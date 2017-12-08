Сдулись шарики, сдулся и Навальный… Барнаул не впечатлен!

Темнота друг молодежи и… пронырливого блогера Алексея Навального. Как еще скрыть ущербность разрекламированного митинга в Барнауле? Шарики с листовками не спасут, как и визги школьников, перепивших детского шампанского. Но митинг закончился, пора подводить итоги. И что в остатке?

Ну, начнем, как говорят, сначала.

В начале декабря волонтеры Навального в социальной сети ВКонтакте обратились к горожанам, призывая их собраться 8 декабря в сквере имени Титова. При этом акция властями города согласована не была, но навальнята решили, что раз точка сбора намечается в гайд-парке, значит, разрешение и не требуется. Приходи, болтай, флажками размахивай в свое удовольствие.

И вот тут прокололись они на знании российского законодательства, в частности, региональной «нормативки». Постановлением администрации Алтайского края и, правда, определены специальные места для проведения таких вот публичных собраний, но количество народа все же ограничено. Численность участников не должна превышать сто человек. Если больше, то подавайте уведомление. Навальный, юрист должен знать о таких мелочах…

Ну, если не дано, значит, не дано. «Потолок» Навального – языком трепать, зарабатывая дешевую популярность за счет школьников, бабулек и людей среднего возраста, не владеющих элементарной правовой грамотностью. Радует, что таких людей не так уж и много. Акция навальнят собрала около 250-300 человек и автоматически изменила свой статус с собрания в гайд-парке на несогласованный митинг.

Численность участников - отдельная тема для разговора.

Около 300 человек, в числе которых приезжие из города Бийска и других городов, так себе показатель. Заезженные фразы и обещания блогера, как видим, уже никому неинтересны. На них ведутся только малолетки, и то в силу возраста: еще учатся в школе, жизни не знают, в политике не разбираются, как и в функционировании органов власти и элементарных запретах (по закону!) для участия в выборах. Да и судимость, ребята, автоматически ставит крест на амбициях Навального, пора бы запомнить.

Дергается он, пытается что-то изобразить, иски в Европейский суд подает, кляузничая на российские власти: мол, не пускают уголовника к президентским выборам. Впрочем, ему это и не нужно, пока живут на свете дураки. Как та Лиса Алиса с Котом Базилио (Леонидом Волковым) на пару, Навальный отмывает донаты в поездках по регионам. Чем больше перечислений на «президентскую кампанию» мошенников поступит, тем больше капиталу прибавится. Проверенная схема, правда, иногда дает сбой.

Да еще какой! Сторонник Навального Михаил Костенко «прозрел», и потребовал через суд, чтобы Навальный вернул ему перечисленные 50 100 рублей. Блогер обманул его, не уведомив, что имеет судимость и поэтому «никогда не будет зарегистрирован» в качестве кандидата в президенты России.

Да и представитель Костенко, неугомонный Илья Ремесло уже обратился в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг с просьбой проверить деятельность «фонда» Волкова: мол, бабки отмывают. Посмотрим, чем дело закончится. Навальный, конечно, расстроится, если кормушку прикроют… с донатами.

Интересно, остальные лохи тоже проснутся и потребуют вернуть деньжата? Или же Навальный продолжит трясти бабло с местечковых глупцов? Мавроди, похоже, от зависти задыхается, наблюдая, как блогеришка народ окучивает. Скоро начнет опыт перенимать…

Да, акция в Барнауле закончилась. Навальный собрал свои вещички, подбил итоги, опять заявил о перечислении финансовой помощи «во благо России», надеясь, что болванчики еще остались. Лопнули шарики. Валяются флажки. Школьники идут дальше пить детский шампусик из бутылки. Все, «кандидат» опять сдулся.