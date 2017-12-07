„Вид спорта” – зверство
Есть ли предел человеческим возможностям в спорте? Еще в далеком-далеком прошлом люди считали, что человек исчерпал свои возможности в спорте, и теперь борьба будет вестись только хитростью или реакцией.
В газетах писали про бегунов и прыгунов: ну, уж этот результат точно никто не повторит! Но публицисты-футурологи ошибались. Каждая новая Олимпиада – или не каждая – но всё же приносит новые рекорды, взамен невероятных прежних.
Спорт наиболее зримо и ярко доказывает, что путь к успеху в любом деле – ТРЕНИРОВКИ. Человек, который тренируется упорно и систематически, достигает в избранном деле невероятной виртуозности.
Это касается как добродетели, так и зверства. Человек расслабленный и нетренированный, избалованный мамой и Брежневым, одинаково плох и в добродетели и в жестокости.
Он капризный, инфантильный, запутавшийся в себе и в мире. Он мечется из стороны в сторону, шарахается между собчаками и зюгановыми. Из него получается и освободитель дрянной, и каратель дрянной.
Другое дело, когда человек переходит к постоянным тренировкам. Шлифуется и мастерство, и характер – превращая человека в мэтра избранного направления. Вопрос только – какое это направление? Ведь тренировке безразлично, что тренировать – отзывчивость или подлость…
Как писал на этот счёт гениальный М.Е. Салтыков-Щедрин – "загляни в любую лужу – и увидишь там гада, который еройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет…"
Социал-дарвинизм, непосредственным продуктом которого является хрематистика (рыночная «экономика») – это факультет подлости человеческой. Давайте рассмотрим, что такое факультет?
Допустим, мальчик проявил математические способности ещё в школе. Чтобы углубить их, он поступает на математический факультет. Там он попадает в число себе подобных, которых стремится превзойти «еройством».
Если удачно – тогда он переходит в аспирантуру. Становится кандидатом, доктором математических наук. На вершине – он становится академиком. Это служит признанием, что в математике он достиг наивысших достижений.
Рыночная экономика берёт человека с подленькой душой, и начинает развивать в нём ЭТИ способности. Человечек барахтается в школе малого бизнеса, потом оказывается на факультете среднего бизнеса. Если успевает по программе – восходит в крупный бизнес, оттуда уже на первые роли – верховной политической власти…
Так спортсмен восходит от дворовой «коробки» к олимпийским стадионам, через победы в серии промежуточных чемпионатов. Не понимая, что зверство – это тоже вид спорта, мы ничего не поймём в пост-советской истории…
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Тренировки делают сказку былью, но не только в хорошем смысле. Сплошь и рядом мы сегодня видим обыденным немыслимое ещё вчера. Рекорды гнусности, вчера казавшиеся запредельными – нынешними игроками преодолеваются легко. Невообразимая гадость становится нормой жизни.
Тот же фашизм, от которого вчера шарахались, как от чумы – превратился для либералов в любимчика, плюшевую игрушку, с которой они возятся… Хатынь заставляла говорить о себе с дрожью негодования в голосе весь мир; но когда Хатынь случилась в Одессе, мир её не заметил: подумаешь, плюнуть и растереть…
Возьмём наш традиционный и многим надоевший пример: Украину. Сама по себе она нам не важна и неинтересна.
Нам интересен социопатологический процесс разложения повседневно-бытовой ткани культуры, знания и цивилизации в огромном «заповеднике деградации».
Повторяю: разлагается сама исходная цивилизационная ткань (и далеко не только на Украине). Почему? Отвечаю: если вы захотите втиснуть кошку жить в улей – то погубите и кошку и улей. Улей – дом для пчёл. То есть существует определённый вид живых существо, под которых делались все эти соты, рамки, восковые ячейки и т.п.
1. Пчёлы могут жить в этих рамках.
2. Пчёлы не могут жить вне этих рамок.
3. Кошка не может жить в этих рамках. (Вне их – уже другой вопрос. Может, и вне их не может, если неизлечимо больна).
По этой аналогии, цивилизация, которую мы видим перед собой – это христианская цивилизация. Она (как соты для пчёл) создавалась для жития ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ тренирующегося в очень и очень определённых добродетелях человека.
Она – со всеми её машинами, производственными цепочками, социальными лифтами и услугами, законами и гарантиями, институтами и коммуникациями – не подходит для людей, для которых специфически-христианские добродетели смешны, нелепы, а то и вовсе неизвестны.
Учёный не может давать оценок, и я не хвалю христианство или цивилизацию, как некоторым может показаться. Я лишь констатирую, что медовые соты в улье для пчёл.
Уже для ос и шмелей они подойдут очень плохо (попытки перенесения западных институций, типа парламента, в бирмы и кувейты окончились смешно и страшно).
И уж тем более это жилище, идеальное для пчёл, не подходит для кошек или опоссумов. Не подходит – от слова «никак».
Потому что любые средства неразрывно связаны с целями, и если цели меняются – средства тоже приходится менять. Опять же, не хвалю и не ругаю: есть такие, кто вообще считает всю христианскую цивилизацию «неврозом обезьяны», совокупностью несвойственных обезьяне, патологических для её нормы поведения отклонений (например, фрейдисты).
Но люби её или ненавидь – необходимо признать, что выстроенное ЕЮ она строила ДЛЯ СЕБЯ. Вы можете испытывать глубочайшее отвращение и к пчёлам и к мёду – но это не повод селить в их улье любимую вами кошку…
В этом ключе мы должны рассматривать сифилитические провалы современного мира – такие, как Украина…
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В привычном нам цивилизованном обществе сыщики ловят преступников, а инспекторы аптек (например) – преследуют производителей поддельных лекарств.
Это так привычно, что никто и не спросит: а что, если наоборот?! Точно так же до Г. Менделя никто вообще не задавался очевидным, вроде бы, вопросом: почему у кошек родятся котята, а не щенки? Почему у собак родятся щенки, а не котята? Ну настолько все привыкли…
Действительно, а что будет, если преступники победят и пересажают по тюрьмам сыщиков? Ведь если две стороны борются, то очевидно, что победа ни одной из них на 100% не гарантирована! А что будет, если производители поддельных лекарств не по подвалам прятаться будут, как мы привыкли, а скупят на корню правоохранительную систему и перебьют тех, кто пытается им препятствовать «фуфло толкать» через аптеки?!
Ведь может же такое быть, ну, хотя бы теоретически, а? Ответ одним словом будет таким: цивилизация (подавление воров сыщиками, фальсификаторов-контролёрами, волков-волкодавами) сменится на АНТИЦИВИЛИЗАЦИЮ.
Антицивилизация – не ругательство, не ярлык ненавистному оппоненту. Науке чужды симпатии или антипатии.
Антицивилизация – нейтральный научный термин, означающий торжество традиционно подавляемых сил, которые цивилизация считает деструктивными.
Она считает, не я, понимаете? Моё дело – описывать процесс без эмоций.
Если ненависть к содомии была одним из краеугольных камней ЭТОЙ цивилизации несколько тысяч лет непрерывно – и вдруг восторжествовали гомосеки, и заставляют считать традиционную семью патологией, то чему это уподобить? Новостям из антимира: «бойцы наркомафии разгромили притон сотрудников ОМОНа»…
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То, что наши западники называют «цивилизованным миром» – бесстрастными приборами измерений диагностируется как антицивилизация.
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Украина – это геополитическая экранизация истории о расчеловечивании на острове доктора Моро. Кратчайшим образом историю этого провала описывают так:
- Кравчук в 1991 году обещал неадекватным дегродам, что через пять лет они будут жить как во Франции.
- Ющенко в 2004 – что через 15 лет будут жить, как в Польше.
- Порошенко год назад обещал, что через 20 лет будут жить, как при свергнутом им Януковиче.
- Следующий шажок во мглу и безумие – и грузинский майдан, кровавый клоун Саакашвилли в лидерах нации, полный и окончательный распад аналитических и просто мыслительных способностей…
Мы имеем дело с очень актуальным и для нашей страны процессом социопсихической дегенерации масс (к счастью, у нас он идёт медленнее) при котором вчерашние позоры и провалы сегодня кажутся нормой, а завтра – сверкающими недостижимыми вершинами.
Как разлагается цивилизационная ткань? Для думающего и ищущего читателя я составил кратенькую шпаргалочку, содержание которой поясню ниже:
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Разложение потребительского спектра
Разложение спектра снабжения
Разложение правовых основ цивилизации
Разложение политической системы
Разложение образовательной и информационно-аналитической сфер общества.
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Качество любого изделия зависит от качества его изготовителя. Это касается и качества продуктов, и качества жизни, и качества текущих процессов, и качества проводимых операций (от медицинских до военных).
Разложение потребительского спектра – это неотвратимая и необратимая порча качества продуктов потребления у людей, наученных (вопреки тысячелетиями догматического богословия) – жить для себя и «без комплексов».
Деградирует структура спроса (например, выпадают из покупок книги, периодические издания и др. духовная пища) – параллельно деградирует и качество потребления.
В погоне за сбытом, стремясь извлечь максимальную прибыль, привлечь дешевизной, внешней привлекательностью – эгоистичный производитель калечит стандарты качества.
Молоко перестаёт быть молоком, хлеб – хлебом, колбаса – колбасой и т.п. Человек приучается и есть, и производить суррогат и сертификат, потому что его личная выгода в этой социал-дарвинистской системе – то, что он отжал и оторвал от общества и человечества. Прибыль грабителя и мошенника – это убыток ограбленного и обманутого. Чем больше убыток – тем выше и прибыль.
Человеческая жизнь в обществе социал-дарвинизма перестаёт восприниматься как высшая ценность. Даже и своя-то – приятная, но случайная нелепость, не более того. А уж тем более чужая: из высшей ценности она становится расходным материалом для обеспечения личного комфорта эгоиста.
Потому и мясо не мясо, и рыба – не рыба, а сплошные подделки да химия «усиления вкуса».
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Это необратимое и неотвратимое для социал-дарвинизма снижение качества потребления (естественные продукты, ранее обыденные – превращаются в деликатесы для сверхбогатых, они в разы дороже рыночного предложения!) сочетается с разложением спектра снабжения.
Христианин обязан был снабжать всех, кого сможет[1]. Социал-дарвинист снабжает только тех, кого считает себе нужным, да и то не всегда. Он – свободен (свобода – страшное обоюдоострое понятие), если ему хочется, он может «забить» не только на чужие, но даже и на свои собственные интересы! А кто запретит?
В традиционном обществе недостаточность (дефицит) продуктов связан с тем, что нет «лишних» людей, каждому нужно дать паёк. В обществе социал-дарвинистов нет дефицита, на прилавках всегда изобилие, потому что эгоист сокращает не свои потребности, а людей вокруг себя. Нужным людям всегда всего хватает, а ненужным и лишним – ничего не дают, и вопрос с ними сам собой решается.
Это и есть разложение спектра снабжения – когда машина снабжения перестаёт защищать и начинает пожирать людей с краю. Созданная их кормить, она начинает ими кормиться. Власть скидывает с себя функции бесперебойного снабжения всего народа и спокойно смотрит на «отмирающие слои»: не нужны, не вписались в рынок…
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При разложении цивилизационной ткани – люди едят дерьмо и «балуются» социальными геноцидами[2]. Это неотделимо от разложения правовых основ цивилизации.
Для цивилизации Закон – это формализованная и упорядоченная защита человека. Для антицивилизации Закон – формализованная и безлико-анонимная машина насилия и произвола[3]. Особенно ярко сегодня это демонстрируют США и, локально, Украина, хотя в принципе – эта беда затронула все страны.
Закон – это установление. Он может быть на службе принципов против негодяев или наоборот, на службе негодяев против принципов. То есть негодяйство выходит из тени и провозглашает себя законом, украшает себя решениями судов в свою пользу, как дикарь – украшает себя черепами.
Почему так бывает?
В цивилизации судья был слугой Христа, церкви, компартии, а в самом начале – слугой задумавшего «великое благо народу» (и отчасти свихнувшегося на этой почве) царя Хаммурапи[4].
Когда приходит «свобода» – она несовместима со статусом слуги. Судьи начинают решать уже не как слуги, а как господа, и решают они уже не по скрижалям (каменно-нерушимым), а по собственным похотям.
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Когда начали разлагаться правовая основа цивилизации – естественно и параллельно разлагаются и политические институты. Это нельзя отделить от предыдущих спектров разложения.
Деградирующее общество теряет способность к обобщённым и опосредованным формам проявления власти, которые породили сам термин «цивилизация»[5]. Возвращаются формы прямого и звериного террора, наиболее грубого, лишённого правовых или традиционных оснований, выстроенного на голом праве силы.
Иногда это делается открыто и с вызовом, как на бандеровской Украине, где уголовники давно и прочно удерживают власть, не прекращая грабежей и афёр, а понятие законности полностью утратило смысл. Иногда – в оболочке омертвервших и опустевших демократических покрывал, как в современных США.
Тут противоречия нет: ритуал, когда он стал пустым и мёртвым, можно проводить, надеясь кого-то обмануть или просто по привычке. А можно и не проводить – ибо он всё равно пустой и никому не нужный. Ни на Украине, ни в современных США политики, как таковой, уже нет – поскольку политика строится из правил, а произвол сильного – из ликвидации всех и всяческих правил.
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Разложение образовательной и информационно-аналитической сфер общества, последнее в нашем списке – тоже неотделимо от остальных, вышеуказанных, сфер.
Люди едят токсичное дерьмо, морят друг друга социальными геноцидами, над ними господствует атаманщина, лишённая даже тени правосознания. Этот паханат бесконтрольно печатает мировые (!) деньги и стирает по простой прихоти целые страны и народы, балуясь этноцидами и расовыми экспериментами.
Какая в этих условиях может быть образовательная сфера, и какая аналитика, какие СМИ? Поставим вопрос наоборот: какая школа и какие СМИ могли привести к этому паханату?
Вопросы причинно-следственных связей очень сложны. Деградация школы и систем познания мира выступает и причиной, и одновременно следствием дегенеративного глобо-паханата. Люди зверствуют, потому что глупы, и глупы – потому что зверствуют…
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Разложение самой ткани цивилизации в быту широких масс, формирование широкой социально-экономической базы АНТИЦИВИЛИЗАЦИИ, объявление дегенеративных проявлений «цивилизацией», а цивилизованных отношений – «отсталой архаикой» делает положение культурных людей очень тяжёлым.
Анализ дел на современной Украине, например, показывает, что сохраняющий в себе человека гражданин утрачивает все традиционные средства воздействия на ситуацию, которой он недоволен. Уже очевидно всплыла (мы много писали об этом в других статьях) бессмысленность выборов и выборного процесса. Не только потому, что он везде фальсифицируется, но, взяв глубже, ещё и потому, что сбиты ориентиры на шкале «дурной-хороший».
Для того, чтобы отличить хорошую картошку от плохой – нужно знать, как выглядит хорошая картошка. И нельзя критерии отбора картофеля приложить, например, к помидорам. Мягкий картофельный клубень – гнилой, порченный, дряблый – а для томатов нормально быть мягкими на ощупь…
Точно так же для выбора достойного кандидата нужно иметь представление – что такое есть «достойный кандидат». Каким инструментом-то мерить его достоинства в условиях массовой аномии, деградации сфер народного образования и разума?
Утрата массами веры делает даже честные выборы (если бы такие могли быть, что весьма сомнительно) – бессмысленной лотереей вроде вращаемого в «Спортлото» барабана. Случайные симпатии растленной и сумасшедшей толпы, переменчивые вопли охлоса, черни в худшем смысле слова «чернь» – и вознесут случайного человека, и свергнут его случайно.
Но дело же не только в деградации электоральной машины, ранее имевшей смысл (когда она имела оператора), а потом превратившейся в ржавый хлам. Гораздо более древнее и важное средство воздействия – РАЦИОНАЛЬНОЕ УБЕЖДЕНИЕ читателей и слушателей – отключается процессами дерационализации.
Массы не хотят – а часто уже и не могут – воспринимать никаких аргументов, ни устных, ни письменных. Они не могут постичь связь причины со следствием даже при многократном её наглядном демонстрировании. Массы становятся функционально-неграмотными (т.е. знают буквы, но не могут сложить их в голове в осмысленный текст). Потеряло смысл и КРАСНОРЕЧИЕ – традиционная форма агитационной работы с неграмотными.
Потому что конечный пункт разложения ткани цивилизации – это доходящее до клинической степени тяжести массовое безумие.
Оттого нам совершенно не удивительно, что именно современная Украина лидирует по количеству психических расстройств среди населения. С такой жизнью – почти два миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических клиник. «Каждый третий украинец страдает психическим расстройством» – сообщает украинское телевидение, ссылаясь на украинское министерство соцзащиты, заявившее: «Каждый третий человек в Украине нуждается в психиатрической помощи».
Иначе и быть не могло – когда разлагается не просто "что-то наверху", а бытовая ткань цивилизации в каждом доме, каждой семье, сам опорно-двигательный аппарат культурного быта.
Когда политику сменяет атаманщина, законы-уголовщина, продукты сменяются химикалиями, социальные гарантии – игрой в «гусарскую рулетку» (жребий скажет, кому умирать!). Иначе и не могло быть, если народное просвещение сменили народным затемнением, культуру – порнографией, гуманизм – оголтелым фашизмом, средства массовой информации – средствами массового сведения с ума, и т.п.
Историческая миссия «конченной страны» Украины – в том, чтобы показать и нам, и американцам, в какую яму мы идём с этой антицивилизацией, и каким ужасным будет финиш забега «свободолюбцев» – духовных зоофилов, раскрепощающих в человеке скованное воспитанием прежних веков скотство.
Давайте очнёмся, одумаемся – то есть сделаем так, чтобы Украина погибла не зря!
[1] Согласно исследованиям видного английского историка Роджерса до эпохи «огораживаний» (то есть до капитализма) половина всего населения традиционной Англии пользовалась благотворительность другой половины. Несмотря на мрак и нищету Средневековья, каждый второй(!) получал от соседей благотворительную помощь.
[2] Об этом уже в Средневековье честно написал поэт-сатанист Бертран де Борн (1140—1215):
Любо видеть мне народ
Голодающим, раздетым,
Страждущим, не обогретым!
(…)
Чтоб вилланы не жирели,
Чтоб лишения терпели,
Надобно из года в год
Век держать их в чёрном теле.
[3]Из творчества того же Бертрана де Борна:
Люблю я видеть, как народ,
Отрядом воинским гоним,
Бежит, спасая скарб и скот,
А войско следует за ним…
[4] Законы Хаммурапи — высеченные им на камне для потомков, призваны были унифицировать и дополнить действие всех известных царю добрых норм поведения. Законы оказывали влияние на правовую культуру Древнего Востока на протяжении многих столетий. Система права, закреплённая вавилонским сводом, стала передовой для своего времени и по богатству нормативного содержания и используемых юридических конструкций была превзойдена лишь позднейшим правом Древнего Рима.
Законы были созданы на раннем этапе становления ближневосточного сословного общества, что обусловило сравнительную жестокость установленных ими уголовных наказаний, но отличаются исключительной продуманностью и стройностью правового регулирования.
[5] Цивилизация – происходит от понятие «цивильное», то есть гражданское, не-военное, не связанное напрямую с насилием и армейской жёсткой субординацией. В Китае это называется «принципом вень» – отражающим превосходство гражданской администрации над военной, то есть власть безоружных над вооружёнными. Цивилизация (вень) заменяет физическое и принудительное насилие на моральное и добровольное (цивилизованный человек подчиняется представителю власти без драки, без фехтовального поединка). Калькируя перевод, цивилизация есть гражданственность с упором на не-военность.
Почти аутентичная перепубликация статьи А. Леонидова „«ВИД СПОРТА»: ЗВЕРСТВО”.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Это Украина-то нам неважна и неинтересна?! ну автор и загнул!