Всем РОДИТЕЛЯМ: «Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ» (+ видео)
Болеет ребёнок? Лечите ПАПУ и МАМУ.
Количество различных групп на тему "сбора средств для больных детей" в настоящее время просто зашкаливает.
Но в подавляющем большинстве случаев все заканчивается одинаково: повторные сборы (иногда многочисленные), затем - кранты.
В результате родители попадают в рабство медицинской системе, с их проблемы жируют дорогостоящие клиники, но проблему НЕ РЕШАЮТ, в лучшем случае ликвидируя симптомы или вырезая то, что можно вырезать и чего нельзя, отравляя организм химией и обращаясь с ним, как с куском мяса.
Насмотрелся на это дело - выше крыши.
Не говоря уже о том, что под видом убитых горем родителей нередко встречаются мошенники - на дело не жалко и 5000, а в карман жадных до заработка на доверчивых людях не дал бы и 5р.
Не в деньгах дело...
Подумайте: ведь люди довольно охотно помогают, но мошенники отбивают у них это желание и кому-то нуждающемуся может не хватить вовремя крошечной суммы... вот за это - гореть им всем...
Но не об этом речь. Важно, чтобы родители понимали, с чем они имеют дело, когда ребёнок проявляет признаки различных заболеваний. Потому что в 95% случаев они сами и являются причиной, просто не понимают, как это работает.
В данной статье представлено немного полезной инфы для родителей, которые думают, что
1. Все дети болеют (организм растет, типа метаболизм)
2. Медицина им поможет
3. Ребёнок сам родился таким хилым
и т.д.
Что должен знать КАЖДЫЙ родитель о своей семье прежде всего:
От зачатия (!) и до 12 лет РОДИТЕЛИ несут ПОЛНУЮ ответственность за ребёнка ВО ВСЁМ, ЧТО С НИМ ПРОИСХОДИТ.
Не потому, что "так кто-то сказал или написал", а потому, что ребёнок ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ и ИНФОРМАЦИОННО ПОЛНОСТЬЮ подчинён родителям.
Мать отвечает за то, КАК РЕБЁНОК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ (энергетика тела).
Отец отвечает за то, ЧТО С РЕБЁНКОМ ПРОИСХОДИТ (событийность), а также ЗА ТО, КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ МАТЬ.
Отцы, вы поняли - что к чему? В конечном итоге ВЫ отвечаете ЗА ВСЕХ.
А вы что думали - в сказку попали, где все само собой? Да щассс...
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1. Влияние Матери на ребенка.
От момента зачатия и до 12 лет - подчёркиваю это! - начинается и длится строительство тела ребёнка.
Мать является ЕДИНСТВЕННЫМ источником "строительного материала" до момента рождения и энергетики после оного.
То, что в период беременности не надо пить, курить, колоться и обедать в Макдональдсах - это и ежу понятно.
Отрава есть отрава.
НО.
Есть и то, о чем родители не знают.
Формирование тела напрямую связано с ПСИХИКОЙ женщины - настолько напрямую, что никакие яды не способны нанести столько вреда ребёнку, сколько
одна психованная баба.
Все психические отклонения в период беременности, все стрессы - все это откладывается в ребенке нарушениями в строении тела.
В период беременности Мать должна быть ЖЕЛЕЗОБЕТОННО спокойна и позитивна, жить в ожидании РАДОСТИ от скорого появления на свет своего ребенка.
Что женщина испытывает - то она в ребенка и заложит.
Это - аксиома, с которой спорить безполезно. Моя знакомая родила (сама, без кесарева...) абсолютно здорового первенца в 36 летпросто потому что отличалась непробиваемым спокойствием на тему "все будет хорошо" и ребенка очень ждала.
Даже гормональные отклонения на начальном этапе были восприняты философски "фигня, прорвемся", а все кудахчущие на тему "поздних родов" врачи были посланы лесом. Итог? Никаких проблем при родах и после, на зависть 20-леткам.
После рождения ребёнок до 12 лет связан с Матерью энергетической пуповиной и Мать ПОЛНОСТЬЮ контролирует его внутреннее состояние.
Даже если беременность протекала спокойно - после рождения (особенно если это первый ребёнок) Мать впадает в состояние "прыщик на попе - скорую немедленно".
Гипертревожность - это НОРМА для любой матери с ребенком, банальные инстинкты.
Однако следует учитывать, что ВСЮ ТРЕВОЖНОСТЬ, КОТОРУЮ МАТЬ ИСПЫТЫВАЕТ ЗА РЕБЁНКА - ОНА КАК НАСОСОМ ЗАКАЧИВАЕТ В НЕГО САМОГО.
Если мать постоянно опасается за состояние ребенка - она будет иметь все свои опасения в наглядном исполнении: ребёнок будет болеть ПОСТОЯННО. Понятно, нет?
Качество энергетики, которую ребёнок получает от Матери, регулируется ЕЁ СОСТОЯНИЕМ.
Поликлиники полны тревожных женщин, у которых все дети болеют непрерывно.
Школы полны детей с медкарточками толщиной в три учебника.
Причина - одна и та же: состояние МАТЕРИ.
Хочется спросить женщин: дорогие мои, вы когда суп варите - трясётесь за каждую кастрюлю?
"А вдруг не получится, а что, если пересолила, а не мало ли перца, а не много ли лука, а...... ?"
Если вы будете так готовить - вашу еду будет невозможно употреблять.
Хотите знать почему?
Да потому что или вы ГОТОВИТЕ ЧТО-ТО ВКУСНОЕ, или БОИТЕСЬ ИСПОРТИТЬ ПРОДУКТЫ.
Вам разница в подходе понятна? В первом случае вы из чего угодно сделаете шедевр, а во втором - неминуемо испортите продукты.
Так ведь с ребёнком - точно так же!
Или вы питаете его позитивом, любовью, заботой, одобрением, лаской- или трясётесь над ним, питая страхами, сомнениями, тревогами, заботами, унынием, усталостью...
А если ваш ребёнок еще и питается скандалами в семье - то тушите свет, Мать "на взводе" - ребёнок будет получать внутрь злобу, гнев, раздражение... и всё это будет моментально отражаться на его органах.
Знаете, что происходит с ребёнком, которого питают негативом?
А очень просто... он наполняется негативной энергией, которой начинают питаться паразиты... и вот вам пожалуйста, весь набор от соплей до глистов.
ПАРАЗИТЫ НЕ ЖИВУТ В ПОЗИТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, ИМ ЖРАТЬ НЕЧЕГО!
Все теории на тему "заразился", "простудился" - чушь собачья и вымысел.
Ребёнок может в ледяную воду в марте свалиться - и даже не чихнуть после этого, ЕСЛИ МАМА НЕ НАЧИНАЕТ НА ЭТУ ТЕМУ ПЕРЕЖИВАТЬ.
А может на пустом месте простудиться.
Инфовирусы так и вбрасываются - "сезонный грипп пошёл", сказало радио...
Мама тут же закудахтала "грипп ходит"... что дальше?
Вся страна ходит с гриппом.
Не болеют только те, у кого мама твердо знает "мой ребёнок гриппом НЕ БОЛЕЕТ".
И усё... не клиент для аптек. А здоровые дети фармацевтам не нужны.Про общество и не говорю...
Механизм понятен?
Как только мама начинает кудахтать и думать о том, не заболеет ли ребёнок - он ГАРАНТИРОВАННО ЗАБОЛЕВАЕТ.
Как только у мамы проблемы в психике - он опять же гарантированно заболевает.
Любые семейные конфликты, стрессы - причина неминуемой болезни ребёнка.
Мамы, запомните крепко-накрепко одну простую как кухонная доска вещь: болезнь - это СИМПТОМ!
Это - не причина. Все, что с ребёнком происходит - этоПОСЛЕДСТВИЕ нарушения его ЭНЕРГЕТИКИ.
Где он её получил - от вас, в школе, от друзей? Вопрос...
Температура - это СЛЕДСТВИЕ того (механизм), что организм борется с ПРИЧИНАМИ самостоятельно.
Сопли - это куча дохлых бактерий-паразитов, которые питались негативной энергетикой и организм их благополучно прикончил.
Сбивая температуру - вы продлеваете жизнь паразитам и заставляете ребёнка болеть ДОЛЬШЕ и ТЯЖЕЛЕЕ.
Иммунитет тела намного умнее чем 99,9999999 родителей, врачей вместе взятых.
Не трогайте температуру, она РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ любого антигриппина и ему подобных.
Пичкая ребёнка химией - вы нарушаете его внутренние процессы реагирования на причины.
Плохая и темная энергетика "повисла" на теле, организм запустил внутрь её пожирателей (САМ!), а потом поднял температуру и сам же их прикончил.
Так работает иммунитет.
Почему закалка работает, как вы думаете? Дело не только в самой воде и её свойствах - организм суть система САМОТРЕНИРУЮЩАЯСЯ.
Надпись на предметах обихода видели когда-нибудь "Годен к использованию при температурах от +50 до -20"?
Так вот с телом та же история, и оно приспосабливается к условиям.
В нём все заложено, но способности нужно активировать, вот для этого закалка и используется.
Ребёнок, выросший в тепличных условиях, имеет изнеженный организм с очень узким диапазоном функционирования, вследствие чего выход за рамки привычных условий среды чреват непредсказуемыми результатами.
Один упал под лёд и ничего с ним не стало, другой получил переохлаждение... а потому что у первого организм был натренирован на более широкие диапазоны и моментально отреагировал, а у второго "вне зоны доступного".
Почему охлаждение влияет на здоровье? Да потому что холод понижает энергетику тела в "тёмные" спектры.
Результат - тело немедленно запускает паразитов для её потребления... сопли? Они....
Вам ясна ситуация с энергетической связью Мамы и ребёнка?
Не верите - дык проверяйте.
Записывайте свои состояния, домашние скандалы, нервотрепки- а рядом в столбике состояние ребёнка и его историю болезней.
Там, где не совпало - или переохладился незакалённый организм, или стресс где-то на стороне. И усё.
2. Влияние Отца на ребенка и Мать
Отец - ключевая фигура, влияющая на здоровье в семье.
Причина очень и очень проста: именно отец управляет тем, в каком состоянии находится МАТЬ, а от матери зависит состояние всех членов семьи.
Если женщина постоянно на взводе, психует, и тому подобное - это ВЧИСТУЮ НЕДОРАБОТКА ОТЦА. Как и болезни ребёнка вследствие этого.
Задача Отца не ОРАТЬ на Мать, а успокаивать её... делать всё возможное, чтобы ей было ХОРОШО - легко, спокойно, радостно...
Как? А по-всякому.
Расчешите ей волосы, сделайте массаж, поговорите, выслушайте, объясните, пообещайте, что все будет хорошо, сводите куда-нибудь, развлеките, рассмешите... она НА ВАС ОПИРАЕТСЯ, весь её мир опирается на ВАС, уважаемые Отцы.
Если Муж сказал - значит так оно и будет, ведь Муж управляет всей событийностью в доме, подобно тому как Жена управляет состоянием всех и вся.
Если муж в семье НЕ УПРАВЛЯЕТ состоянием жены, не снимает с нее тревожность, стрессы, накопленный негатив, страхи... БОЛЕТЬ БУДУТ ВСЕ!
Потому что состояние Жены отольется всем и каждому своей мерой.
Хуже того: в этом случае событийностью начинает управлять ЖЕНА, используя на это энергию Мужа.
Вот тогда всем настают полнейшие кранты.
Потому что если женщина, находящаяся в стрессах и тревожности, получает еще и власть над событийностью... слягут все.
Она этой силой вообще управлять не в состоянии правильно.
Как муж управляет событийностью ребёнка? Очень просто: СЛОВОМ.
Произнося слова в адрес ребёнка с указаниями на тему событийности, мужчина вкладывает в СЛОВО образ, который будто "печатью"ложится на ребёнка.
Это прямое программирование его действий.
Если Отец сказал "ты сделаешь, ты будешь, ты сумеешь" – ребёнок сделает.
Отец никогда не будет говорить "ты не сможешь, у тебя не получится".
А вот Мать этих тонкостей не понимает.
И если она находится в состоянии тревожности близкой к панике...
Воображение у женщины - ого-го, а "просмотреть" событийность ребёнка чуть дальше чем свою - она не в состоянии, от чего у неё паника ещё сильнее, а программирующие ребёнка слова принимают такие формы:
- Упадёшь!
- Заболеешь!
- Сломаешь себе что-нибудь!
- Испортишь!
- С тобой что-нибудь произойдет!
- С тобой всегда всё не в порядке!
.................
Надо ли говорить, что ребёнок почти гарантированно получит всё это?
А мама потом гордо восклицает: "Ну я так и знала, я же говорила", не понимая, что она сама этому причиной и является.
Именно поэтому программирование событийности - мужская работа, а мужчина должен быть достаточно СИЛЬНЫМ для этого, иначе он утратит контроль и его получит жена, последствия - см. выше.
Кстати, аналогичным образом женщины программируют себе алкоголиков и тунеядцев из нормальных в общем мужиков - когда начинают оттягивать влияние на событийность на себя (становятся "главой семьи").
Женщина в сердцах крикнула что-то (особенности психики - эмоциональность) - и получи...
Поэтому женщина НИКОГДА не воспитывает детей (только Отец), никогда не учит, не устраивает разносов, не критикует... вся негативная информация, которую женщина выдает, немедленно вызывает в ней столь же негативную энергетику (женщина излучает то, о чём говорит).
Если Мама говорит "ты такой-сякой" - она своими руками напихивает в ребенка порцию первосортного, самолично произведённого г-на, и если ребёнок таким не был - он станет.
Больным, глупым, безруким, безголовым... ну, какие вы там эпитеты придумываете? Якобы "просто слова"... ах, если бы!
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Видите, как все просто, дорогие Мужья и Жены?
Каждый из вас с удовольствием готов свалить все свои грехи на другого: "это у меня муж (жена, ребенок) такой(ая), а я тут не причём, я ангелочек и ни за что не отвечаю".... нда?
Ваша ответственность - расписана выше.
Ответственность - это готовность столкнуться с последствиями того, что вы делаете с вам доверенной Силой.
Если вы об этом ничего не знаете и (тем более) отказываетесь знать и понимать - это ваши проблемы... и тех, кто вас окружает.
Мужчины, гляньте свой расклад... как вы отвечаете за свое Слово, дарите ли вы Жене любовь, ласку, заботу, успокоение?
В каком состоянии ваша Жена, ваши дети, вы сами?
Если все плохо - вы недорабатываете.
Жены (а также одинокие мамы, которых масса ныне)!
Что вы вливаете в ребёнка?
Часто ли он у вас болеет?
Чем вы его питаете - радостью, любовью, принятием, теплом и уютом, материнской заботой, - или?....
А чем питаете своего Мужа?
Каково ваше состояние - вы в стрессе, в тревожности - или спокойны за его надёжной спиной?
Если спина не надежна - дык вдохните в него это!
Это может любая женщина, очень простой практикой: начните показывать мужу, что вы в нём нуждаетесь, когда вам плохо - только не скандалом, а проявляя чисто женскую слабость.
Потому что только возле слабой женщины будет сильный мужчина, в этом мужская Суть.
Если вы сильная женщина - ну, тогда попробуйте поступить как умная: прикиньтесь слабой и увидите, как начнёт расти сила Мужа.
А если вы Сильная, но глупая... сочувствую вам.
Мама может привести в норму Папу, Папа - привести в норму Маму... а в здоровой семье - и больных детей не бывает!
Здравия вам и вашей семье!
PS: И не забывайте, пожалуйста, один оооочень примитивный, но действенный секрет здоровья: "СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА - ВАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ".
Это не рекламная присказка: воздух и вода дают ребёнку природные состояния и убирают последствия негативных влияний от матери, а Солнце очищает "косую" событийность, наложенную кем-то из родителей.
Природная балансировка.
Если ребёнок при этом ещё и ведёт активную жизнь (физическую) - это обеспечивает ему нормальную циркуляцию лимфы и вывод шлаков, что положительно сказывается на здоровье.
"Заболел - сиди дома" - это сокращение двигательной активности, что только усугубляет ситуацию и увеличивает время выздоровления.
P.S. Если вы считаете, что данная видеопубликация достойна ПРОМО, то здесь вы можете сделать это.
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Очень актуальная,полезная статья…особенно о влиянии отцов…Жизненные примеры это подтверждают…