

Статья Джулии Пугачевски с BuzzFeed доказывает, что для американцев загадочна не только русская душа, но и русская кухня. Многие из нас привыкли к определенным блюдам с детства и не видят в них ничего особенного.



Блины с икрой и сметаной

Идея для злой шутки: скажите своим американским друзьям, что это взбитые сливки с джемом и наблюдайте, как они испытывают самые странные вкусовые ощущения в своей жизни.



Селёдка под шубой

Представьте себе слоеный пирог из соленой селедки, вареных овощей, покрытый «шубой» из майонеза и тертой свёклы. Звучит жутковато, но вам понравится — как могла бы понравиться натуральная шуба цвета фуксии.



Докторская колбаса

Пористое дитя любви сосиски и колбасы. Любому русскому ребенку в Америке, который принесет с собой в школу сэндвич с ней, одноклассники зададут множество вопросов.



Салат оливье

Возможно, он шокирует тех, кто никогда не был в России, но это просто картофельный салат, приправленный большим количеством овощей и вышеупомянутой колбасой. Выглядит странно, но вообще он вкусный.



Маринованное всё

Маринованные грибы, соленые помидоры, квашеная капуста. Взрослые закусывают этим водку — так вкуснее.



Холодец

Мясное желе. Идея не кажется нормальной, но это вкусно, и есть место творчеству! Можно делать разные формы.



Сало

Это сырой свиной жир, и чем больше его — тем лучше.



Квас

Этот хлебно-ягодно-медовый напиток продается в крутанских бутылках. И он слегка алкогольный.



Бутерброд с селедкой, майонезом и маринованным огурцом

По большому счету, все ингредиенты — закуска к водке. Плюс майонез, потому что ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ. Также блюдо популярно в Нидерландах, только без крепких напитков.



Окрошка

Это холодный кефир с огурцами, колбасой и укропом — будто все ингредиенты, которые раньше не клали в суп, собрались и решили нас озадачить.



Солянка

Мясо разных сортов + что-нибудь кислое = суп? Так победим.



Кисель

«Фруктовый суп» из ягодного сока и крахмала часто подают на десерт.



Компот

Это восточноевропейская версия фруктового пунша, только делается из вареных в воде фруктов, что усложняет процесс, но оно того стоит.



Винегрет

(Не путать с салатной заправкой). Свекла, картошка, соленые огурцы и маринованная капуста очень частые ингредиенты для русской кухни, так что не удивительно, что из них есть отдельное блюдо.



Вареники

Начинка может быть любая, но обычно это ягоды. Ягодные пельмени!