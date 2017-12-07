„Вид спорта” – зверство

Спорт наиболее зримо и ярко доказывает, что путь к успеху в любом деле – ТРЕНИРОВКИ. Человек, который тренируется упорно и систематически, достигает в избранном деле невероятной виртуозности.

Есть ли предел человеческим возможностям в спорте? Еще в далеком-далеком прошлом люди считали, что человек исчерпал свои возможности в спорте, и теперь борьба будет вестись только хитростью или реакцией. В газетах писали про бегунов и прыгунов: ну, уж этот результат точно никто не повторит! Но публицисты-футурологи ошибались. Каждая новая Олимпиада – или не каждая – но всё же приносит новые рекорды, взамен невероятных прежних.



Другое дело, когда человек переходит к постоянным тренировкам. Шлифуется и мастерство, и характер – превращая человека в мэтра избранного направления. Вопрос только – какое это направление? Ведь тренировке безразлично, что тренировать – отзывчивость или подлость…

Как писал на этот счёт гениальный М.Е. Салтыков-Щедрин – "загляни в любую лужу – и увидишь там гада, который еройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет…"

Социал-дарвинизм, непосредственным продуктом которого является хрематистика (рыночная «экономика») – это факультет подлости человеческой. Давайте рассмотрим, что такое факультет?

Допустим, мальчик проявил математические способности ещё в школе. Чтобы углубить их, он поступает на математический факультет. Там он попадает в число себе подобных, которых стремится превзойти «еройством».



Если удачно – тогда он переходит в аспирантуру. Становится кандидатом, доктором математических наук. На вершине – он становится академиком. Это служит признанием, что в математике он достиг наивысших достижений.

Рыночная экономика берёт человека с подленькой душой, и начинает развивать в нём ЭТИ способности. Человечек барахтается в школе малого бизнеса, потом оказывается на факультете среднего бизнеса. Если успевает по программе – восходит в крупный бизнес, оттуда уже на первые роли – верховной политической власти…

Так спортсмен восходит от дворовой «коробки» к олимпийским стадионам, через победы в серии промежуточных чемпионатов. Не понимая, что зверство – это тоже вид спорта, мы ничего не поймём в пост-советской истории…

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Тренировки делают сказку былью, но не только в хорошем смысле. Сплошь и рядом мы сегодня видим обыденным немыслимое ещё вчера. Рекорды гнусности, вчера казавшиеся запредельными – нынешними игроками преодолеваются легко. Невообразимая гадость становится нормой жизни.

Тот же фашизм, от которого вчера шарахались, как от чумы – превратился для либералов в любимчика, плюшевую игрушку, с которой они возятся… Хатынь заставляла говорить о себе с дрожью негодования в голосе весь мир; но когда Хатынь случилась в Одессе, мир её не заметил: подумаешь, плюнуть и растереть…

Возьмём наш традиционный и многим надоевший пример: Украину. Сама по себе она нам не важна и неинтересна.

Нам интересен социопатологический процесс разложения повседневно-бытовой ткани культуры, знания и цивилизации в огромном «заповеднике деградации».

Повторяю: разлагается сама исходная цивилизационная ткань (и далеко не только на Украине). Почему? Отвечаю: если вы захотите втиснуть кошку жить в улей – то погубите и кошку и улей. Улей – дом для пчёл. То есть существует определённый вид живых существо, под которых делались все эти соты, рамки, восковые ячейки и т.п.

1. Пчёлы могут жить в этих рамках.

2. Пчёлы не могут жить вне этих рамок.

3. Кошка не может жить в этих рамках. (Вне их – уже другой вопрос. Может, и вне их не может, если неизлечимо больна).

По этой аналогии, цивилизация, которую мы видим перед собой – это христианская цивилизация. Она (как соты для пчёл) создавалась для жития ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ тренирующегося в очень и очень определённых добродетелях человека.

Она – со всеми её машинами, производственными цепочками, социальными лифтами и услугами, законами и гарантиями, институтами и коммуникациями – не подходит для людей, для которых специфически-христианские добродетели смешны, нелепы, а то и вовсе неизвестны.

Учёный не может давать оценок, и я не хвалю христианство или цивилизацию, как некоторым может показаться. Я лишь констатирую, что медовые соты в улье для пчёл.



Уже для ос и шмелей они подойдут очень плохо (попытки перенесения западных институций, типа парламента, в бирмы и кувейты окончились смешно и страшно).

И уж тем более это жилище, идеальное для пчёл, не подходит для кошек или опоссумов. Не подходит – от слова «никак».

Потому что любые средства неразрывно связаны с целями, и если цели меняются – средства тоже приходится менять. Опять же, не хвалю и не ругаю: есть такие, кто вообще считает всю христианскую цивилизацию «неврозом обезьяны», совокупностью несвойственных обезьяне, патологических для её нормы поведения отклонений (например, фрейдисты).

Но люби её или ненавидь – необходимо признать, что выстроенное ЕЮ она строила ДЛЯ СЕБЯ. Вы можете испытывать глубочайшее отвращение и к пчёлам и к мёду – но это не повод селить в их улье любимую вами кошку…

В этом ключе мы должны рассматривать сифилитические провалы современного мира – такие, как Украина…

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В привычном нам цивилизованном обществе сыщики ловят преступников, а инспекторы аптек (например) – преследуют производителей поддельных лекарств.

Это так привычно, что никто и не спросит: а что, если наоборот?! Точно так же до Г. Менделя никто вообще не задавался очевидным, вроде бы, вопросом: почему у кошек родятся котята, а не щенки? Почему у собак родятся щенки, а не котята? Ну настолько все привыкли…

Действительно, а что будет, если преступники победят и пересажают по тюрьмам сыщиков? Ведь если две стороны борются, то очевидно, что победа ни одной из них на 100% не гарантирована! А что будет, если производители поддельных лекарств не по подвалам прятаться будут, как мы привыкли, а скупят на корню правоохранительную систему и перебьют тех, кто пытается им препятствовать «фуфло толкать» через аптеки?!

Ведь может же такое быть, ну, хотя бы теоретически, а? Ответ одним словом будет таким: цивилизация (подавление воров сыщиками, фальсификаторов-контролёрами, волков-волкодавами) сменится на АНТИЦИВИЛИЗАЦИЮ.

Антицивилизация – не ругательство, не ярлык ненавистному оппоненту. Науке чужды симпатии или антипатии.

Антицивилизация – нейтральный научный термин, означающий торжество традиционно подавляемых сил, которые цивилизация считает деструктивными.

Она считает, не я, понимаете? Моё дело – описывать процесс без эмоций.

Если ненависть к содомии была одним из краеугольных камней ЭТОЙ цивилизации несколько тысяч лет непрерывно – и вдруг восторжествовали гомосеки, и заставляют считать традиционную семью патологией, то чему это уподобить? Новостям из антимира: «бойцы наркомафии разгромили притон сотрудников ОМОНа»…

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То, что наши западники называют «цивилизованным миром» – бесстрастными приборами измерений диагностируется как антицивилизация.

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Украина – это геополитическая экранизация истории о расчеловечивании на острове доктора Моро. Кратчайшим образом историю этого провала описывают так:

- Кравчук в 1991 году обещал неадекватным дегродам, что через пять лет они будут жить как во Франции.

- Ющенко в 2004 – что через 15 лет будут жить, как в Польше.

- Порошенко год назад обещал, что через 20 лет будут жить, как при свергнутом им Януковиче.

- Следующий шажок во мглу и безумие – и грузинский майдан, кровавый клоун Саакашвилли в лидерах нации, полный и окончательный распад аналитических и просто мыслительных способностей…

Мы имеем дело с очень актуальным и для нашей страны процессом социопсихической дегенерации масс (к счастью, у нас он идёт медленнее) при котором вчерашние позоры и провалы сегодня кажутся нормой, а завтра – сверкающими недостижимыми вершинами.

Как разлагается цивилизационная ткань? Для думающего и ищущего читателя я составил кратенькую шпаргалочку, содержание которой поясню ниже:

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Разложение потребительского спектра

Разложение спектра снабжения

Разложение правовых основ цивилизации

Разложение политической системы

Разложение образовательной и информационно-аналитической сфер общества.

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Качество любого изделия зависит от качества его изготовителя. Это касается и качества продуктов, и качества жизни, и качества текущих процессов, и качества проводимых операций (от медицинских до военных).

Разложение потребительского спектра – это неотвратимая и необратимая порча качества продуктов потребления у людей, наученных (вопреки тысячелетиями догматического богословия) – жить для себя и «без комплексов».

Деградирует структура спроса (например, выпадают из покупок книги, периодические издания и др. духовная пища) – параллельно деградирует и качество потребления.



В погоне за сбытом, стремясь извлечь максимальную прибыль, привлечь дешевизной, внешней привлекательностью – эгоистичный производитель калечит стандарты качества.

Молоко перестаёт быть молоком, хлеб – хлебом, колбаса – колбасой и т.п. Человек приучается и есть, и производить суррогат и сертификат, потому что его личная выгода в этой социал-дарвинистской системе – то, что он отжал и оторвал от общества и человечества. Прибыль грабителя и мошенника – это убыток ограбленного и обманутого. Чем больше убыток – тем выше и прибыль.

Человеческая жизнь в обществе социал-дарвинизма перестаёт восприниматься как высшая ценность. Даже и своя-то – приятная, но случайная нелепость, не более того. А уж тем более чужая: из высшей ценности она становится расходным материалом для обеспечения личного комфорта эгоиста.

Потому и мясо не мясо, и рыба – не рыба, а сплошные подделки да химия «усиления вкуса».

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Это необратимое и неотвратимое для социал-дарвинизма снижение качества потребления (естественные продукты, ранее обыденные – превращаются в деликатесы для сверхбогатых, они в разы дороже рыночного предложения!) сочетается с разложением спектра снабжения.

Христианин обязан был снабжать всех, кого сможет[1]. Социал-дарвинист снабжает только тех, кого считает себе нужным, да и то не всегда. Он – свободен (свобода – страшное обоюдоострое понятие), если ему хочется, он может «забить» не только на чужие, но даже и на свои собственные интересы! А кто запретит?

В традиционном обществе недостаточность (дефицит) продуктов связан с тем, что нет «лишних» людей, каждому нужно дать паёк. В обществе социал-дарвинистов нет дефицита, на прилавках всегда изобилие, потому что эгоист сокращает не свои потребности, а людей вокруг себя. Нужным людям всегда всего хватает, а ненужным и лишним – ничего не дают, и вопрос с ними сам собой решается.

Это и есть разложение спектра снабжения – когда машина снабжения перестаёт защищать и начинает пожирать людей с краю. Созданная их кормить, она начинает ими кормиться. Власть скидывает с себя функции бесперебойного снабжения всего народа и спокойно смотрит на «отмирающие слои»: не нужны, не вписались в рынок…

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При разложении цивилизационной ткани – люди едят дерьмо и «балуются» социальными геноцидами[2]. Это неотделимо от разложения правовых основ цивилизации.

Для цивилизации Закон – это формализованная и упорядоченная защита человека. Для антицивилизации Закон – формализованная и безлико-анонимная машина насилия и произвола[3]. Особенно ярко сегодня это демонстрируют США и, локально, Украина, хотя в принципе – эта беда затронула все страны.

Закон – это установление. Он может быть на службе принципов против негодяев или наоборот, на службе негодяев против принципов. То есть негодяйство выходит из тени и провозглашает себя законом, украшает себя решениями судов в свою пользу, как дикарь – украшает себя черепами.

Почему так бывает?

В цивилизации судья был слугой Христа, церкви, компартии, а в самом начале – слугой задумавшего «великое благо народу» (и отчасти свихнувшегося на этой почве) царя Хаммурапи[4].

Когда приходит «свобода» – она несовместима со статусом слуги. Судьи начинают решать уже не как слуги, а как господа, и решают они уже не по скрижалям (каменно-нерушимым), а по собственным похотям.

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Когда начали разлагаться правовая основа цивилизации – естественно и параллельно разлагаются и политические институты. Это нельзя отделить от предыдущих спектров разложения.

Деградирующее общество теряет способность к обобщённым и опосредованным формам проявления власти, которые породили сам термин «цивилизация»[5]. Возвращаются формы прямого и звериного террора, наиболее грубого, лишённого правовых или традиционных оснований, выстроенного на голом праве силы.

Иногда это делается открыто и с вызовом, как на бандеровской Украине, где уголовники давно и прочно удерживают власть, не прекращая грабежей и афёр, а понятие законности полностью утратило смысл. Иногда – в оболочке омертвервших и опустевших демократических покрывал, как в современных США.

Тут противоречия нет: ритуал, когда он стал пустым и мёртвым, можно проводить, надеясь кого-то обмануть или просто по привычке. А можно и не проводить – ибо он всё равно пустой и никому не нужный. Ни на Украине, ни в современных США политики, как таковой, уже нет – поскольку политика строится из правил, а произвол сильного – из ликвидации всех и всяческих правил.

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Разложение образовательной и информационно-аналитической сфер общества, последнее в нашем списке – тоже неотделимо от остальных, вышеуказанных, сфер.

Люди едят токсичное дерьмо, морят друг друга социальными геноцидами, над ними господствует атаманщина, лишённая даже тени правосознания. Этот паханат бесконтрольно печатает мировые (!) деньги и стирает по простой прихоти целые страны и народы, балуясь этноцидами и расовыми экспериментами.

Какая в этих условиях может быть образовательная сфера, и какая аналитика, какие СМИ? Поставим вопрос наоборот: какая школа и какие СМИ могли привести к этому паханату?

Вопросы причинно-следственных связей очень сложны. Деградация школы и систем познания мира выступает и причиной, и одновременно следствием дегенеративного глобо-паханата. Люди зверствуют, потому что глупы, и глупы – потому что зверствуют…

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Разложение самой ткани цивилизации в быту широких масс, формирование широкой социально-экономической базы АНТИЦИВИЛИЗАЦИИ, объявление дегенеративных проявлений «цивилизацией», а цивилизованных отношений – «отсталой архаикой» делает положение культурных людей очень тяжёлым.

Анализ дел на современной Украине, например, показывает, что сохраняющий в себе человека гражданин утрачивает все традиционные средства воздействия на ситуацию, которой он недоволен. Уже очевидно всплыла (мы много писали об этом в других статьях) бессмысленность выборов и выборного процесса. Не только потому, что он везде фальсифицируется, но, взяв глубже, ещё и потому, что сбиты ориентиры на шкале «дурной-хороший».

Для того, чтобы отличить хорошую картошку от плохой – нужно знать, как выглядит хорошая картошка. И нельзя критерии отбора картофеля приложить, например, к помидорам. Мягкий картофельный клубень – гнилой, порченный, дряблый – а для томатов нормально быть мягкими на ощупь…

Точно так же для выбора достойного кандидата нужно иметь представление – что такое есть «достойный кандидат». Каким инструментом-то мерить его достоинства в условиях массовой аномии, деградации сфер народного образования и разума?

Утрата массами веры делает даже честные выборы (если бы такие могли быть, что весьма сомнительно) – бессмысленной лотереей вроде вращаемого в «Спортлото» барабана. Случайные симпатии растленной и сумасшедшей толпы, переменчивые вопли охлоса, черни в худшем смысле слова «чернь» – и вознесут случайного человека, и свергнут его случайно.

Но дело же не только в деградации электоральной машины, ранее имевшей смысл (когда она имела оператора), а потом превратившейся в ржавый хлам. Гораздо более древнее и важное средство воздействия – РАЦИОНАЛЬНОЕ УБЕЖДЕНИЕ читателей и слушателей – отключается процессами дерационализации.

Массы не хотят – а часто уже и не могут – воспринимать никаких аргументов, ни устных, ни письменных. Они не могут постичь связь причины со следствием даже при многократном её наглядном демонстрировании. Массы становятся функционально-неграмотными (т.е. знают буквы, но не могут сложить их в голове в осмысленный текст). Потеряло смысл и КРАСНОРЕЧИЕ – традиционная форма агитационной работы с неграмотными.

Потому что конечный пункт разложения ткани цивилизации – это доходящее до клинической степени тяжести массовое безумие.

Оттого нам совершенно не удивительно, что именно современная Украина лидирует по количеству психических расстройств среди населения. С такой жизнью – почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических клиник. «Каждый третий украинец страдает психическим расстройством» – сообщает украинское телевидение, ссылаясь на украинское министерство соцзащиты, заявившее: «Каждый третий человек в Украине нуждается в психиатрической помощи».

Иначе и быть не могло – когда разлагается не просто "что-то наверху", а бытовая ткань цивилизации в каждом доме, каждой семье, сам опорно-двигательный аппарат культурного быта.

Когда политику сменяет атаманщина, законы-уголовщина, продукты сменяются химикалиями, социальные гарантии – игрой в «гусарскую рулетку» (жребий скажет, кому умирать!). Иначе и не могло быть, если народное просвещение сменили народным затемнением, культуру – порнографией, гуманизм – оголтелым фашизмом, средства массовой информации – средствами массового сведения с ума, и т.п.

Историческая миссия «конченной страны» Украины – в том, чтобы показать и нам, и американцам, в какую яму мы идём с этой антицивилизацией, и каким ужасным будет финиш забега «свободолюбцев» – духовных зоофилов, раскрепощающих в человеке скованное воспитанием прежних веков скотство.

Давайте очнёмся, одумаемся – то есть сделаем так, чтобы Украина погибла не зря!