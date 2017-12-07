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Сводки от ополчения Новороссии 07 декабря 2017

18:28. 7 декабря 2017 Просмотров - 312 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ обстреляли Докучаевск, есть разрушения и раненые

ВСУ обстреляли Докучаевск, есть разрушения и раненые | Русская весна

ВСУ открыли огонь по Докучаевску. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в ВС ДНР.

«Подразделения ВСУ с 16:45 открыли огонь из вооружения БМП по Докучаевску», — говорится в сообщении. 

«В результате огня украинских преступников ранение получил мирный житель, 1982 г. р., а также пять домов получили повреждения», — отметили в ВС ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ обстреляли Донецк и близлежащие села

ВСУ обстреляли Донецк и близлежащие села | Русская весна

Подразделения украинских военных сегодня днем нанесли удары из минометов по району «Вольво-Центра» в северной части Донецка, а также селам Яковлевка и Спартак.

Об этом заявили в оперативном командовании ДНР.

«Сегодня с 14:30 враг приступил к обстрелам населенных пунктов Спартак, Яковлевка и района „Вольво-Центра” Донецка, применив запрещенное вооружение», — отметили в командовании.

Там пояснили, что в общей сложности с позиций боевиков было выпущено 17 мин калибра 82 мм, также применялось вооружение БМП, зенитная установка, гранатометы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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ВСУ готовятся к боевым действиям против нашей Республики – Басурин

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Противопожарный рейд МЧС ДНР в прифронтовой Горловке

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ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 230 боеприпасов – Марочко

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Я отвечаю за каждое сказанное слово: экс-майор ВСУ рассказал об уничтожении MH17

Бывший майор Вооруженных сил Украины Юрий Батурин в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» рассказал о трагедии, случившейся с рейсом MH17 в небе над востоком Украины 17 июля 2014 года.

Подробности на http://tvzvezda.ru

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ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки 07 декабря 2017

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Страшно было, когда ВСУ обстреливали нас с вертолетов – житель Донецка

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