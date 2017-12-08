Комплект материалов Общего дела в каждую школу!



Как часто мы слышим от педагогов, что нет хороших материалов для работы с детьми. Есть поселковые школы, школы в отдаленных районах где материалы ещё более востребованы.

Давайте сделаем так что чтобы комплект материалов Общего дела был в каждой школе.

Начать конечно надо со своей школы. Перейдя по этой ссылке http://диск.общее-дело.рф/ вы сможете сделать заявку на отправку комплекта в школу где вы учились или в любую другую школу. Сможете оставить специальный комментарий который мы отправим вместе с комплектом в Вашу школу. И вы обязательно получите уведомление об отправки.

Можно просто поддержать этот проект Комплект материалов Общего дела в каждую школу не указывая конкретного учебного заведения. Поверьте Вы поможете предотвратить ошибки, которые в юном возрасте могут стать роковыми.

Давайте вместе сделаем нашу страну лучше!



Цель общественной организации “Общее Дело”

- возрождение нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи.



Наш сайт: https://общее-дело.рф

Группа в ВК: https://vk.com/obsheedelorf

Сообщество в Фейсбуке: https://www.facebook.com/obscheedelo/

Канал на ютубе: https://www.youtube.com/user/proektob…



Мы создаем документальные фильмы и ролики, заставляющие людей меняться к лучшему.

За последние 2 года были созданы такие фильмы как:

- секреты манипуляции, алкоголь

- секреты манипуляции, табак

- история одного обманы

- тайна природы женщины

- 5 секретов настоящего мужчины

- и ещё около 50 видеороликов.



Все эти видеоматериалы были созданы благодаря поддержки неравнодушных людей и волонтёров.

Мы видим насколько это важно и постоянно работаем над созданием новых материалов.



В роликах и фильма организации Общее Дело раскрываются следующие темы: здоровый образ жизни, патриотизм, ответственная деятельность, спорт, здоровье, любовь к Родине, Россия, Украина, Беларусь, Русь, трезвость, нравственность, духовность.

Также в наших фильмах и роликах принимают участие ведущие психологи-тренеры, известные спортсмены, крупные российские бизнесмены, среди которых Радислав Гандапас, Алексей Воевода, Юрий Куклачев, Олег Пронин, Руслан Байрамов, Александр Хакимов, Дамир Нигматянов, Рами Блект, Владимир Георгиевич Жданов.



Наша группа в контакте ОБЩЕЕ ДЕЛО • ЗДОРОВАЯ РОССИЯ:

https://vk.com/obsheedelorf



Дружественная группа “Возрождение нравственности”: https://vk.com/vozrojdenie_nravstvenn…

Источник: www.youtube.com