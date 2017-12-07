Олимпиада и президентские выборы

Будем реалистами – спорт не только уже давно стал политикой, он никогда не был вне ее. Спортсменам это знать также необходимо, как и каждому образованному гражданину.

Первым, чтобы понимать, что они занимаются не просто спортом, а одной из разновидностей политики, вторым для правильного понимания происходящих событий.

Две Олимпиады, проведенные за один год (!) (1936 г. — и зимняя и летняя) подняли до небес престиж нацисткой Германии и её фюрера. Кому дали право следующей Олимпиады? А кто ещё вместе с Гитлером должен был напасть на СССР? Кто раньше нацистов попробовал мощь Советского Союза, что называется, на зубок? Япония. Оставим за скобками тот неоспоримый факт, что в 1936 году японцы вооруженным путем уже вовсю пытались покорять Китай. Расчленяли его. В 1932 году Япония оккупирует Манчжурию и создает на её территории «независимое государство» Манчжоу-го. В 1933 году японская армия входит в провинцию Чахар, а в мае 1935 года — в демилитаризованную зону провинции Хэбэй. Но тогдашний МОК ничего этого, как и вся «прогрессивная общественность», разумеется, не замечал.

«Впервые Токио выиграл конкурс на проведение Олимпийских игр в 1936 году, после голосования на заседании МОК во время Олимпиады в Берлине. В результате голосования Токио должен был принимать XII Олимпийские игры в 1940 году. Также на заседании в Каире 1938 года местом проведения Зимних Олимпийских игр был избран город Саппоро. И летние, и зимние Игры проводились бы в Азии впервые, и впервые в стране с «цветным» населением» — рассказывает нам сайт, посвященный стране Восходящего солнца.

В этом рассказе все прекрасно. В 1936 году МОК крайне довольный высоким уровнем проведения нацистами Олимпиады (впервые зажгли Олимпийский огонь именно здесь!) решает следующий «праздник спорта и мира» провести в Токио. В 1940 году. И тут же в 1937 году, словно окрыленные полученным авансом, японцы начинают воевать в Китае «по-взрослому». В 1938 году они повоюют уже и с СССР на озере Хасан, а летом 1939 года уже на Халхин-Голе. Как мы понимаем, токийской Олимпиады 1940 года не случилось. Но не потому, что японские солдаты вырезали всех китайцев в радиусе 10 км от тогдашней столицы Китая Нанкина при его захвате, и не потому, что МОК счел невозможным проведение в Токио Игр. А потому, что сами японцы отказались: «В конце концов, осенью 1938 года Министерство здравоохранения, которое отвечало за проведение Игр, приказало городским властям Токио отозвать заявку на проведение Игр».

Как вы думаете, куда перенесли Олимпиаду из Токио? Если вы поняли политическую ЛОГИКУ Международного Олимпийского комитета, то легко угадаете. С кем ещё у нас Запад планировал войну в это время?

«Игры были перенесены в Хельсинки, но не состоялись из-за Зимней войны (Советско-финской войны 1939-1940 гг.)».

Обратите внимание на эти строки японского ресурса. Перенесли в Хельсинки, но Олимпиада не состоялась из-за войны с Советским Союзом. А начавшаяся мировая война в Европе не помешала бы Олимпийским играм что ли?

Везде виновата Россия-СССР…

Так что, спорт всегда был чистой политикой. Нам нечему удивляться сегодня, когда решение МОК запретило сборной России участие в играх. Политика всегда диктует свою повестку дня спорту, даже если через некоторое время это выглядит дико и необычно. В 1980 году на московскую Олимпиаду не приехали спортсмены западных стран. Почему? Чтобы высказать свой протест против ввода советских войск в Афганистан. Сегодня войска США и НАТО стоят в том же самом Афганистане но «отчего-то» никто не собирается ни объявлять бойкот странам, чьи солдаты там стоят, ни извиняться перед Москвой. Ошиблись, мол, в 1980 году – ввод войск в Афганистан ведь признак высокоразвитой демократии и борьбы за мир и процветание человечества!

Что, с точки зрения политики, означает нынешнее колоссальное давление на Россию через спорт? Понятное дело, что допинг лишь предлог. Не было бы этой «темы» придумали бы «слезинку гея», «нарушение демократии» или ещё что-нибудь. Может, кто уже забыл, но лидеры Запада не приехали на сочинскую Олимпиаду, фактически её на политическом уровне бойкотировали. А ведь ещё не было ни переворота в Киеве, ни Крыма, ни Донбасса, ни ВКС в Сирии.

Точно так же в сегодняшней атаке на российский спорт самого спорта процентов на 5%, не больше. Все остальное это:

— желание воздействовать на Россию;

— воздействовать на нее в период президентских выборов;

Цель – максимальное осложнение В.В. Путину переизбрания на пост президента. Если не помешать, то сделать так, чтобы он пришел ослабленным. Растеряв свой авторитет и популярность. Вместо поддержки, имея среди элиты враждебность, а в народе – разочарование.

Все последние действия США продиктованы желанием подорвать авторитет Путина в нашем народе.

Вспомним лишь некоторые. По «доброй» традиции англосаксы действуют чужими руками.

Подначивание Турции сбить самолет российских ВВС в Сирии. В результате Путин должен был быть поставлен в сложное положение. Не ответить невозможно – потеря лица, ответить – втянуться в конфликт с турками в условиях, когда снабжение нашей группировки в Сирии идет морем через Турецкие проливы. Путин нашел эффектный выход, передав Эрдогану планы США на его свержение. Сегодня Турция сложный, но наш партнер на Ближнем Востоке. Государственный переворот в Киеве автоматически приводил к потере базы флота в Крыму и провоцировании там межнациональных столкновений. Вмешаешься – становишься агрессором, не вмешиваешься – теряешь лицо перед народом России и собственной армией и флотом, получаешь столкновения русских и татар внутри РФ. Путин выход нашел: помочь крымчанам провести референдум и принять их в состав России. Его рейтинг взмыл до небес, армия и флот ещё больше зауважали Верховного, а острота межнациональных конфликтов снизилась повсеместно. Развязывание гражданской войны на Донбассе. Введешь туда войска – явное нарушение международного права, клеймо агрессора, возможная война. Не введешь – потеря лица на фоне массовых смертей мирного населения. Путин опять нашел выход: ДНР и ЛНР существуют, война хоть и идет, но Россия в ней не участвует, а благодаря Минским соглашениям гибель людей стала не массовой, а единичной. Провокации с российскими дипломатами и дипломатической собственностью в США. Даже флаг, партнеры, сняли. Желание поставить в неудобное положение руководство страны. Жесткий ответ объяснить американским избирателям и западному сообществу полную изоляцию России и любые санкции. Отсутствие ответа – признак слабости.

Тут же сигналы элите и ближайшему кругу президента в виде «списка Путина» для введения в феврале точечных персональных санкций. Дружите с Путиным? Работаете в его ближайшем окружении? Теперь это не плюс, а большой минус для вас – вот в чем суть текущих действий Вашингтона. Предайте, дистанцируйтесь, сделайте все для изменения фамилии президента (курса). И санкции будут сняты. Сможете ездить, тратить, иметь собственность и счета.

Запрет МОК из этого ряда – только здесь адресатом в большей степени является простой избиратель. Как правильно отреагировать на запрет, выступления под российским флагом? Бойкотировать? Сделать вид, что ничего страшного не произошло, не ответить? Поехать под белым флагом? Сказать, что каждый спортсмен должен решать сам? Очевидно, что в каждом из вариантов есть масса минусов с куда меньшим количеством плюсов.

И вот все это сделано прямо накануне уже официального старта избирательной президентской компании.

Вопрос, когда Путин заявит о своем участии в выборах, имел массу ответов, основанных на массе слухов. Наиболее вероятным казалось объявление об участии в выборах в промежуток между 14 декабря (пресс-конференция) и съездом «Единой России» (22-23 декабря).

Оно произнесено 6 декабря. Произнесено очень странно. Без подробностей, без ответа на вопрос самовыдвиженцем или от партии пойдет Путин на выборы. Политологи уже гадают, говорят о новой «фишке» — постепенном, в несколько этапов, выдвижении.

А ларчик, на самом деле, просто открывается.

5 декабря нашей сборной запретили ехать на Олимпиаду. Это удар по Путину, попытка подорвать его авторитет, поставить его в сложное положение.

И Владимир Владимирович отвечает незамедлительно. На следующий день. Используя ту площадку, где он оказался. Не дождетесь. Иду на новый срок.

Просто обозначил ИМ свою позицию. Ответил ИМ. Показал, ИМ, что давление цели не достигнет.

А плановое выдвижение с ответом на все вопросы пройдет в те сроки, в которые оно и должно было произойти.

И последнее: пора отбросить все иллюзии. Запад будет использовать любые возможности нагадить, надавить, поставить в сложное положение. Из всех вариантов будет выбирать самый жесткий.

Президент к этому готов.

Народ готов.

Вопросы есть только по поводу элиты…

Источник: nstarikov.ru