Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2017

Израиль продолжает реализовывать агрессивный внешнеполитический курс, который вкупе с другими проблемами, накопившимися в регионе, ведет к милитаризации Ближнего Востока.

6 декабря на севере страны начались внеплановые военные учения, целью которых является проверка боеготовности на случай начала вооруженного конфликта с Ливаном.

За последние 3 дня ВВС Израиля два раза нанесли авиаудары по территории Сирии — якобы по строящейся иранской военной базе и по военно-исследовательскому центру «Джамрайя».

Учитывая сложный клубок взаимосвязанных противоречий между государствами региона, осложненный наличием интересов со стороны их союзников извне, весьма вероятно, что эти выпады против арабской республики служат сигналом одновременно для главного противника Тель-Авива в регионе — Ирана, а также и главного союзника — США.

Израильское руководство не стесняется открыто заявлять о том, что процесс мирного межсирийского урегулирования в том виде, в каком он проходит с согласия России и США, не соответствует его видению будущего баланса сил в регионе.

В течение последних двух месяцев премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Либерман, а также израильские военачальники неоднократно заявляли, что Тель-Авив не допустит военного присутствия Тегерана в Сирии, с которым он связывает достигнутое в июле 2017 года соглашение о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. С точки зрения Израиля, указанный документ, вместо обеспечения длительного мира, развяжет Ирану руки для того, чтобы закрепиться в районе Голанских высот, создав перманентную угрозу для безопасности еврейского государства.

Критическое отношение израильтян к указанному документу стало причиной дополнительного беспокойства Вашингтона. На этом фоне некоторые чиновники из американского совета национальной безопасности в середине ноября провели переговоры с израильскими коллегами, которые, очевидно, сколько-нибудь заметным успехом не увенчались.

Данное обстоятельство является дополнительным отягощающим фактором в американо-израильских отношениях, которые далеки от состояния «сердечного согласия», несмотря на предпринимаемые Белым домом попытки представить их таковыми. Основной смысл активности израильских военных заключается в своеобразном послании президенту США Трампу — дескать, поражение ИГИЛ*, которое является официальной целью международной коалиции, не будет означать одновременного решения сирийской проблемы, поскольку территориальные претензии к Дамаску урегулированы не будут.

Соответственно, любые попытки, предпринимаемые международным сообществом по урегулированию сирийского конфликта, израильский истеблишмент принимает в штыки. Эксперты единодушно отмечают, что после переговоров между главами государств России и США, в ходе которых достигается прогресс по сирийской проблеме, премьер-министр Нетаньяху считает себя проигравшей стороной.

Ярким примером здесь является первая встреча Путина и Трампа на полях саммита «Большой двадцатки», прошедшего в июле в немецком Гамбурге, по итогам которого было объявлено о наступлении перемирия и подписании соглашения по деэскалации на юго-западе Сирии. То же самое произошло после встречи Путина и Трампа на саммите организации Азиатко-Тихоокеанского сотрудничества в ноябре, когда американский президент отметил важность достигнутого соглашения для мирного урегулирования сирийского конфликта. В свою очередь, Нетаньяху назвал документ «очень плохим», поскольку оно не учитывает национальных интересов Израиля.

Таким образом, по мере окончания войны с терроризмом в Сирии военная активность ЦАХАЛа (израильских вооруженных сил) будет только нарастать. Действуя вопреки принципам урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами, Тель-Авив не будет считаться ни с жертвами, которые непременно последуют в случае дальнейшего применения оружия против арабской республики, ни с более глобальными последствиями для всего региона, наихудшим из которых может стать очередная большая война.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация.