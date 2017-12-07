Технологии саморазрушения от Дж. Сороса.

Экспертный анализ является и итоговым ( десятки материалов за 17 лет, объем более тысячи стр.) в оценке содержания реформы образовании в России согласно Болонского Соглашения. В течении последних тридцати лет во всех странах чудодейственным образом исчезли целые науки за ненадобностью. Анализ философии Дж. Сороса «Открытое общество идеология игромана» рассылался во многие страны.

Выдержка из книги Мигашкин Н. В. "Нормативная этика (Базовая теория этики)

Технологии саморазрушения от Сороса. (Экспертный анализ состояния организации духовного и этического образования в странах мира.)

Содержание

1. Какие науки объявлены бесполезными и почему.

2. Анализ/синтез как основа технологий саморазрушения.

3. Как изуродовали этику.

4. Технологии превращения живых языков в мертвые.

1. Какие науки объявлены бесполезными и почему.

В своей философии Сорос доказывал, что науки, особенно гуманитарные бесполезны в обществе. Поэтому активно влиял на исчезновение наук. Во всех странах исчезли следующие науки:

1).Наука этика. Согласно её законам организуется сотрудничество между отдельными людьми, их группами и даже странами для производства Блага. С появлением норм права и государства её влияние на сотрудничество ограничилось формированием естественноприродной нормативности сознания людей и обеспечения легитимности принимаемых законов права. Исчезновение её привело к торжеству Выгоды и снизило эффективность действующего законодательства в каждой стране и международных отношениях;

2).Наука методология. Занимается формированием целостных представлений в самих науках и в каждом виде деятельности. Благодаря ей, науки приобретали свою практическую целесообразность через взаимосвязь фундаментальных, экспериментальных и потребительских наук. Каждый вид деятельности приобретал у людей сквозное видение через взаимосвязь методологии, методики и технологий, обеспечивая способность понимать и переключаться на различные виды деятельности в совместной работе, с учетом её исполнения в настоящее время.

3).Наука дидактика. Формирует процессы смыслообразования и достижения понимания с учетом индивидуальности в процессе формирования образованности, воспитанности и профессионализма в соответствии с потребностями развития цивилизованного общества.

4). Наука идеология. Формирует процессы достижения будущего на основе сохранения, накопления и передачи социального опыта с учетом особенностей национального и территориального развития стран.

5). Отсутствие наук деформировало нематериальную культуру общественного и индивидуального сознания, которая формировала закон «Мысль начинается с целого типичного». В этом случае функционируют ресурсы долговременной памяти, где сохраняются, накапливаются знания, умения навыки, как основа понимания и смыслообразования. На ресурсах долговременной памяти формируются такие виды грамотности отдельного гражданина, как образованность, воспитанность, профессионализм. Эти процессы закреплялись в каждом национальном языке, так как «смысл» слова есть сделанное на практике, то усвоение слов-понятий любого языка, есть основа формирования ответственности, компетентности и даже совестливости.

Между смысловыми понятиями существуют сквозные связи, которые формируют представления людей как Целое. Живой язык, как культура речи, как зеркало, позволяет людям увидеть мир не в фрагментарном виде, а в движении: в настоящем времени, к будущему проекту, сохраняя накопленный прошлый опыт. Поэтому когда мы говорим слово" горшок", то в сознании возникает образ многочисленных «горшков», как Целое, затем мы обращаемся к конкретной его части, реальный, нарисованный, произнесенный в суждении и так далее. Как говорил Сократ, «И ночной горшок может стать произведением искусства».

Такая культура сознания позволяла создавать представления о Целостности (семьи, организации, общества, механизма и даже цветка) и воспроизводить интуитивно содержание его частей, даже без подробного знакомства с ними. Такое мышление способно настроится на сознание других людей, независимо от национальности и веры, даже от понимания целесообразности обыкновенной бытовой вещи. Такое взаимопонимание способно охватить десятки и даже миллионы людей, как эффект сопереживания, без стремлений повлиять на других. Поэтому он является способом формирования личной ответственности за транспорт, которым человек управляет, за людей, которых он везет, за семью, ради которых он работает. Именно эти чувства повышают мотивацию к ответственности и повышают степень реагирования на внештатные ситуации.

При такой культуре мышления летчик никогда не направит самолет в сопку, водитель не будет рисковать на опасной дороге, а ученые и специалисты будут избегать техногенные катастрофы, которые сейчас из-за безответственности людей приводят к гибели всего живого и экологическим бедствиям на больших территориях.

Если исходить от наоборот, то будет безуспешная попытка искать сходство в частях по принадлежности к целому. Без движения от Целого все уточнения повисают в иллюзиях… .

2. Анализ/синтез как основа технологий саморазрушения

Под влиянием Сороса на организацию Болонского Соглашения, в обучении все «поставлено с ног на голову». Любой акт мышления начинается через выделение и усвоение единичного (анализ), набор которых затем обобщается в синтезе. Именно так работают трейдеры на финансовых рынках. Для анализа, каждый из них свободен в выборе факторов, полученный синтез может меняться до принятия решения несколько раз. В случае признания ошибочности своего действия, трейдер может выйти из сделки и принять новое решение. А может и не принимать, а просто посидеть, наблюдая динамику торгов. Точно также трейдер имеет право относиться к своим коллегам. Критическое мышление как элемент культуры.

Эти логические операции осуществляются на ресурсах кратковременной памяти. Поэтому смена в аналитическом наборе информации даже одного элемента, каждый раз вызывает необходимость нового синтеза. Все логические операции и их результаты в этой памяти легко забываются. Сама смена их, как ложных проектов, позволяет этим специалистам жить напряженной эмоциональной деятельностью.

1). В реформированной организации образования согласно Болонскому Соглашению, все делается аналогично. Частые внедрения перспективных инициатив улучшения качества образования доказываются с помощью технологий сетевого маркетинга, которые создают иллюзии бурной деятельности в системе образования. Хотя они творили бракованные проекты, направленные на разрушение системы воспроизводства блага.

Зачем это нужно Соросу? Мировые кризисы и нестабильность экономик стран увеличивает волатильность в изменении цены на более длительные периоды и позволяет более продуктивно влиять на отдельные валюты или акции. Какая цель Сороса? Никакой! Он игроман.

Науки, которые могли разоблачить иллюзии – что система образования потеряла связь с жизнью, то есть запросами граждан и сфер общественного производства - исчезли. Технологии сетевого маркетинга позволили «перевернуть с ног на голову» представления о соотношении образования и общественного производства. Оказывается, бизнес не готов воспринимать те идеи, которыми было наполнено сознание выпускников учебных заведений. Это вина предприятий, что они не принимают выпускников на работу, обосновывая их отсутствием умением и навыков. В России около 80% выпускников ВУЗ-ов работают не по специальности. В странах мира этот процент тоже вырос. Казалось бы есть причина забить тревогу.

Но во многих странах к власти пришли люди из непроизводственной сферы. Некоторые руководители стран даже считают, что намного выгодней пополнять бюджет, играя на финансовых рынках, чем вкладывать деньги в совершенствование производства. Политиками даже учитывается тот факт, что в последнем варианте они выигрывают, так как открытие новых предприятий и поддержка старых не дает такого быстрого политического эффекта высокой эффективности их управления.

2). Покажем на примере способы саморазрушения на уровне Технического задания (эти регламентации входят во все Инструкции формирующие представление о квалификации), где компетенция «Анализ / синтез» включает:

— способность находить необходимую информацию;

— способность применять информацию;

— способность качественно определять причины явлений;

— способность выявлять взаимосвязи;

— способность выстраивать имеющиеся данные в единую систему.

Представьте, что мастер, прораб, технолог или просто квалифицированный рабочий выдает задание другим. Если это происходит в условиях типа конструктора «Лего», то вопросов не возникает. Но если в каждом пункте этому человеку задать вопросы: Какой смысл? Как достичь оптимизации в выборе информации?, то таким вопросами мы вгоним его в ступор.

Почему? Соотношение анализ/синтез создает только абстрактные представления, которые не связаны с практикой жизни вообще и профессиональной деятельностью, конкретно. Поэтому в ступор наш специалист будет впадать при любом отклонении от технического стандарта. А поскольку обыденная жизнь вообще непредсказуема, то из этого состояния ему уже никогда не выйти.

Анализ самая простая логическая операция, с помощью которой можно в одном слове или предмете выделять признаки до бесконечности. Как установить предел в выделении признаков по принципу Да или Нет? Как остановиться в скатывании сознания в никуда? А зачем этого избегать, когда цель этих технологий саморазрушение сознания.

3). Технология саморазрушения национальных экономик и системы воспроизводства благополучия была направлена на уничтожение системы сохранения накопления и передачи социального опыта в нематериальной культуре и национальных языках. В каждом живом языке опыт цивилизации накапливается как СДЕЛАНЫЙ. Для уничтожения его живой сущности заменили исторически сложившиеся слова- понятия на искусственные слова -термины: компетентность – на компетенцию, проект – на стандарт и др. Выбросили из практики применения смыслообразование и способы организации понимания: «знания-умения-навык» (понимание и распределение информации в долговременной памяти); «организация-планирование-контроль» (основы мотивации и целеобразования); взаимосвязь «фундаментальных — экспериментальных- прикладных наук» (как способ функционирования наук, их развития, сохранение практичности в обществе). В ноябре этого года Министр О. Васильева сообщила последствие превращения языка в мертвый: «Дети стали косноязычными в своей речи». … Эффект природной грамотности детей в разговорном языке уходит в прошлое…..

4). Если обучение религиозной грамотности начинать с конкретных религиозных атрибутов, то все религии исчезнут во всём мире. Если какой-то механизм начать изучать с деталей, то ни один человек не поймет его работу. В России везде говорят о великом и могучем русском языке, но преподают его от частей, правил грамматики, фонетики, правописания и пр. Это то же самое, что вы рассказываете о лягушке, какая она замечательная и красивая, показывая её отрезанные лапки, внутренние органы..

Напомню, методика дрессировки животных тоже опирается на ресурсы долговременной памяти, как организации видового и индивидуального инстинкта. Причем, целое всегда состоит из позитивных частей, поэтому любовь к животному делает чудеса в воспитании, даже в домашних условиях.

5). Выбросили обучение с учетом индивидуальных способностей во всех видах образования, даже самые простейшие, с учетом стиля мышления. Это привело не только к массовым последствиям в нарушении интеллекта и речи, но даже к убийству детей на занятиях физкультуры. Только за 2016-й (!!!) год на занятиях физкультуры умерло 211 детей (сообщила О.Васильева), которые были физически здоровые и все были допущены к физкультуре. Как их убили, можете проверить на своих детях.

Самый простой метод диагностики по определению визуалов, кинестетиков, аудиалов:

— Визуал — подвижный, смотрит в лицо, с хорошо развитой мускулатурой и реакцией на внешние воздействия. Эти дети хорошо реагируют на слова: хочу, знаю, резче, быстрее, смелее, интереснее, они склонны соблюдать моду

Кинестетик – спокойный, мускулатура расслаблена, голова немного вбок, сутуловатость, взгляд скользящий, склонны сначала подумать, а потом сделать. Они хорошо реагируют на слова: могу, умею, спланируй, соберись, настройся, не расслабляйся, мобилизуй себя. Их больше интересует во всем комфорт.

Аудиал- собранный, несуетливый, спину держат прямо, в движениях экономные, расчётливые, взгляд, смотрит на тебя, а направлен внутрь себя, словно вспоминают что-то. Они хорошо реагируют на слова: надо, навык, вспомни, оптимальнее, последовательнее, по этапам, расчетливее, собраннее, вспомни, подключись, соберись. Во всем рациональные и склонны к выбору классики.

Если Вы попытаетесь говорить ребенку, подростку и даже взрослому слова не в его стиле, то спровоцируете протест и конфликт. А теперь представьте, что на уроке физкультуры в присутствии других детей, его будут стимулировать словами не в его стиле. В этом случае он будет слабым, подавленным и от небольшой физической нагрузки, усиленной неприятными переживаниями, может наступить смерть.

В течении пяти лет безуспешно пытался доказать, что такой способ организации физкультуры и спорта есть диверсия против здоровья и спорта. Пособие «Интеллектуальная подготовка в физкультуре и спорте» неоднократно высылалось в ФСБ. МВД, Генеральную прокуратуру, ГД, СФ, Правительству, Президенту и во все партии. От Министерства образования и Науки, Минспорта получал отрицательные отзывы, от остальных «Принято к сведению» — корзина такая.

Желающие могут зайти на сайт, скачать эту книгу и провести уже более конкретные эксперименты http://kamerton2.com/ В книге предложен тест «Камертошка» и перечислены склонности к своим видам спорта и способам самоорганизации, а также трудноисполнимые виды деятельности и ситуации. Пройдите диагностику сами и попробуйте выполнять трудноисполнимую деятельность в условиях увеличенной нагрузки и воздействия словами не в вашем стиле. И тогда поймете, что словом, способом организации движений можно убить человека. Эти убийства совершались каждый предыдущий год. В статистику не вошли погибшие дети и взрослые из спортивных клубов, получившие инвалидность, а также прекративших навсегда заниматься спортом из-за непонимания твоих типичных способностей тренером.

Материалы книги могут быть использованы при возобновлении уголовного дела и подачи иска о возмещении материального ущерба в Министерство образования и Министерство спорта.

Во всех видах систем обучения, от дополнительного до высшего, выбросили ЗУН (достижение понимания через знания, умения, навык), обучение с учетом индивидуальных способностей (личностно-ориентированное образование), исчезла связь с жизнью и самое главное любовь к детям, к тем кого обучаем и тем, кто обучает.

3. Как изуродовали этику

Программы по этике направлены на исключение любых форм возникновения конфликтов на уровне индивидуального сознания, между индивидуальностью и группой, между профессиональной группой и гражданами. (Напомним, этика это наука о практических формах сотрудничества.) В настоящее время в преподавании этики, создании профессиональных Кодексов этики, даже специалисты не отличают нормы морали, от норм нравственности и тем более от норм права. Изданные книги по этике воспитывают через «долженствование». Благими желаниями добиваются обратных результатов (!!!) Предлагаемые в образовании представления обладают высокой степенью неопределенности и отсутствием связи с жизнью:

1). В школьных программах предлагается представление, которое подходит под определение абракадабра: «Понятие нравственности Мораль (нравственность) – это социокультурное явление, образующее основополагающую сущность человечества»

Поэтому и преподавание этики сводится к благим пожеланиям в выборе «добра» в вечной дихотомической взаимосвязи «добра и зла». «Добро» в вариативных поступках недостижимо, так как с изменением ситуации оно может оказаться «злом». Такое преподавание этики создает в сознании людей вечный конфликт, единственным способом ухода от него, является подчинение вышестоящей рекомендации «Что на сегодня считать «злом», а что «добром».

2). Преподавание этики в Вузах также видоизменилось в связи с новыми требованиями современности (?): «Так как человеческое общество продолжает развиваться, вместе с ним видоизменяется и этика, то есть в соответствии с обстоятельствами каждый имеет право предлагать свою мораль.», то есть каждый может иметь право свои представления на обстоятельства, статус людей, историю общества и так далее. Предлагаемая этика исключает добросовестное выполнение ПВР организаций, Уставов армии и военизированных подразделений и конечно духовных традиций семьи, культуры и веры.

3). Медицинская этика, изложенная в современных правилах этики и деонтологии, привязана к основным разновидностям общения: : доктор — пациент; доктор-доктор… и до бесконечности. В этих условиях исчезают любые формы сотрудничества даже между медперсоналом, пациентами тем более. Как показывают последние события, они провоцируют и непонимание между гражданами и врачами. Иногда, в медучреждениях врачи грубо общаются с пациентами, иногда конфликты переходят в драки. Такие ситуации отсутствуют в других странах, да и в России, их раньше не было. Содержание биоэтики анализировать не буду, так как предлагал Министерству образования и Минздраву теорию этики, но она противоречит вышеназванным способам её организации.

4. Технологии превращения живых языков в мертвые.

Россия многонациональная страна и знание нескольких языков, в лоне которых человек проживает, должно стать нормальным явлением. Имеющиеся методики обучения несовершенны и обязательное знание языка той национальной культуры, в которой люди проживают, создают протестные отношения. Сущность языка доказывает, что есть технологии, когда изучение второго и третьего языка становится удовольствием. Методика изучения иностранного языка с учетом индивидуальных способностей создана еще 10-ть лет назад. Попытки внедрить её в ЧелГУ и других ВУЗах города Челябинска вызывали интерес у преподавателей, но имеющиеся стандарты обучения даже и не предполагают организацию обучения с учетом способностей. Как можно считать себя патриотом, не уважая право человека быть индивидуальностью, говорить на своём национальном языке, иметь право на свою религиозную веру?

1). Существующие национальные языки полезны и необходимы в рамках развития цивилизации на Земле. Среди них, нет лучших и не выделяются плохие. Их взаимосвязь необходимое условие для познания и организации всей полноты развития цивилизации, как Целое. Например, существительные чаще в своей речи используют итальянцы, евреи и американцы. К прилагательным испытывают склонность русские и французы. Глаголам больше уделяют внимание японцы и немцы. Причем, в своей письменной речи немцы усиливают влияние глаголов приставками haben и sein. Количественное равенство в использовании частей речи отмечается в национальных языках Греции и Китая, что делает их языковый объем слов самым большим в мире, а сознание граждан способным сохранять свою целостность в другой языковой среде. Эти законы необходимо соблюдать для организации обучения своим национальным языкам в общественной среде, где признано несколько государственных языков. (Более подробно Н. В. Мигашкин Управление информацией. В книге Мир гармоничен через сквозные связи (Теории науки нормологии).

2). Почему так важно относиться к языку, как живой основе нашего Разума? У нас везде говорят о великом и могучем русском языке, но преподают его от частей, правил грамматики, фонетики, правописания и пр. Это то же самое, что вы рассказываете о лягушке, какая она замечательная и красивая, показывая её отрезанные лапки, внутренние органы… Если бы во всех религиях начинали свои мессионерские проповеди от объяснения чудес, фактов божественного волеизъявления, то все религии исчезли бы на планете Земля!

Русский язык разнообразней (вариабельней), по сравнению с другими языками. Он может описать и конкретно представить всё и совершенно разными словами, вплоть до вариаций одного известного – какого-то популярного слова. А также спокойно, на некоторое время, использует слова — понятия с других языков. Русский язык — это язык сотрудничества. В этом тайна дружбы народов, которые веками живут на территории России. В преподавании русский язык омертвили. В этом случае уважения к своему языку не будет, а значит и заботы о нём тоже. Национальным языкам народов России становится ещё труднее.

Таков краткий анализ действия технология саморазрушения. В любом деле должен соблюдаться закон: «Позволил себе высказаться о плохо сделанной работе? Предложи лучше!!! Бери лопату и рой!!!». Вот так появилась наука нормология и Нормативная этика, которая поможет устранить технологии саморазрушения и организовать сотрудничество с самим собой и другими людьми с целью достижения Блага. Это тоже технологии, многими из которых мы руководствуемся бессознательно.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru