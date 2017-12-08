В Совфеде придумали, как отомстить WADA за расследование о допинге
11:12. 8 декабря 2017 Просмотров - 334 2 коммент. Опубликовал: jackomb
В Совете Федерации нашли способ ответить на дисквалификацию сборной России на Олимпиаде-2018: для этого санкции могут быть введены против членов Всемирного антидопингового агентства (WADA). О такой мере рассказал руководитель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета сенатор Андрей Климов.
Как он заявил «Известиям», «люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту. Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение не про спорт».
Особо сенатор отметил, что в WADA заседают представители стран-членов НАТО: «Больше половины руководящего состава WADA — представители стран-членов военно-политического альянса НАТО, цель которого — борьба с Россией».
Климов добавил, что, хотя и утверждает, будто каждый житель страны НАТО является агентом Альянса, «на практике получается именно так». Именно от НАТО, пояснил сенатор, страдают российские дипломаты и СМИ: таким образом, Альянс «стремится отбросить ее (Россию - ред.) назад».
Заседание Совфеда, где могут быть приняты предложения о санкциях против членов WADA, будет проведено 12 декабря. При этом Климов не стал пояснять, почему на последнем заседании МОК глава Олимпийского комитета России Александр Жуков извинялся за допущенные в РФ допинговые нарушения, тем самым признавая правоту претензий.
Сенатор Климов, как и возглавляемая им комиссия, известны рядом одиозных инициатив: так, они предлагали закрыть большинству иностранных наблюдателям доступ к российским выборам, дополнить Уголовный кодекс статьей за антироссийскую пропаганду, впервые выступили с идеей СМИ-иноагентов и т.д.
PS: Поздняк метаться ребята! Этим надо было заниматься гораздо раньше ещё задолго до олимпиады в Рио, а теперь поезд ушёл и WADA своего добились- Россия может выступать теперь только под нейтральным флагом и без гимна. Но политическому истеблишменту России захотелось тусоваться красиво, а надо было стукнуть по столу и баста, но... А теперь мы получаем то, чего они хотели. Кстати такае же ситуаййция можеи произойти и с чемпианатом мира по футболу в 2018 году, и опять "наши" функйционеры будут молчать или не внятно чего то там бормотать, мол мы не ожидали, а напрасно . Возможно мы на в ряд ли ввязазлись в эту игру по их правилам с нашей то такой интересной сборной ( хоть бы продержаться в группе А).
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Вот если бы Совфед (ввел санкции) запретил въезд членам WADA в Россию, селиться в России, точнее брать ипотеку по 10%, покупать наши продукты в сетях. И это так можно было бы по ТВ преподнести ..
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Просто в Совфеде делают неверные выводы. Сначала страну поднимите из руин 90-х, народ обеспечьте, а потом думайте о второстепенном. Или в Совфеде тоже все с таким же мышлением, как Улюкаев. А ведь он признался в махинациях и извинился перед народом.