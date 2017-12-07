Красивое видео о возможностях и устремлениях Человека

Актер и режиссер Люк Бержерон в конце каждого года публикует нарезку из сотен самых запомнившихся видео последних 12 месяцев. В 2017 году вышла десятая подборка Бержерона, и в ней собраны фрагменты 314 роликов. В подборке — видео с экстремалами и руферами, танцы, трогательные диалоги людей, любящих друг друга, а также фрагмент клипа «Ленинграда» «Кольщик». Получилась очень крутая видеоподборка о потрясающих возможностях и безграничных устремлениях Человека.

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