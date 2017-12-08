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Самая богатая деревня в Китае

20:13. 8 декабря 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:
Китайская деревня Хуаси — настоящая «коммунистическая утопия».


Ее жители очень богаты, но им не разрешается общаться с прессой. Деревня когда-то была бедной, большинство жителей занималось сельским хозяйством, но теперь это мультимиллиардный конгломерат, получающий огромную прибыль на рынке стали и судостроения. Здесь живут 2000 „зарегистрированных жителей“, которым гарантировано бесплатное здравоохранение и образование. Они имеют шикарные виллы и автомобили, на их банковских счетах не менее 250 тыс. долларов. Все работают семь дней в неделю без выходных.




Деревня, расположенная на 240 гектарах, была основана Ву Ренабо, бывшим секретарем комитета коммунистической партии деревни Хуаси.



В 2011 году деревня праздновала 50-летие своего процветающего перерождения. Жители отметили это событие возведением огромного небоскреба, высотой в 328 метров. Он настолько большой, что может вместить всех «коренных» жителей. Азартные игры и наркотики, однако, здесь запрещены.



Если кто-то уезжает из Хуаси, он теряет всё, чем владел в деревне.

Юан Юлай, представитель одной из юридических фирм в Китае, сказал: «Хотя жители деревни и богаты, покидая ее, они не могут забрать то, что они накопили и заработали там. Таким образом, жители деревни богаты лишь условно».



Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: деревня, интересно, Китай
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