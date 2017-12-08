Онлайн-встреча с автором книги “Честь” 05.12.2017
00:00:19 – Тематика вопросов для онлайн-встреч
00:02:46 – Вопрос про молоко и мёд в питании
00:04:26 – К какой расе относятся народы юго-восточной Азии
00:08:00 – Как определить своё занятие по Душе
00:11:30 – Вопрос про отцов и матерей одиночек
00:13:40 – Духовный уровень Набабкина-Романюка
00:25:50 – Вопрос о помазаннике Всевышнего
00:27:29 – Вопрос о татаро-монгольском иге и Чингисхане
00:35:29 – Вопрос о политике русского царя в Польше 19 века
00:40:11 – Про периодичность дальнейших онлайн-встреч
00:42:19 – Мы – боги? Или – люди, которые стремятся стать богами?
00:43:59 – Связь древнеегипетских богов и славян
00:48:38 – Будут ли монастыри в государстве Чести
00:50:47 – Вопрос о присутствии при родах мужчины
00:53:07 – Место для «одержимых» в государстве Чести
00:55:35 – Про энергетику хороводов
00:57:42 – Передаётся ли тонко-полевое видение
01:00:59 – Вопрос о неизлечимо больных детях
01:02:23 – Связь Евпатия Коловрата с одноимённой символикой
01:03:07 – Нужно ли готовиться к знамению Всевышнего
01:05:52 – Вопрос о видении колец Души людьми разных Каст
01:12:48 – Есть ли смысл возрождать Варно-Кастовую систему
01:16:56 – С какой целью Всевышний сотворил человека
01:19:50 – Духовный уровень: Андрея Счастье, Романа Милованова, Александра Путинцева
01:20:28 – Духовный уровень: Ирины Хакамады, Евгении Тимоновой, Бронислава Виногородского, Светланы Пеуновой
01:24:16 – Про Новый Год
01:55:09 – Про «третий глаз», просветление и вознесение
01:58:48 – Обязательно ли видение передаётся от учителя своей Варны
02:00:30 – Вопрос о применении астрологии к людям высоких Каст
02:04:22 – Аспекты выбора князя народом
02:07:41 – Вопрос о сакральной геометрии
02:11:02 – Можно ли самому обучаться духовным практикам