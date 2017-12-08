Оружие прорыва: Россия возвращает к жизни скоростные танки Т-80 (ФОТО)

Невероятная для 43-тонной машины скорость 70 километров в час, отличная динамика, усиленная комбинированная броня и сокрушительная огневая мощь — Минобороны России до конца 2017-го отправит на ремонт очередную партию газотурбинных танков Т-80БВ.

Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, на предприятиях корпорации «Уралвагонзавод» их основательно «перетряхнут», проверят и обновят.

О том, какие возможности получат усовершенствованные «восьмидесятки», — в материале РИА Новости.

Вторая жизнь

Этим летом на выставке «Армия-2017» Минобороны и корпорация «Уралвагонзавод» подписали долгосрочный контракт на глубокую модернизацию Т-80БВ. УВЗ реставрирует их сразу по двум программам — базовой и улучшенной.

Первая предусматривает замену штатного прицела на всепогодный «Сосна-У», установку прицела-дублера и существенную доработку двигателя, в результате которой танк по аналогии с реактивными истребителями получит кратковременный форсажный режим.

По второй программе в дополнение ко всему устанавливаются модули усиленной динамической защиты «Реликт». Кроме того, в обоих случаях проводятся комплексное техническое обслуживание, тщательная диагностика и замена деталей, выработавших ресурс.

Танки модернизируются партиями по несколько машин, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей Минобороны. Доработку Т-80 по базовой схеме планируется завершить в следующем году.



Танк Т-80 на российско-белорусских учениях «Щит Союза — 2011»

Буквально на днях несколько посвежевших Т-80БВ пополнили парк Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Машины сразу передали заранее подготовленным экипажам и отправили на полигон Радыгино для обкатки и пристрелки вооружения.

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Точность попаданий штатным снарядом по мишеням командование контролировало через беспилотники «Орлан-10».



Учения танкистов в Ленобласти

Огонь и защита

Стоит отметить, установка прицела «Сосна-У» (как в усовершенствованном Т-72Б3) помогла заметно улучшить систему управления огнем и повысить огневой потенциал «восьмидесятки».

Благодаря тепловизору, лазерному дальномеру и автомату сопровождения цели, новый прицельный комплекс обеспечивает стабильное наведение орудия в любых метеоусловиях днем и ночью, причем на предельные дальности.

Независимый телевизионный прицел-дублер необходим для ведения огня из пушки и спаренного пулемета при повреждении или отказе основных прицелов. К примеру, при их обесточивании в бою. Кроме того, в модернизированных версиях Т-80 установлен усовершенствованный механизм заряжения.

Замена навесной динамической защиты предыдущего поколения «Контакт» на более современную «Реликт» позволяет повысить устойчивость Т-80 к попаданиям не только кумулятивных снарядов, но и бронебойно-подкалиберных.

Это важно, поскольку роль кинетических противотанковых боеприпасов в вооруженных конфликтах в последние годы заметно возросла. К слову, «болванки» с сердечниками из обедненного урана в больших количествах хранятся в арсеналах бронетанковых соединений НАТО — и списывать их пока никто не собирается.



Военные учения на полигоне «Алагяз» в Армении

Из-за высокой скорости и автономности советское командование изначально предполагало использовать танки Т-80 как главное средство прорыва, эффективное при нанесении первых проникающих ударов.

Именно поэтому ими старались в первую очередь укомплектовать соединения Западной группы советских войск, дислоцированные у границы ГДР и ФРГ.

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По стратегическому плану скоростным машинам была уготована решающая роль в возможной войне с НАТО — уничтожение передовых рубежей альянса в Европе и стремительный бросок к Ла-Маншу несколькими клиньями. К счастью, этот сценарий остался лишь на бумаге.



Танк Т-80 на генеральной репетиции военно-патриотической программы «Непобедимые и легендарные»

Под свист турбин

Главная фирменная особенность танка Т-80 — его «сердце». Из-под бронепанелей корпуса слышится не привычное урчание дизельного двигателя, а характерное скорее для авиации мелодичное посвистывание газовой турбины.

Это первый в мире основной танк с ГТД. Использование необычной для этого вида боевой техники силовой установки стало настоящим прорывом советских инженеров в области танкостроения. «Восьмидесятка» получилась беспрецедентно подвижной, маневренной и автономной.

Трехвальный ГТД-1000Т мощностью в 1100 лошадиных сил быстро разгоняет машину до 70 километров в час и имеет множество технических преимуществ: отлично заводится в мороз до минус 40 градусов, быстро заменяется, не глохнет при резкой остановке, устойчиво работает на различных видах топлива (от авиационного керосина до обычной солярки).

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Естественно, если танк заправить низкокачественным дизельным топливом, ресурс двигателя снизится. Но кто думает о ресурсе в реальных боевых условиях, когда стоит задача любой ценой прорвать оборону противника и продолжать наступление, заливая в горловины баков «все, что горит»?

Примечательно, что, если стоять у передней части танка, его работу почти не слышно, — это говорит о низкой акустической заметности Т-80.

В силу конструкции газотурбинный двигатель выполнен «сухим», то есть не требует заливки охлаждающей жидкости. Также ГТД не надо, как дизель, «подогревать» перед запуском на холоде.



Танки Т-80 во время «Гонки героев» на Песочинском полигоне в Ленинградской области

За эти и другие качества турбине можно простить «прожорливость» (5,5 литра на километр против четырех у дизеля), низкую ремонтопригодность «в поле» из-за сложной конструкции, «капризный нрав» и требовательность к качеству топлива.

Впрочем, для снижения расхода горючего разработана система автоматического стартера в генераторном режиме на стоянке. Ее также предполагается устанавливать в рамках модернизации.

Международное признание

Сейчас в распоряжении у России находятся 3,2 тысячи танков Т-80БВ. Такие данные приводятся в докладе Международного института стратегических исследований (IISS) The Military Balance.

Из этих машин на вооружении стоят лишь двести, а остальные хранятся на складах в режиме консервации. Главный российский оператор Т-80 — Четвертая гвардейская танковая Кантемировская дивизия.

Русский скоростной танк по достоинству оценили и за рубежом. Он экспортировался в несколько стран мира, включая Южную Корею, Республику Кипр и Йемен.

Интересно, что поставками «восьмидесяток» вместе с БМП и БТР Москва гасила госдолг бывшего СССР перед Южной Кореей в середине 1990-х — начале 2000-х.

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В конце октября 2017-го портал «Поан Ньюз» со ссылкой на парламентария Ли Чон Голя сообщил о том, что Сеул пока не хочет торопиться со снятием российских танков с вооружения.

Причина — отсутствие достойной альтернативы. «То, что танки Т-80У или бронемашины БМП-3 подтвердили свои выдающиеся способности в бою, — факт», — сказал Ли Чон Голь.

Корейцы не раз жаловались, что испытывают трудности с ремонтом русских боевых машин из-за нехватки запчастей. Кроме того, Т-80 плохо «увязываются» с другой техникой, имеющейся у Сеула.

Как рассказал РИА Новости главный конструктор по модернизации, ремонту и обслуживанию специальной техники завода «Омсктрансмаш» (в группе УВЗ входит в ГК «Ростех») Андрей Сабаев, российское предприятие готово помочь корейским коллегам с техобслуживанием сложных узлов и даже модернизировать Т-80, но для этого требуется соответствующая заявка от Росборонэкспорта.

Андрей Станавов