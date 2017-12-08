Техас территория Мексики
19:26. 8 декабря 2017 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В ответ на признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей, Палестинская национальная администрация (ПНА) объявила, что признает Техас частью государства Мексики, поскольку оно было аннексировано Соединенными Штатами в 1840-х годах. «Территория к северу и востоку от Рио-Гранде очень важна для мексиканцев, – пояснил представитель ПНА. – До того, как американские поселенцы появились и принесли с собой рабство, Мексика контролировала эту землю. Затем президент Джеймс Полк отправил свои войска, чтобы вторгнуться на остальную часть этих мексиканских территорий, и заставил страну отказаться от Калифорнии, Нью-Мексико, большей части Аризоны, Невады и Юты, а также частей Вайоминга и Колорадо. В ближайшем будущем мы готовимся признать и эти государства частью Мексики».Заявление своей администрации прокомментировал и лидер Палестины Махмуд Аббас. Он говорит, что это новый подход к мексикано-американским отношениям, и надеется, что это поможет ослабить напряженность между двумя странами в сфере безопасности и иммиграции.
Даешь признание независимости индейцев Лакота и Орегонской Народной Республики.
В самой Палестине, после вчерашнего 2 200х, около 100 серьезных 300х и десятки задержанных. ХАМАС подтвердил, что готов продолжать Интифаду и жертвовать жизнями за мусульманские святыни.
В ближайшее время должны пройти заседания СБ ООН и Лиги Арабских Государств, где должна появиться некая согласованная позиция европейских и арабских стран, но вполне очевидно, что они не изменят позиции США.
Источник: colonelcassad.livejournal.com