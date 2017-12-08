Главная » Творчество

Для американцев загадочна не только русская душа, но и русская кухня

15:05. 8 декабря 2017 Просмотров - 416 3 коммент. Опубликовал:



Статья Джулии Пугачевски с BuzzFeed доказывает, что для американцев загадочна не только русская душа, но и русская кухня. Многие из нас привыкли к определенным блюдам с детства и не видят в них ничего особенного.

Блины с икрой и сметаной

Идея для злой шутки: скажите своим американским друзьям, что это взбитые сливки с джемом и наблюдайте, как они испытывают самые странные вкусовые ощущения в своей жизни.


Селёдка под шубой

Представьте себе слоеный пирог из соленой селедки, вареных овощей, покрытый «шубой» из майонеза и тертой свёклы. Звучит жутковато, но вам понравится — как могла бы понравиться натуральная шуба цвета фуксии.

Докторская колбаса

Пористое дитя любви сосиски и колбасы. Любому русскому ребенку в Америке, который принесет с собой в школу сэндвич с ней, одноклассники зададут множество вопросов.

Салат оливье



Возможно, он шокирует тех, кто никогда не был в России, но это просто картофельный салат, приправленный большим количеством овощей и вышеупомянутой колбасой. Выглядит странно, но вообще он вкусный.

Маринованное всё

Маринованные грибы, соленые помидоры, квашеная капуста. Взрослые закусывают этим водку — так вкуснее.

Холодец

Мясное желе. Идея не кажется нормальной, но это вкусно, и есть место творчеству! Можно делать разные формы.

Сало

Это сырой свиной жир, и чем больше его — тем лучше.

Квас

Этот хлебно-ягодно-медовый напиток продается в крутанских бутылках. И он слегка алкогольный.

Бутерброд с селедкой, майонезом и маринованным огурцом

По большому счету, все ингредиенты — закуска к водке. Плюс майонез, потому что ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ. Также блюдо популярно в Нидерландах, только без крепких напитков.

Окрошка

Это холодный кефир с огурцами, колбасой и укропом — будто все ингредиенты, которые раньше не клали в суп, собрались и решили нас озадачить.

Солянка

Мясо разных сортов + что-нибудь кислое = суп? Так победим.

Кисель

«Фруктовый суп» из ягодного сока и крахмала часто подают на десерт.

Компот

Это восточноевропейская версия фруктового пунша, только делается из вареных в воде фруктов, что усложняет процесс, но оно того стоит.

Винегрет

(Не путать с салатной заправкой). Свекла, картошка, соленые огурцы и маринованная капуста очень частые ингредиенты для русской кухни, так что не удивительно, что из них есть отдельное блюдо.

Вареники

Начинка может быть любая, но обычно это ягоды. Ягодные пельмени!



Источник: nashaplaneta.su

Метки: дом, кулинария, сад
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Секретное оружие Иных Русских
... — и это самое страшное для американцев и не только — советские «закладки» могут ... такое Россия для Иных Русских? Их Родина, как и для мирских русских – да. ...женщина, особо привлекательна ночью – когда только загадочные летающие огни мутным светом кое...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
...учебника количество неграмотной (не только русской) молодёжи в России –... населением.      После загадочной  встречи 7 мая ... это необходимо не  только для самодовольства, чтобы не ...самодержавно правят Америкой…      Американцев охватывает волнение и истерика...
Михаил Задорнов: «Тайны русского языка»
...— сплетни. Кравчук — раскройщик материала для портного. Ельцы — грабли! Ну ...трудно иностранцам учить русский язык. Особенно американцам. У американцев, воспитанных Голливудом газетами... своего рационального мышления считают загадочной. Только у нас могли 9...
Стереотипы о «сумасшедших» русских глазами иностранцев
... что русские без малейшего сомнения переходят дорогу на красный свет, только потому... молодые влюбленные пары, а это для американцев, с их культурой поп — ... стоит. VII. «Этот загадочный русский менталитет» Любому европейцу или американцу в России приходится...
Русская Духовность - Славянская культура
... долгих веков, а многие из американцев даже не разговаривают на «американском...! Иногда говорят о загадке русской души. Загадочна она для того, кто не может... опасную для умов, которой не было, это значит приписывать возникновение государства только русским...
От Русов звездных до оскверненных русских.
... давно?! При этом исчезает загадочный и мистический ореол вокруг Киевской...европейцев. И не только это - ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ АМЕРИКАНЦЕВ ЯПОНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БЫЛИ...силу своей темноты «непросветной». Для того, чтобы русский мужик увидел этот «свет...

3 коммент.»

  • 937 826
    strelez 8 декабря 2017 в 16:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вообще-то окрошка традиционная на основе кваса.

    Ответить
  • 3433 2951
    Руса 8 декабря 2017 в 16:44 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Макдоналдс меня мало волнует.
    Люблю домашнего приготовления все, что написано в советской иллюстрированной “Книге о вкусной и здоровой пище”.

    Ответить
  • 226 153
    максим 8 декабря 2017 в 17:54 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Еще раз убеждаюсь, как много мы взяли из Азии, с корейской и китайской кухни. Но та кухня Америку почему-то не удивляет.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>