Возвращение России на Кубу глазами кубинцев

Заголовки газет и журналов показывают, что жизнь всегда идет по кругу. Теперь нам можно предать забвению английский язык, язык Дональда Трампа, и стряхнуть пыль с наших русские словарей, если они сохранились и не попали в костер, как в средневековые времена, или в качестве сырья в соответствии с современными стандартами.

Русские снова вернулись на Кубу, но на этот раз в другом обличье, похожие на Мелькиадеса, персонажа в романе Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», который появляется в городке Макондо после долгих лет отсутствия с красивой улыбкой, которая стала результатом хорошей работы дантистов.

Тот, кто следит за национальными новостями, читая местную прессу, как никто другой сможет легко понять масштабы финансового вторжения нашего старого советского союзника. Слишком большой интерес к Кубе понятен, если учесть географическое положение страны, которая всегда была предметом вожделения многих мировых держав со времен прибытия Великого адмирала.

Возможно, первой вспышкой на небе стала публикация биографии президента Рауля Кастро, за которой последовало объявление Министерства туризма, в котором говорилось, что растет поток туристов из Москвы. Пионерами и знаменосцами в этом деле стали российские миллионеры, которые снимали себе роскошные виллы в Варадеро, даже если это была всего лишь одна семейная пара с двумя детьми; как символ показного тщеславия, у них рядом с садом всегда припаркованы два или три автомобиля дорогих марок. Чуть позже, со временем стали появляться первые «работяги».

Затем, как трассирующие пули посреди грустной финансовой ночи, появилось известие о том, что они могут передать огромный бриллиант в штаб-квартиру парламента, и заявление правительства (подобно тому, когда на остров прибывают испанские политики) по поводу того, что россияне готовы оказывать нам помощь в нашем экономическом развитии.

И в этом изъявлении добрых намерений метеориту, казалось бы, почти удалось проскользнуть, но он был сбит кубинскими властями, прежде чем успел коснулся Земли: Кремль проявляет интерес к восстановлению объекта радиоэлектронной разведки в Лурдесе, чтобы иметь возможность слышать каждый чих в Овальном кабинете.

Первые семь железнодорожных агрегатов, предназначенных для использования при сборе сахарного тростника и в грузоперевозках, уже находятся в пути, как и современные автомобили Lada, которые будут колесить по нашим автомагистралям наравне с их почти 50-летними предшественниками.

Москва стала одним из любимых мест кубинцев, как Канкун в Мексике или Панама, куда они мечтают поехать, чтобы купить товары, которые затем можно перепродать на острове. Для поездки в российскую столицу не нужна виза, и это преимущество дает возможность сделать то, чего не удалось государству — обеспечить частные авторемонтные мастерские по всей Кубе автомобильными запчастями.

Мы не будем говорить об оружии. Как все знают, у Кубы есть оружие для обороны, и оно нуждается в модернизации, но это уже, как и должно быть, является секретом из секретов.

И наконец, как предмет гордости, возвращаются легендарные русские мясные консервы. Они выдаются с продовольственными пайками. И хотя они идут с итальянской маркировкой, но это русские коровы — от головы до хвоста.

И вот мы снова на вершине Montana Rusa (головокружительный аттракцион «русские горки»), переполненные эмоциями от взлетов и падений, ожидая счастливого финала в этот раз во времена, когда слово «сэр» пришло на смену «товарищу».

Хочется предложить за это тост. И лучше всего сделать это с рюмкой кубинской водки, которая недавно появилась на полках магазинов: «Legendario».