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Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 декабря 2017

11:02. 8 декабря 2017 Просмотров - 617 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: Су-30 совершил фантастический манёвр, «заглянув внутрь» транспортного Ил-76 (ВИДЕО)

Сирия: Су-30 совершил фантастический манёвр, «заглянув внутрь» транспортного Ил-76 (ВИДЕО) | Русская весна

Авиация ВКС России в ходе сирийской операции не перестаёт удивлять своими необычными манёврами.

На новом видео военно-транспортный самолёт Ил-76 осуществляет доставку гуманитарного груза в провинцию Дейр эз-Зор, находясь под охраной многофункционального истребителя Су-30СМ с российской авиабазы Хмеймим, расположенной в провинции Латакия.

После выполнения сброса груза «сушка» буквально заглянула внутрь Ил-76, подлетев к транспортному люку на очень близкую дистанцию. Расстояние между самолётами было настолько малым, что военные пообщались с пилотом истребителя при помощи жестов.

Отметим, что лётчик показал мастерство, находясь в зоне воздушных потоков мощнейших двигателей тяжелого транспортника.

После этого манёвра Су-30СМ эффектно совершил разворот и сменил позицию.

Некоторые пользователи Интернета предположили, что истребитель имеет противоракетный радар задней зоны и своим маневром намеренно подставляется под возможную ракетную атаку с земли, пока Ил-76 не поднимется на высоту более 5-ти километров. 

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Коротко по Сирии. 07.12.2017



К вопросу о полном окончании боевых действий против ИГИЛ.
Свежие видео из восточных районов провинции Дейр-эз-Зор (к северу от Абу-Кемаля и на западном берегу Евфрата).
На первом – атмосферное видео, где пехота "Хезбаллы" зачищает поселок от "черных". На втором, красочная нарезка авиаударов ВКС РФ начала декабря.





Плюс видео из декабрьского Дейр-эз-Зора, где российские саперы закончили разминирование.



По факту, после достижения ключевых оперативных целей на западном берегу Евфрата, Россия естественно не изъявляет желания втягиваться в зачистку пустынных районов, перекладывая эти задачи на Иран, Сирию и Хезбаллу. С курдами судя по всему рассчитывают просто договориться, не утруждая себя проблемами незачищенных кусков на сирийско-иракской границе. На этом фоне последовали ожидаемые заявления, что пришла очередь "Ан-Нусры" и Россия будет фокусироваться на этих задачах. Это очевидно приведет к нарастанию авиаударов по "Ан-Нусре" и ИГИЛ в северо-восточной Хаме и по Эль-Латаминскому выступу, переброске на эти направления военных советников, групп артиллерийской поддержки и возможно, ударных вертолетов. Скорее всего основные силы "Тигров" закончив на берегах Евфрата, тоже объявятся в Хаме. Вероятно, и "Хезбалла" предоставит свою пехоту для предстоящих наступательных операций. Стоит отметить, что в составе 5-го корпуса, который обучает и вооружает Россия, формируется новая мотострелковая дивизия (с учетом бездонных запасов старой советской техники и стрелкового оружия, это не самая большая проблема, вопрос скорее в качестве личного состава), которая очевидно будет задействована еще в ходе этой войны.


Судя по заявлениям Генштаба ВС РФ, пустынный пельмень между Маядином и Т-2, РФ особого желания чистить не изъявляет. В принципе, понятное желание. Громких побед не ожидается, а ресурсы придется тратить, да и потери еще могут быть.
Так что это чисткой после формально объявленной победы, займутся скорее всего коллеги по коалиции.


В северо-восточной Хаме, ИГИЛ продолжает успешно бить "Ан-Нусру". Сирийская "Аль-Каида" жалуется, что русские коварно не бомбят здесь ИГИЛ, чтобы не мешать "черным" убивать "зеленых".
Такой себе мини-хитрый план, хотя такая ситуация в ходе войны уже случалась не раз. Зачем мешать одним боевикам убивать других, если они сначала несколько сотен коллег по джихаду сами в землю уложат, а потом уже можно выбомбить победителя.
Но в конечном итоге, в этом районе не должно быть ни "зеленых", ни "черных", так что рано или поздно этому междусобойчику придет конец.

В целом, достаточно забавно, что Иран, США и Россия последовательно объявили о победе над ИГИЛ, но бои против ИГИЛ еще продолжаются. На деле, тут прослеживается понятное желание присвоить себе основные лавры победы над ИГИЛ (и тут легко заметить существенную ревность в этом вопросе к успехам оппонентов), которые в любом случае будут присуждаться скорее военными историками, а не текущими бравурными сводками сторон делящих шкуру издыхающего черного медведя. Разумеется,  с точки зрения информационной войны, стороны будут продолжать осуществлять замеры "у кого победа над ИГИЛ больше", в то время как боевики будут продолжать осуществлять вылазки под вывеской "мы здесь, мы еще живы, аха-ха..Аллах Акабар…бежим, раке…"

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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