Самая богатая деревня в Китае

Китайская деревня Хуаси — настоящая «коммунистическая утопия».

Ее жители очень богаты, но им не разрешается общаться с прессой. Деревня когда-то была бедной, большинство жителей занималось сельским хозяйством, но теперь это мультимиллиардный конгломерат, получающий огромную прибыль на рынке стали и судостроения. Здесь живут 2000 „зарегистрированных жителей“, которым гарантировано бесплатное здравоохранение и образование. Они имеют шикарные виллы и автомобили, на их банковских счетах не менее 250 тыс. долларов. Все работают семь дней в неделю без выходных.Деревня, расположенная на 240 гектарах, была основана Ву Ренабо, бывшим секретарем комитета коммунистической партии деревни Хуаси.В 2011 году деревня праздновала 50-летие своего процветающего перерождения. Жители отметили это событие возведением огромного небоскреба, высотой в 328 метров. Он настолько большой, что может вместить всех «коренных» жителей. Азартные игры и наркотики, однако, здесь запрещены.Если кто-то уезжает из Хуаси, он теряет всё, чем владел в деревне.Юан Юлай, представитель одной из юридических фирм в Китае, сказал: «Хотя жители деревни и богаты, покидая ее, они не могут забрать то, что они накопили и заработали там. Таким образом, жители деревни богаты лишь условно».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com