тому, как их стили развивались в течение более 4000 лет.

5. Амулет из хризоколла

Древний артефакт: амулет из хризоколла.

Египтяне серьезно относились к цветам и придавали каждому свой смысл и качества. Исследователи знали, что зеленый цвет символизировал в Египте рост, урожай и здоровье. Это было достаточно важно, чтобы помещать вырезанных из зеленого камня скарабеев рядом с сердцем мумий. Но никто не подозревал, почему зеленый цвет также занимал важное место, когда дело касалось египетских детей. Согласно древним записям и иероглифам, молодежь даже носила зеленый макияж.

Недавнее открытие показывает, что египетские родители считали, что этот цвет может защитить их потомство. При осмотре детской мумии на теле был обнаружен кожаный мешочек с ярко-зеленым амулетом из хризоколла. Когда ребенок умер 4 700 лет назад, в Египте малахит был самым доступным зеленым минералом. Хризоколла была редким товаром, доступным только в Синае и Восточно-Египетской пустыне.

Подобная статуэтка из хризоколлы, изображающая мальчика, поддерживает теорию о том, что определенный минерал зеленого цвета использовался только детьми. Несколько экспертов согласны с тем, что амулет, обнаруженный у малыша, умершего от малярии, вероятно, был предназначен для обеспечения здоровья и безопасности в загробной жизни.

6. Скифские курганы

Древний артефакт: скифские курганы.

Когда археолог Андрей Белинский раскопал очередной курган в России, он нашел то, что держал в секрете годами. Это была скифская могила, принадлежащая загадочному кочевому народу, после которых не осталось ничего, кроме тысяч курганов. Неудивительно, что любая новая информация об их культуре весьма ценится учеными. В 2013 году команда Белинского нашла скрытую подземную камеру с золотыми украшениями и сосудами возрастом 2 400 лет. Чтобы избежать мародерства, об открытии умолчали. Во время исследования выяснилось много нового о повседневной жизни скифов.

С внутренней стороны одного сосуда был найден липкий черный остаток, который идентифицировали как каннабис и опиум. Это является первым подтверждением утверждения древнегреческого историка Геродота о том, что кочевники употребляли наркотики во время ритуалов. На внешней поверхности этого сосуда были изображены сцены насилия. На другом сосуде изображены сцены, которые явно отражают жестокий скифский загробный мир. На них скифы сражаются друг с другом, а также старик убивает мальчика.

7. Хлеб Святого Франциска

Древний артефакт: хлеб Святого Франциска.

В Италии монахи из монастыря Фоллони столкнулись с суровой и голодной зимой . Как гласит 700-летняя легенда, однажды ночью ангел принес хлеб и оставил его на пороге монастыря. Монахи посчитали, что пища была отправлена ​​святым Франциском Ассизским, который находился во Франции в то время. Монахи даже посчитали мешок, в котором был хлеб, святыней и хранили его в течение семи столетий. Ученые решили проверить старую легенду и протестировали сохранившийся кусок мешка.

Оказалось, что возраст ткани датируется примерно 1220-1295 годами, т.е. идеально совпадает с годом, когда случилось чудо (1224 год). Затем ученые исследовали внутреннюю поверхность текстиля и обнаружили эргостерол. Этот биомаркер обычно находят в плесени, связанной с выпечкой, пивоварением и сельским хозяйством. Скорее всего, средневековый материал вступал в контакт с хлебом. Эти данные вместе с возрастом реликвии подтверждают миф.

8. Новый Завет, окрашенный мочой

Древний артефакт: Новый Завет, окрашенный мочой.

Еще один религиозный артефакт родом из Италии представляет собой неполную Библию и называется пурпурным Россанским Кодексом. Рукопись содержит только Евангелия от Матфея и Марка, 1500-летняя книга относится к числу самых древних новозаветных манускриптов и уже давно приводила в недоумение ученых своим фиолетовым цветом страниц (в те дни красители было весьма трудно сделать). Изначально предполагалось, что пергамент обрабатывали веществом, выделяемым морскими слизнями рода Murex.

В 2016 году при проведении рентгеновской флуоресценции ученые не смогли обнаружить бром на страницах (а он должен содержаться в веществах, получаемых из слизней).В итоге оказалось, что рукопись была обработана орсеином (натуральным красителем, который добывают из лишайников), а также… ферментированной мочой. Процесс обработки требовал наличия аммиака, а в ту пору не было другого источника аммиака, кроме мочи.

9. Захоронение Тутанхамона

Торопливое захоронение Тутанхамона.

В 2010 году Верховный совет Египта по делам древностей пережил настоящую панику. В гробнице Тутанхамона начало происходить нечто, что ученые не могли объяснить. Почти на каждой поверхности, включая фрески, побелку на стенах и даже серебро, начали появляться коричневые пятна. Обеспокоенный тем, что дыхание туристов стимулировало рост микробов, совет вызвал экспертов из Лос-Анджелеса. Пятна действительно оказались бактериями, которые в течение тысяч лет были мертвыми. Эти организмы привели к появлению очередной тайны.

Во-первых, их не смогли идентифицировать с помощью анализа ДНК, ученые смогли установить лишь то, что это грибок. Во-вторых, присутствие этого грибка добавило вопросов по поводу и без того загадочного фараона. Тутанхамон умер совершенно внезапно в возрасте всего 19 лет около 3000 лет назад. Кажется, что его похоронили настолько же быстро. Самое обоснованное предположение заключается в том, что Тутанхамон умер, не имея собственной пирамиды.

Как известно, фараоны готовили места для упокоения задолго до смерти. В данном случае гробница была возведена в кратчайшие сроки, поспешно подготовлена и запечатана, в то время пока фрески и штукатурка были еще влажными. Эта влажность в сочетании с клетками кожи и дыханием рабочих привела к появлению микробов. Подобных пятен не было найдено ни в одной другой египетской гробнице. Поэтому это настоящая загадка: почему фараона так спешили похоронить.

10. Ватиканские архивы

Древний артефакт: ватиканские архивы.

Еще один пурпурный пигмент повреждает свитки во всем мире. Но древние книжники никогда сами не добавляли пигмент, который с течение лет «съедал» тексты и уничтожал пергамент. Чтобы добраться до причины этой проблемы, исследователи изучили поврежденную книгу из Ватиканских секретных архивов. Этот 5-метровый свиток из козьей шкуры представлял собой ходатайство, написанное в 1244 году нашей эры. Пометки на полях уже скрылись под фиолетовым цветом, а некоторые страницы полностью стали нечитабельными.

Подозревая наличие микробов, исследователи взяли пробы со свитка для секвенирования генов. В отличие от таинственного «злоумышленника» в гробнице Тутанхамона, этот тип бактерий смогли идентифицировать. Однако, недоумение вызвало то, что это были морские бактерии, ведь история свитка никоим образом не была связана с океаном. Но у поврежденных рукописей было одно общее – они были сделаны из шкур животных. Это и оказалось ключом, который помог найти разгадку.

Шкуры обрабатывали морской солью, в которую попадали морские организмы, в том числе те, которые вырабатывают фиолетовый краситель. Бактерии начали размножаться в козьей шкуре, когда температура и влажность стали подходящими для этого. Сегодня ущерб, нанесенный многим рукописям, непоправим, но исследователи продолжают надеяться, что однажды они смогут безопасно удалить оставшийся пигмент.