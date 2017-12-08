Техас территория Мексики

Даешь признание независимости индейцев Лакота и Орегонской Народной Республики.В самой Палестине, после вчерашнего 2 200х, около 100 серьезных 300х и десятки задержанных. ХАМАС подтвердил, что готов продолжать Интифаду и жертвовать жизнями за мусульманские святыни.В ближайшее время должны пройти заседания СБ ООН и Лиги Арабских Государств, где должна появиться некая согласованная позиция европейских и арабских стран, но вполне очевидно, что они не изменят позиции США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com