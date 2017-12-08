Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 05.12.2017

00:00:19 – Тематика вопросов для онлайн-встреч

00:02:46 – Вопрос про молоко и мёд в питании

00:04:26 – К какой расе относятся народы юго-восточной Азии

00:08:00 – Как определить своё занятие по Душе

00:11:30 – Вопрос про отцов и матерей одиночек

00:13:40 – Духовный уровень Набабкина-Романюка

00:25:50 – Вопрос о помазаннике Всевышнего

00:27:29 – Вопрос о татаро-монгольском иге и Чингисхане

00:35:29 – Вопрос о политике русского царя в Польше 19 века

00:40:11 – Про периодичность дальнейших онлайн-встреч

00:42:19 – Мы – боги? Или – люди, которые стремятся стать богами?

00:43:59 – Связь древнеегипетских богов и славян

00:48:38 – Будут ли монастыри в государстве Чести

00:50:47 – Вопрос о присутствии при родах мужчины

00:53:07 – Место для «одержимых» в государстве Чести

00:55:35 – Про энергетику хороводов

00:57:42 – Передаётся ли тонко-полевое видение

01:00:59 – Вопрос о неизлечимо больных детях

01:02:23 – Связь Евпатия Коловрата с одноимённой символикой

01:03:07 – Нужно ли готовиться к знамению Всевышнего

01:05:52 – Вопрос о видении колец Души людьми разных Каст

01:12:48 – Есть ли смысл возрождать Варно-Кастовую систему

01:16:56 – С какой целью Всевышний сотворил человека

01:19:50 – Духовный уровень: Андрея Счастье, Романа Милованова, Александра Путинцева

01:20:28 – Духовный уровень: Ирины Хакамады, Евгении Тимоновой, Бронислава Виногородского, Светланы Пеуновой

01:24:16 – Про Новый Год

01:55:09 – Про «третий глаз», просветление и вознесение

01:58:48 – Обязательно ли видение передаётся от учителя своей Варны

02:00:30 – Вопрос о применении астрологии к людям высоких Каст

02:04:22 – Аспекты выбора князя народом

02:07:41 – Вопрос о сакральной геометрии

02:11:02 – Можно ли самому обучаться духовным практикам