Всем РОДИТЕЛЯМ: «Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ» (+ видео)

Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ.

Количество различных групп на тему "сбора средств для больных детей" в настоящее время просто зашкаливает.

Но в подавляющем большинстве случаев все заканчивается одинаково: повторные сборы (иногда многочисленные), затем - кранты.

В результате родители попадают в рабство медицинской системе, с их проблемы жируют дорогостоящие клиники, но проблему НЕ РЕШАЮТ, в лучшем случае ликвидируя симптомы или вырезая то, что можно вырезать и чего нельзя, отравляя организм химией и обращаясь с ним, как с куском мяса.

Насмотрелся на это дело - выше крыши.

Не говоря уже о том, что под видом убитых горем родителей нередко встречаются мошенники - на дело не жалко и 5000, а в карман жадных до заработка на доверчивых людях не дал бы и 5р.

Не в деньгах дело...

Подумайте: ведь люди довольно охотно помогают, но мошенники отбивают у них это желание и кому-то нуждающемуся может не хватить вовремя крошечной суммы... вот за это - гореть им всем...

Но не об этом речь. Важно, чтобы родители понимали, с чем они имеют дело, когда ребёнок проявляет признаки различных заболеваний. Потому что в 95% случаев они сами и являются причиной, просто не понимают, как это работает.

В данной статье представлено немного полезной инфы для родителей, которые думают, что

1. Все дети болеют (организм растет, типа метаболизм)



2. Медицина им поможет



3. Ребёнок сам родился таким хилым

и т.д.

Что должен знать КАЖДЫЙ родитель о своей семье прежде всего:

От зачатия (!) и до 12 лет РОДИТЕЛИ несут ПОЛНУЮ ответственность за ребёнка ВО ВСЁМ, ЧТО С НИМ ПРОИСХОДИТ.

Не потому, что "так кто-то сказал или написал", а потому, что ребёнок ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ и ИНФОРМАЦИОННО ПОЛНОСТЬЮ подчинён родителям.

Мать отвечает за то, КАК РЕБЁНОК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ (энергетика тела).

Отец отвечает за то, ЧТО С РЕБЁНКОМ ПРОИСХОДИТ (событийность), а также ЗА ТО, КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ МАТЬ.

Отцы, вы поняли - что к чему? В конечном итоге ВЫ отвечаете ЗА ВСЕХ.

А вы что думали - в сказку попали, где все само собой? Да щассс...

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1. Влияние Матери на ребенка.

От момента зачатия и до 12 лет - подчёркиваю это! - начинается и длится строительство тела ребёнка.

Мать является ЕДИНСТВЕННЫМ источником "строительного материала" до момента рождения и энергетики после оного.

То, что в период беременности не надо пить, курить, колоться и обедать в Макдональдсах - это и ежу понятно.

Отрава есть отрава.

НО.

Есть и то, о чем родители не знают.

Формирование тела напрямую связано с ПСИХИКОЙ женщины - настолько напрямую, что никакие яды не способны нанести столько вреда ребёнку, сколько

одна психованная баба.

Все психические отклонения в период беременности, все стрессы - все это откладывается в ребенке нарушениями в строении тела.

В период беременности Мать должна быть ЖЕЛЕЗОБЕТОННО спокойна и позитивна, жить в ожидании РАДОСТИ от скорого появления на свет своего ребенка.

Что женщина испытывает - то она в ребенка и заложит.

Это - аксиома, с которой спорить безполезно. Моя знакомая родила (сама, без кесарева...) абсолютно здорового первенца в 36 летпросто потому что отличалась непробиваемым спокойствием на тему "все будет хорошо" и ребенка очень ждала.

Даже гормональные отклонения на начальном этапе были восприняты философски "фигня, прорвемся", а все кудахчущие на тему "поздних родов" врачи были посланы лесом. Итог? Никаких проблем при родах и после, на зависть 20-леткам.

После рождения ребёнок до 12 лет связан с Матерью энергетической пуповиной и Мать ПОЛНОСТЬЮ контролирует его внутреннее состояние.

Даже если беременность протекала спокойно - после рождения (особенно если это первый ребёнок) Мать впадает в состояние "прыщик на попе - скорую немедленно".

Гипертревожность - это НОРМА для любой матери с ребенком, банальные инстинкты.

Однако следует учитывать, что ВСЮ ТРЕВОЖНОСТЬ, КОТОРУЮ МАТЬ ИСПЫТЫВАЕТ ЗА РЕБЁНКА - ОНА КАК НАСОСОМ ЗАКАЧИВАЕТ В НЕГО САМОГО.

Если мать постоянно опасается за состояние ребенка - она будет иметь все свои опасения в наглядном исполнении: ребёнок будет болеть ПОСТОЯННО. Понятно, нет?

Качество энергетики, которую ребёнок получает от Матери, регулируется ЕЁ СОСТОЯНИЕМ.

Поликлиники полны тревожных женщин, у которых все дети болеют непрерывно.



Школы полны детей с медкарточками толщиной в три учебника.

Причина - одна и та же: состояние МАТЕРИ.

Хочется спросить женщин: дорогие мои, вы когда суп варите - трясётесь за каждую кастрюлю?

"А вдруг не получится, а что, если пересолила, а не мало ли перца, а не много ли лука, а...... ?"

Если вы будете так готовить - вашу еду будет невозможно употреблять.

Хотите знать почему?

Да потому что или вы ГОТОВИТЕ ЧТО-ТО ВКУСНОЕ, или БОИТЕСЬ ИСПОРТИТЬ ПРОДУКТЫ.

Вам разница в подходе понятна? В первом случае вы из чего угодно сделаете шедевр, а во втором - неминуемо испортите продукты.

Так ведь с ребёнком - точно так же!

Или вы питаете его позитивом, любовью, заботой, одобрением, лаской- или трясётесь над ним, питая страхами, сомнениями, тревогами, заботами, унынием, усталостью...

А если ваш ребёнок еще и питается скандалами в семье - то тушите свет, Мать "на взводе" - ребёнок будет получать внутрь злобу, гнев, раздражение... и всё это будет моментально отражаться на его органах.

Знаете, что происходит с ребёнком, которого питают негативом?

А очень просто... он наполняется негативной энергией, которой начинают питаться паразиты... и вот вам пожалуйста, весь набор от соплей до глистов.

ПАРАЗИТЫ НЕ ЖИВУТ В ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, ИМ ЖРАТЬ НЕЧЕГО!

Все теории на тему "заразился", "простудился" - чушь собачья и вымысел.

Ребёнок может в ледяную воду в марте свалиться - и даже не чихнуть после этого, ЕСЛИ МАМА НЕ НАЧИНАЕТ НА ЭТУ ТЕМУ ПЕРЕЖИВАТЬ.

А может на пустом месте простудиться.

Инфовирусы так и вбрасываются - "сезонный грипп пошёл", сказало радио...



Мама тут же закудахтала "грипп ходит"... что дальше?



Вся страна ходит с гриппом.

Не болеют только те, у кого мама твердо знает "мой ребёнок гриппом НЕ БОЛЕЕТ".

И усё... не клиент для аптек. А здоровые дети фармацевтам не нужны.Про общество и не говорю...

Механизм понятен?

Как только мама начинает кудахтать и думать о том, не заболеет ли ребёнок - он ГАРАНТИРОВАННО ЗАБОЛЕВАЕТ.

Как только у мамы проблемы в психике - он опять же гарантированно заболевает.

Любые семейные конфликты, стрессы - причина неминуемой болезни ребёнка.

Мамы, запомните крепко-накрепко одну простую как кухонная доска вещь: болезнь - это СИМПТОМ!

Это - не причина. Все, что с ребёнком происходит - этоПОСЛЕДСТВИЕ нарушения его ЭНЕРГЕТИКИ.

Где он её получил - от вас, в школе, от друзей? Вопрос...

Температура - это СЛЕДСТВИЕ того (механизм), что организм борется с ПРИЧИНАМИ самостоятельно.

Сопли - это куча дохлых бактерий-паразитов, которые питались негативной энергетикой и организм их благополучно прикончил.

Сбивая температуру - вы продлеваете жизнь паразитам и заставляете ребёнка болеть ДОЛЬШЕ и ТЯЖЕЛЕЕ.

Иммунитет тела намного умнее чем 99,9999999 родителей, врачей вместе взятых.

Не трогайте температуру, она РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ любого антигриппина и ему подобных.

Пичкая ребёнка химией - вы нарушаете его внутренние процессы реагирования на причины.

Плохая и темная энергетика "повисла" на теле, организм запустил внутрь её пожирателей (САМ!), а потом поднял температуру и сам же их прикончил.

Так работает иммунитет.

Почему закалка работает, как вы думаете? Дело не только в самой воде и её свойствах - организм суть система САМОТРЕНИРУЮЩАЯСЯ.

Надпись на предметах обихода видели когда-нибудь "Годен к использованию при температурах от +50 до -20"?

Так вот с телом та же история, и оно приспосабливается к условиям.

В нём все заложено, но способности нужно активировать, вот для этого закалка и используется.

Ребёнок, выросший в тепличных условиях, имеет изнеженный организм с очень узким диапазоном функционирования, вследствие чего выход за рамки привычных условий среды чреват непредсказуемыми результатами.

Один упал под лёд и ничего с ним не стало, другой получил переохлаждение... а потому что у первого организм был натренирован на более широкие диапазоны и моментально отреагировал, а у второго "вне зоны доступного".

Почему охлаждение влияет на здоровье? Да потому что холод понижает энергетику тела в "тёмные" спектры.

Результат - тело немедленно запускает паразитов для её потребления... сопли? Они....

Вам ясна ситуация с энергетической связью Мамы и ребёнка?

Не верите - дык проверяйте.

Записывайте свои состояния, домашние скандалы, нервотрепки- а рядом в столбике состояние ребёнка и его историю болезней.

Там, где не совпало - или переохладился незакалённый организм, или стресс где-то на стороне. И усё.

2. Влияние Отца на ребенка и Мать

Отец - ключевая фигура, влияющая на здоровье в семье.

Причина очень и очень проста: именно отец управляет тем, в каком состоянии находится МАТЬ, а от матери зависит состояние всех членов семьи.

Если женщина постоянно на взводе, психует, и тому подобное - это ВЧИСТУЮ НЕДОРАБОТКА ОТЦА. Как и болезни ребёнка вследствие этого.

Задача Отца не ОРАТЬ на Мать, а успокаивать её... делать всё возможное, чтобы ей было ХОРОШО - легко, спокойно, радостно...

Как? А по-всякому.

Расчешите ей волосы, сделайте массаж, поговорите, выслушайте, объясните, пообещайте, что все будет хорошо, сводите куда-нибудь, развлеките, рассмешите... она НА ВАС ОПИРАЕТСЯ, весь её мир опирается на ВАС, уважаемые Отцы.

Если Муж сказал - значит так оно и будет, ведь Муж управляет всей событийностью в доме, подобно тому как Жена управляет состоянием всех и вся.

Если муж в семье НЕ УПРАВЛЯЕТ состоянием жены, не снимает с нее тревожность, стрессы, накопленный негатив, страхи... БОЛЕТЬ БУДУТ ВСЕ!

Потому что состояние Жены отольется всем и каждому своей мерой.

Хуже того: в этом случае событийностью начинает управлять ЖЕНА, используя на это энергию Мужа.

Вот тогда всем настают полнейшие кранты.

Потому что если женщина, находящаяся в стрессах и тревожности, получает еще и власть над событийностью... слягут все.

Она этой силой вообще управлять не в состоянии правильно.

Как муж управляет событийностью ребёнка? Очень просто: СЛОВОМ.

Произнося слова в адрес ребёнка с указаниями на тему событийности, мужчина вкладывает в СЛОВО образ, который будто "печатью"ложится на ребёнка.

Это прямое программирование его действий.

Если Отец сказал "ты сделаешь, ты будешь, ты сумеешь" – ребёнок сделает.

Отец никогда не будет говорить "ты не сможешь, у тебя не получится".

А вот Мать этих тонкостей не понимает.

И если она находится в состоянии тревожности близкой к панике...

Воображение у женщины - ого-го, а "просмотреть" событийность ребёнка чуть дальше чем свою - она не в состоянии, от чего у неё паника ещё сильнее, а программирующие ребёнка слова принимают такие формы:

- Упадёшь!



- Заболеешь!



- Сломаешь себе что-нибудь!



- Испортишь!



- С тобой что-нибудь произойдет!



- С тобой всегда всё не в порядке!

.................

Надо ли говорить, что ребёнок почти гарантированно получит всё это?

А мама потом гордо восклицает: "Ну я так и знала, я же говорила", не понимая, что она сама этому причиной и является.

Именно поэтому программирование событийности - мужская работа, а мужчина должен быть достаточно СИЛЬНЫМ для этого, иначе он утратит контроль и его получит жена, последствия - см. выше.

Кстати, аналогичным образом женщины программируют себе алкоголиков и тунеядцев из нормальных в общем мужиков - когда начинают оттягивать влияние на событийность на себя (становятся "главой семьи").

Женщина в сердцах крикнула что-то (особенности психики - эмоциональность) - и получи...

Поэтому женщина НИКОГДА не воспитывает детей (только Отец), никогда не учит, не устраивает разносов, не критикует... вся негативная информация, которую женщина выдает, немедленно вызывает в ней столь же негативную энергетику (женщина излучает то, о чём говорит).

Если Мама говорит "ты такой-сякой" - она своими руками напихивает в ребенка порцию первосортного, самолично произведённого г-на, и если ребёнок таким не был - он станет.

Больным, глупым, безруким, безголовым... ну, какие вы там эпитеты придумываете? Якобы "просто слова"... ах, если бы!

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Видите, как все просто, дорогие Мужья и Жены?

Каждый из вас с удовольствием готов свалить все свои грехи на другого: "это у меня муж (жена, ребенок) такой(ая), а я тут не причём, я ангелочек и ни за что не отвечаю".... нда?

Ваша ответственность - расписана выше.

Ответственность - это готовность столкнуться с последствиями того, что вы делаете с вам доверенной Силой.

Если вы об этом ничего не знаете и (тем более) отказываетесь знать и понимать - это ваши проблемы... и тех, кто вас окружает.

Мужчины, гляньте свой расклад... как вы отвечаете за свое Слово, дарите ли вы Жене любовь, ласку, заботу, успокоение?



В каком состоянии ваша Жена, ваши дети, вы сами?



Если все плохо - вы недорабатываете.

Жены (а также одинокие мамы, которых масса ныне)!



Что вы вливаете в ребёнка?



Часто ли он у вас болеет?



Чем вы его питаете - радостью, любовью, принятием, теплом и уютом, материнской заботой, - или?....



А чем питаете своего Мужа?



Каково ваше состояние - вы в стрессе, в тревожности - или спокойны за его надёжной спиной?



Если спина не надежна - дык вдохните в него это!

Это может любая женщина, очень простой практикой: начните показывать мужу, что вы в нём нуждаетесь, когда вам плохо - только не скандалом, а проявляя чисто женскую слабость.

Потому что только возле слабой женщины будет сильный мужчина, в этом мужская Суть.

Если вы сильная женщина - ну, тогда попробуйте поступить как умная: прикиньтесь слабой и увидите, как начнёт расти сила Мужа.

А если вы Сильная, но глупая... сочувствую вам.

Мама может привести в норму Папу, Папа - привести в норму Маму... а в здоровой семье - и больных детей не бывает!

Здравия вам и вашей семье!

PS: И не забывайте, пожалуйста, один оооочень примитивный, но действенный секрет здоровья: "СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА - ВАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ".

Это не рекламная присказка: воздух и вода дают ребёнку природные состояния и убирают последствия негативных влияний от матери, а Солнце очищает "косую" событийность, наложенную кем-то из родителей.

Природная балансировка.

Если ребёнок при этом ещё и ведёт активную жизнь (физическую) - это обеспечивает ему нормальную циркуляцию лимфы и вывод шлаков, что положительно сказывается на здоровье.

"Заболел - сиди дома" - это сокращение двигательной активности, что только усугубляет ситуацию и увеличивает время выздоровления.

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