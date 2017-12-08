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Кризис, скоро грянет кризис!

10:59. 8 декабря 2017 Просмотров - 174 Один комментарий Опубликовал:

Кризис, скоро грянет кризис!

Главнейшая задача макроэкономистов — предсказание циклических кризисов. Макроэкономисты с ней систематически не справляются. Причина принципиальная: математика макроэкономики представляет собой систему из нескольких уравнений. Уравнения всегда описывают равновесия: спрос равен предложению, инвестиции — сбережениям, государственные расходы — налогам плюс госзаймам и тому подобное.

Две системы макроэкономических уравнений дадут нам решения для двух состояний равновесия, однако не смогут сообщить, каким путем и почему экономика перешла из первого состояния равновесия, до кризиса, во второе, после него. Поэтому кризис в макроэкономической теории может только подразумеваться как нечто невидимое, находящееся между предыдущим и последующим равновесием. Можно сказать и иначе. В макроэкономике мы не видим непрерывного времени: постепенного изменения всех величин от одного равновесия до другого. Цикл же разворачивается именно в непрерывном времени.

Соответственно, предсказывать кризисы приходится «на пальцах», а не при помощи моделей и компьютеров.

Фазы цикла как основа предсказания кризисов

Деловой цикл (не путать с полувековыми циклами Кондратьева) включает в себя четыре фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем. Кризис — это падение от предшествующего максимума до низшей точки; депрессия — нахождение около достигнутого кризисом дна, без явной тенденции к росту; оживление — рост от дна до уровня предыдущего максимума и подъем — от уровня предыдущего максимума до следующего максимума.

Понимание фаз цикла — основа для предсказания циклических кризисов. Скажем, ожидать циклического падения/кризиса после депрессии не стоит. Если же мы видим, что экономика превзошла уровень предыдущего максимума и совершенно определенно находится на фазе подъема, ничего другого, кроме кризиса, впереди нас не ждет. А когда наблюдается бум, кризис совсем уже на пороге.

В настоящее время экономика РФ находится в фазе оживления: Министерство экономического развития прогнозирует 2% роста ВВП в этом году. Если бы не очень значительная зависимость от мировой экономики, впереди были бы годы более или менее устойчивого роста: оживление имело бы шансы перерасти в подъем. Однако есть основательные сомнения в перспективах роста ВВП РФ в близком будущем. Они связаны с обстоятельствами в США, которые способны повлиять на мировые цены и неблагоприятно отразиться на нас.

Экономика США с середины 2009 года вышла из кризиса 2007–2009 годов, согласно определению Комитета по датировке делового цикла Национального бюро экономических исследований США. С тех пор основной показатель внутреннего производства — ВВП — неуклонно рос. В четвертом квартале 2010 года был превзойден предыдущий максимум ВВП (декабрь 2007 года) и началась фаза подъема, продолжающаяся уже шесть с половиной лет (почти 84 месяца). Всего же со времени окончания предыдущего кризиса прошло более восьми лет, или 100 месяцев.

PS: Интересно, а зачем в обще применять математические уравнения для определения жадности одной или другой транснаййциональной корпорации ? Ведь кризисы в мире происходят именно из за жадности путём сговора между собой, тогда в обще не понятно по чему экономику считают наукой? 

 

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Один комментарий»

  • 36 27
    толькочнулся 8 декабря 2017 в 12:38 Ссылка Пометить
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    Все кризисы от неверного применения формулы ТОВАР=ДЕНЬГИ=ТРУД. Трудом создаётся ТОВАР. Как-только появляется ТОВАР, тут-же возникают ДЕНЬГИ. Эмиссию которых делает ГОСУДАРСТВО, но это в не нашей экономической модели. Мы же живём по марксистским постулатам позапрошлого века-ТОВАР производится и оплачивается деньгами предыдущих накоплений .

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