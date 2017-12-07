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Т-34 – «танковый кошмар» Вермахта

20:09. 7 декабря 2017 Просмотров - 279 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: rusplt.ru

119 лет назад родился Михаил Кошкин, главный конструктор танка Т-34.

В марте 1940 года жители деревень вдоль дороги Харьков-Москва были очень удивлены. Они стали очевидцами необычного пробега Харьков-Москва-Харьков, в котором участвовали… танки! Это был смотр опытных образцов нового советского танка, разработанного Харьковским заводом. Пробег лично возглавил главный конструктор завода Михаил Ильич Кошкин (21 ноября 1898 — 26 сентября 1940).

Создание принципиально новой боевой машины далось Михаилу Ильичу непросто. Хотя уже к 1937 году было очевидно техническое несовершенство советских танков, Наркомат Обороны продолжал давать заказы на создание машин по старым образцам. Таким образом, лучший советский танк времен Великой Отечественной войны создавался Кошкиным в промежутках между основной работой. Но коллектив единомышленников, возглавляемый Михаилом Ильичом, был уверен в правоте своей идеи.

В машине Кошкина удивительным образом сочетались легкость, маневренность и защищенность, а так же простота конструкции, позволяющая производить ремонт прямо в полевых условиях. Высокая технологичность производства позволила в ходе Великой Отечественной войны производить Т-34 тысячами. Специалисты отмечали оригинальный сварной корпус, бортовые и лобовые бронелисты, расположенные наклонно, что позволяло увеличить противоснарядную стойкость танка; пушка была способна пробивать броню всех существовавших на тот момент танков.

В марте 1940 года государственная комиссия согласилась провести смотр новой машины. Михаил Ильич не доверил проводить смотр кому-то из своих коллег. Он лично хотел представить свое детище на испытаниях. Однако во время пробега Кошкин сильно простудился. Организм, подорванный тяжелой работой, травмами, полученными на испытательных полигонах, не выдержал. Михаил Ильич скончался осенью того же года. А высокая комиссия все-таки признала преимущество танка и дала разрешение на его серийное производство.

Боевое крещение Т-34 начал проходить с первых же дней войны. Даже немцы, обладавшие лучшей в мире военной техникой, признавали преимущество этого танка над своими машинами. «Танковым кошмаром» называли они творение Кошкина. В 1942 году Кошкину посмертно была присуждена Сталинская премия – одна из самых высоких наград того времени. Создание «тридцатьчетверки» явилось новой ступенью в развитии советской бронетанковой техники, определившей целое направление в мировом танкостроении.

Сам главный конструктор не смог увидеть свой танк в реальном бою, однако при жизни Михаил Ильич прекрасно понимал, что его работа необходима для страны. Ради любви к своей Родине он работал, ради этой любви он отдал своей стране не только знания и силы, он отдал ей всю свою жизнь.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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