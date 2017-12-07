Сводки от ополчения Новороссии 07 декабря 2017

Подразделения украинских военных сегодня днем нанесли удары из минометов по району «Вольво-Центра» в северной части Донецка, а также селам Яковлевка и Спартак.

Об этом заявили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня с 14:30 враг приступил к обстрелам населенных пунктов Спартак, Яковлевка и района „Вольво-Центра” Донецка, применив запрещенное вооружение», — отметили в командовании.

Там пояснили, что в общей сложности с позиций боевиков было выпущено 17 мин калибра 82 мм, также применялось вооружение БМП, зенитная установка, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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