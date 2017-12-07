Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2017
- 18:22 В Генштабе рассказали, как был разгромлен последний оплот ИГИЛ в Сирии.
- 18:21 Если завтра война: Израиль начал агрессивную игру на Ближнем Востоке.
- Вчера 23:14 Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Суран (ФОТО).
В Генштабе рассказали, как был разгромлен последний оплот ИГИЛ в Сирии
Последний оплот террористической группировки ИГИЛ* в Сирии разгромили стремительным прорывом отрядов народного ополчения под командованием генерала Хасана Сухела на 11 километров вдоль западного берега Евфрата, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Вчера, используя результаты массированного авиационного удара ВКС России, отряды народного ополчения под командованием генерала Хасана Сухела во взаимодействии с подразделениями 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийских вооруженных сил совершили стремительный прорыв и продвинулись на 11 километров вдоль западного берега реки Евфрат», — сказал Рудской.
Он рассказал, что, овладев населенными пунктами Эль-Катья, Эль-Мусаллаха, Эр-Рамади и Эль-Хасрат, войска соединились с отрядами народного ополчения, наступавшими им навстречу из Аль-Букемаля.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГИЛ, остатки боевиков разгромил в Дейр эз-Зоре генерал Хасан Сухел.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Если завтра война: Израиль начал агрессивную игру на Ближнем Востоке
Израиль продолжает реализовывать агрессивный внешнеполитический курс, который вкупе с другими проблемами, накопившимися в регионе, ведет к милитаризации Ближнего Востока.
6 декабря на севере страны начались внеплановые военные учения, целью которых является проверка боеготовности на случай начала вооруженного конфликта с Ливаном.
За последние 3 дня ВВС Израиля два раза нанесли авиаудары по территории Сирии — якобы по строящейся иранской военной базе и по военно-исследовательскому центру «Джамрайя».
Учитывая сложный клубок взаимосвязанных противоречий между государствами региона, осложненный наличием интересов со стороны их союзников извне, весьма вероятно, что эти выпады против арабской республики служат сигналом одновременно для главного противника Тель-Авива в регионе — Ирана, а также и главного союзника — США.
Израильское руководство не стесняется открыто заявлять о том, что процесс мирного межсирийского урегулирования в том виде, в каком он проходит с согласия России и США, не соответствует его видению будущего баланса сил в регионе.
В течение последних двух месяцев премьер-министр Нетаньяху и министр обороны Либерман, а также израильские военачальники неоднократно заявляли, что Тель-Авив не допустит военного присутствия Тегерана в Сирии, с которым он связывает достигнутое в июле 2017 года соглашение о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. С точки зрения Израиля, указанный документ, вместо обеспечения длительного мира, развяжет Ирану руки для того, чтобы закрепиться в районе Голанских высот, создав перманентную угрозу для безопасности еврейского государства.
Критическое отношение израильтян к указанному документу стало причиной дополнительного беспокойства Вашингтона. На этом фоне некоторые чиновники из американского совета национальной безопасности в середине ноября провели переговоры с израильскими коллегами, которые, очевидно, сколько-нибудь заметным успехом не увенчались.
Данное обстоятельство является дополнительным отягощающим фактором в американо-израильских отношениях, которые далеки от состояния «сердечного согласия», несмотря на предпринимаемые Белым домом попытки представить их таковыми. Основной смысл активности израильских военных заключается в своеобразном послании президенту США Трампу — дескать, поражение ИГИЛ*, которое является официальной целью международной коалиции, не будет означать одновременного решения сирийской проблемы, поскольку территориальные претензии к Дамаску урегулированы не будут.
Соответственно, любые попытки, предпринимаемые международным сообществом по урегулированию сирийского конфликта, израильский истеблишмент принимает в штыки. Эксперты единодушно отмечают, что после переговоров между главами государств России и США, в ходе которых достигается прогресс по сирийской проблеме, премьер-министр Нетаньяху считает себя проигравшей стороной.
Ярким примером здесь является первая встреча Путина и Трампа на полях саммита «Большой двадцатки», прошедшего в июле в немецком Гамбурге, по итогам которого было объявлено о наступлении перемирия и подписании соглашения по деэскалации на юго-западе Сирии. То же самое произошло после встречи Путина и Трампа на саммите организации Азиатко-Тихоокеанского сотрудничества в ноябре, когда американский президент отметил важность достигнутого соглашения для мирного урегулирования сирийского конфликта. В свою очередь, Нетаньяху назвал документ «очень плохим», поскольку оно не учитывает национальных интересов Израиля.
Таким образом, по мере окончания войны с терроризмом в Сирии военная активность ЦАХАЛа (израильских вооруженных сил) будет только нарастать. Действуя вопреки принципам урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами, Тель-Авив не будет считаться ни с жертвами, которые непременно последуют в случае дальнейшего применения оружия против арабской республики, ни с более глобальными последствиями для всего региона, наихудшим из которых может стать очередная большая война.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Сирия: Российские военные прибыли в освобождённый от «Аль-Каиды» город Суран (ФОТО)
В марте 2017 года «Джебхат ан-Нусра»* смогла захватить сирийский город Суран в провинции Хама, позже он был отбит Армией Сирии при поддержке ВКС РФ. Теперь в освобождённый от террористов город с важной миссией прибыли российские военные.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В Сирии продолжается восстановление регионов, пострадавших от войны с боевиками ИГИЛ* и других экстремистских формирований, пользующихся поддержкой из-за рубежа. Накануне в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), принимающем в этом процессе активное участие, сообщили о том, что в провинцию Алеппо доставлено свыше тонны гуманитарных грузов.
Успехи сирийской правительственной армии на всех фронтах борьбы с терроризмом в Сирии не сходят с новостных лент ведущих информационных ресурсов. Недобитые боевики радикальных группировок, некогда наводившие ужас на мирных жителей, в настоящее время лишь ждут своего часа для того, чтобы быть окончательно уничтоженными.
Сказанное выше, однако, не означает, что проблемы для арабской республики закончились. Основную работу по возвращению страны в мирное русло еще предстоит сделать, благо, для этого есть все условия.
Соответствующие службы Сирии при помощи российских специалистов проводят разминирование, обеспечивая безопасное возвращение местных жителей в свои дома. Кроме того, в короткие сроки проводится восстановление объектов инфраструктуры и жилых зданий — в общем, всего необходимого для того, чтобы сирийцы буквально на себе ощутили, что военное время осталось позади.
В провинции Алеппо городов и деревень, пострадавших от действий исламистской нечисти, хватает. Одним из таких населенных пунктов является Суран, где разрушена большая часть гражданских объектов, включая медицинские учреждения и системы газо- и водоснабжения.
Само собой, говорить о трудоустройстве местных жителей, в том числе возвращающихся из лагерей для перемещенных лиц, не приходится. Именно поэтому Суран был выбран российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с органами власти провинции Алеппо для доставки гуманитарной помощи для нуждающихся общим весом 1,3 тонны.
Местные жители встречали российский гуманитарный конвой с неподдельной радостью и охотно фотографировались с офицерами ЦПВС.
Примечательно, что даже языковой барьер не стал препятствием для общения между российскими военными и сирийцами, проникшимися доверием к людям, чью помощь они видят не на экранах телевизоров, а на улицах родных городов.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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США кормятся войной.Если не Сирия,то Израиль,который и получит по полной вместе с Америкой,будет им апокалипсис.
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Не будет, у арабов технически армия многократно уступает израильской и сшанской. А так как россия жидами захвачена, то будет молчать тупо, когда на арабов белый фосфор с неба посыпется. Ну никак еврей путин не будет своих ершалаимских друзев и товарищев бомбить, не кошерно это.