В Совфеде придумали, как отомстить WADA за расследование о допинге

В Совете Федерации нашли способ ответить на дисквалификацию сборной России на Олимпиаде-2018: для этого санкции могут быть введены против членов Всемирного антидопингового агентства (WADA). О такой мере рассказал руководитель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета сенатор Андрей Климов.

Как он заявил «Известиям», «люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту. Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение не про спорт».

Особо сенатор отметил, что в WADA заседают представители стран-членов НАТО: «Больше половины руководящего состава WADA — представители стран-членов военно-политического альянса НАТО, цель которого — борьба с Россией».