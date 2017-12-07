Сводки от ополчения Новороссии 07 декабря 2017
- 18:04 ВСУ обстреляли Докучаевск, есть разрушения и раненые.
- 17:37 ВСУ обстреляли Донецк и близлежащие села.
- 17:20 ВСУ готовятся к боевым действиям против нашей Республики – Басурин.
- 16:21 Противопожарный рейд МЧС ДНР в прифронтовой Горловке.
- 15:08 ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 230 боеприпасов – Марочко.
- 14:55 Я отвечаю за каждое сказанное слово: экс-майор ВСУ рассказал об уничтожении MH17.
- 14:42 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки 07 декабря 2017.
- 11:53 Страшно было, когда ВСУ обстреливали нас с вертолетов – житель Донецка.
ВСУ обстреляли Докучаевск, есть разрушения и раненые
ВСУ открыли огонь по Докучаевску.
Об этом «Русской Весне» сообщили в ВС ДНР.
«Подразделения ВСУ с 16:45 открыли огонь из вооружения БМП по Докучаевску», — говорится в сообщении.
«В результате огня украинских преступников ранение получил мирный житель, 1982 г. р., а также пять домов получили повреждения», — отметили в ВС ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ обстреляли Донецк и близлежащие села
Подразделения украинских военных сегодня днем нанесли удары из минометов по району «Вольво-Центра» в северной части Донецка, а также селам Яковлевка и Спартак.
Об этом заявили в оперативном командовании ДНР.
«Сегодня с 14:30 враг приступил к обстрелам населенных пунктов Спартак, Яковлевка и района „Вольво-Центра” Донецка, применив запрещенное вооружение», — отметили в командовании.
Там пояснили, что в общей сложности с позиций боевиков было выпущено 17 мин калибра 82 мм, также применялось вооружение БМП, зенитная установка, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ готовятся к боевым действиям против нашей Республики – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Противопожарный рейд МЧС ДНР в прифронтовой Горловке
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 230 боеприпасов – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Я отвечаю за каждое сказанное слово: экс-майор ВСУ рассказал об уничтожении MH17
Бывший майор Вооруженных сил Украины Юрий Батурин в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал о трагедии, случившейся с рейсом MH17 в небе над востоком Украины 17 июля 2014 года.
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки 07 декабря 2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Страшно было, когда ВСУ обстреливали нас с вертолетов – житель Донецка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com