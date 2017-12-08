Вой, приятный нашему слуху: в битве за Иерусалим выиграет Москва

Если Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, он тем самым подольет керосина в огонь арабо-израильского конфликта. России это невыгодно — но ей выгоден конфликт арабов и США.

МИД РФ сообщил в апреле этого года о том, что Россия готова считать Западный Иерусалим главным городом Израиля, а Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего Палестинского государства. Но у Штатов другая точка зрения: президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готов перенести посольство США в Иерусалим, и в ближайшее время все ожидают следующего его заявления — о признании Иерусалима столицей Израиля, безоговорочно и безраздельно

"Я лично сомневаюсь, адекватен ли он в этом случае", — признался "Правде.Ру" Олег Фомин, президент благотворительного фонда "РУСАР", член совета экспертов "Боевое братство". По его словам, тем самым Трамп, который "отдает себе отчет, что ни арабские страны, ни вообще мусульманские страны не смогут смириться с этим", фактически "наплюет на решение совета безопасности ООН, на мнение подавляющего числа государств мира".

бы посадить за стол переговоров израильского премьера Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса (который, по словам нашего собеседника, готов к диалогу), чтобы решить, наконец, вопрос о создании палестинского государства — а он, наоборот, "подливает керосина в огонь".

Трамп в данном случае "просто следует реальности, а не дури своих дипломатов", — пояснил "Правде.Ру" Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока.