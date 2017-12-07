Здания, занесенные грунтом. Часть 20
10:04. 7 декабря 2017 Просмотров - 473 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Эта тема никак не заканчивается. Материал прибывает в примерах и накапливается быстрее остальных тем. По-этому, считаю, своим долгом продолжить его публикование. А читатель сам пусть делает свои выводы. Либо признать все это притягиванием фактов или неким подобием показа неизвестных страниц истории. Думаю, все согласятся, что в любой теме будут как сторонники официальной истории и истории иной, про которую, скорее всего, в обозримом будущем не расскажут учебники. Предлагаю в очередной раз посмотреть несколько примеров из этой темы занесенных грунтом строений.
Эту часть начну с аналогий. Считаю, что лучший способ что-то понять – это найти и изучить аналогии.
В свое время я показ пример занесенности городка потоками от грязевого вулкана (Аналогии с занесенными песком селениями я приводил здесь)
В восточной части индонезийского острова Ява произошла большая трагедия – на поля начала изливаться грязь. Появился грязевой вулкан. Виновником извержения (прозванным Люси) стала индонезийская нефтяная копания PT Lapindo Brantas, бурившая скважину.
Аналогия с занесенными глиной строениями понятна. Источник этой глины могли находиться в современных озерах (в особенности в круглых и глубоких). Сейчас мы даже не можем из заподозрить в таком. И данное предположение требует всестороннего научного изучения. Но пусть оно пока таким и останется. На данную тему будет отдельная статья со своими примерами.
Вот еще одна аналогия, где источник грунта – выпавший и прошедший как сель пепел вулкана:
В 1995 году на острове проснулся вулкан Суфриер-Хиллс, который бездействовал с XVII века. Жилища тысяч людей оказались на пути раскалённых пирокластических потоков из горячего газа и камней. Столица Плимут и ещё 20 посёлков были полностью разрушены.
Кроме пела, вулканических бомб, здесь текли потоки грязи. Возможно, от последующих дождей.
Пирокластические оттоки
Пирокластические оттоки крупным планом
Вид г.Плимут с вертолёта, 24 мая 2012 года. Грунт начал зарастать.
Меня заинтересовал этот термин:
И примеры других извержений:
Каро, Индонезия, 9.11.2014г.
Вулкан Синабунг
Размытые пирокластические потоки на Камчатке.
Исходя из этой аналогии вопрос: могли ли эти потоки быть из якобы давно уснувших вулканах (в особенности на моновулканах – вулканах извергавшиеся всего один раз) в густонаселенных районах Европы, Азии? Предположим, что могли. А могла ли ветровая эрозия дальше разносить этот пепел, превращая его после выпадения с дождями в глину? Подумайте, особенно после просмотра этой фотографии, сделанной при раскопках в Костёнках (Воронежская область):
Как видите, по словам ученых здесь среди слоев глины имеется слой вулканического пепла. Версии такие: он попал в промежутках между выпадением глиняной пыли, либо как предположил наш коллега по теме алтернативных взглядов на историю, vaduhan_08 – глина есть продукт вулканического происхождения. Не исключено, что глина – из таких примеров пирокластических потоков.
Довольно часто под слоями глины у водоносного пласта находится слой голубой или серой глины. Цвет очень напоминает цвет пепла.
misik75: химический состав глин: различные слои (по цвету) для моего города сверху вниз: оксид железа(рыжие),оксид цинка(белая),оксид никеля(серо голубая). Границы слов четкие, без переходов. По теории осадочных пород, получиться сначала оседал ил содержащий оксиды никеля, апосля никель.
В вулканическом пепле содержатся те же элементы. Неудивительно, что здесь, что там – все из недр Земли. Как думает, состоятельна ли версия, что глины – это пепел вулканов?
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://fishki.net/anti/73524-gorod-posle-izverzhenija-vulkana-40-foto.html
http://fototelegraf.ru/173871-vulkan-sufrier-xills-na-ostrove-montserrat.html
***
С аналогиями закончили, перейдем опять к примерам занесенных зданий не культурными слоями:
Балахна, церковь Рождества Христова, ул. Энгельса, дом. 23
У храма сломали старую трапезную
***
1890 год. Начало строительства Верхних торговых рядов (ГУМ).
Разбирают разрушенные строения и складируют крупный камень или кирпич для его использования в дальнейшей стройке.
***
Представленная гравюра опубликована известным английским художником, миниатюристом и издателем Робертом Боуэром (1758-1834). В 1810-е гг. Боуэр подготовил и издал несколько видов русских городов по оригиналам различных художников, что объяснялось интересом к России в Европе в связи с Наполеоновскими войнами. Боуэр подготовил и издал несколько видов русских городов по оригиналам различных художников”, которые были в России или из неё.
Возможно, это земляной погреб. А если нет? То люди не понимали что произошло? Или пылевые бури были обыденностью? Мое мнение: еще не откопали после пыльной бури второстепенные строения. Глина после потопа еще не покрылась дерном и растительностью – ее разносили ветра и ураганы. Т.е. сначала был потоп, уничтоживший античную культуру, а потом ветра заносили уже отстраиваемые города.
***
svarozhich:
Есть интересный факт подмеченный лично мной из собственного опыта.
До запрета в 2012 году поиска монет с металлоискателем в полях, проводил достаточное количество времени за этим занятием во многих местах в средней полосе России.
Есть один момент, я об этом уже писал, но внятного объяснения так и не получил.
В наибольшем количестве потерянные(а не закопанные) монеты периода середины- конца 19 века, в полях, лесах, предместьях городов и на местах бывших населенных пунктов попадаются на глубине штыка лопаты, то есть практически на поверхности. Следующий момент такой что все находки более ранних периодов четко лежат в земле слоями на более большой глубине, например монеты периода 18 века лежат в среднем на глубине в два штыка лопаты. Далее потеряшки времён 16-17 веков на два-три штыка. Глубже потеряшки практически не встречаются.
Особенно это заметно на местах бывших крупных ярмарок, существовавших на протяжении столетий или на местах постоялых дворов.
Монеты несомненно являются свидетелем и доказательством жизни и быта людей в указанных периодах чеканки и хождения этих денег на этих местах.
И здесь нет никаких “метров” глины и прочего “культурного слоя” в данных местах.
Хотя в городах, в паре десятке километров от места находок лично сам видел засыпанные первые этажи зданий.
Такое впечатление что засыпка велась выборочно и исключительно в городах.
Либо катастрофа произошла ранее 16 века
***
Возражение на аргумент, что раньше в большинстве городов вообще не было камня на дорогах. Раньше везде либо грунт, либо дерево. Камень – это гипер элитные дороги, самые самые центровые и то не всегда.
Ответ читателя: Якобы екатерининские мощеные дороги. Был пример с Тверской областью. Мощеная камнем дорога ныне начинается в селе с 700 чел. Ранее там 40-50 домов всего было. И идет дальше через совсем мелкие деревушки. И таких дорог там очень много. То есть на межгороде дороги мостили, а в городах экономили? Не верю.
***
germanrus: Раньше подвалов вообще не строили,…. то что сейчас называют “подвалом” от слово “под ВАЛОМ” т.е. то что ЗАВАЛИЛО !!!…. это первые этажи, и они без гидроизоляции.
***
Почему нет упоминаний о потопе:
Может быть, эта тема была обложена цензурой?
Источник
Меня не так давно ткнули носом (да, есть такая манера подачи информации) в якобы упоминания в исторических документа о том, что после наводнения в С-Петербурге в 1824г. туда было доставлено около 60 тыс. барок с глиной для отсыпки, для поднятия уровня грунта в городе. И якобы так же поступили во всех городах России. Что ж, ждем публикацию от автора информации на эту тему. Если он снизойдет опубликовать этот бесценный для него материал.
Но в любом случае, этот факт не объяснит засыпанность Рима, других европейских городов, городов России, где здания стоят высоко над уровнем рек. Смысл их отсыпать не имело смысла, кроме как:
- уменьшить глубину промерзания грунта для предотвращения пучения под фундаментом и разрушения дома.
- спрятать радионуклиды под слоями грунта – уменьшить радиационный фон. Вот заставляющая задуматься над этой версией информация от специалиста andreevnm:
Прочитал недавно:
Ядерные удары недавнего прошлого и добавил это от себя здесь. Мне кажется, в целом будет в тему здесь обсуждаемую.
Хочу привести ещё один аргумент в пользу рассказанного в данной публикации, а также во многих других подобных.
С начала 90-х я занимался радиоэкологией. И даже создал на базе своей компании аккредитованную лабораторию радиационного контроля, которая успешно работает и по сей день. Так вот, в одно время очень активно занимался гамма-спектрометрическими измерениями природных радионуклидов в пробах грунта, отбираемых на участках застройки, в основном из керна инженерно-геологических скважин. А керн этих скважин, в наших условиях глубиной преимущественно до 6 метров, представлен в основном суглинком и супесью.
Примечание: Большинство читателей, наверное, не в курсе, содержание (а точнее удельная активность) каких радионуклидов измеряется при гамма-спектрометрических измерениях. Из природных радионуклидов (раньше их называли естественными радионуклидами или ЕРН) это К-40, Торий-232 и Уран-238. Но последний здесь может быть измерен только косвенно – по одному из элементов в цепочке его естественного распада. Раньше, в годы моей учёбы в ВУЗе, говорили “измеряется уран по радию”, хотя это не точно, т.к. и уран-238, и радий-228 являются альфа-излучателями. Поэтому, на гамма-спектрометре активность их напрямую не измерить. А измеряется вся эта цепочка по гамма-излучающему изотопу висмут-214, являющемуся продуктом последовательного распада радия-228 на радон-222, затем на полоний-218.
Вот так здесь всё, казалось бы, запутано. Хотя эта наука, пожалуй, одна из самых точных и строгих, благодаря титаническим усилиям настоящих учёных-ядерщиков, которым жизненно важно надо было срочно делать дело, а не имитировать многими десятилетиями свою общественно-полезную деятельность, как это происходит на самом деле во многих других отраслях.
Так вот, возвращаясь к теме, раньше при гамма-спектрометрии ограничивались измерениями лишь этих трёх природных радионуклидов. Но однажды после Чернобыля, в ходе более детального в то время изучения данного вопроса, выяснилось, что практически во всех пробах грунта присутствует ещё один радионуклид в значимых количествах. Это цезий-137, который не является природным изотопом, а образуется путём деления ядер урана или плутония в ядерных реакторах, либо при ядерных взрывах. Пришлось в систему уравнений, используемых в программе обработки результатов измерений, вводить четвёртым членом и этот элемент. И теперь все гамма-спектрометры, используемые в целях исследования проб грунта, либо строительных материалов, выдают четыре показателя – удельные активности в них К-40; Th-232; U-238 и Cs-137.
Официально было заявлено, что присутствие цезия в грунте является результатом испытания ядерного оружия в атмосфере в 1947-1963 годах. И я этим объяснением всегда был вполне удовлетворён. Но открывшаяся в последние годы информация заставляет по новому взглянуть на данный вопрос. Хорошо, пусть приповерхностный слой грунта может содержать в себе цезий-137 за счёт выпадения продуктов ядерных испытаний в указанный выше период. Хотя можно подбить баланс между количеством образовавшегося при этих испытаниях цезия и находящегося сегодня лишь только в поверхностном слое грунта. Боюсь, что последнее будет существенно преобладать! Ну и последний аргумент, который ставит окончательный крест на этой версии происхождения большей части данного радионуклида в грунте: так откуда же он взялся в глубоких его слоях? Боюсь, что без версии ядерной войны 200-летней давности, других вразумительных объяснений этому факту будет не найти.
Делались ли попытки на основании данных о концентрации цезия и его периода полураспада датировать загрязнение этих подземных слоев?
Полагаю, никому пока в голову не приходила такая идея. Как я уже сказал выше, нам – специалистам в соответствующих публикациях объяснили, что повсеместное загрязнение грунта цезием-137 произошло в результате выпадения его из стратосферы, куда его вынесло в период проведения наземных испытаний ядерного оружия в 1947-1963 годах (потом по договору стали проводить только подземные испытания). И меня лично до последнего времени это объяснение вполне устраивало. Не настораживал меня до этого факт того, что данный искусственный радиоизотоп фиксируется и в тех толщах грунта, которые сформировались раньше указанного периода. И просочиться вниз равномерно и повсеместно на глубины в несколько метров он не мог. После Чернобыля глубина проникновения искусственных радионуклидов в грунт была хорошо изучена. Это гораздо меньше.
Так что, версия А.Кунгурова про применение ядерных зарядов в 19в. – не безосновательна. Возможно, города засыпали глиной для снижения радиационного фона, что бы можно было в них жить. Сообщите Алексею эту информацию, кто с ним на связи.
***
Просадка зданий
Просадка у новых зданий существует, но ее максимальные значения – 3-6см. Очень редко бывает 15см. И к таким домам пристальное внимание. Речь идет именно про равномерную усадку у современных зданий на сваях.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71258
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11290
athanasiykaplya: Ещё один контраргумент сомневающимся. Для тех кто считает, что занесённые первые этажи – результат осадки, погружения в грунт зданий со временем. Что происходит с домами в результате осадки. Провалы в Березняках:
И рекомендую статью athanasiykaplya по Н.Новгороду
***
***
Есть такое понятие в христианских строениях: пустынь – монашеское поселение в традиции православия, обычно удалённый от основного монастыря скит, располагавшийся в незаселённом людьми месте. Здесь список пустынь
Возможно, это надо понимать дословно: пустынь=пустыня (пустошь). То, место, где построили церковь, монашеское поселение после опустошения катаклизмом?
Меня часто спрашивают про даты произошедших событий. А так же про причины, механизм. Про возможность-невозможность произойти событию, допустим, потопу в недалеком прошлом. Лично я отношу потоп к концу 16в. В начале 19в. было что-то менее масштабное: локальные пылевые бури, ураганные ветра, переносившие объемы высохшей глины – это как вариант. Должна быть причина тому, что весь 19в – это сплошные войны за передел территорий. Ушла заболоченность – стало возможным передвигаться.
Так же в 19 в. сгорело много каменных на то время городов по всему миру. Это могло быть только при наличии сильных ветров. Эффект – как в кузнечном горне.
Но это мое мнение, по-этому его не навязываю. Каждый делает выводы сам. Или не делает, а дискутирует в русле официальной истории, где в ней нет места масштабным катастрофическим событиям в последние несколько тысяч лет этой человеческой истории.
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
Эта тема никак не заканчивается. Материал прибывает в примерах и накапливается быстрее остальных тем. По-этому, считаю, своим долгом продолжить его публикование. А читатель сам пусть делает свои выводы. Либо признать все это притягиванием фактов или неким подобием показа неизвестных страниц истории. Думаю, все согласятся, что в любой теме будут как сторонники официальной истории и истории иной, про которую, скорее всего, в обозримом будущем не расскажут учебники. Предлагаю в очередной раз посмотреть несколько примеров из этой темы занесенных грунтом строений.
Эту часть начну с аналогий. Считаю, что лучший способ что-то понять – это найти и изучить аналогии.
В свое время я показ пример занесенности городка потоками от грязевого вулкана (Аналогии с занесенными песком селениями я приводил здесь)
В восточной части индонезийского острова Ява произошла большая трагедия – на поля начала изливаться грязь. Появился грязевой вулкан. Виновником извержения (прозванным Люси) стала индонезийская нефтяная копания PT Lapindo Brantas, бурившая скважину.
Аналогия с занесенными глиной строениями понятна. Источник этой глины могли находиться в современных озерах (в особенности в круглых и глубоких). Сейчас мы даже не можем из заподозрить в таком. И данное предположение требует всестороннего научного изучения. Но пусть оно пока таким и останется. На данную тему будет отдельная статья со своими примерами.
Вот еще одна аналогия, где источник грунта – выпавший и прошедший как сель пепел вулкана:
В 1995 году на острове проснулся вулкан Суфриер-Хиллс, который бездействовал с XVII века. Жилища тысяч людей оказались на пути раскалённых пирокластических потоков из горячего газа и камней. Столица Плимут и ещё 20 посёлков были полностью разрушены.
Кроме пела, вулканических бомб, здесь текли потоки грязи. Возможно, от последующих дождей.
Пирокластические оттоки
Пирокластические оттоки крупным планом
Вид г.Плимут с вертолёта, 24 мая 2012 года. Грунт начал зарастать.
Меня заинтересовал этот термин:
И примеры других извержений:
Каро, Индонезия, 9.11.2014г.
Вулкан Синабунг
Размытые пирокластические потоки на Камчатке.
Исходя из этой аналогии вопрос: могли ли эти потоки быть из якобы давно уснувших вулканах (в особенности на моновулканах – вулканах извергавшиеся всего один раз) в густонаселенных районах Европы, Азии? Предположим, что могли. А могла ли ветровая эрозия дальше разносить этот пепел, превращая его после выпадения с дождями в глину? Подумайте, особенно после просмотра этой фотографии, сделанной при раскопках в Костёнках (Воронежская область):
Как видите, по словам ученых здесь среди слоев глины имеется слой вулканического пепла. Версии такие: он попал в промежутках между выпадением глиняной пыли, либо как предположил наш коллега по теме алтернативных взглядов на историю, vaduhan_08 – глина есть продукт вулканического происхождения. Не исключено, что глина – из таких примеров пирокластических потоков.
Довольно часто под слоями глины у водоносного пласта находится слой голубой или серой глины. Цвет очень напоминает цвет пепла.
misik75: химический состав глин: различные слои (по цвету) для моего города сверху вниз: оксид железа(рыжие),оксид цинка(белая),оксид никеля(серо голубая). Границы слов четкие, без переходов. По теории осадочных пород, получиться сначала оседал ил содержащий оксиды никеля, апосля никель.
В вулканическом пепле содержатся те же элементы. Неудивительно, что здесь, что там – все из недр Земли. Как думает, состоятельна ли версия, что глины – это пепел вулканов?
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://fishki.net/anti/73524-gorod-posle-izverzhenija-vulkana-40-foto.html
http://fototelegraf.ru/173871-vulkan-sufrier-xills-na-ostrove-montserrat.html
***
С аналогиями закончили, перейдем опять к примерам занесенных зданий не культурными слоями:
Балахна, церковь Рождества Христова, ул. Энгельса, дом. 23
У храма сломали старую трапезную
***
1890 год. Начало строительства Верхних торговых рядов (ГУМ).
Разбирают разрушенные строения и складируют крупный камень или кирпич для его использования в дальнейшей стройке.
***
Представленная гравюра опубликована известным английским художником, миниатюристом и издателем Робертом Боуэром (1758-1834). В 1810-е гг. Боуэр подготовил и издал несколько видов русских городов по оригиналам различных художников, что объяснялось интересом к России в Европе в связи с Наполеоновскими войнами. Боуэр подготовил и издал несколько видов русских городов по оригиналам различных художников”, которые были в России или из неё.
Возможно, это земляной погреб. А если нет? То люди не понимали что произошло? Или пылевые бури были обыденностью? Мое мнение: еще не откопали после пыльной бури второстепенные строения. Глина после потопа еще не покрылась дерном и растительностью – ее разносили ветра и ураганы. Т.е. сначала был потоп, уничтоживший античную культуру, а потом ветра заносили уже отстраиваемые города.
***
svarozhich:
Есть интересный факт подмеченный лично мной из собственного опыта.
До запрета в 2012 году поиска монет с металлоискателем в полях, проводил достаточное количество времени за этим занятием во многих местах в средней полосе России.
Есть один момент, я об этом уже писал, но внятного объяснения так и не получил.
В наибольшем количестве потерянные(а не закопанные) монеты периода середины- конца 19 века, в полях, лесах, предместьях городов и на местах бывших населенных пунктов попадаются на глубине штыка лопаты, то есть практически на поверхности. Следующий момент такой что все находки более ранних периодов четко лежат в земле слоями на более большой глубине, например монеты периода 18 века лежат в среднем на глубине в два штыка лопаты. Далее потеряшки времён 16-17 веков на два-три штыка. Глубже потеряшки практически не встречаются.
Особенно это заметно на местах бывших крупных ярмарок, существовавших на протяжении столетий или на местах постоялых дворов.
Монеты несомненно являются свидетелем и доказательством жизни и быта людей в указанных периодах чеканки и хождения этих денег на этих местах.
И здесь нет никаких “метров” глины и прочего “культурного слоя” в данных местах.
Хотя в городах, в паре десятке километров от места находок лично сам видел засыпанные первые этажи зданий.
Такое впечатление что засыпка велась выборочно и исключительно в городах.
Либо катастрофа произошла ранее 16 века
***
Возражение на аргумент, что раньше в большинстве городов вообще не было камня на дорогах. Раньше везде либо грунт, либо дерево. Камень – это гипер элитные дороги, самые самые центровые и то не всегда.
Ответ читателя: Якобы екатерининские мощеные дороги. Был пример с Тверской областью. Мощеная камнем дорога ныне начинается в селе с 700 чел. Ранее там 40-50 домов всего было. И идет дальше через совсем мелкие деревушки. И таких дорог там очень много. То есть на межгороде дороги мостили, а в городах экономили? Не верю.
***
germanrus: Раньше подвалов вообще не строили,…. то что сейчас называют “подвалом” от слово “под ВАЛОМ” т.е. то что ЗАВАЛИЛО !!!…. это первые этажи, и они без гидроизоляции.
***
Почему нет упоминаний о потопе:
Может быть, эта тема была обложена цензурой?
Источник
Меня не так давно ткнули носом (да, есть такая манера подачи информации) в якобы упоминания в исторических документа о том, что после наводнения в С-Петербурге в 1824г. туда было доставлено около 60 тыс. барок с глиной для отсыпки, для поднятия уровня грунта в городе. И якобы так же поступили во всех городах России. Что ж, ждем публикацию от автора информации на эту тему. Если он снизойдет опубликовать этот бесценный для него материал.
Но в любом случае, этот факт не объяснит засыпанность Рима, других европейских городов, городов России, где здания стоят высоко над уровнем рек. Смысл их отсыпать не имело смысла, кроме как:
- уменьшить глубину промерзания грунта для предотвращения пучения под фундаментом и разрушения дома.
- спрятать радионуклиды под слоями грунта – уменьшить радиационный фон. Вот заставляющая задуматься над этой версией информация от специалиста andreevnm:
Прочитал недавно:
Ядерные удары недавнего прошлого и добавил это от себя здесь. Мне кажется, в целом будет в тему здесь обсуждаемую.
Хочу привести ещё один аргумент в пользу рассказанного в данной публикации, а также во многих других подобных.
С начала 90-х я занимался радиоэкологией. И даже создал на базе своей компании аккредитованную лабораторию радиационного контроля, которая успешно работает и по сей день. Так вот, в одно время очень активно занимался гамма-спектрометрическими измерениями природных радионуклидов в пробах грунта, отбираемых на участках застройки, в основном из керна инженерно-геологических скважин. А керн этих скважин, в наших условиях глубиной преимущественно до 6 метров, представлен в основном суглинком и супесью.
Примечание: Большинство читателей, наверное, не в курсе, содержание (а точнее удельная активность) каких радионуклидов измеряется при гамма-спектрометрических измерениях. Из природных радионуклидов (раньше их называли естественными радионуклидами или ЕРН) это К-40, Торий-232 и Уран-238. Но последний здесь может быть измерен только косвенно – по одному из элементов в цепочке его естественного распада. Раньше, в годы моей учёбы в ВУЗе, говорили “измеряется уран по радию”, хотя это не точно, т.к. и уран-238, и радий-228 являются альфа-излучателями. Поэтому, на гамма-спектрометре активность их напрямую не измерить. А измеряется вся эта цепочка по гамма-излучающему изотопу висмут-214, являющемуся продуктом последовательного распада радия-228 на радон-222, затем на полоний-218.
Вот так здесь всё, казалось бы, запутано. Хотя эта наука, пожалуй, одна из самых точных и строгих, благодаря титаническим усилиям настоящих учёных-ядерщиков, которым жизненно важно надо было срочно делать дело, а не имитировать многими десятилетиями свою общественно-полезную деятельность, как это происходит на самом деле во многих других отраслях.
Так вот, возвращаясь к теме, раньше при гамма-спектрометрии ограничивались измерениями лишь этих трёх природных радионуклидов. Но однажды после Чернобыля, в ходе более детального в то время изучения данного вопроса, выяснилось, что практически во всех пробах грунта присутствует ещё один радионуклид в значимых количествах. Это цезий-137, который не является природным изотопом, а образуется путём деления ядер урана или плутония в ядерных реакторах, либо при ядерных взрывах. Пришлось в систему уравнений, используемых в программе обработки результатов измерений, вводить четвёртым членом и этот элемент. И теперь все гамма-спектрометры, используемые в целях исследования проб грунта, либо строительных материалов, выдают четыре показателя – удельные активности в них К-40; Th-232; U-238 и Cs-137.
Официально было заявлено, что присутствие цезия в грунте является результатом испытания ядерного оружия в атмосфере в 1947-1963 годах. И я этим объяснением всегда был вполне удовлетворён. Но открывшаяся в последние годы информация заставляет по новому взглянуть на данный вопрос. Хорошо, пусть приповерхностный слой грунта может содержать в себе цезий-137 за счёт выпадения продуктов ядерных испытаний в указанный выше период. Хотя можно подбить баланс между количеством образовавшегося при этих испытаниях цезия и находящегося сегодня лишь только в поверхностном слое грунта. Боюсь, что последнее будет существенно преобладать! Ну и последний аргумент, который ставит окончательный крест на этой версии происхождения большей части данного радионуклида в грунте: так откуда же он взялся в глубоких его слоях? Боюсь, что без версии ядерной войны 200-летней давности, других вразумительных объяснений этому факту будет не найти.
Делались ли попытки на основании данных о концентрации цезия и его периода полураспада датировать загрязнение этих подземных слоев?
Полагаю, никому пока в голову не приходила такая идея. Как я уже сказал выше, нам – специалистам в соответствующих публикациях объяснили, что повсеместное загрязнение грунта цезием-137 произошло в результате выпадения его из стратосферы, куда его вынесло в период проведения наземных испытаний ядерного оружия в 1947-1963 годах (потом по договору стали проводить только подземные испытания). И меня лично до последнего времени это объяснение вполне устраивало. Не настораживал меня до этого факт того, что данный искусственный радиоизотоп фиксируется и в тех толщах грунта, которые сформировались раньше указанного периода. И просочиться вниз равномерно и повсеместно на глубины в несколько метров он не мог. После Чернобыля глубина проникновения искусственных радионуклидов в грунт была хорошо изучена. Это гораздо меньше.
Так что, версия А.Кунгурова про применение ядерных зарядов в 19в. – не безосновательна. Возможно, города засыпали глиной для снижения радиационного фона, что бы можно было в них жить. Сообщите Алексею эту информацию, кто с ним на связи.
***
Просадка зданий
Просадка у новых зданий существует, но ее максимальные значения – 3-6см. Очень редко бывает 15см. И к таким домам пристальное внимание. Речь идет именно про равномерную усадку у современных зданий на сваях.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71258
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11290
athanasiykaplya: Ещё один контраргумент сомневающимся. Для тех кто считает, что занесённые первые этажи – результат осадки, погружения в грунт зданий со временем. Что происходит с домами в результате осадки. Провалы в Березняках:
И рекомендую статью athanasiykaplya по Н.Новгороду
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Есть такое понятие в христианских строениях: пустынь – монашеское поселение в традиции православия, обычно удалённый от основного монастыря скит, располагавшийся в незаселённом людьми месте. Здесь список пустынь
Возможно, это надо понимать дословно: пустынь=пустыня (пустошь). То, место, где построили церковь, монашеское поселение после опустошения катаклизмом?
Меня часто спрашивают про даты произошедших событий. А так же про причины, механизм. Про возможность-невозможность произойти событию, допустим, потопу в недалеком прошлом. Лично я отношу потоп к концу 16в. В начале 19в. было что-то менее масштабное: локальные пылевые бури, ураганные ветра, переносившие объемы высохшей глины – это как вариант. Должна быть причина тому, что весь 19в – это сплошные войны за передел территорий. Ушла заболоченность – стало возможным передвигаться.
Так же в 19 в. сгорело много каменных на то время городов по всему миру. Это могло быть только при наличии сильных ветров. Эффект – как в кузнечном горне.
Но это мое мнение, по-этому его не навязываю. Каждый делает выводы сам. Или не делает, а дискутирует в русле официальной истории, где в ней нет места масштабным катастрофическим событиям в последние несколько тысяч лет этой человеческой истории.
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protohistory
tart_aria
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com