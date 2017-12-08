Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Политика, Экономика

О “ПЕРЕХОДЕ ЭКОНОМИКИ НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ”: ЗВОНКИЙ, НО БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПИАР

14:00. 8 декабря 2017 Просмотров - 231 Нет комментариев Опубликовал:

Президент Владимир Путин заявил, что все крупные предприятия должны быть готовы к наращиванию военного производства.

Юрий Болдырев – о "переходе экономики на военные рельсы": Звонкий, но бесполезный пиар
 
Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства", – заявил президент. При этом Владимир Путин отметил, что соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск он давал еще в 2016 году, и попросил подвести итоги того, что сделано.
Экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев уверен, что эта мера опоздала на 10 лет. 
– Эти меры опоздали на десять лет. Десять лет назад, если помните, как раз была произнесена Мюнхенская речь Путина, и затем Сердюков был назначен министром обороны. Характерно, что с тех пор не произошло и никакой деошфоризации экономики, несмотря на все обещания.

Попытка перевода производств на какие-то мобилизационные, военные рельсы в условиях, когда реальные финансовые, организационные, людские ресурсы никак не концентрируются, к сожалению, пока напоминает звонкий, но бесполезный пиар.

И, не дай нам Бог, чтобы произошла ситуация, когда нам придется действительно проводить военную мобилизацию. Для того, чтобы этого не допустить, надо было в первоочередном порядке уже 10-20 лет назад начать проводить социально-экономическую мобилизацию. Не разговоры разговаривать о деофшоризации, а реально ее проводить, не создавать паразитические прослойки между госкорпорациями и бюджетом, а создавать механизмы жесткого контроля, чтобы каждая копейка от такой корпорации шла целиком в бюджет, а не в подставные непрозрачные структуры.

Теперь же нужно хотя бы начать концентрировать финансово-экономические ресурсы на ускоренном промышленном и технологическом развитии. Без этого разговоры об ускоренной мобилизации бессмысленны. Этой концентрации как не было, так и нет. Мы остаемся в кандалах ВТО, руками нашей власти продолжает уничтожаться отечественная наука. А без науки никакой обороноспособности быть не может. Если действительно проводить мобилизацию, то в условиях санкций, казалось бы, крайне удобный для этого момент.

Разговоры о военной мобилизации – это очень красиво, но сначала должна быть научно-технологическая, промышленная мобилизация. А ее нет. И нет никаких признаков, что она рано или поздно начнется. Набиулина, Дворкович и Шувалов, а о Чубайсе, Грефе и прочих я и не говорю, ни в коем случае не способствуют тому, чтобы страна мобилизовывалась. Это и есть реальная команда президента, а не та, которую он соберет к выборам из артистов и спортсменов, и тут никакой мобилизации быть не может.

Вообще, при наличии политической воли любую группу людей, соответственно, и любое юридическое лицо, предприятие, вне зависимости от того, в какой форме собственности оно находится – нет проблем перевести на мобилизационные рельсы. Желательно, чтобы для этого была реальная необходимость, а не потому что "офшорным друзьям" захотелось из вашего предприятия выжать последние соки под прикрытием мобилизации. Опыт США после военной депрессии показывает: частная собственность или не частная – для мобилизации никаких препятствий нет. Важно, чтобы это была мобилизация всего общества и всего государства. А не так, что мы с вами подтянем пояса, а друзья власти в офшорах будут радоваться тому, как они удачно тут всех "продинамили" под прикрытием мобилизации.

 
 
 
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Западу сделано предупреждение: Кремль переводит экономику на военные рельсы
... готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции. Способность экономики «быстро увеличивать... недоработки, решать существующие проблемы и переходить на военные рельсы? Сегодня преждевременно говорить об...
Готовность к военному времени
... и на тренировочных занятиях (военных сборах) резервистам предусмотрены соответствующие ... направленные на проверку подготовки перехода государственных структур в состояние ...и экономики страны, а так же государственных структур к переходу на военные рельсы. ...
ВАЖНО: Путин призвал предприятия быть готовыми к переходу на военные рельсы
... Владимир Путин. «Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции...», — сказал Путин на совещании по военным вопросам. Он отметил, что в... и ведомствами под руководством Коллегии военно-промышленной комиссии и в тесном...
Валентин Катасонов: Медведеву пора вспомнить лозунг Сталина
... Вооруженные силы России. Неизбежно усилятся военные провокации, инициируемые Вашингтоном, в Таджикистане..., которые сделали задачу перехода страны на рельсы мобилизационной экономики не просто актуальной, а...
Киев готовится к войне: губернаторы готовят мобилизационные планы
... планы на случай экстренного перехода национальной экономики на военные рельсы. «К большому сожалению, ... экономики на случай того, если нам будет необходимо полностью переходить на военные рельсы... 2015 года является оборонным и военным», — сказал он. Как они...
ОТ РАЯ ДО КРЫМА: КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
... техническую революцию и последующий, необратимый переход в новое качественное состояние – капиталистическое..., то необходимо было ускорить перевод экономик на военные рельсы – прямым путём к чему...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>