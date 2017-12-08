Главная » Здоровье

Всем РОДИТЕЛЯМ: «Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ» (+ видео)

14:47. 8 декабря 2017 Просмотров - 312 Один комментарий Опубликовал:

Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ.

 

 

Количество различных групп на тему "сбора средств для больных детей" в настоящее время просто зашкаливает.

Но в подавляющем большинстве случаев все заканчивается одинаково: повторные сборы (иногда многочисленные), затем - кранты.

В результате родители попадают в рабство медицинской системе, с их проблемы жируют дорогостоящие клиники, но проблему НЕ РЕШАЮТ, в лучшем случае ликвидируя симптомы или вырезая то, что можно вырезать и чего нельзя, отравляя организм химией и обращаясь с ним, как с куском мяса.

Насмотрелся на это дело - выше крыши.

Не говоря уже о том, что под видом убитых горем родителей нередко встречаются мошенники - на дело не жалко и 5000, а в карман жадных до заработка на доверчивых людях не дал бы и 5р.

Не в деньгах дело...

Подумайте: ведь люди довольно охотно помогают, но мошенники отбивают у них это желание и кому-то нуждающемуся может не хватить вовремя крошечной суммы... вот за это - гореть им всем...

Но не об этом речь. Важно, чтобы родители понимали, с чем они имеют дело, когда ребёнок проявляет признаки различных заболеваний. Потому что в 95% случаев они сами и являются причиной, просто не понимают, как это работает.

В данной статье представлено немного полезной инфы для родителей, которые думают, что

1. Все дети болеют (организм растет, типа метаболизм)

2. Медицина им поможет

3. Ребёнок сам родился таким хилым

и т.д.

Что должен знать КАЖДЫЙ родитель о своей семье прежде всего:

От зачатия (!) и до 12 лет РОДИТЕЛИ несут ПОЛНУЮ ответственность за ребёнка ВО ВСЁМ, ЧТО С НИМ ПРОИСХОДИТ.

Не потому, что "так кто-то сказал или написал", а потому, что ребёнок ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ и ИНФОРМАЦИОННО ПОЛНОСТЬЮ подчинён родителям.

Мать отвечает за то, КАК РЕБЁНОК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ (энергетика тела).

Отец отвечает за то, ЧТО С РЕБЁНКОМ ПРОИСХОДИТ (событийность), а также ЗА ТО, КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ МАТЬ.

Отцы, вы поняли - что к чему? В конечном итоге ВЫ отвечаете ЗА ВСЕХ.

 

А вы что думали - в сказку попали, где все само собой? Да щассс...

----------------------------------------------------------

1. Влияние Матери на ребенка.

От момента зачатия и до 12 лет - подчёркиваю это! - начинается и длится строительство тела ребёнка.

Мать является ЕДИНСТВЕННЫМ источником "строительного материала" до момента рождения и энергетики после оного.

То, что в период беременности не надо пить, курить, колоться и обедать в Макдональдсах - это и ежу понятно.

Отрава есть отрава.

НО.

Есть и то, о чем родители не знают.

Формирование тела напрямую связано с ПСИХИКОЙ женщины - настолько напрямую, что никакие яды не способны нанести столько вреда ребёнку, сколько

одна психованная баба.

 

Все психические отклонения в период беременности, все стрессы - все это откладывается в ребенке нарушениями в строении тела.

В период беременности Мать должна быть ЖЕЛЕЗОБЕТОННО спокойна и позитивна, жить в ожидании РАДОСТИ от скорого появления на свет своего ребенка.

Что женщина испытывает - то она в ребенка и заложит.

Это - аксиома, с которой спорить безполезно. Моя знакомая родила (сама, без кесарева...) абсолютно здорового первенца в 36 летпросто потому что отличалась непробиваемым спокойствием на тему "все будет хорошо" и ребенка очень ждала.

Даже гормональные отклонения на начальном этапе были восприняты философски "фигня, прорвемся", а все кудахчущие на тему "поздних родов" врачи были посланы лесом. Итог? Никаких проблем при родах и после, на зависть 20-леткам.

После рождения ребёнок до 12 лет связан с Матерью энергетической пуповиной и Мать ПОЛНОСТЬЮ контролирует его внутреннее состояние.

Даже если беременность протекала спокойно - после рождения (особенно если это первый ребёнок) Мать впадает в состояние "прыщик на попе - скорую немедленно".

Гипертревожность - это НОРМА для любой матери с ребенком, банальные инстинкты.

Однако следует учитывать, что ВСЮ ТРЕВОЖНОСТЬ, КОТОРУЮ МАТЬ ИСПЫТЫВАЕТ ЗА РЕБЁНКА - ОНА КАК НАСОСОМ ЗАКАЧИВАЕТ В НЕГО САМОГО.

Если мать постоянно опасается за состояние ребенка - она будет иметь все свои опасения в наглядном исполнении: ребёнок будет болеть ПОСТОЯННО. Понятно, нет?

Качество энергетики, которую ребёнок получает от Матери, регулируется ЕЁ СОСТОЯНИЕМ.

Поликлиники полны тревожных женщин, у которых все дети болеют непрерывно.

Школы полны детей с медкарточками толщиной в три учебника.

Причина - одна и та же: состояние МАТЕРИ.

Хочется спросить женщин: дорогие мои, вы когда суп варите - трясётесь за каждую кастрюлю?

"А вдруг не получится, а что, если пересолила, а не мало ли перца, а не много ли лука, а...... ?"

Если вы будете так готовить - вашу еду будет невозможно употреблять.

Хотите знать почему?

Да потому что или вы ГОТОВИТЕ ЧТО-ТО ВКУСНОЕ, или БОИТЕСЬ ИСПОРТИТЬ ПРОДУКТЫ.

Вам разница в подходе понятна? В первом случае вы из чего угодно сделаете шедевр, а во втором - неминуемо испортите продукты.

Так ведь с ребёнком - точно так же!

Или вы питаете его позитивом, любовью, заботой, одобрением, лаской- или трясётесь над ним, питая страхами, сомнениями, тревогами, заботами, унынием, усталостью...

А если ваш ребёнок еще и питается скандалами в семье - то тушите свет, Мать "на взводе" - ребёнок будет получать внутрь злобу, гнев, раздражение... и всё это будет моментально отражаться на его органах.

Знаете, что происходит с ребёнком, которого питают негативом?

А очень просто... он наполняется негативной энергией, которой начинают питаться паразиты... и вот вам пожалуйста, весь набор от соплей до глистов.

ПАРАЗИТЫ НЕ ЖИВУТ В ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, ИМ ЖРАТЬ НЕЧЕГО!

 

Все теории на тему "заразился", "простудился" - чушь собачья и вымысел.

Ребёнок может в ледяную воду в марте свалиться - и даже не чихнуть после этого, ЕСЛИ МАМА НЕ НАЧИНАЕТ НА ЭТУ ТЕМУ ПЕРЕЖИВАТЬ.

А может на пустом месте простудиться.

Инфовирусы так и вбрасываются - "сезонный грипп пошёл", сказало радио...

Мама тут же закудахтала "грипп ходит"... что дальше?

Вся страна ходит с гриппом.

Не болеют только те, у кого мама твердо знает "мой ребёнок гриппом НЕ БОЛЕЕТ".

И усё... не клиент для аптек. А здоровые дети фармацевтам не нужны.Про общество и не говорю...

Механизм понятен?

Как только мама начинает кудахтать и думать о том, не заболеет ли ребёнок - он ГАРАНТИРОВАННО ЗАБОЛЕВАЕТ.

Как только у мамы проблемы в психике - он опять же гарантированно заболевает.

Любые семейные конфликты, стрессы - причина неминуемой болезни ребёнка.

Мамы, запомните крепко-накрепко одну простую как кухонная доска вещь: болезнь - это СИМПТОМ!

Это - не причина. Все, что с ребёнком происходит - этоПОСЛЕДСТВИЕ нарушения его ЭНЕРГЕТИКИ.

Где он её получил - от вас, в школе, от друзей? Вопрос...

Температура - это СЛЕДСТВИЕ того (механизм), что организм борется с ПРИЧИНАМИ самостоятельно.

Сопли - это куча дохлых бактерий-паразитов, которые питались негативной энергетикой и организм их благополучно прикончил.

Сбивая температуру - вы продлеваете жизнь паразитам и заставляете ребёнка болеть ДОЛЬШЕ и ТЯЖЕЛЕЕ.

Иммунитет тела намного умнее чем 99,9999999 родителей, врачей вместе взятых.

 

Не трогайте температуру, она РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ любого антигриппина и ему подобных.

Пичкая ребёнка химией - вы нарушаете его внутренние процессы реагирования на причины.

Плохая и темная энергетика "повисла" на теле, организм запустил внутрь её пожирателей (САМ!), а потом поднял температуру и сам же их прикончил.

Так работает иммунитет.

Почему закалка работает, как вы думаете? Дело не только в самой воде и её свойствах - организм суть система САМОТРЕНИРУЮЩАЯСЯ.

Надпись на предметах обихода видели когда-нибудь "Годен к использованию при температурах от +50 до -20"?

Так вот с телом та же история, и оно приспосабливается к условиям.

В нём все заложено, но способности нужно активировать, вот для этого закалка и используется.

Ребёнок, выросший в тепличных условиях, имеет изнеженный организм с очень узким диапазоном функционирования, вследствие чего выход за рамки привычных условий среды чреват непредсказуемыми результатами.

Один упал под лёд и ничего с ним не стало, другой получил переохлаждение... а потому что у первого организм был натренирован на более широкие диапазоны и моментально отреагировал, а у второго "вне зоны доступного".

Почему охлаждение влияет на здоровье? Да потому что холод понижает энергетику тела в "тёмные" спектры.

Результат - тело немедленно запускает паразитов для её потребления... сопли? Они....

Вам ясна ситуация с энергетической связью Мамы и ребёнка?

Не верите - дык проверяйте.

Записывайте свои состояния, домашние скандалы, нервотрепки- а рядом в столбике состояние ребёнка и его историю болезней.

Там, где не совпало - или переохладился незакалённый организм, или стресс где-то на стороне. И усё.

 

2. Влияние Отца на ребенка и Мать

Отец - ключевая фигура, влияющая на здоровье в семье.

Причина очень и очень проста: именно отец управляет тем, в каком состоянии находится МАТЬ, а от матери зависит состояние всех членов семьи.

Если женщина постоянно на взводе, психует, и тому подобное - это ВЧИСТУЮ НЕДОРАБОТКА ОТЦА. Как и болезни ребёнка вследствие этого.

Задача Отца не ОРАТЬ на Мать, а успокаивать её... делать всё возможное, чтобы ей было ХОРОШО - легко, спокойно, радостно...

Как? А по-всякому.

Расчешите ей волосы, сделайте массаж, поговорите, выслушайте, объясните, пообещайте, что все будет хорошо, сводите куда-нибудь, развлеките, рассмешите... она НА ВАС ОПИРАЕТСЯвесь её мир опирается на ВАС, уважаемые Отцы.

Если Муж сказал - значит так оно и будет, ведь Муж управляет всей событийностью в доме, подобно тому как Жена управляет состоянием всех и вся.

Если муж в семье НЕ УПРАВЛЯЕТ состоянием жены, не снимает с нее тревожность, стрессы, накопленный негатив, страхи... БОЛЕТЬ БУДУТ ВСЕ!

Потому что состояние Жены отольется всем и каждому своей мерой.

 

Хуже того: в этом случае событийностью начинает управлять ЖЕНА, используя на это энергию Мужа.

Вот тогда всем настают полнейшие кранты.

Потому что если женщина, находящаяся в стрессах и тревожности, получает еще и власть над событийностью... слягут все.

Она этой силой вообще управлять не в состоянии правильно.

Как муж управляет событийностью ребёнка? Очень просто: СЛОВОМ.

Произнося слова в адрес ребёнка с указаниями на тему событийности, мужчина вкладывает в СЛОВО образ, который будто "печатью"ложится на ребёнка.

Это прямое программирование его действий.

Если Отец сказал "ты сделаешь, ты будешь, ты сумеешь" – ребёнок сделает.

Отец никогда не будет говорить "ты не сможешь, у тебя не получится".

А вот Мать этих тонкостей не понимает.

И если она находится в состоянии тревожности близкой к панике...

Воображение у женщины - ого-го, а "просмотреть" событийность ребёнка чуть дальше чем свою - она не в состоянии, от чего у неё паника ещё сильнее, а программирующие ребёнка слова принимают такие формы:

- Упадёшь!

- Заболеешь!

- Сломаешь себе что-нибудь!

- Испортишь!

- С тобой что-нибудь произойдет!

- С тобой всегда всё не в порядке!

.................

Надо ли говорить, что ребёнок почти гарантированно получит всё это?

А мама потом гордо восклицает: "Ну я так и знала, я же говорила", не понимая, что она сама этому причиной и является.

Именно поэтому программирование событийности - мужская работа, а мужчина должен быть достаточно СИЛЬНЫМ для этого, иначе он утратит контроль и его получит жена, последствия - см. выше.

Кстати, аналогичным образом женщины программируют себе алкоголиков и тунеядцев из нормальных в общем мужиков - когда начинают оттягивать влияние на событийность на себя (становятся "главой семьи").

Женщина в сердцах крикнула что-то (особенности психики - эмоциональность) - и получи...

Поэтому женщина НИКОГДА не воспитывает детей (только Отец), никогда не учит, не устраивает разносов, не критикует... вся негативная информация, которую женщина выдает, немедленно вызывает в ней столь же негативную энергетику (женщина излучает то, о чём говорит).

Если Мама говорит "ты такой-сякой" - она своими руками напихивает в ребенка порцию первосортного, самолично произведённого г-на, и если ребёнок таким не был - он станет.

Больным, глупым, безруким, безголовым... ну, какие вы там эпитеты придумываете? Якобы "просто слова"... ах, если бы!

-------------------------------------------------------

Видите, как все просто, дорогие Мужья и Жены?

Каждый из вас с удовольствием готов свалить все свои грехи на другого: "это у меня муж (жена, ребенок) такой(ая), а я тут не причём, я ангелочек и ни за что не отвечаю".... нда?

Ваша ответственность - расписана выше.

Ответственность - это готовность столкнуться с последствиями того, что вы делаете с вам доверенной Силой.

Если вы об этом ничего не знаете и (тем более) отказываетесь знать и понимать - это ваши проблемы... и тех, кто вас окружает.

Мужчины, гляньте свой расклад... как вы отвечаете за свое Слово, дарите ли вы Жене любовь, ласку, заботу, успокоение?

В каком состоянии ваша Жена, ваши дети, вы сами?

Если все плохо - вы недорабатываете.
Жены (а также одинокие мамы, которых масса ныне)!

Что вы вливаете в ребёнка?

Часто ли он у вас болеет?

Чем вы его питаете - радостью, любовью, принятием, теплом и уютом, материнской заботой, - или?....

А чем питаете своего Мужа?

Каково ваше состояние - вы в стрессе, в тревожности - или спокойны за его надёжной спиной?

Если спина не надежна - дык вдохните в него это!

Это может любая женщина, очень простой практикой: начните показывать мужу, что вы в нём нуждаетесь, когда вам плохо - только не скандалом, а проявляя чисто женскую слабость.

 

Потому что только возле слабой женщины будет сильный мужчина, в этом мужская Суть.

Если вы сильная женщина - ну, тогда попробуйте поступить как умная: прикиньтесь слабой и увидите, как начнёт расти сила Мужа.

А если вы Сильная, но глупая... сочувствую вам.

Мама может привести в норму Папу, Папа - привести в норму Маму... а в здоровой семье - и больных детей не бывает!

Здравия вам и вашей семье!

PS: И не забывайте, пожалуйста, один оооочень примитивный, но действенный секрет здоровья: "СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА - ВАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ".

Это не рекламная присказка: воздух и вода дают ребёнку природные состояния и убирают последствия негативных влияний от матери, а Солнце очищает "косую" событийность, наложенную кем-то из родителей.

Природная балансировка.

Если ребёнок при этом ещё и ведёт активную жизнь (физическую) - это обеспечивает ему нормальную циркуляцию лимфы и вывод шлаков, что положительно сказывается на здоровье.

"Заболел - сиди дома" - это сокращение двигательной активности, что только усугубляет ситуацию и увеличивает время выздоровления.

 

Источник

 

 

P.S. Если вы считаете, что данная видеопубликация достойна ПРОМО, то здесь вы можете сделать это. 

 
Метки: Всем РОДИТЕЛЯМ: «Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ»
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как я отказывался от вакцинации ребёнка
...причин, отсутствовали, когда всем родителям выдавали направления в местную...Вот поэтому вы и болеете». Но аргумент опять ...туберкулёз на начальных стадиях лечится. Вот и получиться,...не потребуется. С уважением, родители (ФИО ребёнка). (ФИО отца) ___________ ...
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
... расслаблено, черты лица разглажены, он всем своим видом выражает удовольствие, даже... природе – дети любят даже родителей-алкоголиков и родителей-идиотов. Любят самозабвенно и... надо меньше лечить – и они реже будут болеть. Если ребёнок болеет – это значит...
Правильный ребенок
...и здравый смысл его родителей". Всем, кто интересуется вопросом...Называется это "голопопство". На ребёнка надевается только коротенький "топик...и ребенок гораздо больше болеет при постоянном тепле, ...там ни было, послушные родители лечились бы от "стафилококка",...
Правильное воспитание сына. Часть 2
... чтобы воспитать из ребёнка Человека Разумного, родителям нужно очень хорошо ...ориентировались в пространстве, как лечились травами, как относились ...Если ваш сын часто болеет, называйте главной причиной ...должен отлично справляться со всеми делами, когда его ...
Молоко наизнанку
...а ребёнок испытывает нехватку железа. А ему (через родителей) врачи...такой тип диабета не лечится (лечится только переходом на моносыроедение...отвела в качестве корма всем плодоядным существам, нет ...(и сейчас) – «Ой ребёнок болеет, ему нужны силы, надо ...
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка
...В силу того же лидерства ребёнок может периодически «пробовать силу... что – чихнул – лечить и лечить, как можно больше таблеток...Сложности усугубляются отчужденностью ко всем взрослым, особенно своего пола... тихо и даже болеет. Родители должны это понимать и...

Один комментарий»

  • 7509 4222
    Lada 8 декабря 2017 в 16:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Очень актуальная,полезная статья…особенно о влиянии отцов…Жизненные примеры это подтверждают…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>