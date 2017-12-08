Современные открытия, упоминания о которых можно найти еще в древнеиндийских трактатах

Древнеиндийские трактаты всегда пользовались особой популярностью и по праву считаются лучшими собраниями знаний человечества. Может показаться удивительным, но о многих появившихся относительно недавно научных понятиях, например, таких, как гравитация и скорость света, индийцы знали за многие столетия до открытия этих явлений. Остаётся только удивляться и внимательнее читать древние трактаты.

1. Клонирование и «дети в пробирках»

Клонирование и «дети в пробирках» обсуждались еще древними индийцами.

Одним из главных примеров концепции клонирования, упоминаемого в древней Индии, является эпическая поэма Махабхарата. В Махабхарате женщина по имени Гандхари родила 100 сыновей. Согласно этой истории, чтобы создать этих сыновей, один эмбрион был разбит на 100 различных частей. Затем разделенные части выращивали в отдельных контейнерах. Ригведа, один из священных текстов древней Индии, рассказывает о трех братьях по имени Рубху, Ваджра и Вибху. Три брата клонировали свою корову, чтобы получить более вкусное молоко.

Согласно этой истории, была взята кожа с задней части коровы, а клетки, взятые из нее, были размножены, чтобы создать новую идентичную корову. Английский перевод древних стихов гласит: «Из кожи вы образовали корову и снова вернули мать к своему теленку». Что еще более увлекательно, эта концепция упоминается в семи разных стихах разными авторами (мудрецами). Это указывает на то, что концепция клонирования была хорошо известна в течение длительного периода времени, поскольку все эти мудрецы при их жизни знали и писали об этом.

2. Гравитация

Что взлетает, должно опуститься!

Когда сегодня человек слышит слово «гравитация», первое, что приходит ему на ум, это либо сэр Исаак Ньютон, либо Джон Майер. Хотя они оба внесли огромный вклад в привлечение внимания к гравитации, древние индийские тексты подробно расписывают эту концепцию. Почти за тысячу лет до Ньютона был индуистский астроном и математик по имени Варахамихира (505-587 н.э.). Он чувствовал, что на Земле должна существовать сила, которая позволила бы всем держаться на земле и не улетать. Однако он не смог назвать эту силу, и в итоге перешел к другим открытиям.

Несколько лет спустя Брахмагупта (598-670 гг. н. э.), который был не только астрономом, но и математиком, писал, что Земля является сферой и обладает способностью притягивать объекты. В одном из своих многочисленных заявлений он утверждал: «Тела падают на Землю, поскольку это заложено в природе Земли, точно так же, как в природе воды заложено то, чтобы она текла».

3. Югасхасрайоджан

Расстояние до Солнца.

Мечта путешествовать по космосу и добраться туда, где никогда не был раньше ни один человек, несомненно, является повсеместно распространенной. Приведем интересный факт о космических путешествиях. Древние индийцы смогли измерить расстояние между Землей и Солнцем, и их цифры пугающе похожи на то, что знают современные ученые. В Рамаяне, еще одной эпической индийской поэме, упоминается рассказ о Ханумане, который проглотил Солнце, думая, что это плод.

В стихе древнего текста говорится: «Солнце, которое сидит на расстоянии «югасхасрайоджан», было проглочено, будучи принятым за сладкий плод». Одна «юга» определяется как 12 000 лет, а одна схасра-юга – 12 000 000 лет. С другой стороны, 1 йоджан составляет примерно 13 километров. Согласно вышеприведенному стиху, «югасхасрайоджан» будет означать 12 000 000 х 13 – 156 000 000 километров. Согласно тому, что ученые знают сейчас, расстояние от Солнца до Земли составляет 149 600 000 км (приблизительно).

4. Пластическая хирургия

Пластическая хирургия в Древней Индии.

В Древней Индии был медицинский текст, в котором были подробно описаны медикаменты и методы хирургии, используемые в эту эпоху. Он считается одним из самых важных медицинских руководств, сохранившихся с тех времен. А уникальным этот текст делает, по сравнению с другими, количество деталей, которые входят в концепцию хирургии, ее процедуры и ее инструменты. В нем даже говорится, что студент, который хочет узнать о человеческой анатомии, должен рассечь мертвое тело.

Спустя тысячу лет появился Леонардо да Винчи, который изучал анатомию человека, выполняя хирургические процедуры на мертвых телах. В тексте даже обсуждается концепция пластической хирургии и говорится, что реконструкцию носа можно сделать, используя кожу с щек. Имеются также свидетельства о находке просверленных для использования коронок зубов, возраст которых составляет почти 7000 лет.

5. Ноль

Открытие «нуля».

«Ноль» как полноценная цифра впервые использовался древними индийцами в их десятичной системе. В большинстве цивилизаций по всему миру никогда не было подобного понятия. В 458 г. н. э. в космологическом тексте впервые было упомянуто понятие нуля. Однако его современное происхождение можно отнести к астроному и математику Ариабхате. Затем концепция распространилась по всему миру. Примечательно то, что хотя использование нуля распространилось по всему миру, многие европейские страны сопротивлялись введению этой цифры. Флоренция и Италия даже запретили ее использование.

6. 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34 и т.д.

Последовательность Фибоначчи.

Те, кто читал книгу или видел фильм «Код да Винчи», наверняка слышал о последовательности Фибоначчи. Это по существу серия чисел, где каждое число является результатом сложения двух других чисел перед ним (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34 и т.д.). Что особенно удивительно и довольно шокирует в этой последовательности, так это то, что ее можно найти во всей нашей Вселенной. От форм целых галактик, таких как Мессье 74, до ураганов, везде можно найти так называемую спираль Фибоначчи. Можно даже увидеть, как она используются в некоторых из самых известных картин в мире.

Хотя мир знает, что эта концепция была открыта Леонардо Пизано, на самом деле она была подробно описана в древнеиндийских текстах. Самое раннее известное открытие этой последовательности приписывается Пингала, который жил примерно в 200 г. до н.э., но более ясную версию можно увидеть в работе Вирханки. В конце концов, Леонардо Пизано, который изучал древнюю математику во время своего пребывания в Северной Африке, осознал и усовершенствовал то, что известно сегодня как последовательность Фибоначчи.

7. Ану, двянука, трианука

Мир атомов Канада.

Как известно, открытие атомов произошло относительно недавно. Но так ли это. За столетия до Джона Дальтона (1766-1844), которому приписывают открытие, в Древней Индии родился человек по имени Канада, разработавший теорию о бесконечно малых невидимых частицах, присутствующих повсюду. Он назвал эти частицы как «Ану» и предположил, что их нельзя было уничтожить.

Он также разработал теорию о том, что у этих частиц есть два двойственных состояния движения (одно – состояние покоя, а другое – состояние постоянного движения). Далее он даже пришел к выводу, что именно эти частицы, которые объединяются в определенной формации, создают то, что он называл «двянука» (то, что сегодня известно как двухатомные молекулы) и «трианука» (трехатомные молекулы).

8. Гелиоцентрическая модель

Место Земли во Вселенной.

Общеизвестно, что Коперник – первый человек, предложивший гелиоцентрическую модель Солнечной системы, в которой Солнце находится посередине, а планеты окружают его. Тем не менее, в Ригведе впервые была расписана подобная концепция. Согласно стиху в Ригведе, «Солнце движется по своей орбите, которая сама также движется. Земля и другие тела движутся вокруг Солнца из-за силы притяжения, потому что Солнце тяжелее их». В другом стихе говорится: «Солнце движется по своей собственной орбите, но удерживает Землю и другие небесные тела так, чтобы они не сталкивались друг с другом посредством силы притяжения».