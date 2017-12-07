Пропрогибавшиеся
Кто-нибудь слышал, чтобы наши спортивные функционеры защищали наших спортсменов?
МОК ожидаемо отстранил Россию от Олимпиады. Причем с особым цинизмом: флаг и гимн запретили, а спортсменам — добро пожаловать. Понятно, для чего это делается: чтобы настроить спортсменов против России, против Родины. Теперь у нашей власти два варианта, причем «оба хуже». Либо сборная выступает под нейтральным флагом — белым, что символично. Либо спортсменов не выпускают на соревнования — и власть предстает в неприглядном облике.
Я, впрочем, уверена, что спортсменов не только выпустят, но и благословят. Мол, ребята, вы готовились, тренировались, не посрамите честь… «нейтральной страны», ага. И спортсменам хорошо, и чиновникам. Каяться и платить? Да пожалуйста. Если не очень много. Жуков уже извинился перед МОК, например. А заплатить потребовали сущие копейки, $ 15 миллионов за «услуги» экспертов. Ну, олигархи больше теряют на сделках с предметами искусства. Что такое эта «пятнашка»? Плюнуть и растереть…
Плевок, правда, пришелся в лицо России, нашей стране, всем нам — гражданам России. Плевок пришелся в лицо всему нашему спорту — который Россия, наверное, потеряла. И теперь придется восстанавливать все практически с нуля. Всю систему спортивных отношений с миром. Потянут ли это наши спортивные функционеры? Да и захотят ли потянуть?
В самом деле: они уже намылились ломануться в Корею. Возьмут с собой пару престарелых поп-звезд и много алкогольных напитков. Усядутся в «Русском доме». То есть, «Русским домом» штаб нашей сборной назвать не позволят радушные хозяева. Придется назвать это как-то иначе. Как? Предлагаю название: «Ларек паразитов».
Кто-нибудь слышал хоть про один спортивный арбитраж, который выиграла Россия? Кто-нибудь слышал хоть раз, чтобы наши спортивные функционеры защищали наших спортсменов? Куда там! Это же работать надо, а не бюджеты пилить! А работать теперь, на самом деле, надо до кровавых соплей, на износ. Так, как наши паразиты не могут — и никогда не могли.
Поэтому, я считаю, начать следует со смены всей этой толпы. Старых губернаторов меняют на «молодых технократов»? Вот и здесь пора сделать то же самое. Если уж спорт так важен для нашей страны — то этот мегапрогиб нельзя оставить безнаказанным. Хотя, конечно, можно, как я уже предлагала, сосредоточить силы государства на чем-нибудь более полезном, чем шоу циркачей-миллионеров, в которое сегодня превратился большой спорт.
http://svpressa.ru/blogs/article/187910/
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Прямо в глаз,лучше и не напишешь.ХОТЯ ЭТОЙ ТОЛПЕ У ВЛАСТИ ПО ФИГ ВСЕ НАШИ СТЕНАНИЯ.
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Они уже и флаг РФ предали и от гимна страны отказались. Им пофигу.
И вам пофигу. Не так ли? Это можно назвать социальной эвтаназией. Всё всем пофигу.
Российская команда выступит в Пхенчхане без герба и гимна, трехцветного флага не будет – будет белая форма, по которой и смогут отличать спортсменов из РФ.
Это все равно что отправить на войну солдата, но перед боем снять с него погоны, отобрать знамя части и заменить его на белое.
Белый флаг – символ капитуляции, безоговорочной сдачи на милость противоборствующей стороне – так записано в женевской конвенции.
Под нейтральным белым флагом будете выступать? Значит делать будете то, что вам скажут.
http://arhivar-rus.livejournal.com/
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Этот флаг никогда не являлся государственным, он был и остаётся флагом русско-американской компании. Под этим флагом воевал Власов, мои деды сожгли его нах.. на красной площади на параде победы. Под этой ссаной тряпкой пьяный ЕБаН начал развал страны и промышленности, а луноликий практически завершил его “дело”.
Так что под каким флагом ехать, это вопрос идиотский, от себя они поедут или от фирмы РФ.
Пускай едут под флагом РСФСР, она ещё существует юридически.
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Что сказал МОК по сути?
Вы там это.. варвары.
Это наша олимпиада и бабло мы там делаем, а не вы.
Хотите участвовать?
Ну ладно, признавайте свою вину, извиняйтесь, платите 15 млн$ штрафа и выступайте, как униженные и второсортные варвары безродные, которым сделали снисхождение.
А мы посмотрим дальше, что с вами делать.
Но вы должны себя всегда чувствовать и признавать виноватыми и второсортными, вся Россия, как культура и страна.
Если дернетесь, то мы вам обломаем и чемпионат мира по футболу.
Это суть гибридной войны правящих сатанистов запада против России по линии спорта.
Я лично считаю, что правящие сатанисты запада унизили всю страну и народ
Их цель, чтобы выступала официально Россия, но в униженном и наказанном виде. Поэтому и разрешили пронести флаг России для выступления без России, как капитуляцию.
Поэтому лучше всего надо четко это сказать, что России такие условия не допустимы, и РОССИЯ официально не участвует и БАЙКОТИРУЕТ.
Однако, если какие-то спортсмены захотят выступить индивидуально и командно, то это их ЛИЧНОЕ дело. Атрибутику России запретить использовать, ибо это унижение.
15 млн.$ не платить.
За агрессию против России вне судебных и правовых рамок, применить персонально к членам МОК санкции России. Чтобы духу их не было их и их бизнеса и их спонсоров на территории России. При появлении на территории России – арест и суд.
Такую позицию считаю правильной.
Фактически либероид Жуков и Смирнов слили Россию западу, судя по их пресс конференции, унизив свою страну и народ. Типа Россия в конце унижений пойдет со своим флагом. Это всё равно, как бросить флаги к ногам победителей.