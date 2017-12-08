Политический режим в России виноват в гибели 9,5 тысяч крымчан ?

Изучены причины неожиданного роста смертности и спада рождаемости населения Республики Крым. Обосновывается необходимость срочных мер по предупреждению угрозы демографической катастрофы.

Естественное воспроизводство населения является важным фактором национальной безопасности. И не только в физическом смысле (количество жителей), но и имиджевом. Демографическое благополучие говорит о высоком качестве жизни граждан, делая регион привлекательным для проживания. Среди субъектов РФ политически наиболее значимым является Крым, трехлетний юбилей присоединение которого большинство россиян отметили как праздник с искренним одобрением.

Тем тревожнее обнаруживать на полуострове неожиданный рост смертности. Однако ни правительство, ни Федеральное собрание, ни президент РФ не уделяют угрозе должного внимания. Подобное случилось с Россией в начале 1990-х гг., когда вымирание трудоспособных граждан тоже долго игнорировалось. Это привело к сверхсмертности, унесшей за 25 лет жизни более 13 млн. соотечественников. Для изучения природы демографической трагедии крымчан проведено комплексное сравнительное исследование. Анализировались материалы официальной статистики Росстата и Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Обнаружена удивительная синхроннность колебаний демографических процессов в России, Украине и Крыме за все постсоветские годы. Факт - демонстрирующий общность этнических и культурных корней населяющего их народа.

В 2014-15 гг. смертность в Республике Крым (РК) неожиданно увеличилась на 12% (до 15,4‰), сохранившись высокой и в 2017 г. Не случайный характер подъёма подтверждают материалы Севастополя, где наблюдалось такое же повышение на 9,4% (до 15,2 ‰).

В результате количество избыточно умерших в Крыму по сравнению с 2013 г. превысило 9,5 тыс. человек. Из них около 8 тыс. – в РК. Это те, кто сейчас должны были быть живыми. Для сравнения: военные потери в Донецке, Луганске и юго-востоке Украины составили за это время около 10 тыс. человек.

Можно предположить влияние стресса от процессов присоединения. Но он был позитивным, аналогично началу «перестройки». Тогда на фоне ухудшения уровня жизни смертность в РСФСР и УССР снизилась, а рождаемость повысилась. К тому же в нынешней Украине на фоне ещё большего стресса ситуация сохранялась достаточно устойчивой.

Медицинские факторы риска (курение, ожирение, повышенный холестерин крови, артериальная гипертензия, злоупотребление алкоголем) не имели отношения к происшедшему. Их эффект накапливается годами. Тем более, что быстрее всех увеличились болезни не системы кровообращения, а органов пищеварения и дыхания. Летальность от отравлений алкоголем даже снизилась.

Впервые за историю демографии скорость роста женской смертности превысила мужскую. Известно: девочек рождается меньше, чем мальчиков. К возрасту 30 лет их численности уравниваются, как показано на материалах двойного статистического учёта в РК за 2014 г.

А в 2015 г. доля женщин 35-59 лет внезапно уменьшилась на 22%, с 1256 до 982 человек на 1000 мужчин.

Женские потери были сильнее на селе. В 2015 г. доля селянок оказалось меньше чем мужчин на 14,1%, а горожанок – на 5%. Гендерному парадоксу нет объяснений в рамках классических медико-демографических концепций.

С 2015 г. начала снижаться рождаемость, причём, с большей скоростью, чем в России и Украине.

Из-за этого интенсивность депопуляции (вымирания) населения увеличилась в 2,1 раза по сравнению с уровнем 2013 года.

Высказана контр-гипотеза, что смертность в РК не выросла, просто увеличилось количество умерших из-за неучтённой иммиграции. По данным Федеральной миграционной службы (ФМС) приток зарегистрированных беженцев вырос к 2015 г. в 8,4 раза. Но и отток стал больше в 3,3 раза. Ежегодное сальдо поднялось с 5 тыс. в 2013 г. до 16 тыс. человек в 2014 и 2015 гг., и до 11 тыс. в 2016 и 2017 гг. Суммарно это составило 34 тыс. человек.

Нелегальная миграция не доступна точному учёту и рассчитывается по косвенным признакам. По оценке директора ФМС, объём нелегального притока превышает объём легально приезжающих примерно в 1,5 раза. За четыре года это составило 51 тыс. человек. Средний возраст – 40 лет, смертность – 5,7‰. Значит, количество умерших из них равно около 290 случаев. В сравнении с 8 тыс. избыточно умерших это всего 3,7%.

Вторая контр-гипотеза, что рождаемость тоже не снизилась, просто уменьшилось количество женщин детородного возраста из-за демографической ямы 1990-х годов. Такая версия опровергается динамикой суммарного коэффициента рождаемости – число рождений на одну женщину детородного возраста. Перелом его динамики пришёлся на 2015 г., ускорившись в 2016 г.

Классическая медицина не способна объяснить причину сверхсмертности в Крыму. Аналогичная ситуация в России 1990-х гг. привела к открытию негативного влияния на демографию деформированного общественного сознания. Внедрение чуждой российской ментальности либеральной идеологии вызвало в населении потерю смысла жизни, ощущение несправедливости, агрессивности, тревоги и т.п. Их статистическими индикаторами служат грабежи, разбои, убийства, разводы, общая преступность. Через психо-соматические связи всё это приводит к уменьшению неспецифических резервов здоровья и увеличению риска смерти. Были открыты «сверхбыстрые демографические реакции», сформулирован закон «духовно-демографической детерминации» и возникло новое научное направление «психодемография».

Но крымчане в 2014 г. с радостью приветствовали объединение с Россией. Последующие социологические опросы подтверждают устойчивую позитивную оценку их сознательного выбора. Однако в человеческой психике кроме осознаваемого (поверхностного) сознания существует ещё неосознаваемое (глубинное) сознание. Ошибочно именуемое как «подсознание», оно обычно игнорируется. Хотя известно его огромное влияние на творческую активность и коллективное поведение населения.

Между сознанием и подсознанием могут быть согласие (консонанс) и несогласие (диссонанс). Примером диссонанса служит ситуация в ГДР после воссоединения с ФРГ. Сознание восточных немцев приветствовало слом «берлинской стены», тогда как подсознание наполнялась разочарованием и озлобленностью. В результате развилась фрустрация с ростом преступности, смертности, самоубийств. Особенно драматичным оказался спад рождаемости.

Что, если в Республике Крым возник синдром ГДР? Для оценки духовно-эмоционального состояния крымчан рассмотрели динамику преступности. В Республике Крым после 2014 г. обнаружился её 1,4-кратный рост, тогда как в Автономной республике Крым отмечалось к 2013 г. снижение. Сходная криминальная динамика имелась в Севастополе.

Число лиц, совершивших преступление, выросло к 2015 г. в РК в 3 раза на фоне снижения на Украине.

Наибольший подъём имели экономические преступления: кражи, грабежи, вымогательство, хулиганство, свидетельствуя об обнищании населения и вульгаризации социальных отношений.

Рост озлобленности и агрессивности проявился увеличением тяжких и особо тяжких преступлений на 123%, в т.ч. убийств, разбоев, телесных повреждений.

Духовная причина сверхсмертности трудоспособного населения подтверждается благоприятной детской демографической картиной. У детей духовность не развита, поэтому они не способны оценивать характер общественных отношений и страдать от их неполноценности. Аналогичная дивергенция взрослой и детской смертности наблюдалась в 1990-х гг. в России.

Восприятие себя как личности начинается с 12-15 лет. При этом психика подростка, не защищённая житейским опытом, острее реагирует на социальные пороки. Подтверждением служит более высокий рост преступности у несовершеннолетних крымчан по сравнению с общим уровнем.

Превышение женской смертности над мужской означает появление негативного фактора феминистской направленности. Известно ‒ главным смыслом замужних женщин служит сохранение домашнего очага. Поэтому катастрофическим ударом по их психике стала внезапно возникша буря семейных ссор, приведшая к учащению разводов на 200%.

Высшей ценностью для матерей является благополучие их детей. Тем трагичнее для материнской души стала деформация психического здоровья подростков, проявившись выраженным ростом преступности. Снизилось стремление молодёжи к интеллектуальному развитию, о чём свидетельствует сокращение числа заявок на поступление в ВУЗы и ПТУ.

Взлёт гендерной агрессивности со стороны мужчин сопровождался трёхкратным учащением изнасилований.

В атмосфере общественной тревожности беременные женщины стали чаще делать аборты, у них участились преждевременные роды.

В результате мощного социального прессинга женская психика сломалась быстрее. Это проявилось более выраженным ростом женской преступности, что через психо-соматические механизмы сопровождалось ускорением смертности.

Физиологической основой спада рождаемости стало снижение либидо и потенции, что привело к урежению частоты репродуктивных сексуальных контактов.

ВЫВОД. В Республике Крым нарастает угроза демографической катастрофы. Вероятной причиной стало разочарование от несоответствия ожиданий и реальности - по типу «синдрома ГДР». Неожиданность происшедшего застигла руководство страны врасплох. Вместо тщательной оценки масштабов трагедии, непредвзятого изучения её причин, выявления виновных и их наказания начались манипуляции статистическими данными. Поэтому для разработки экстренных мер по выходу Крыма из демографического кризиса следует подключить к расследованию Следственный комитет РФ и Российскую академию наук. В противном случае не избежать международного позора. И не спасут ни С-400, ни крылатые ракеты «Калибр», ни Военно-космические и Военно-морские силы.

Гундаров Игорь Алексеевич,

доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор, академик РАЕН, главный специалист Института лидерства в управлении здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, эксперт Государственной думы по демографии первого и второго созывов, председатель Ассоциации независимых учёных «Россия XX-XXI»