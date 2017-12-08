Вой, приятный нашему слуху: в битве за Иерусалим выиграет Москва

Если Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, он тем самым подольет керосина в огонь арабо-израильского конфликта. России это невыгодно — но ей выгоден конфликт арабов и США.
МИД РФ сообщил в апреле этого года о том, что Россия готова считать Западный Иерусалим главным городом Израиля, а Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего Палестинского государства. Но у Штатов другая точка зрения: президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов перенести посольство США в Иерусалим, и в ближайшее время все ожидают следующего его заявления — о признании Иерусалима столицей Израиля, безоговорочно и безраздельно
"Я лично сомневаюсь, адекватен ли он в этом случае", — признался "Правде.Ру" Олег Фомин, президент благотворительного фонда "РУСАР", член совета экспертов "Боевое братство". По его словам, тем самым Трамп, который "отдает себе отчет, что ни арабские страны, ни вообще мусульманские страны не смогут смириться с этим", фактически "наплюет на решение совета безопасности ООН, на мнение подавляющего числа государств мира".
бы посадить за стол переговоров израильского премьера Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса (который, по словам нашего собеседника, готов к диалогу), чтобы решить, наконец, вопрос о создании палестинского государства — а он, наоборот, "подливает керосина в огонь".
Трамп в данном случае "просто следует реальности, а не дури своих дипломатов", — пояснил "Правде.Ру" Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока.
По его словам, Палестинская автономия и тем более государство, которое будет возражать против признания Иерусалима израильской столицей, — "это глупый, давно провалившийся проект ООН", а администрация ПНА — "банда воров, жуликов и террористов, которая села на голову несчастным палестинцам, перебив там десятки тысяч человек и разворовав десятки миллиардов долларов". Максимум на что могут надеяться "палестинские нотабли" — это "какой-нибудь арабский квартал, который вписан в границы муниципального Иерусалима, чтобы потом сказать, что у них там столица", пояснил Сатановский.
Если Трамп признает Иерусалим столицей Израиля, в арабском и в исламском мире "поднимется дикий вой", но для России это "вообще замечательно", считает наш собеседник: "Чем хуже они будут относиться к американской политике, тем лучше для нас. Может быть, тогда они от нас чуть-чуть отцепятся".
Второй плюс для России: решение по Иерусалиму "усилит драку внутри американского истеблишмента", а это нам только на руку, раз уж "американцы нам не друзья", и мы с ними находимся в состоянии холодной войны.
В целом Сатановский видит две внешнеполитические тактики для России — "жить дружно" по примеру кота Леопольда (но с такой политикой "нам не выжить") или практично и прагматично приветствовать все действия, которые заставят мир плохо относиться к США и их президенту.
"Мы все время ради всех стараемся. Теперь пусть они для нас поработают, испортив отношения сами с собой, с окружающими, и я буду этому только рад", — резюмировал президент Института Ближнего Востока.
loading...
“… но ей выгоден конфликт арабов и США”. Как-то режет ухо это выражение. Гораздо уместнее – арабы всё больше склоняются к проводимой политике Москвы на Ближнем Востоке…
loading...
Возможно и так коллега! Но я всё таки вижу здесь не руку Москвы, а волю проведения. Объясню по чему:
Главным итогом второй мировой войны было образование государства Израиль и это после того, как Господь развеял их по всему свету тем самым лишив родины (после известных всем событий). получается, что следующим шагом будет построение третьего храма Соломона на Храмовой горе, а затем апокалипсис (см. Евангелии от Матфея 24:15). Может это и есть воля Бога, и этот конфликт скорее всего сможет похоронить все мечтания жидов о приходе Мошиаха?
loading...
Боги нас приводят к распутью, путь же мы свой сами выбираем… А существовать им осталось до 2028 года…
loading...
Гойским долбойобам надо правильно понимать, что говорит бывший президент Российского еврейского конгресса: то, что хорошо жыдам в связи с объявлением Иерусалема столицей засраиля, означает, что самим долбойобам будет очень куёво…
loading...
Интересно коллега, а как вы понимаете слово гой? Возможно, как не еврей? Увы, я вас разочарую, называя нас гоями евреи тем самым (возможно не понимая) называют нас светлыми, солнечными. А мы евреев называем изгоями, аналогию я думаю проведёте сами. И очень вас прошу не ругаетесь матом в моих публикациях.
loading...
А пархатым шлепперам каково будет?