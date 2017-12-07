Пропрогибавшиеся

МОК ожидаемо отстранил Россию от Олимпиады. Причем с особым цинизмом: флаг и гимн запретили, а спортсменам — добро пожаловать. Понятно, для чего это делается: чтобы настроить спортсменов против России, против Родины. Теперь у нашей власти два варианта, причем «оба хуже». Либо сборная выступает под нейтральным флагом — белым, что символично. Либо спортсменов не выпускают на соревнования — и власть предстает в неприглядном облике.

Я, впрочем, уверена, что спортсменов не только выпустят, но и благословят. Мол, ребята, вы готовились, тренировались, не посрамите честь… «нейтральной страны», ага. И спортсменам хорошо, и чиновникам. Каяться и платить? Да пожалуйста. Если не очень много. Жуков уже извинился перед МОК, например. А заплатить потребовали сущие копейки, $ 15 миллионов за «услуги» экспертов. Ну, олигархи больше теряют на сделках с предметами искусства. Что такое эта «пятнашка»? Плюнуть и растереть…

Плевок, правда, пришелся в лицо России, нашей стране, всем нам — гражданам России. Плевок пришелся в лицо всему нашему спорту — который Россия, наверное, потеряла. И теперь придется восстанавливать все практически с нуля. Всю систему спортивных отношений с миром. Потянут ли это наши спортивные функционеры? Да и захотят ли потянуть?

В самом деле: они уже намылились ломануться в Корею. Возьмут с собой пару престарелых поп-звезд и много алкогольных напитков. Усядутся в «Русском доме». То есть, «Русским домом» штаб нашей сборной назвать не позволят радушные хозяева. Придется назвать это как-то иначе. Как? Предлагаю название: «Ларек паразитов».

Кто-нибудь слышал хоть про один спортивный арбитраж, который выиграла Россия? Кто-нибудь слышал хоть раз, чтобы наши спортивные функционеры защищали наших спортсменов? Куда там! Это же работать надо, а не бюджеты пилить! А работать теперь, на самом деле, надо до кровавых соплей, на износ. Так, как наши паразиты не могут — и никогда не могли.

Поэтому, я считаю, начать следует со смены всей этой толпы. Старых губернаторов меняют на «молодых технократов»? Вот и здесь пора сделать то же самое. Если уж спорт так важен для нашей страны — то этот мегапрогиб нельзя оставить безнаказанным. Хотя, конечно, можно, как я уже предлагала, сосредоточить силы государства на чем-нибудь более полезном, чем шоу циркачей-миллионеров, в которое сегодня превратился большой спорт.