Письмо. Немного о человеке, приятном во всех отношениях

Здравствуйте, Татьяна!

Ваша статья “И евреи царя не убивали, и русские не предавали” http://pravosudija.net/article/i-evrei-carya-ne-ubivali-i-russkie-ne-predavali

очень меня заинтересовала, т.к. я узнал новую для себя информацию о А. и К. Собчак, Л.Берии и Гелии Рябове.

Я был знаком с Г. Рябовым – мы жили в одноподъездной башне, и меня несколько расстроили резкие высказывания о нем. Я достаточно много общался с ним именно по вопросам, поднятым в этой статье, многое я тогда не мог для себя объяснить и, по старой экспертной привычке, размещал на полке свои непонимания. Этой статьей Вы опустошили эти полки, дав мне возможность лучше понять те далекие события 89-90 годов.

Гелий (мы общались по английскойсхеме: Имя и на Вы только – мне эта схема нравится до сих пор) высокообразованный человек (образованный суть начитанный), интеллигентный во всем, приятный собеседник, и, судя по его книгам и фильмам, талантливый человек. Он был верующим религиозным монархистом – в его квартире на почетном месте висел большой портрет Николя II.

При общении с ним меня немного коробила – надо понимать какое это было время – его религиозность – он перекрестился при упоминании о смерти не помню кого, не обращая внимание на прохожих, – мы стояли около нашего дома. На не помню какое-то замечание о России,он твердо заявил, что Россия погибла в 1917 году, и т.п. Но, зная о его достоинствах, я оставлял эти моменты без комментариев, признавая за таким человеком право на собственное видение жизни.

Первый “острый” момент возник за обедом, на который я с женой были приглашены. Жёны удалились в другой угол обсуждать его последний роман, а Гелий выдал мне информацию, от которой я мысленно подскочил: в процессе работы над фильмом,он с напарником случайно обнаружили захоронение семьи Николая II (рояль в кустах). Мы все уже прочитали “23 ступени вниз” Марка Касвинова, поэтому я просто ахнул от услышанного. Но то,что он сказал дальше,заставило меня сильно напрячься: Я не собираюсь говорить властям о месте захоронения,пока мне не будет обещано, что останки будут захоронены с достоинством!

Обладая достаточнохорошо развитым инстинктом самосохранения, я для себя задал кучу вопросов:

- зачем Вы говорите это мне – я становлюсь носителем информации,и мне никто не поверит, что Вы мне не указали это место; я много читал о “Слово и Дело” обычаях старины, которые были стариной только для наивных обывателей;

- Вы, бывший майор МВД, понимали, что упорство опрашиваемого от дачи информации может продлиться не более пяти минут, пока его доведут до пыточного помещения, где только продемонстрируют инструменты.

Я испытал даже мимолетный страх, но мое знание различных приемов Швейка позволило оставить всю информацию за бортом. Гелий видимо понял, что вовлекать меня во что-либо серьезное неразумно в силу моей какой-то инертности.

Продолжение было совсем неожиданным: он позвонил мне спустя несколько дней и предложил сниматься в его фильме о тех событиях: Я все думал, где я видел человека очень похожего на Голощекина – тогдашнего секретаря губернии, участвовавшего в тех событиях, а это оказались Вы.

Питер, Екатеринбург, реквизиты “Ленфильма”, туча народа – все для меня было интересно и необычно. Не помню деталей, но нас не пустили в подвал Ипатьевского дома, мы репетировали на первом этаже, хотя сейчас,я уже не уверен,был ли это Ипатьевский дом. Б.Ельцин его взорвал (или приказали взорвать) позже. Уже тогда возникло много вопросов и нестыковок об этом расстреле – надо было уничтожить улики.

Мы много общались с Гелием на съемках – меня поражала его выдержка и терпимость к выходкам некоторых актеров. Актер, игравший Я. Юровского, приходил на съемки пьяным, матерился, саботировал съемки, изображая из себя Поль Бельмондо. Гелий вел себя, я бы сказал, как тряпка. Я, не зная специфики процесса, думал, что так и надо – попробовал бы мой подчиненный позволить себе сотую долю того, что вытворял этот “актер”, я бы не только добился его увольнения, но и набил бы ему рожу.

Можно сейчас сделать вывод, что Гелий тоже был нанятым разыгрывать какую-то комедию.

С учетом информации, почерпнутой из Вашей публикации, и моего общения с Гелием, я склонен думать, что Г.Рябов участвовал в этом деле,как активный исполнитель, а не как человек, которого использовали втемную. Жаль…, в моей памяти он остался человеком приятным во всех отношениях.

С уважением, П.

P.S.

1. Ошеломила информация о жене Л.Берии.

Почитайте книгу сына Л.Берии “Мой отец – Лаврентий Берия”. Он много полезного сделал для страны. Но с учетом этой информации, я склонен сравнивать его с Бисмарком, который объединил Германию и был настолько “умным”, что все его предсказания сбывались. Сейчас мы знаем, что он был ставленником Квадратной Мили (КМ) и озвучивал их планы, чтобы выглядеть гениальным, – КМ создавала немецкий кулак для предстоящих боев с Россией, Франция не потянула.

С этой публикацией для меня разъяснилась загадка,почему мой отец в день расстрела Л.Берии (26 июня 1953 года?) вошел в дом с возгласом: Берия расстреляли, кажется,мы будем жить! Это не вязалось с бытующим мнением последних лет о Л.Берии. Значит,мой отец знал истинную причину.

2. Теперь о Б.Ельцине и его провидческом выборе Путина. Чепуха: Путин для этой группы лиц был своим человеком – он работал вместе с А.Собчаком. Человек со стороны не мог быть выдвинут на этот пост.

И здесь мы вправе сравнивать В.Путина с В.Лениным, который уже в конце 17 года соскочил с крючка КМ. Покушение было серьезным. Каплан была близорукой настолько, что не могла видеть в фокусе даже свой нос. Стрелял профессиональный убийца – два сантиметра от сердца.

Сотрудники Царского ГРУ установили двух участников революции-переворота, которые были государственниками, стремящимися сохранить Россию как целостное государство: И.Сталин и Ф.Дзержинский.

Что было дальше,мы хорошо знаем – читайте А.Фурсова и Н.Старикова.

Так вот сейчас мы вправе сравнивать В.Путина и И.Сталина. После наведения порядка на Кавказе,В.Путин выступает в Мюнхене 2007, посылая всем сигнал о том, что Россия готова бросить перчатку КМ. Услышали все: КМ устроила провокацию в Грузии 2008, а, назовем их АнтиКМ, в том же году выбрала Б.Обаму, уведя из -под носа победу у Хилари за два месяца до Праймериз Демпартии. Почему выбрали чернокожего президента? КМ не рискнула убрать его – демократия, свобода, первый чернокожий президент и пр. ерунда. АнтиКМ получила восьмилетнюю паузу для своего укрепления и, как результат, – Д.Трамп.

Обострение событий будут наблюдаться следующие 4 месяца. Олимпиада – один из эпизодов. Бороться будут за деньги олигархов и первичный взнос в Федеральную Резервную Систему (+%%), сделанный Николаем II в 1913 году, бааальшие деньги. В этом весь сыр-бор, описанный в этой статье. Нужны: достоверное доказательство смерти Царя и ближайших наследников, а также право на Царский Престол Маши и Гоши Гогенцоллеров. Чем все закончится,скоро увидим. Это Большааая Игра.

3. И.,наконец, о женщинах.

Для Ксении Собчак эта информация не будет убийственной, т.к. ее шансы все равно близки к нулю.

Радует сообщение о Наталье Поклонской – она вернула цацки, выданные ей Машей и Гошей Гогенцоллерами. Неясно только следующее: Наталья реально заблуждалась или выполняла роль отвлекающей пустышки?

В любом случае она мне нравится – красивая, изящная, приветливая, как,впрочем,и Ксения. Женщины в политике это нонсенс- это мое мнение. Как говорил мой знакомый, если они на что-нибудь и пригодны, то только не на это. Последнее замечание специально для того, чтобы разрядить дискуссионную напряженность.