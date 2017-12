Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!

Читая публикации в СМИ о последних событиях вокруг российских спортсменов, их допуска на Олимпиаду, экспроприации завоеванных наград, военного противостояния на Корейском полуострове, Украине, Сирии, Ливии и…, далее по всему миру, не находишь даже намека на попытку разобраться в том, кто же объявил нам войну?

«У каждой аварии есть имя, фамилия и должность» Лазарь Каганович

Мир должен знать своих героев!

Но насколько мы хорошо знаем наших противников и их планы, а также, как ни парадоксально это прозвучит, себя, точнее тех, кто от нашего имени представляет интересы России?

«Поэтому сказано, что тот, кто знает врага и знает себя, не окажется в опасности и в ста сражениях. Тот, кто не знает врага, но знает себя, будет то побеждать, то проигрывать. Тот, кто не знает ни врага, ни себя, неизбежно будет разбит в каждом сражении». (Сунь-Цзы. «Искусство войны»)

Развитие информационных технологий принципиально изменило всю систему координат как сути самих событий, так и средств массовой информации, а большинство в нашем обществе продолжает воспринимать информацию, исходя из своих старых знаний. Поезд уже давно ушел от перрона, а мы, не замечая этого, раз за разом падаем, шагая вперед, а потом удивляемся, почему же так больно?! Исторически мы доверяли органам госуправления общественную функцию по проверке всего и вся перед употреблением, от сосисок и молока до информации в СМИ. ГОСТы и цензуру у нас изъяли, предложив использовать метод самообслуживания, чем не замедлили воспользоваться жулики всех мастей. Поэтому и молоко – не молоко, и килограмм – не килограмм, а 800 или, в лучшем случае, 900 грамм. Нам теперь предложено во всём разбираться самим, играя в игру – сам себе режиссер, сам себе актер, сам себе зритель, сам себе милиционер и прокурор, судья и надзиратель, учитель и воспитатель… Мы как дети, которым вдруг всё разрешили – прыгать с 20-го этажа головой вниз или играть в карты с шулерами, а как выйти живыми из этого процесса научить забыли. Может показаться, что самообучение освоит не каждый, а что делать, придётся. В южных краях нашей Родины тоже было предложено самим потушить «огонь революции» на Майдане, но граждане ответили – «у нас огород», «я не занимаюсь политикой» и т.д. Результат мы знаем…

На провозглашённую Пьером де Кубертеном концепцию «Спорт вне политики», всегда есть иной взгляд, например, французского писателя и политического деятеля Шарля Форба де Триона де Мошпаламбера (1810— 1870) – «Если вы не займетесь политикой, то политика займется вами».

«…Смысл выражения: быть вне политики нельзя — в любом случае тот, кто сознательно ее избегает (не участвует в выборах, никак не заявляет своей позиции), все равно остается в сфере политики, только уже в качестве ее объекта — объекта политических технологий, информационной обработки. Так аполитичный человек открывает путь к власти тем, кто стремится к ней, и тем самым все равно объективно участвует в политическом процессе…» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/549/%D0%92%D1%8B)

Каждый из нас будет вынужден разбираться во всех хитросплетениях жизни и политики. Почему? Жизнь стала иной. Теперь всё по-другому. Война, которая кому-то «мать родная», и та, изменилась до неузнаваемости. Сейчас на повестке дня «Война нового поколения».

Куда исчезла классическая война, и откуда всплыли «международные террористы»?

Наличие явного агрессора консолидирует общество страны подвергшейся нападению и определяет цели для контрдействий (народно-освободительное движение). Новая концепция сместила приоритет операций в сферу информационно-психологического противоборства, что позволяет проводить скрытую подготовку и большую часть проводимой спецоперации, не подвергая опасности репутацию ключевого бенефициара, который получает возможность извлекать сверхдоходы путем смены государственных режимов. При проведении психологических операций, с учётом новой доктрины «война с собственными нулевыми потерями», которая подразумевает переход к бесконтактной войне шестого уровня с использованием оружия и технологий, позволяющими остаться вне средств раннего предупреждения и досягаемости для средств противодействия. В этой новой концепции, страна-агрессор, чтобы избежать идентификации, как явного врага применяет весь комплекс мер, позволяющих без применения регулярной армии достичь поставленных целей. Применяются новые методы ведения нетрадиционных военных действий (Unconventional Warfare), включая информационные войны, организацию, подготовку и использование протестных движений, повстанческих и контрповстанческих сил, а также диверсии, террористические акты и физическое уничтожение знаковых персон, проводимых в рамках операций «под чужим флагом». Методы информационных и психологических войн применяются для разрушения гражданского общества и подавления способности населения к самозащите, т.е. сделать общество толерантным к проводимым изменениям, наносящим ему очевидный ущерб. Контроль над этим видом деятельности возложен на Службу психологических операций США (PSYOP), которую иногда продолжают называть MISO (Операции военно-информационного обеспечения, Military Information Support Operations), как она называлась между 2010 и 2014 годами

Если для военных перенос большей части военных операций на гражданскую сферу, вне рамок традиционного объявления войны, является хорошо знакомым предметом, то для большей части участников процесса, а это рядовые граждане, СМИ, системы государственного управления такие тонкости, такие взгляды могут оказаться откровением. Недооценка сил скрытого противника и возможностей технологии «Мягкой силы» и, достаточно новой формы, «Силы принуждения» (рower to coerce), приводит к печальным результатам для жителей страны, избранной в качестве жертвы. Поэтому правильное определение заказчиков, групп интересов и их целей, а также используемых для их достижения механизмов и технологий, могут позволить вовремя выявить взаимосвязи и подготовить способы эффективного противодействия. Один из возможных способов защиты – формирование целостного мировоззрения общества (в современный период оно стало ключевой функцией гражданской обороны), чтобы с высокой долей вероятности не допустить манипулирования сознанием большей части своих граждан…

Разрушая изнутри

В Силах специального назначения ВС США любят цитировать трактат Сунь-Цзы «Искусство войны», обосновывая концепцию проведения боевых операций с нулевыми потерями.

…. «Поэтому тот, кто преуспел в военном деле, подчиняет чужие армии, не вступая в битву, захватывает чужие города, не осаждая их, и разрушает чужие государства без продолжительного сражения. Он должен сражаться под Небом с высшей целью «сохранения». Тогда его оружие не притупится и плоды победы можно будет удержать. В этом стратегия наступления»…

Появление такого нового формата, как «Сила принуждения: противодействие оппонентам без вступления в войну» (Power to Coerce: Countering Adversaries Without Going To War), объяснено необходимостью, в условиях экономии ресурсов достигать поставленных целей, не входя в открытое военное противостояние. Т.е, когда «Мягкая сила» не даёт желаемых результатов в заданное время, а нападение и военные действия против определённых стран могут оказаться слишком дорогостоящим предприятием и привести к нежелательным последствиям в долгосрочной перспективе. Сила принуждения населения и элит используется с целью оказания давления на власть, которые запускают процесс постепенных внутренних перемен, позволяющих Западу побудить страну изменить своё поведение и получить над ней контроль.

RAND: Сила принуждения (рower to coerce)

…Уничтожение или подчинение неугодных государств при помощи прямого военного вторжения становится для США всё более проблематичным, особенно это касается России, Китая и Ирана. Поэтому, наряду с мягкой силой (soft power) поганая империя всё чаще будет использовать и так называемую силу принуждения, которая включает в себя (по версии RAND):

· экономические санкции

· санкции в отношении отдельных лиц

· поддержка оппозиции

· наступательные кибер-операции

· использование для воздействия поставки энергоносителей

· дипломатическое воздействие

· секретные разведывательные операции

· пропаганда

· военная помощь

· эмбарго на поставки оружия и технологий

· морские операции по перехвату

Что касается использования энергоносителей, то эксперты RAND сожалеют, что в отличие от России и Ирана, США не обладают подобным инструментом, но его необходимо развивать. Текущие тенденции (рост добычи нефти, сланцевая революция) указывают на то, что в будущем ситуация может измениться. И если США станут крупным экспортером сжиженного природного газа, то инструментарий силы принуждения расширится.

США обладают наибольшим потенциалом использования силы принуждения, чем любой из их противников по четырем причинам.

1. США являются лидером в глобализированном мире. Даже Китай, который играет важную роль в мировой экономике, не может соперничать с влиянием США.

2. США имеют самую мощную разведку в мире.

3. США обладают непревзойденной способностью к мобилизации международной поддержки, как со стороны отдельных стран, так и международных и неправительственных организаций.

4. В отличие от России, Китая и Ирана экономика США сбалансирована и устойчива…

Если правильно интерпрететировать, то под скромным наименованием «секретные разведывательные операции» скрываются разведывательно-диверсионные операции в рамках концепции нетрадиционных военных действий.

США, проведя анализ своей силовой активности по переаспределению мировых активов в свою пользу, решили систематизировать процесс и в 2006 Министр Обороны США Дональд Рамсфельд представил концепцию «Стратегических коммуникаций», которая определяет стратегию и цели в отношении какой-либо территории.

Те, кто определяет кандидатуры будущих Президентов США, а также формирует их команды в исполнительной власти, во многом определяют «Стратегические коммуникации» США не только напрямую со странами, но и перекрестные отношения политических игроков. Разрушать союзы оппонентов и строить свои в рамках своих глобальных замыслов.

Стратегическая коммуникация (СК) – это проецирование в массовое сознание государством определенных стратегических ценностей, интересов и целей путем адекватной синхронизации разносторонней деятельности во всех областях общественной жизни с ее профессиональным коммуникационным сопровождением

Способность страны представлять и реализовывать стратегические цели, выгодные как власти, так и гражданам, а также странам-партнерам. Для непротиворечивого разъяснения этих целей внутри страны и на международной арене, налаживания ценных контактов

Обеспечение концепции «Стратегических коммуникаций» на примере Афганистана

Поэтому, в рамках тех самых «Стратегических коммуникаций» реализуются информационно-психологические операции (концепция «Нетрадиционных военных действий»).

«Есть другой вид военных действий – новый по методам, старый по происхождению – Война партизан, диверсантов, наемников, убийц; война засад вместо открытых столкновений, инфильтрации вместо открытой агрессии, добивающаяся победы изнурением и распылением врага вместо подавления его. Она полагается на восстание»

Президент Джон Кеннеди, 1962

«…Командующий Управлением Специальных Операций США (United States Special Operations Command (USSOCOM)) определяет Нетрадиционные Военные Действия (НВД) как операции в целях оказания помощи движениям сопротивления или мятежникам принудить, разрушить, или сбросить Правительство или оккупационную силу с помощью действий подполья, иностранных наемников, или партизанских сил на территории противника*…»

* Учебное пособие №18-01_ 30 ноября 2010_ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Центр и Школа Специальных Военных Действий им. Джона Ф.Кеннеди Армии США, Форт Брэгг

Можно задаться вопросом – зачем всё так усложнять? У нас же есть ФСБ, Министерство обороны, Министерство внутренних дел…?!

Россия долго, слишком долго была деморализована и разгромлена. Не стоит забывать, что Уинстон Черчилль утверждал, что «Причины поражений правительств – Генералы всегда готовятся к прошлой войне», поэтому силовые ведомства ближе уже классические (привычные) виды использования вооруженных групп. Включение классически подготовленных войск приводит к парадоксальным результатам, выигрывая в Сирии за явным преимуществом, мы полностью проигрываем, не понимая сути применения нового формата военных действий, который разворачивается сейчас в борьбе за эмоциональную оценку происходящего гражданским обществом разных стран. Военные, понимая, что ведут борьбу с американскими вооруженными силами, которые сделали ставку на использование этнических групп, формально, гражданского населения под стратегическим командованием США, не могут сами это вывести в открытое информационное пространство. Логическая ловушка прямого военного столкновения ведет к дальнейшим серьезным юридическим последствиям, а навыков ведения нетрадиционных военных с использованием глобальных СМИ и большого межвидового взаимодействия пока очень мало. Россия пока не сформировала свое умение проецировать в массовое сознание государством определенных стратегических ценностей, интересов и целей путем адекватной синхронизации разносторонней деятельности во всех областях общественной жизни с ее профессиональным коммуникационным сопровождением (Стратегическая коммуникация (СК)). До сей поры информационную повестку дня в редакциях СМИ, не только мировых, а и российских, диктует «коллективный запад».

Это приводит к репутационным потерям в Сирии (провокация с использованием химического оружия), Украине (гражданская война и сбитый малазийский боинг), допинговый скандал в спорте против национальной команды.

Наши спортсмены долгое время были предоставлены сами себе, в то время как противник обеспечивал своё преимущество, как в области технологического развития, включая фармакологию и медицину, так и обеспечивая стратегическую безопасность своим атлетам. Можно сказать больше – ключевые мировые спортсмены являются инструментом «Стратегических коммуникаций» США и Великобритании.

Россия, а не российские спортсмены ключевая цель «Стратегических коммуникаций» США

20.08.2015 на брифинге в Пентагоне министру обороны США Эштону Картеру был задан следующий вопрос: «Генералы Данфорд, Миллей и Бридлав недавно сказали, что Россия является угрозой номер один для Соединенных Штатов. Именно Россия, а не ИГИЛ. Вы согласны с этой оценкой?». На что Картер ответил: «Да, Россия представляет жизненную угрозу для Соединенных Штатов… мы это делаем (противодействуем) в рамках подхода, который я назвал «жесткий и сбалансированный»… «Жесткий» означает, что мы корректируем наши возможности с учетом этого поведения России. Мы также по-новому работаем с членами НАТО и с нечленами НАТО, перестраиваясь на гибридную войну и достижение влияния…»

В информационно-психологических операциях ключевую роль играют СМИ и интернет, которые используют подготовленные псевдновости, препарированные новости, результаты «операций под фальшивым флагом» и т.п. Все действия террористов, преступников, акты диверсий скрытых под техногенные катастрофы, выступления «5 колонны» и др. ставят целью максимальное проникновение в информационную среду, т.к. именно она обеспечивает максимальное воздействие как на жителей страны объекта атаки, так и на все остальные страны. «Пятая колонна», рассредоточена по разным властным структурам. Это позволяет за счет скоординированных шагов, используя свои полномочия принимать решения, провоцирующие недовольство народа и затрагивающие его жизненные интересы.

Приведение к власти марионеточных правительств, готовых передать ТНК активы на выгодных для заказчика условиях, стало главным способом коммерциализации специальных операций под командованием военных. Коррупция, подкуп, шантаж, диверсии, террор, убийства и «операции под чужим флагом», являющиеся неотъемлемой частью психологических операций (PSYOP), применяемых силами специального назначения США, давно взяты на вооружение глобальными коммерсантами (в т.ч. Доктрина объединенных психологических операций, JP 3-53 Doctrine for Joint Psychological Operations). Для «стимулирования» предательства среди военных и гражданского общества «…Во время войны в Ираке в 2003-2004 гг. (операция «Буря в пустыне» или как это тогда называлось) филиал Федерального резерва в Нью-Йорке переправил более $14 миллиардов самолетами в Багдад…»

В концепции «Нетрадиционных военных действий» (Unconventional Warfare), подробно изложены различные формы действий, включая информационные войны, организацию, подготовку и использование протестных движений, повстанческих и контрповстанческих сил, а также диверсии, террористические акты и физическое уничтожение знаковых персон, проводимых в рамках операций «под чужим флагом». В трактовке концепций с другим названием, но тем же смыслом описывается, что формой такой войны четвертого поколения, возникшей на основе идеологии, является терроризм. Сам по себе терроризм, как отмечают американские специалисты, не является войной четвертого поколения, однако некоторые его элементы и проявления сегодня несут черты будущих войн. В современной войне зачастую не надо тратить сотни миллионов долларов на дорогостоящие самолеты, т.к. заминированный автомобиль или контейнер может нанести сравнимый или даже больший ущерб, а участие страны агрессора, при этом, будет юридически сложно доказать.

«…Поле боя для войны четвертого поколения – все общество противника целиком…. …Целью войны станет «сокрушение противника внутренне», а не физическое уничтожение его. Военные усилия будут направлены на такие цели, как подрыв морального духа населения противника и разрушение его культурной среды обитания. При этом чрезвычайно важным станет правильное определение «стратегических центров тяжести» противника….». Новые формы ведения войны во многом сейчас объясняют «странный» характер всех последних военных действий в Ливии, Сирии и на Донбасе.

«…В условиях войны четвертого поколения психологические операции приобретут доминирующее значение на оперативном и стратегическом уровнях. Главной целью этих операций будет гражданское население, поддерживающее свое правительство в войне…»

Допинговый скандал имеет все признаки информационно-психологической операции в рамках нетрадиционных военных действий.

Вернемся к последним событиям, происходящим вокруг России на спортивной арене и не только на ней.

Итак, что мы знаем? Началось все в начале декабря 2014 года со скандального фильма-расследования в эфире немецкого телеканала ARD под названием «Топ-секреты допинга: как Россия производит своих победителей». Главными «героями» фильма стали бывший главный специалист РУСАДА Виталий Степанов и его жена Юлия Степанова (Русанова), дисквалифицированная в 2013 году за применение допинга.

На основании обвинений, выдвинутых автором фильма, по совету нескольких национальных организаций в начале 2015 года была создана независимая комиссия WADA для расследования применения допинга в России.

…Основной посыл доклада специальной WADA комиссии однозначен: IAAF с треском проиграла в борьбе против допинга и коррупции в собственных рядах. И вывод может быть только один: в IAAF, как и в ФИФА после Йозефа Блаттера, необходимо провести радикальные реформы. Во главе с новыми людьми с незапятнанной репутацией…

Эти лозунги, а также механизмы контроля силовых структур для показательных арестов были использованы для всех «цветных» переворотов в современном мире, а также для замены региональных властей и в борьбе за коммерческие активы (пример – Завальный). Пассивная позиция России в борьбе за представительство и ключевые позиции в международных спортивных организациях, включая Международный Олимпийский Комитет (МОК), ФИФА и WADA привели к тому, что стал возможен силовой, фактически рейдерский, захват влиятельных структур. Наши противники понятие «незапятнанная репутация» трактуют своеобразно, мол, о «пятнах» на репутации кандидатов должны знать только они. Ну, и спортивный чиновник должен знать, что они об этом знают – так крепче «дружба» получается…

Август 2015 – президент IAAF Себастьян Коу побеждает на выборах организации при помощи Диака и его тут же обвиняют в коррупции, мол, как вице-президент IAAF он мог знать о нечистоплотных делах, ему уже грозит уголовное преследование. Весь тон публикаций показывал, что ему оставляют шанс «договориться», вступив в «команду». Перед реальной угрозой полной «потери лица» у себя на родине Коу, видимо, предпочёл принять «предложение»…

В ранее опубликованных материалах была исследована тема, как Дик Паунд, активно участвовавший внутри МОК в формировании механизмов, имеющих все признаки коррупционных, сам же возглавил комиссию по борьбе с коррупцией, созданную после скандала с выбором Солт Лейк Сити (США) в качестве столицы зимних игр 2002 года.

Рейтинг, рейтинг и еще раз рейтинг!

В информационно-психологических операциях стараются задействовать наиболее влиятельных спортсменов в мире, а также спортивных чиновников, как международных, так и российских, кандидатуры которых подбирают исходя сценария, а также из рейтингов влиятельности в целевых аудиториях.

2 августа, 2016 – 11:24

Илья Бронский. Борьба за чистоту грязными методами. Дик Паунд. Часть.1

25 февраля, 2017 – 12:23

Илья Бронский: Тролль с винтовкой. Троллинг в обмен на инвестиции

22 марта, 2017 – 17:51

Тролль с винтовкой. Серия 2. Мартен Фуркад, Габриэла Коукалова, IBU и китайцы на фронте информационно-психологической войны с Россией

21 мая, 2017 – 00:46

Илья Бронский: «Кац опять предлагает сдаться»

14 июня, 2017 – 12:51

Илья Бронский. Российские спортсмены отошли на заранее подготовленные позиции. Сколько ещё будем отступать? Российские спортсмены будут принимать L-карнитин вместо мельдония

Vы стали свидетелями издевательского, по сути, скандала с обличением в коррупции некоторых членов МОК после Олимпиады 2002, когда их выгнали с позором из Международного Олимпийского Комитета за принятие дорогих подарков, а также оплаты услуг по обучению детей и медицинских услуг в американских госпиталях. При этом, без рассмотрения остались публикации в СМИ о конфликте интересов других выскопоставленных членов МОК, например, таких как член Комиссии по радио и телевидению Алекс Гилади, который одновременно является и вице-президентом NBC Sports, телекомпании, на протяжении нескольких олимпийских циклов являвшаяся эксклюзивным вещателем на территорию США, а также платившая наиболее крупную сумму за ТВ-права.

6 июня 2011 г

Дин Мухтаропулос / Getty Images

Международный олимпийский комитет заслушает участников и будет принимать заявки на эксклюзивные права трансляции Олимпийских игр на территории Соединенных Штатах в понедельник и вторник.

Права вещания на США являются крупнейшим источником дохода для МОК, а торги в Лозанне, Швейцария, где ABC / ESPN и Fox, бросают вызов монополии NBC, как бессменному телевещателю 10-ти последних летних и зимних игр.

МОК надеется получить в рамках сделки более 4 млрд. долларов за показ четырех Олимпиад, начиная с зимних Игр в Сочи (Россия) в 2014 году. Это будет самая большая сделка в области телевизионных прав…

… Fox и ABC / ESPN снова участвуют в торгах, и обе обещают больше прямых трансляций олимпийских соревнований. Моя коллега Линда Холмс дает сегодня интересный взгляд на то, кто из участников торгов может обеспечить лучший охват в своем блоге Monkey See.

NBC имеет как минимум одно возможное преимущество в торгах, помимо своего богатого опыта по организации трансляций игр на США. Вице-президент NBC Sports Алекс Гилади (Alex Gilady) является сильным членом МОК, представляющим Израиль. Гилади заседал в Комиссии МОК по радио и телевидению ещё за десять лет до того, как в 1994 году он был назначен членом МОК. Он все еще находится в составе этой комиссии.

Согласно истории, опубликованной в Sports Illustrated в 1995 году, Гилади участвовал в делах олимпийского телевидения. Писатель Салли Дженкинс ссылается на роль Гилади, когда NBC заполучило пять раз подряд права олимпийских трансляций с 2000 по 2008 год. Права показа в США на Афины, Турин и игры в Пекине NBC получило когда не было других претендентов.

«Заключение олимпийских сделок – это командная работа с решающим вкладом от [Председателя General Electric Джека] Уэлча, а также от [президента NBC Боба] Райта и пары руководителей NBC, Рэнди Фалько и Алекса Гилади, израильтянина, который также является членом МОК, – писала Дженкинс.

Но МОК настаивает на том, что Гилади не участвует в торгах за права на вещание в США, которые пройдут в Лозанне на этой неделе.

«Он не имел никакого отношения к переговорам, формальным или неофициальным », – пишет представитель МОК Марк Адамс в электронном письме в NPR

В понедельник, за закрытыми дверями, группа переговорщиков МОК выслушала Fox. NBC и ABC / ESPN делают свои концепции во вторник. Затем все три сети передадут свои запечатанные заявки.

Заявки подаются на участие в выборе партнера на право эксклюзивного показа двух предстоящих Олимпийских игр, зимних в Сочи в 2014 году и летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. МОК также намерен включить в пакет игры 2018 и 2020 годов, у которых пока нет городов-хозяев.

Затем МОК решит, какая сеть получает эксклюзивные права на американское вещание. Участники переговоров также могут принять решение о том, что предложения не устраивают, и объявить о продолжении торгов…

Чтобы понять игру и логику поведения ключевых акционеров NBC, которые определяют политику по таким ключевым мировым событиям как Олимпийские игры стоит вернуться к уже упомянутой публикации 2016 года. Да, это уже не только банальная коррупция, в понимании обывателя street corruption, это шантаж, который осуществлялся представителем структур внутри МОК. Зависимость получения МОКом денег за ТВ-права была увязана во времени «…утром деньги (решение о «правильном» месте проведения игр) – вечером стулья (контракт на оплату рекордной суммы за права). Для главы МОК (Маркиз Хуан Антонио Самаранч (1980—2001), Граф Жак Рогге (2001—2013) ) обеспечивают глобальную PR компанию в СМИ, входящих 6 крупнейших медиахолдингов мира, которые контролируют участники процесса…

2 августа, 2016 – 11:24

Илья Бронский. Борьба за чистоту грязными методами. Дик Паунд. Часть.1

Обратим внимание на события 1995 года, когда NBC обяъвила о заключении сразу двух рекордных сделок на сумму более $ 1,27 млрд. и $ 2,3 млрд. за право показа сразу нескольких Олимпиад, а также на слова главного переговорщика по ТВ правам от МОК Дика Паунда на пресс-конференции «…что NBC не будет иметь «никакой возможности оказания влияния на выбор городов для проведения Игр»…», что по мнению издания, является наивным. К фактам коррупции при выборе Солт Лейк Сити в качестве столицы зимней Олимпиады и комиссии по их расследованию, которую возглавил сам же Паунд мы еще вернемся.

Nbc делает ставку в $ 2,3 млрд на покупку Олимпийских телевизионных прав

13 декабря 1995

«…NBC объявила во вторник о заключении исторической сделки за $ 2,3 млрд., за получения права эфирного вещания и показа в сетях кабельного телевидения летних Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, а также зимних Олимпийских игр 2006 года, несмотря на то, принимающие города для этих игр еще только предстоит выбрать.

Впервые в истории олимпийские ТВ-права были приобретены у Международного олимпийского комитета до момента определения принимающих Олимпиаду городов.

Сделка по продаже телевизионных прав стала самой дорогой в спортивной истории, превысив $ 1,27 млрд., за которые NBC договорилась с МОК в августе текущего года, чтобы выкупить те же права на летние Олимпийские игры 2000 года в Сиднее (Австралия) и зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году…

…Монреальский адвокат Дик Паунд, который является официальным переговорщиком Международного Олимпийского комитета (МОК) по ТВ-правам, заявил на пресс-конференции, которая прошла во вторник в Нью-Йорке, что NBC не будет иметь «никакой возможности оказания влияния на выбор городов для проведения Игр». Несмотря на то, что утверждение кажется наивным, 107 членов МОК должны быть осмотрительны при реализации такого своего наиболее важного права, как голосование при выборе будущих столиц Олимпиад.

«NBC взяло на себя эти финансовые обязательства, даже не будучи уверенными в том, что хотя бы одни из Олимпийских игр могут пройти в Соединенных Штатах», сказал Паунд, также являющийся и членом МОК.

"Я думаю, что NBC должен и будет иметь определенное влияние (на выбор городов кандидатов), но это обстоятельство не будет решающим", сказал Джон Кримски, заместитель руководителя национального олимпийского комитета США…»

Т.е. в августе 1995 года NBC заключает с МОК соглашение о правах, включающих зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 году, а за месяц до подписания соглашения во время сессии МОК в Будапеште в 1995 году (104 сессия МОК – 15-18 июля 1995 – прим. автора) был выбран именно этот американский город. На проведение этих Игр также претендовали Остерсунд (Швеция), Квебек (Канада) и Сьон (Швейцария). Но Солт-Лейк-Сити победил уже в первом туре голосования, поскольку набрал подавляющее большинство голосов. Вот Вам и отсутствие давления, когда условием получения оплаты, размером более $ 3,5 млрд., ставится выбор американского города.

В 2006 году, член МОК Виталий Смирнов также высказался о тотальном давлении маркетинговых и телевизионных партнеров МОК на спортивную политику, а также на время начала соревнований, не называя публично Паунда, как главного проводника интересов ключевых акционеров этих компаний внутри Международного Олимпийского Комитета.

19:51, 13 февраля 2006

Американские спонсоры МОК навязали всему миру свое расписание

Компания NBC – один из главных спонсоров МОК

Телевизионные компании, выкупившие права на трансляцию Олимпийских игр, и спонсоры Международного олимпийского комитета (МОК) оказывают очень серьезное влияние на составление программы и расписание Олимпийских игр. Об этом агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил член МОК от России, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.

«Позднее начало многих соревнований, которое, знаю, вызывает некоторое неудовольствие в России, является следствием пожеланий американских телекомпаний, которые выкупили права на трансляцию Олимпийских игр, а также спонсоров МОК, большинство из которых также являются американскими», – объяснил Виталий Смирнов.

«Ничего не поделаешь – МОК вынужден учитывать мнение своих партнеров, которые платят большие деньги. Телекомпания NBC, например, за право показать две Олимпиады – зимнюю и летнюю, заплатила 1 млрд. 281 млн. долларов. И настояла на соблюдении интересов и удобства в первую очередь американских спонсоров, рекламодателей и зрителей. Кстати, изменения в программе как летних, так и зимних Олимпийских игр, начиная с начала 90-х годов прошлого века, также во многом были введены по настоятельным просьбам и рекомендациям спонсоров и телевидения», – добавил Смирнов…»

Чтобы представить уровень зависимости МОК от владельцев телевизионных прав из США нужно посмотреть еще раз на диаграмму, опубликованную в июле 2001 года в издании The Olympic Marketing Newsletter «MarketingMatters», OlympicMarketing1980 – 2001. Если учесть, что согласно документов Агентства национальной безопасности к зоне жесткого англосаксонсокого влияния относятся страны, находящиеся под безусловной защитой США – «…(S // REL USA. AUS. CAN, GBR. NZL), т.е. США, Австралия, Канада, Великобритания, Новая Зеландия, то суммарное финансирование от блока, объединенного общими политическими и военными целями еще выше.

Фактически мы наблюдаем выстроенную маркетинговую политику, направленную на создание группы глобальных спонсоров и владельцев телевизионных прав, объединенных общими ключевыми акционерами и доведение их доли в структуре продаж до закритических отметок, что означает попадание в полную зависимость от их предпочтений. Возможно «голодное детство» тяжелый период безденежья и финансовых убытков притупил чувство опасности у МОК, а объем поступающих средств от спонсоров и телевидения и радужные перспективы не дали возможности оценить риски попадания в зависимость от, фактически, одного игрока инвестиционного фонда Vanguard.

С учетом того, что Vanguard известен своими навыками агрессивного поглощения конкурентов на рынке, можно предположить, что являясь почти монопольным донором МОК, группа финансовых рейдеров старалась максимально наполнить ключевые позиции олимпийцев людьми связанными серьезными обязательствами с инвесторами (Vanguard). Длительность пребывания в составе партнеров МОК, стремительное увеличение стоимости телевизионных прав и глобального спонсорства, при не откровенно слабой конкуренции в это время на рынке, а также дальнейшее наращивание платежей говорит о стратегическом интересе инвесторов Vanguard к установлению контроля над Международным Олимпийским Комитетом и четко реализованной тактике. Давнее присутствие сильных групп влияния Vanguard в вооруженных силах США и, в частности, в Силах специальных операций США (ССО ВС США), а также в администрации Президента США в совокупности с возможностями воздействия на МОК уже были неоднократно использованы для оказания влияния на Россию. В этой связи администрация США намерена продолжать жесткое давление на Россию с целью заставить ее отказаться от активного противодействия линии Вашингтона на развал существующей системы международной безопасности и введение нового «однополярного» порядка мироустройства.

В этом же материале заострялось внимание и на феноменальных успехах, которых смог добиться Дик Паунда, а также команде, которая вокруг него формировалась. Та самая, что сейчас «раскочегаривает» мировой пожар войны с российским допингом и организует «крестовый поход» против России.

2 августа, 2016 – 11:24

Илья Бронский. Борьба за чистоту грязными методами. Дик Паунд. Часть.1

Итак, с 1978 года 36-летний Паунд стал отвечать в Международном Олимпийском Комитете за ведение переговоров теле- и спонсорских контрактов. Как раз на старте его карьеры приходится первый крупный коммерчский успех Олимпийских игр в Лос-Анджелесе(1984) и появление глобальных партнеров в виде транснационых компаний с глобальными интересами по всему миру. Как МОКовский куратор всех олимпийских телевизионных переговоров, маркетинга и спонсорства Паунд начинает устанавливать личные контакты с председателем Организационного комитета Олимпиады-84 Питером Уэберротом (Peter Victor Ueberroth) и топ-менеджерами компаний спонсоров и обеспечение присутствия на всех важных мероприятиях как руководства компаний, так и, разумеется, семей владельцев.

http://fd.ru/articles/67333-ekonomika-olimpiyskih-igr

Экономика олимпийских игр

Автор: Ким Анна

«… После финансового провала Монреаля желающих стать хозяевами олимпиады в 1984 году попросту не было. Смельчаки нашлись лишь в одном из крупнейших городов мира – Лос-Анджелесе. Есть такой бизнес. Организационный комитет Олимпиады-84 возглавил Питер Уэберрот – в то время успешный бизнесмен, работавший в сфере туризма. Его можно назвать автором концепции финансирования олимпийского движения, применяющейся в несколько модифицированном виде по сей день. Но правильнее будет обозначить его заслуги иначе: Питер Уэберрот по сути создал новый вид бизнеса – индустрию спортивного маркетинга. Конечно, деньги у частных компаний "олимпийцы" брали и раньше: даже олимпиада в Монреале сумела собрать более 600 спонсоров. Однако Питер Уэберрот сумел убедить глав крупных корпораций в том, что спонсорскую поддержку олимпиады нужно рассматривать не как пожертвования, выделяемые "от щедрот" по остаточному принципу, а как серьезные вложения, способные приносить ощутимую отдачу. Питер Уэберрот лично встречался с руководителями компаний, устраивая самым строптивым многомесячные "осады". Первым в его таланте переговорщика убедился глава Coca-Cola. В 1980 году компания внесла в бюджет олимпиады $12 млн – неслыханную по тем временам сумму. Затем ее примеру последовало еще несколько десятков компаний, и их суммарный вклад наличными и продукцией достиг $132 млн. Спонсоров поделили на три категории: официальные спонсоры (34 компании, большинство – многонациональные), поставщики олимпийских игр (64 компании) и держатели лицензий (65 компаний). В зависимости от категории корпорации впервые получили эксклюзивные спонсорские права: например, право именоваться "официальным напитком олимпиады" досталось кока-коле. Логотипы спонсоров наряду с олимпийской символикой появились на формах спортсменов и сувенирах. Отдельной статьей доходов стала продажа прав на телевизионную трансляцию соревнований: телекомпания ABC заплатила $225 млн за показ игр в Соединенных Штатах (четырьмя годами раньше ее конкурент NBC выложил за то же самое всего $87 млн). Всего же права на трансляцию получили 154 страны. Несмотря на все эти успехи, организаторы не упустили из виду и расходы, введя режим строжайшей экономии. Было решено не тратить больших сумм на строительство новых объектов и по возможности обойтись тем, что уже есть. В результате на строительство ушло всего-навсего $26 млн – сущий пустяк по сравнению с аналогичными расходами в Монреале. Игры в Лос-Анджелесе принесли организаторам прибыль, превысившую $200 млн. Неудивительно, что деловые приемы Питера Уэберрота с тем или иным успехом взяли на вооружение организаторы всех последующих олимпиад…»

«…Так, поступления от программы глобального спонсорства (The Olympic Partners – TOP) за 20 лет ее существования выросли в шесть с лишним раз. Настоящим Клондайком для олимпийского движения стали партнерские соглашения с телекомпаниями. Каждый раз они платят все больше за право транслировать соревнования (исключением стала лишь зимняя Олимпиада в Альбервилле 1992 года, собравшая меньше «теледенег», чем Олимпиада в Калгари в 1988 году). Компания NBC, выкупившая права на трансляцию игр в США с 2000 до 2008 года, заплатила за это удовольствие $3,5 млрд. Трансляция зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити стоила NBC $545 млн и принесла ей прибыль в размере $75 млн. Еще бы, по некоторым оценкам стоимость показа 30-секундного рекламного ролика во время трансляции церемонии открытия игр доходила до $600 тыс. Предстоящие игры в Афинах обойдутся NBC в $793 млн. Что касается раздела самой жирной части олимпийского пирога, то до недавнего времени львиная доля доходов от трансляций (60%) доставалась организаторам олимпиад, остальное шло на поддержку олимпийского движения. Начиная с 2004 года организаторам придется довольствоваться 49%. Финансовая зависимость МОКа от телевидения стала поводом для критики еще десять лет назад. В 1994 году в Лиллехаммере доходы от продажи прав телекомпаниям составляли 68% суммарного бюджета комитета. Сейчас эта доля несколько меньше, но вложенные телекомпанией сотни миллионов долларов – это всегда искушение сделать из олимпиады нечто более "аппетитное" для зрителя, чем просто масштабное спортивное событие. Чего стоили одни лишь судейские и допинговые скандалы последней зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Их старательное освещение (и даже раздувание) безусловно способствовало повышению рейтингов того же NBC до невиданных высот…»



Дик Паунд и ненависть к России. Коктейль из личных амбиций и денег.

Когда готовил этот материал в 2016 году никак не мог уловить странность в маркетинговой тактике американских споносоров, почему, имея возможность получить те же самые рекламные и телевизионные права за очень существенно меньшие деньги не делали этого? Внутренние ощущения, что именно так ему помогали восходить по карьерной лестнице, а также наращивать влияние в МОК и, благодаря этому, формировать вокруг себя группу влияния направленную в будущее, отбросил, посчитав это уж слишком похожей на «теорию заговора». Но история генерал ГРУ Дмитрия Полякова заставила вновь вернуться к этому предположению.

По кличке Бурбон. Как генерал ГРУ стал "спящим" агентом ЦРУ

22 октября 2017

…Создатели сериала "Спящие" перед каждой серией предупреждали читателя, что все события сюжета — вымышленные. Между тем "спящие" агенты ЦРУ — отнюдь не вымысел. Лайф вспоминает историю самого долгоиграющего агента из СССР, работавшего 25 лет на ЦРУ…

…Директор ЦРУ Джеймс Вулси назвал этого человека "драгоценным камнем в короне" и самым полезным агентом из всех, кто был завербован в годы холодной войны. Речь о генерале ГРУ Дмитрии Полякове, который более 25 лет работал на ЦРУ США, снабжая Вашингтон ценнейшей информацией о политических, экономических и военных планах Кремля. Он был тем самым "спящим агентом", которого в своё время защищал от контрразведки сам шеф КГБ Юрий Андропов…

…Личный агент Никсона

Но даже самые тщательные наставления Полякова не смогли его уберечь от самодеятельности американцев. Желая помочь Бурбону, они опубликовали в американских газетах статью о начале судебного процесса над супругами Егоровыми, в которой была упомянута и фамилия Полякова, — дескать, и его выдал какой-то предатель. После этой статьи Поляков был снят с американской линии и переведён в управление ГРУ, которое занималось разведкой в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Не желая навлекать на себя ещё больших подозрений, он объявил кураторам из ЦРУ, что переходит в "спящий" режим.

Вскоре Поляков прошёл все проверки и даже пошёл на повышение — его в должности резидента ГРУ направили в Посольство СССР в Бирме. Отработав в этой стране 4 года, он переходит в отдел, связанный с нелегальной разведкой в Китае. За всё это время он лишь однажды нарушил "спящий" режим, когда передал в ЦРУ доклад о противоречиях в отношениях СССР и КНР, — как раз накануне визита президента Никсона в Пекин, который стал блестящей дипломатической удачей американцев и поворотным пунктом в холодной войне.

После этого отношение ЦРУ к Бурбону изменилось самым коренным образом: из источника секретных сведений Поляков превратился в фигуру влияния и особо ценного агента. И американцы стали помогать делать ему карьеру. Так, когда Поляков служил в должности резидента ГРУ в Индии, американские кураторы стали подводить ему для вербовки американцев. Например, одним из первых так был завербован сержант Роберт Марциновский из аппарата американского атташе. Следом в интересах дела ЦРУ "пожертвовало" ещё несколькими военными — позже все они были осуждены к смертной казни за шпионаж в пользу СССР.

Благодаря помощи американцев Поляков вскоре приобрёл славу чуть ли не самого удачливого разведчика во всей системе ГРУ. Его карьера росла как на дрожжах — вскоре он получил звание генерал-майора, новую должность — в Военно-дипломатической академии, оставшись при этом в элитном кадровом резерве ГРУ…

Но всё же… миллиарды долларов в одного, пусть и перспективного топ-менеджера?! Всё зависит от цели. МОК является до сих пор очень лакомым куском, который позволит не только получить коммерчески выгоды, но и реализовать множество стратегических и политических задач. Косвенное подтверждение находим, если связать несколько событий воедино. Инвесторы, что двигали вверх Дика Паунда, имели далеко идущие планы и связаны были, в т.ч. необходимостью обеспечения «гарантированно успешного» проведения Олимпиады на территории США (Солт Лейк Сити, 2002) для чего накануне её проведения на пост президента МОК, по случаю ухода на пенсию Хуана Антонио Самаранча, был выдвинут «гениальный маркетолог». Но, как это всегда бывает, в последний момент пришла Россия и разрушила этот «гениальный» план.

2 августа, 2016 – 11:24

Илья Бронский. Борьба за чистоту грязными методами. Дик Паунд. Часть.1

…Для закрепления и развития успеха администрации США было просто необходимо событие с максимальным охватом в СМИ и воздействием на целевые аудитории, чтобы оно позволило продемонстрировать свой новый статус – победителя в холодной войне и показать свои успехи. Америке необходимо было продолжать жесткое давление на все страны и, в первую очередь, Россию с целью заставить ее отказаться от активного противодействия линии Вашингтона на развал существующей системы международной безопасности и установление нового мирового «однополярного» порядка. Денег, оказавшихся в США в результате разграбления советских запасов и активов стран Варшавского блока, было в достатке. Оставалось только заполучить крупное событие с максимальным охватом зрителей. Под такие характеристики подходит только трансляции Олимпийских игр.

Поэтому в представленную версию об участии в коррупции даже высокопоставленных менеджеров Оргкомитета, которые выплачивали их представителям МОК, верится с трудом. Уровень и сложность задачи не по их зарплате. Похоже, что подходы к решению задачи сформировали на встрече с Госдепартаментом заинтерсованные акционеры крупнейших корпораций.

Участие США в Олимпиаде на своей территории, при таких исходных данных, подразумевает использование полного спектра влияния и силы для достижения необходимого результата. С учетом того, что подобные события подходят под информационно-психологические операции вооруженных сил США, то, скорее всего высшее военное командование, отвечающее за планирование данной операции было замкнуто напрямую на Президента США. Для достижения поставленной цели были задействованы все отлаженные каналы в МОК, Национальных олимпийских комитетах, Междунраодных федерациях и СМИ. После получения права на проведение Олимпиады-2002 необходимо было еще ответить на вопрос, как решить сверхзадачу по обеспечению командной победы, как символа превосходства США над остальным миром. Такие задачи не могут быть решены способами, не гарантирующими результат. Поэтому реурсы, выделенные на «решения вопроса» в пользу Солк Лейк Сити должны были быть серьезными, а уровень планирования и координации самым высочайшим, следовательно, это Объединеннный Комитет Начальников Штабов Вооруженных сил США. Само участие США в Олимпиаде больше подходит под формат информационно-психологических операций, проводимых в рамках нетрадиционных военных действий.

Поэтому предположить, что Дик Паунд всерьез будет искать в МОК коррупционеров и заказчиков будет наивным, а поиск стрелочников без указания заказчика был бессмысленен. Уровень и близость контактов, размеры денежных средств, которые на протяжении 20 лет перед Солк Лейк Сити перетекали из США от различных компаний в казну МОК и не только…, говорят о том, что неофициальное влияние владельцев транснациональных компаний было очень велико. Те из членов МОК, кто по незнанию, купился на посулы, в виде «стеклянных бус и огненной воды», были принесены на алтарь борьбы с коррупцией, а настоящие не очень хорошо видимые рычаги влияния продолжают действовать и поныне. Именно здесь и пригодились налаженные связи Дика Паунда внутри МОКа и его безусловный авторитет маркетингового гения организации. Угрозы потери золотого дождя для МОК действовал несравнимо более жестко, чем мелкие подачки членам МОК не погруженным в тайные механизмы финансов и личных связей организации.

Вот, что происходило менее чем за год до Олимпиады в Солк Лейк Сити. Действо разворачивалось в Москве по случаю ухода, казалось бы вечного Самаранча и выбора нового главы МОК летом 2001 года. Перед началом заседания Дик Паунд имел не просто преимущество, он имеет практически все козыри на руках для обеспечения победы себе и своим «партнерам» из Vanguard.

Олимпийским движением будет руководить хирург

или в крайнем случае юрист 16.07.2001

Автор о Дике Паунде, как кандиданте на пост Президента МОК накануне голосования:

«…Для человека, не слишком хорошо разбирающегося в специфике МОК, может показаться очевидным, что более достоин победы Дик Паунд. По существу, именно канадец в последние годы руководил всеми основными направлениями деятельности комитета. Причем руководил очень эффектно.

Дика Паунда иногда называют Мистер Маркетинг, намекая на то, что благодаря его усилиям олимпийское движение превратилось в коммерчески выгодное предприятие. Канадский юрист, ответственный за маркетинговую политику МОК, действительно добился резкого повышения доходов комитета за счет роста цен на телевизионные трансляции, новых спонсорских вливаний. Уже одно это делает его едва ли не самой заметной для публики фигурой движения…

…Дика Паунда упрекают в том, что он не умеет разговаривать на свойственном большинству членов МОК языке дипломатов, что он часто неосторожен, резок в высказываниях, даже позволяет себе употреблять сленговые выражения. На упреки он отвечает с улыбкой: "А вы попробуйте не быть дипломатом и выбивать из телевизонщиков миллиарды долларов"…"

Вот так вот, четко и без обиняков - выбивать из телевизонщиков миллиарды долларов….

При наличии таких результатов, а значит и поддержки глобальных спонсоров МОК, а также ведущих телекомпаний, принесших фантастические деньги в бюджет, с которыми отношения выстраивались более 20 лет, выигрыш в борьбе за кресло Президента МОК, должен был быть обеспечен. Все было бы так, если бы не вмешались бы русские, которые сломали весь этот заранее пролоббированный расклад, в результате чего Президентом стал Жак Рогге. Сказать, что Паунд был расстроен, значит не сказать ничего. На него была сделана огромная ставка, т.к. цель у партнеров была та же, что и на обычном рынке – приватизация и консолидация под своим началом всех самых привлекательных активов, к коим, безусловно, относятся летние и зимние Олимпиады. Показательна реакция Паунда, которая стала достоянием прессы, косвенно свидетельствующая, что главной целью команды было именно кресло Президента – Паунд попытался шантажировать МОК разрушением его финансовой устойчивости. Ситуация для Жака Рогге была явно не из простых, иначе он не стал бы уговоривать Паунда остаться даже не смотря на гарантированные в будущем неоднократные столкновения и публично продемонстрированную в его адрес фронду.

http://www.games2002.ru/articles/article_olympics_157.shtml

Сменился второй человек в МОК (21 Декабpя 2001)

«…Канадец Дик Паунд, руководитель департамента маркетинга, который превратил Олимпийские игры из практически банкрота в мультимиллиардера, не устроил нынешнего президента МОК Жака Рогге.

Поэтому вчера было принято его заявление об отставке со своего поста…»

«…В июле Паунд направил письмо спонсорам Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, в котором призывал пересмотреть их обязательства перед МОК в связи с избранием Рогге на пост президента, чем вызвал гнев самого Рогге и многих членов МОК. В ответ на это в сентябре Рогге объявил, что приостановил финансовую деятельность юридической фирмы, которая работала под руководством Паунда и за время своей работы получила с МОК более 3 миллионов долларов, хотя никаких оснований для этого не было…»

После провала с продвижением Дика Паунда на пост Президента МОК ключевые акционеры не оставили цели приватизации этой важной мировой спортивной организации. К следующему выборному циклу был заготовлен ещё один проверенный кандидат – Ричард Каррион (Richard L. Carrión)

2 августа, 2016 – 11:24

Илья Бронский. Борьба за чистоту грязными методами. Дик Паунд. Часть.1

…В таком случае, очень интересны составы ключевых подразделений МОК, которые отвечают за привлечение миллиардов долларов США, таких как комиссия по маркетингу, а также комиссия по телевизионным правам и правам на новые медиа (TVandnewmediarights). Но даже с помощью интернета информацию отыскать оказалось найти очень непросто. Смотрим состав комиссии МОК, которую дает в своей презентации MichaelPayne(IOCMarketingDirector) от октября 2003 года.

«…IOC Presentation to Asia – Pacific Broadcasting Union 33rd Sports Group Conference Istanbul, 4 October 2003 Photo : ©Allsport Michael Payne, IOC Marketing Director…

…IOC Rights Negotiation Policy IOC TV and Internet Rights Commission:

Chairman

Jacques Rogge, IOC President

Members:

Dr Thomas Bach, Chairman – IOC Juridical Commission

Richard L. Carrión, Chairman – IOC Finance Commission

Ottavio Cinquanta, President – International Skating Union

Gerhard Heiberg, Chairman – IOC Marketing Commission

Un Yong Kim, Chairman – IOC Radio and Television Commission Director

Director

Michael Payne, IOC Marketing Director…»

Обратим внимание на интересную биографию Ричарда Карриона (Richard L. Carrión), его места работы, а также сопоставление с теми вопросами, которые он курирует в МОК.

https://imga.ch/en/governor/22

Richard L. Carrion

…Career

Главный исполнительный директор (1989) и Председатель (1993) в компании Popular Inc. и Banco Popular de Puerto Rico; член Совета директоров Verizon; Директор Федерального резервного банка Нью-Йорка (the Federal Reserve Bank of New York); Председатель правления Banco Popular Foundation

Здесь интересны детали принадлежности компаний, где он трудился и обращает на себя внимание такая позиция, как Директор Федерального резервного банка Нью-Йорка.

«…из девяти директоров Федерального резервного банка Нью-Йорка четверо физически располагались на Бродвее 120 и двое были тогда связаны с «Америкэн Интернэшнл Корпорейшн». Каждый банк Федрезерва США имеет свой Совет управляющих, состоящий из девяти директоров и разбитый на классы А, В, и С, по три человека в каждом: 3 управляющих класса A выбираются банками-членами ФРС США из числа собственных представителей (один от крупных банков, один от средних, один от малых).

Класс А совета директоров Федерального резервного банка Нью-Йорка..,»

https://www.newyorkfed.org/newsevents/news/aboutthefed/2013/oa130315

Ричард Л. Каррион избран в качестве директора класса А в ФРС совета Нью-Йорк директоров

15 марта 2013

«…НЬЮ-ЙОРК Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявила, что Ричард Л. Каррион был избран директором класса А сроком на три года, представляющих группу банков № 1, которая состоит из банков с капиталом и профицитом более $ 1 млрд…

…г - н Каррион ранее, начиная с 1999 года, работал в качестве директора класса А Федерального резервного банка Нью – Йорка согласно Закона о Федеральной резервной системе 1913 года о советах Резервного банков директоров, которая требует от каждого из резервных банков работать под контролем совета директоров. Каждый резервный банк имеет девять директоров, которые представляют интересы своего региона и чей опыт обеспечивает резервные банки более широким кругом знаний, что помогает им выполнять свою политику и оперативные функции. Девять директоров каждого из Резервного Банка равномерно распределены в соответствии с классификацией: директора класса А представляют банки - члены в округе; Директора класса B и директора класса С представляют интересы общественности. Руководители резервных банков выступают в качестве важного связующего звена между Федеральной резервной системой и частным сектором, гарантируя , что решения ФРС по денежно - кредитной политике информируются реальными экономическими условиями…»

Блумберг уточняет:

«…1997-настоящее время

Независимый директор, Председатель Комитета по финансам, член корпоративного управления и политики Комитета и член Комитета людских ресурсов

Verizon Communications Inc.

1997-настоящее время

Директор, член Комитета по кадрам и член Комитета общественной политики

Verizon New England Inc...»

Данные на 28 июля 2016

POPULAR INC Capitalization (M$) 3 476 ($3,476 млрд.)

Shareholders Name Equities % The Vanguard Group, Inc. 8,221,049 7.93% Diamond Hill Capital Management, Inc. 7,217,186 6.96% T. Rowe Price Associates, Inc. 7,079,610 6.83% Hotchkis & Wiley Capital Management LLC 6,984,654 6.74% Fidelity Management & Research Co. 4,644,287 4.48% BlackRock Fund Advisors 3,718,940 3.59% Chartwell Investment Partners LLC 3,199,110 3.09% Dimensional Fund Advisors LP 2,889,551 2.79% Investec Asset Management Ltd. 2,547,850 2.46% Frontier Capital Management Co. LLC 2,530,500 2.44%

Также весьма примечательно и то кем в POPULAR INC служит Richard L. Carrion, Член МОК, член комиссий МОК по маркетингу и по телевизионным правам и правам на новые медиа (TVandnewmediarights)

Managers Name Age Since Title Richard L. Carrión 63 1990 Chairman & Chief Executive Officer

http://www.4-traders.com/VERIZON-COMMUNICATIONS-IN-4830/company/

VERIZON COMMUNICATIONS INC. (VZ)

Данныена28 июля2016

VERIZON COMMUNICATIONS.. Capitalization (M$) 223 625 ($223,625 млрд.) Shareholders Name Equities % The Vanguard Group, Inc. 250,104,859 6.14% Capital Research & Management Co. (Global Investors) 167,895,205 4.12% BlackRock Fund Advisors 165,829,015 4.07% SSgA Funds Management, Inc. 159,643,137 3.92% Capital Research & Management Co. (World Investors) 79,421,728 1.95% Wellington Management Co. LLP 71,688,221 1.76% Northern Trust Investments, Inc. 49,726,324 1.22% Capital Research & Management Co. (International Investors) 46,483,644 1.14% Norges Bank Investment Management 37,907,222 0.93% Fidelity Management & Research Co. 35,368,375 0.87%

Где Richard L. Carrion, Член МОК, член комиссий МОК по маркетингу и по телевизионным правам и правам на новые медиа (TV and newmedia rights), служит в качестве независимого директора с 1997 года

Managers Name Age Since Title Richard L. Carrión 63 1997 Independent Director

Также стоит взглянуть на еще одно место работы Ричарад Карриона (Richard L. Carrion) в качестве Директора Федерального резервного банка Нью-Йорка(the Federal Reserve Bank of NewYork)

«…Федеральный резервный банк Нью-Йорка — важнейший из 12 резервных банков, входящих в Федеральную резервную систему США. Президентом и CEO банка с 27 января 2009 года является Уильям Дадли (William C. Dudley)[1]. Расположен на 33 Либерти-стрит, Нью-Йорк. Банк несёт ответственность за второй регион Федеральной резервной системы, включающей штат Нью-Йорк, 12 северных округов штата Нью-Джерси, округ Фэрфилд штатаКоннектикут, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. Являясь частью ФРС, банк проводит монетарную политику, контролирует и регулирует финансовые учреждения[2], поддерживает национальную платежную систему[3].

Президент банка имеет право постоянного голоса на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке, определяющего процентные ставки по федеральным фондам. Остальные 11 банков получают право голоса на основе ротации.

Крупнейший региональный Федеральный резервный банк

С момента образования Федеральной резервной банковской системы Федеральный резервный банк Нью-Йорка в финансовом округе Манхэттена был местом проведения денежно-кредитной политики США, хотя политические решения принимаются в Вашингтоне, округ Колумбия, советом директоров ФРС. ФРБ Нью-Йорка является крупнейшим по размеру активов среди двенадцати региональных ФРБ. Осуществляя свою деятельность в финансовой столице США, ФРБ Нью-Йорка отвечает за проведение операций на открытом рынке, покупку и продажу казначейских ценных бумаг США. Торговое бюро (англ. Trading Desk) является подразделением ФРБ Нью-Йорка, которое даёт указания FOMC на покупку и продажу гос.облигаций[4]. Ответственность за выпуск новых казначейских облигаций лежит на Бюро государственного долга США. В 2003 году Fedwire, банковская система проведения взаиморасчетов ФРС с другими банками, проводила операций на $1.8 триллион в день, из которых $1.1 триллион приходился на второй регион. Кроме того, через неё проходило $1.3 триллион в день в ценных бумагах, из которых $1.2 триллион приходился на второй регион. ФРБ Нью-Йорка также отвечает за проведение политики обменного курса путём покупки и продажи долларов по решению Министерства финансов Соединенных Штатов. ФРБ Нью-Йорка — единственный региональный банк ФРС, который имеет постоянный голос в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке ФРС США, а его президент традиционно выбирается заместителем председателя этого комитета. В настоящее время президентом ФРБ Нью-Йорка является Уильям Дадли…»

Странно, что комиссия по этике, да и прокуратура США, России, Швейцарии, Канады и др. стран, не обратила внимание на эти странные обстоятельства, прямо указывающие на конфликт интересов и вполне подходящие под определение коррупции. Член МОК и ее маркетинговой комиссии участвует в процессе отбора, переговорах и подписания соглашения с компаниями спонсорами МОК, в составе акционеров присутствуют те же ключевые акционеры, что и в предприятиях, где он, работает с 1990 года по настоящее время в качестве Председателя правления PopularInc. и члена Совета директоров Verizon. Конечно, о том кто рекомендовал столь высокопоставленного менеджера, от акционеров Vanguard сказать пока трудно, но даже этой информации хватит для требований ко всем членам МОК о раскрытии всей информации об их доходах и расходах, работе, детях, женах, собственности, наличии акций, опционов и т.п.

Vanguard не зря продолжил кропотливую работа с персональным составом МОК после первой неудачи на выборах Президента МОК. В 2013 году была предпринята еще одна попытка выдвинуть своего кандидата на этот пост, отправив в бой Ричарда Карриона (RichardL. Carrión), но как и в случае с Диком Паундом (выдвижение в 2001), она вновь потерпела неудачу.

«…10 сентября немец Томас Бах, как и ожидалось, был избран новым президентом МОК. 71-летний бельгиец Жак Рогге покинул свой пост после завершения работы 125-й сессии. На место Рогге претендовали шесть функционеров: Томас Бах (Германия), Сергей Бубка (Украина), Чинг-Куо Ву (Тайвань), Ричард Каррион (Пуэрто-Рико), Ын Сер Миан (Сингапур) и Денис Освальд (Швейцария).

Бах одержал победу во втором раунде голосования, набрав 49 голосов (на втором месте – пуэрториканец Ричард Каррион с 29 голосами). Для победы в первом круге Баху не хватило четырех голосов. Украинец Сергей Бубка набрал восемь голосов в первом раунде, и четыре (меньше всех) – во втором…»

После победы, теперь уже в статусе главы МОК Томас Бах продолжил чистки наследия Паунда в составе ключевых комитетов, отвечающих за привлечение средств от спонсоров и телевизионных прав, которое начал еще Жак Рогге, который назначил его ключевым переговорщиком комиссии по телевизионным и смежным правам, но ключевые переговоры с крупнейшими плательщиками телекомпаниями из США продолжал вести Каррион. Кроме руководителя комиссии по телевизионным правам и правам на новые медиа (TVandnewmediarights) норвежца Хейберга, комиссию в 2014 году покинул и Ричард Каррион (RichardL. Carrión) (2002 – 2014), оставшийся при этом в комиссии по маркетингу. Смотрим биографию Ричарда Карриона наhttps://imga.ch/en/governor/22. Обратим внимание на то, что в маркетинговую комиссию он пришел в 1997 под начало Дика Паунда, отработавшему там почти двадцать лет, почти одновременно с Крейгом Риди (Craig Reedie), который проработал членом комиссий по маркетингу (1995-2014) и этике (2007-2014), т.е. до момента ключевых решений Баха.

Сам Паунд продолжает свою работу в маркетинговыом комитете МОК с 2005 года по настоящее время, т.е. трудится на ниве взаимодействия ключевыми спонсорами с 1978 года, правда, с одним небольшим перерывом, продолжавшимся с 2001 по 2005 годы. Бах начал делать новые назначения…

Обратим внимание на фамилию одного из кандидатов в президенты МОК, который также проиграл, но у него и была задача «не выиграть» самому, но и не дать выиграть Томасу Баху. К этому мы вернемся еще ниже.

Изложенная 2016 году в процитированном выше материале гипотеза о создании доминирующего положения одной финансовой группы, которая входит в состав ключевых акционеров, как глобальных споносоров МОК, так и 6 крупнейших мировых медиахолдингов (в т.ч. и «COMCAST NBC Universal» (COMCAST CORPORATION)), нашла подтверждение на самом высоком уровне. Если в своем выступлении 19 октября 2017 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин только констатировал, что МОК очень зависим от споносоров и покупателей ТВ-прав, на которых давят «из определённых американских инстанций», то 9 ноября в Челябинске был предложен и определённый план действий и сделан ряд определённых заявлений для тех кто не, кто плохо слышит…

http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии».

19 октября 2017 года (20:10), Сочи

…Ф.Лукьянов: Владимир Владимирович, а вот Олимпиада в Южной Корее скоро, как Вы думаете, ничего ей не угрожает?

В.Путин: Надеюсь, что Олимпиада пройдёт.

Ф.Лукьянов: А мы-то там выступим? Или опять под Олимпийским флагом?

В.Путин: Что касается Олимпиады. Что мы видим, и на что я сам обращаю внимание? Мы видим, что тот же Олимпийский комитет находится под сильным давлением. У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету, там очень порядочные люди, деловые, но они зависят и от рекламодателей, от телевизионных каналов, от спонсоров и так далее.

А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определённых американских инстанций, и мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом. Два варианта – либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпийских игр. И то, и другое – унижение страны.

Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в Российской Федерации весной следующего года, они глубоко заблуждаются, эффект будет обратный ожидаемому, а Олимпийскому движению будет нанесён серьёзный ущерб.

Президент посетил Челябинский компрессорный завод

В ходе рабочей поездки в Челябинскую область Владимир Путин посетил ООО «Челябинский компрессорный завод».

9 ноября 2017 года 15:50 Челябинск

З.Гумметов: …В последнее время в средствах массовой информации очень часто появляется информация об отмене допуска наших спортсменов к Олимпийским играм.

У меня такое ощущение, что со стороны чиновников, которые отвечают за спорт, недостаточное внимание уделяется. Может, каким‑то образом государству усилить этот вопрос в целях поддержки спортсменов?

В.Путин: Смотрите, мы с Вами как любители спорта, как спортсмены, а у нас таких миллионы людей в стране, действительно внимательно очень следим за тем, что происходит вокруг так называемого допингового скандала.

Первое, что хочу сказать: Россия категорически против любых форм допинга по нескольким соображениям. Первое – это, конечно, забота о здоровье наших спортсменов. Даже те, кто хочет добиться каких‑то особых результатов, всё равно должны подумать об этом, а соответствующие структуры должны позаботиться, чтобы не было никаких нарушений.

Второе соображение: спортивное состязание должно быть честным, иначе оно утрачивает весь смысл, интерес к нему пропадает.

Третье: нужно навести порядок в мировой антидопинговой системе. Вы же знаете, и многие любители спорта в России знают: по так называемым медицинским показаниям почему‑то кому‑то разрешено принимать фактически запрещённые для других лекарственные препараты, они получают конкурентные преимущества.

Но если человек болен, человек вынужден принимать какие‑то лекарственные препараты – пусть в Паралимпийских играх принимает участие либо как‑то вне программы. Справедливость здесь должна быть восстановлена – это очевидно.Это следующий момент.

Теперь, что касается, ещё раз, России. В России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы допинга, в чём нас пытаются упрекнуть или даже обвинить. Тем не менее надо признать, что такие случаи, так же как, впрочем, и во многих других странах, у нас есть, мы с ними разбираемся, работаем и будем работать дальше.

Мы совершенствуем антидопинговую систему. По сути, мы выполнили все требования Всемирного агентства по антидопингу WADA. Всё, что они от нас требовали, мы всё сделали, в частности создали независимую общественную структуру во главе с очень уважаемым человеком – почётным членом МОК от России. Мы передали всю систему антидопинга из соответствующих государственных структур в Московский государственный университет. Мы создали национальную программу.

Тем не менее мы видим, что всё чаще появляется, вбрасывается информация о возможном недопуске наших спортсменов на Олимпийские игры под предлогом нарушения допинговых правил на предыдущей Олимпиаде. Я уже говорил на этот счёт, вот у меня какие соображения.

Главный тезис сегодня заключается в том, что якобы на многих пробирках с пробами российских спортсменов обнаружены какие‑то следы, как говорят, царапины, которые могут свидетельствовать о том, что пробирки вскрывались, а пробы были подменены.

После Олимпиады в Сочи мы буквально через несколько недель, по‑моему, через два или три месяца, передали по указанию МОК, Международного олимпийского комитета, все эти пробы в Лозанну, в хранилище, лабораторию, по сути, подконтрольные WADA. То есть мы их туда передали по акту, и никаких замечаний при передаче этих проб нам никто не высказал.

При поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал. Они хранились там два или три года, и только после этого начались вопросы по поводу того, что их, может быть, вскрывали. Но они там два года хранились, по акту были переданы. Никто ничего не говорил! Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем, понимаете?

И следующее. При расследовании всех этих историй наших спортсменов даже не привлекают. Вот известный деятель господин Родченков, который якобы всех пичкал этим, а потом убежал. Кстати, до этого он несколько лет проработал в Канаде, потом приехал к нам, возглавил нашу лабораторию, здесь кого‑то пичкал, а потом опять туда убежал.

Но никого не привлекают из наших спортсменов. Это, конечно, предмет для разбирательства. И соответствующие наши структуры там в этом отношении работают, в том числе и с различными судебными системами. Думаю, что всех специальных судебных систем уже недостаточно, нужно в общегражданские судебные инстанции обращаться.

Меня что беспокоит? Понимаете, Олимпиада должна быть когда? В феврале, да? А президентские выборы у нас когда? В марте. Очень большие подозрения, что это всё делается для того, чтобы создать необходимую для кого‑то обстановку, вызвать недовольство любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к этим нарушениям. И за это оно отвечает.

Сегодняшние международные спортивные организации, в том числе МОК, они очень зависимы от большого количества составляющих, прежде всего от спонсоров, потом от приобретателей телевизионных прав, рекламодателей и так далее. Это огромный пласт связей и зависимость.

И контрольный пакет находится в Соединённых Штатах, потому что там основные компании, которые заказывают и платят за телевизионные права, там основные спонсоры, там основные рекламодатели и так далее.

Поэтому большие подозрения, что нам в ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы хотят создать проблемы при выборах Президента России, что, если это так, очень плохо, поскольку подрывает сам смысл олимпийского движения.

Потому что спорт, так же как и культура, должны быть вне всякой политики, поскольку это мосты, которые объединяют людей, а не нечто такое, что разрушает отношения между государствами. Но посмотрим, как будет дальше двигаться…

Налаженный в МОК (а есть еще и в WADA) Диком Паундом маркетинговый механизм продолжает действовать. Сложный и медлительный механизм по подготовке спонсорских контрактов при наличии «своих людей» в МОК может серьезно затормозить привлечение новых партнеров, чтобы уйти от столь опасной зависимости от их ключевых акционеров. Именно они последние десятки лет участвовали в отборе кандидатур для участия в предвыборном шоу, они же формировали органы исполнительной власти США, в соответствии со своими взносами, за которые покупалось степень будущего влияния, они же, во многом, формировали повестку дня власти.

13.11.2017

…за период 2012-2016 гг. МОК заработал около $8 млрд, превысив показатель предыдущего олимпийского цикла на 35,6%.





Т.е. через «команду» Дика Паунда проходило более 92% всех доходов МОК, а международные СМИ создавали из него образ успешного менеджера, бескомпромисно выбивающего из акул международного бизнеса рекордные суммы. Анализ ключевых акционеров (глобальные инвестиционные фонды Vanguard, BlackRock, Fidelity перекрестно владеющие друг другом, а также рядом других фондов, чтобы не попасть под ограничительные меры из-за чрезмерной концентрации капитала) Всемирных партнеров МОК, подписавших договоры на Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи можно посмотреть в материале

2 августа, 2016 – 11:24

Илья Бронский. Борьба за чистоту грязными методами. Дик Паунд. Часть.1

Первый, относительно независмый, партнёр у МОК в лице крупнейшей компании — специализирующейся на интернет-коммерции Alibaba Group появился только в январе 2017 года. Но и у него могут появиться ограничения, т.к. среди ключевых акционеров присутствуют те же инвестфонды BlackRock, Fidelity, связанные перекрестной системой владения с Vanguard. С учетом публикуемой в СМИ оценочной стоимостью спонсорства в $100 млн. за каждый олимпийский цикл, возникает вопрос, м.б. пора уже переориентировать наши глобальные российские компании с футбольного направления, где «сколько коня не корми…».

Денис «килер» Освальд атакует Россию

Как было упомянуто выше Денис Освальд был одним из кандидаторв на пост Президента МОК в 2013 году, правда, без всяких шансов на успех. Его главной задачей было стать спойлером и не дать избраться Томасу Баху, выступив в качестве «правдоруба» и обвинителя в коррупции. Его задача была обеспечить избрание кандидата от партии «Vanguard-BlackRock-Fidelity» Ричарда Карриона (Richard L. Carrión), являвшегося на тот момент Главным исполнительным директором (1989) и Председателем (1993) в компании Popular Inc. (ключевые акционеры – Vanguard, BlackRock, Fidelity) и Banco Popular de Puerto Rico; члена Совета директоров корпорации Verizon (ключевые акционеры – Vanguard, BlackRock, Fidelity); Директора Крупнейшего регионального Федерального резервного банка из 12 составляющего ФРС – Федерального резервного банка Нью-Йорка (the Federal Reserve Bank of New York); Председателя правления Banco Popular Foundation.

…Popular, Inc., основанная в 1893 году, является ведущим банковским учреждением по активам и депозитам в Пуэрто-Рико и входит в число 50 крупнейших банков США по активам. Popular, Inc. предоставляет розничные, ипотечные и коммерческие банковские услуги через свою основную банковскую дочернюю компанию Banco Popular de Puerto Rico…

Исходя из того, что Денис Освальд входил в команду«Vanguard-BlackRock-Fidelity», пытавшуюся обеспечить избрание Ричарда Карриона на пост Президента МОК необходимо рассматривать и все его дальнейшие действия. Не зря эта команда стремилась занять ведущие позиции в ключевых подразделениях Международного Олимпийского комитета, к которым, безусловно, необходимо отнести и Дисциплинарную комиссию, ведающиую санкциями, вплоть до отстранения спортсменов.

Дисциплинарная Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда объявила о признании виновными российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова в нарушении антидопинговых правил и пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх на основании выводов той же комиссии Макларена. Необходимый для группы западных финансовых спекулянтов процесс дискредитации России запущен…

Участие сборной России в Играх-2018 под серьезной угрозой

Пожизненное отстранение российских лыжников от Игр может обернуться серьезными проблемами для всей команды страны

3 ноября 2017, 00:01

Тимур Ганеев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

…Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда опубликовала решение по делу российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Оба спортсмена были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты в Сочи-2014 аннулированы. Для вынесения столь жесткого решения комиссии МОК оказалось достаточно информации, которую предоставил WADA сбежавший из России экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков…

…Представители российских лыжников уже подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). В сентябре CAS разрешил Александру Легкову с 1 ноября принимать участие в соревнованиях. При этом в решении суда содержалось уточнение, что лыжник так и не смог привести ни одного довода в свою защиту.

В заключении CAS имелся и следующий довод: «Доклады Макларена содержат достаточно доказательств, что существовал банк с пробами чистой мочи российских олимпийцев, в том числе и Легкова». Суд не принял во внимание и заверения адвокатов спортсмена, что он не входил в число тех, кто принимал допинговую смесь, так называемый коктейль «Дюшес». По мнению судей, Александр Легков мог употребить его в промежутке между сдачей отрицательных проб в Сочи 13 и 26 февраля либо непосредственно перед марафоном 23 февраля 2014 года, после чего его проба была заменена.

Именно эти доводы легли в основу обвинений комиссии Дениса Освальда. Сейчас эта комиссия проверяет пробы еще 26 российских участников Игр-2014. А учитывая, что для доказательства вины наших лыжников оказалось достаточно информации, которую экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил Ричарду Макларену, ожидать можно чего угодно…

…WADA обещает обнародовать свое мнение и дать рекомендации МОКу по допуску сборной России на Игры-2018 уже 16 ноября. Финальное решение, как и на играх в Рио-2016, останется за МОКом. Кроме того, в декабре планирует завершить свою работу комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида, которая расследует возможную причастность Минспорта РФ к созданию допинговой системы в России…

Что же нужно было всем участникам операции «Допинг» сделать в своей жизни такого, чтобы функционеры так боялись принять справедливое решение? Боятся публикации компромата, сломающего их столь спокойную и сытую предпенсионную жизнь в WADA, МОК и CAS?

Российский лыжник Евгений Белов, которого они пытаются лишить права заниматься спортом прямо так и говорит – члены Международного олимпийского комитета (МОК) прогнулись под чьим-то влиянием и боятся принять честное и справедливое решение, что «было видно по их глазам и лицам»…

Лыжник Белов: МОК прогнулся под чьим-то влиянием

2 ноября 2017

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

1

…Российский лыжник Евгений Белов, который ранее был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах, заявил, что члены Международного олимпийского комитета (МОК) прогнулись под чьим-то влиянием и боятся принять честное и справедливое решение.

«Смысл олимпийского флага: пять колец — это пять частей света, объединенные вместе, и шесть цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль, что люди, сидящие в МОК, забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием», — написал спортсмен в соцсети Instagram.

По мнению Белова, члены комитета «боятся принять честное и справедливое решение», что «было видно по их глазам и лицам». Он выразил мнение, что «судьбы «чистых» спортсменов для них не имеют никакого значения».

«Наверное, они боятся потерять свое место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца», — добавил Белов.

Российский лыжник также поблагодарил всех за слова поддержки и подчеркнул, что он «всегда против допинга в спорте». Белов с сожалением отметил, что «спорт и, самое главное, олимпийское движение превратились в политические войны», о чем ранее говорил и адвокат Белова Кристоф Вишеманн…

Впрочем, чем отличается работа WADA, дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, «независимой» комиссии Макларена, миссии ООН-ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) по расследованию химинцидентов в Сирии от Международного уголовного суда по бывшей Югославии или от выступления министра обороны в США Колина Пауэлла с пробиркой в качестве доказательств разработки Ираком оружия массового поражения?

Все эти механизмы являются частью информационно-психологических операций. В процессе развития операции по запланированному сценарию подключаются все более или менее значимые персоны и информационные ресурсы в процесс информационного давления. Мы видим практику применения концепции «Сила принуждения» в рамках нетрадиционных военных операций. Далее используются переговорщики, которые используя методы давления и шантажа убуждают принять «правильное» решения, а любые «говорящие головы», которые можно хоть как-то отнести к процессу, привлекаются чтобы создать максимальное информационное давление перед главным заседанием МОК, где планируется поставить вопрос об отстранении России от участия в Олимпиаде, а далее и о лишении права проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

https://iz.ru/666514/2017-11-03/wada-privetstvuet-reshenie-o-diskvalifikatcii-rossiiskikh-lyzhnikov

3 ноября 2017, 07:42

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приветствует решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда о дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

«Дан мощный сигнал для всех спортсменов о том, что санкции за нарушение антидопинговых правил, соответствующие кодексу WADA, могут быть приняты в отношении нарушителей даже спустя несколько лет», — цитирует пресс-служба организации гендиректора Оливье Ниггли, уточняет ТАСС.

В WADA также отметили, что результаты работы комиссии окажут неоценимое влияние на защиту прав спортсменов и право на «чистую» конкуренцию…

4 ноября 2017, 22:05

… «Единственное, чего я хочу, — справедливого отношения, чтобы независимые судьи обеспечили справедливую и регулируемую процедуру. Либо КАС (Спортивный арбитражный суд), либо Швейцарский федеральный суд, либо Европейский суд», — сказано в заявлении спортсмена, которое опубликовано на сайте его адвоката Кристофа Вишеманна.

Легков отметил, что за месяцы до Сочи он «всё время был в Европе, не в России, и был проверен 19 раз в Лозанне, Кельне и Дрездене», а последние годы его проверяли «более чем 150 раз». Лыжник подчеркнул, что допинг-пробы 2013, взятые во время выигранных им «Тур де Ски» и 50-километровой гонки в Осло, также оказывались «чистыми»…

Наши спортсмены лелют надежды на справедливое разбирательство в МОК, WADA и CAS, где члены комиссии и судьи, по всей видимости, невольны принимать самостоятельные решения, иначе они не были на этих постах.

Кто же такой Денис Освальд?

Стоит разобраться чуть подробнее с вопросом – кто же такой Денис Освальд. Отчасти коснулись этой темы выше.

Интересно, что ни в одном из новостийных материалов российских СМИ о нем почти нет никакой информации, а зря…. Весьма примечательный тип – этот Денис Освальд. Поэтому, когда говорится, что МОК дисквалифицировал очередного российского спортсмена – это утверждение, по меньшей мере, ложное, т.к. это решение дисквалификационной комиссии, а не всего МОК. Тем более, что именно Томас Бах поручил двум комиссиям провести расследование выводов «независимой» комиссии Макларена, а мы получаем новости в российских СМИ в виде готовых обвинений собственных спортсменов. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung («Зюддойче Цайтунг») неоднократно задействованное в информационно-психологических операциях против России после выборов Президента МОК в 2013 году дало развернутый комментарий

10 сентября 2013 года, 19:12

Томас Бах новый босс МОК

Олимпийский чемпион с благоволения Шейха

Это знаменует собой конец предвыборной кампании, полной интриг и столкновений: Международный олимпийский комитет избирал Томаса Баха своим девятым президентом. Немец выигрывает уже во втором туре – в основном благодаря поддержке кувейтцев.

Томас Кистнер, Буэнос-Айрес

Жаку Рогге, не повышая голоса, - «Томас Бах, – говорит он, представляя записку с конвертом. Начинаются аплодисменты, Томас Бах показывает спокойную улыбку, это только шаг к Рогге, который назвал его имя, нового, девятого президента Международного олимпийского комитета ( МОК ), когда напряженность последних месяцев видна в каждом волокне. К полудню вторника,125-я сессия МОК в Буэнос-Айресе, члены которой проголосовали своими 49-ю голосами за тщательно подготовленный карьерный путь Томаса Баха к высшей позиции в международном олимпийском движении.

Коллеги аплодируют. Новый «Властелин Колец» прижимает скрещенные руки к груди и сердцу, произнося первую благодарность «дорогим конкурентам», а также тем, кто «не выбрал меня». Бах обещает стать их президентом, он хочет возглавить МОК в соответствии с девизом своей предвыборной кампании «единство в разнообразии», «Вы должны знать, что моя дверь, мои уши и мое сердце всегда открыты для вас»…

…Результаты голосования за Томаса Баха , 59 -летнего бизнес-юриста из Таубербишофсхайма, не удивительны. Даже тот факт, что результаты борьбы за президентский пост пришлось выяснять во втором раунде голосования, не дало ожидаемой интриги. Прежде всего, это произошло благодаря выбору одного человека: шейха Ахмеда аль-Сабаха из Кувейта, который месяцами пахал в роли высопоставленной королевской особы по всем основным мировым спортивным регионам, что присылают своих делегатов на предстоящее голосование за кандидатуру Президента.

После завоевания высших позиций в Азиатской футбольной ассоциации и SportAccord, являющейся зонтичной организацией всех спортивных ассоциаций по всему миру, он теперь утверждает, что подготовил почву для избрания нового президента МОК. За несколько месяцев до выборов шейх объявил о своем проекте, поэтому шесть кандидатов в президенты вскоре разбились на два лагеря: с одной стороны Бах и Шейх, с другой оставшиеся пять кандидатов, у которых не было реальных шансов.

После двух туров голосования все закончилось. Рогге заявил: «Президент избиран». Все знали результат, хотя официальное объявление было сделано только через час – пророчество шейха сбылось. Бах одержал победу с 49 голосами, опередив Ричарда Карриона из Пуэрто-Рико (29), Нг Сер Мианга из Сингапура (6), швейцарца Дениса Освальда (5) и Сергея Бубку с Украины (4). Тайванец У Цзин-Куо вышел из борьбы уже в первом раунде.

Обещания и соглашения сформировали эту избирательную кампанию, в конце концов даже толкаясь. Кандидат Освальд сидел в Конвенции с разраженным видом, как будто хотел съесть своих оппонентов в зале. Тщательные попытки четырех других соперников Баха заставить Освальда отказаться от дальнейшей борьбы и, тем самым, освободить пять голосов, отданных Бахом, не сработали; они не использовались на этих выборах (соотечественники кандидата не могут голосовать до тех пор, пока он сам на ринге). Но швейцарец потерял нервы в воскресенье в эфире швейцарского радио обвинил Баха в конфликте интересов, возне с Кувейтом и сдержанной помощи со стороны федерального правительства. МОК, рассмотрев показания и выслушав Освальда выразил свое сожаление, что он «сказал больше, чем мог себе позволить». Освальд получил мягкое предупреждение.

Чтобы российские СМИ начали распространять информацию о новых успехах на международной арене, американцы решили поддержать Жукова и Чернышенко, включив в рейтинг самых влиятельных спортивных функционеров мира. Т.к. цена подобных рейтингов уже не раз обсуждалась – «лучший в мире министр финансов», «лучший в мире председатель ЦБ» и т.п., то попадание в подобные публикации больше свидетельствует о желании неких авторов подчеркнуть значимость достижений. Правда, реальный вес в мире спорта мы увидели после скандального заседания МОК 05 декабря 2017 года, когда Олимпийский комитет России был отстранен с формулировкой «немедленно», запрет выступления команды России на Олимпиаде, а также любое использование флага и гимна, а также приглашение к формальному предательству России в виде разрешения на выступление под штрейбрехерским флагом «…выступать с формой под собственным именем и под олимпийским флагом…». Победы же предлагается «освещать» олимпийским гимном. Такие вот достижения «влиятельных чиновников»…

22:12 3 ЯНВАРЯ 2011 | ОЛИМПИАДА

ДВОЕ РОССИЯН ПОПАЛИ В РЕЙТИНГ-ПРОГНОЗ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФУНКЦИОНЕРОВ МИРА

Американское аналитическое агентство Around the Rings («Вокруг олимпийских колец») опубликовало ежегодный рейтинг-прогноз 25 самых влиятельных спортивных функционеров на 2011 год – Golden 25. 15-й подобный рейтинг-прогноз стал самым перспективным для России: впервые в нем представлены два отечественных чиновника: президент Олимпийского комитета России, заместитель председателя правительства РФ Александр Жуков и президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, и впервые россиянин оказался на высокой пятой позиции, информирует агентство «Весь Спорт».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

…

10. Денис Освальд (17), олимпийский инспектор Лондона-2012, президент Ассоциации летних олимпийских видов спорта, член исполкома МОК….

Дмитрий Савицкий сделал еще 21 июля 2016 г. очень полезную подборку материалов с анализом, который почти не встречается в российских СМИ, а авторы материалов подобной тематики или не в курсе вопроса (значит профнепригодность) или сознательно дают негативный подтекст, разделяя несправедливый и антироссийский подход WADA

Дело о царапинах: чего на самом деле стоят обвинения комиссии WADA или Грязная кухня международного антидопингового контроля

21 июля 2016 г

…А пока предлагаю вашему вниманию статьи, раскрывающие внутреннюю кухню системы международного контроля, в котором Россия, как показала практика, не имеет никакого влияния. При этом исправно уплачивает взносы – свыше 1 млн долл в год, при бюджете WADA – 27 млн. И в итоге является самой проверяемой страной в мире. При том, что существует куча стран, спортсмены которых либо не проверяются вовсе, либо в микроскопических объемах.

Пик напряжения связанный с антидопинговым скандалом и ожидаемым отстранением России от Олимпиады достигнут за две недели до открытия Праздника. Но свою силу он набрал еще в прошлом году. В связи с чем, стоит вопрос – почему проблему не разрулили хотя бы весной? Российские спортивные чиновники дружно заслужили, что бы их всех поганой метлой от кормушки вымели. За профнепригодность…

К цитированию это материала вернусь чуть позднее, а пока возникает главный вопрос…

А хорошо ли мы знаем «себя», точнее тех, кто представляет и защищает интересы России?

С момента начала атаки против спорстменов прошло уже очень, даже слишком много времени, а внятной реакции и чёткой позиции нет. Уже давно понятно, что ни WADA, ни CAS, ни «независимая» комиссия Макларена, ни дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда не будут заниматься справедливым исследованием вопроса, у них поставлена другая задача. Мы же не ждали справедливости от фашистов ни под Брестом, ни под Киевом, ни под Москвой?! Выход был один, либо мы их, либо они нас… Вопросы, которые неизбежно возникают к тем, кто по должности обязан защищать страну в области спорта у многих должны были окончательно проясниться после просмотра сериала «Спящие», про «спящих» агентов ЦРУ внедренных в органы власти, управления и частные компании России. У каждого из них была своя история начала «сотрудничества», но все занимали важные посты и имели доступ к информации, а также принятию важных стратегических решений. Ситуация особенно обострилась после принятия законов в двух ключевых финансовых юрисдикциях законов о выявлении незаконно полученных денежных средств и активов всех кто свзяан с Россией. Наличие американского или британского гражданства не спасет от преследования и изъятия активов.

В рамках осуществления закона о санкциях Закон № 115-44 от 02.08.2017 HR3364 -

Противодействие противникам Америки посредством закона о санкциях

• Предоставлять обзор Конгрессу и противодействовать агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи и для других целей…

Стоит обратить внимание на уровень координации действий и задействаованные силы

• SEC. 254. << ПРИМЕЧАНИЕ: 22 USC 9543. >> КООРДИНАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ И ПОМОЩЬ В ЕВРОПЕ И ЕВРАЗИИ.

…Государственный секретарь действует через Координатора помощи США Европе и Евразии (уполномоченный в соответствии с разделом 601 Закона о поддержке права Восточной Европы (SEED) 1989 года (22 USC 5461) и раздела 102 «Свобода для России» и Закона о поддержке развивающихся рынков в Европе и на открытом рынке 1992 года (22 USC 5812)), а также в консультации с Управляющим Агентства США по международному развитию (USAID), Директором Глобального центра взаимодействия Государственного департамента, Министром обороны, Председателем Совета управляющих телерадиовещанием и руководителями других соответствующих федеральных органов, координирует и осуществляет деятельность по достижению целей, указанных в подразделе (b)…

• (2) Методы. Мероприятия для достижения целей, описанные в подразделе (b) осуществляется через:

• инициативы правительства Соединенных Штатов;

• Федеральные программы грантов, такие как the Information

Access Fund; или

• неправительственные или международные организации, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Национальный фонд за демократию (theNationalEndowmentforDemocracy(NED)), Черноморский траст (Black Sea Trust), Балканский траст за демократию (the Balkan Trust for Democracy), Пражский центр гражданского общества (the Prague Civil Society Centre), Центр стратегических коммуникаций НАТО (NATO Strategic Communications Center of Excellence), Европейский фонд за демократию (the European Endowment for Democracy) и связанные с ними организации.

Чтобы оценить уровень задействованных сил и уровень мероприятий стоит процитировать Юрия Крупнова.

Юрий Крупнов, 56 лет. Председатель Движения развития, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, действительный государственный советник РФ 3 класса (по военной иерархии – генерал).

…Согласно этому Закону, Госсекретарь, министерство финансов США, руководитель Службы национальной разведки обязаны в 180-дневный срок представить в Конгресс доклад о крупнейших российских предпринимателях, связанных с Кремлем, указывая размеры и источники их доходов, сведения об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей). Ключевой игрок в этом процессе – «Офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC)». Фактически же – самая «крутая» и самая секретная спецслужба США и мира…

…Именно этот «Офис», расположенный в здании напротив Минфина, занимается контролем активов и финансов по всему Земному шару, имеет практически неограниченный доступ к столь интимной информации, как деньги. Которые, как известно, любят тишину. Здесь разрабатываются все американские санкции против неугодных Вашингтону стран, режимов, фирм, персон, составляются «черные списки» невъездных политиков, бизнесменов, компаний, чьи активы стоит блокировать. Огромный, постоянно пополняющийся список попавших с 2014 года под санкции Запада граждан и компаний России – тоже дело рук сотрудников «Офиса». Причем, даже по суду они не обязаны объяснять, почему тот или иной человек, организация, фирма «попали в переплет», раскрывать свои источники информации. Они же и исключают фигурантов из «черного списка»…

«Офис», по факту, является «злым» следователем. Добрым следователем будет одна из спецслужб США, которая будет предлагать сотрудничество в обмен на исключение из списка. Ожидаемый срок начала активных действий – 02 февраля 2018, но работа по склонению к сотрудничеству через шантаж не прекращалась никогда. Любые зависимости от наличия активов или родственников за рубежом, тёмных пятен в прошлом могут привести к преступному бездействию или активному противодействию защите интересов России, в т.ч. и на спортивном фронте. Так что наших «…САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФУНКЦИОНЕРОВ МИРА…» своим вниманием точно не обошли…

Фактически одновременно с американским законом вступает в действие схожие меры в Британии.

…01 января 2018 в Великобритании вступит в силу новый закон «О криминальных финансах», который даст возможность британским судам направлять иностранным собственникам активов в Великобритании так называемый запрос о состоянии имущества неясного происхождения (unexplained wealth orders, UWO). Это означает, что владелец компаний, недвижимости, банковских счетов и другого имущества, вызвавшего вопросы со стороны государственных органов, должен будет объяснить происхождение средств.

Новые правила коснутся «политически значимых лиц» (politically exposed person, PEP) и тех, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям, при этом их активы, находящиеся на территории Великобритании, стоят более £50 000. Согласно нормам Евросоюза «политически значимыми» считаются бывшие или действующие госслужащие и сотрудники государственных предприятий. Новый английский закон «О криминальных финансах» расширяет понятие PEP до членов семей перечисленных выше лиц, их близких помощников или иным образом связанных с ними персон.

…Новый закон, пишет Economist, значительно облегчит правоохранительным структурам Великобритании процесс конфискации награбленного коррумпированными бюрократами и мошенниками имущества…

…Один нюанс: дача ложных сведений по поводу активов, по новому закону, будет считаться уголовным преступлением. А суды, правоохранительные органы в Британии дотошные…

Информационно-психологические операции в рамках концепции «Нетрадиционных военных действий»

По прошествии уже достаточно большого периода мы никак не можем привыкнуть, что война нового типа – это давно уже не столкновение самолетов, танков и пушек самого современного поколения, теперь война ведется исходя из концепции «нулевых потерь», когда результат достигается, не вступая с противником в «горячую фазу» войны. Эта функция возложена на информационно-психологические операции. На государственном уровне цель информационного противоборства в широком смысле слова заключается в ослаблении позиций конкурирующих государств, подрыве их национально-государственных устоев, нарушении системы государственного управления за счет информационного воздействия на политическую, дипломатическую, экономическую и социальную сферы жизни общества, проведения психологических операций, подрывных и иных деморализующих пропагандистских акций…

…Воздействие на политических и военных лидеров, а также на руководителей (наиболее заметных представителей) СМИ, культуры и искусства противостоящей стороны является важным аспектом информационного противоборства в целом и психологических операций в частности. В этой связи в США особое внимание уделяется созданию коллективных и индивидуальных моделей поведения представителей высшего и среднего звена государственного и военного руководства, в частности составление психологических портретов на руководителей (в войсках – до командира соединения включительно).

Для изучения военачальников потенциального противника и составления их психологических портретов широко используются открытые источники, агентурные данные, а также мероприятия в рамках военного обмена, масштаб которого военно-политическое руководство США настойчиво стремится расширить.

Так что наши чиновники, награждённые громким эпитетом «самые влиятельные спортивные функционеры мира» давно находятся под «лупой». Что же мы сами знаем о них?

10 сентября 2013

Александр Жуков стал членом МОК

Александр Жуков

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков стал членом Международного олимпийского комитета (МОК). Жуков был избран членом комитета на 125-й сессии МОК, проходящей в Буэнос-Айресе. Президент ОКР стал четвертым представителем России в комитете. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт». За кандидатуру россиянина было отдано 63 голоса. Сколько человек участвовали в голосовании, не уточняется.

Ранее в МОК входили три россиянина — почетный президент ОКР Виталий Смирнов (избран в МОК в 1971 году), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев (1994) и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов (2008).

Позже 10 сентября на сессии МОК будет избран новый президент организации, который сменит бельгийца Жака Рогге. На пост президента претендуют немец Томас Бах, украинец Сергей Бубка, Денис Освальд из Швейцарии, Ричард Каррион из Пуэрто-Рико, Сер Мьянг Нг из Сингапура и Чин Куо Ву из Тайваня.

Жуков возглавляет ОКР с 2010 года. Также он является депутатом Госдумы…

Но у каждого человека есть своя история, которая может сильно ограничивать в возможностях отстаивать государственные интересы России. Александр Жуков, один из немногих представителей России в МОК, он же является и членом команды такого небезивестного Института системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН)…

… Институт системного анализа Российской академии наук (ИСА РАН)… филиал следующего международного заведения: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) или Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА). Местоположение – Лаксенбург, неподалёку от Вены. (Австрия на тот момент имела внеблоковый статус) Официальный ресурс – http://www.iiasa.ac.at/

Советский Союз был одним из учредителей данного международного заведения. Собственноисточник- ихжеофициальныйсайт:

«In October 1972 representatives of the Soviet Union, United States, and 10 other countries from the Eastern and Western blocs met in London to sign the charter establishing the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). It was the culmination of six years’ effort by US President Lyndon Johnson and USSR Premier Alexey Kosygin, and marked the beginning of a remarkable project to use scientific cooperation to build bridges across the Cold War divide and to confront growing global problems on an international scale.» – http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/whatisiiasa/history/history_of_iiasa.html…

Одним из организаторов Венского института прикладного системного анализа также был Гвишиани Д.М…

…Но и венский институт материализовался не из воздуха: по факту это был да и есть филиал международной организации – The Club of Rome, русскоязычным более привычно название – Римский клуб. Официальный ресурс – http://www.clubofrome.org/

Ну а кто создавал Римский клуб в 1968 году, т.е. финансировал и собирал вместе всю научную, политическую и экономическую элиту нашей бренной планетки, в своих, понятно, интересах – является секретом Полишинеля и при желании легко можно нагуглить.

И да, академик Гвишиани также был официальным членом Римского клуба. ))…

…4 июня 1976 года он был основан – Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ) Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР.

Руководителем Института со дня открытия и вплоть до 1992 года был назначен академик АН СССР – Джермен Михайлович Гвишиани: который с одной стороны являлся сыном генерал-лейтенанта НКВД – Михаила Максимовича Гвишиани, бывшим одно время начальником личной охраны Лаврентия Павловича Берии; с другой – мужем единственной дочери Алексея Николаевича Косыгина – Председателя Совета министров СССР в 1964—80 гг…

…список известных сотрудников Института:

Авен, Петр Олегович— работал в одной лаборатории с Е. Т. Гайдаром с 1981 по 1988 год. Затем был направлен в МИПСА в Австрию. Был министром внешнеэкономических связей в 1992 году. Один из акционеров группы Альфа.

Березовский, Борис Абрамович

Гайдар, Егор Тимурович— работал в институте с 1980 года под руководством С. С. Шаталина. Был и. о. премьера министра и министром финансов РФ.

Гвишиани, Джермен Михайлович— директор института, был зам.председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ СССР)

Данилов-Данильян, Виктор Иванович— работал в институте со дня основания, зав.лабораторией. Был министром охраны природы и природных ресурсов РФ.

Дубов, Юлий Анатольевич— российский предприниматель, писатель, д.эк.н.

Жуков, Александр Дмитриевич— работал в институте с 1978 по 1980 год. Был вице-премьером в правительстве Фрадкова.

Зурабов, Михаил Юрьевич— был аспирантом в институте с 1978 по 1981 год. Был председателем пенсионного фонда и министром здравоохранения РФ.

Канторович, Леонид Витальевич— академик, Нобелевский лауреат по экономике.

Лопухин, Владимир Михайлович— работал в институте с 1977 года. Был министром топлива и энергетики РФ.

Мильнер, Борис Захарович— зам. директора по научной работе

Сванидзе, Николай Карлович— российский тележурналист

Шаталин, Станислав Сергеевич— зам.директора, советник президента СССР Горбачева, один из авторов программы «500 дней»

Шейнин, Роман Львович…

Чтобы получить еще один взгляд на деятельность этого института в СССР посмотрим здесь

Михаил Полторанин: «12 июня для России не просто «черный день»…»

12 ИЮНЯ2016

«ЧЛЕНЫ РИМСКОГО КЛУБА НАТАСКИВАЛИ ИХ КАК ОВЧАРОК НА СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО»

— Институт IIASA был нужен как идеологический штаб по развалу СССР и созданию новой страны «демократического социализма»?

— Да, я к этому и подвожу. Так вот, Косыгина и Андропова связывала давняя дружба и помимо прочего один общий знакомый по имени Михаил Гвишиани, генерал-лейтенант НКВД, бывший заместитель Берии. Как рассказывали, он когда-то вытягивал Косыгина и не давал «схарчить» его по «Ленинградскому делу». Косыгин даже отдал свою дочь Людмилу за сына Гвишиани, Джермена. Именно этого Джермена Андропов отправил в Римский клуб (создан итальянским промышленником Аурелио Печчеи — прим. ред.). А тогда это был главный мозговой центр Запада, который имел около 100 членов, в общем, они миром командовали. Джермен договорился с «римлянами», после чего и создали IIASA в 1972 году в Лаксенбурге.

— Почему именно там? Подальше от глаз советских граждан?

— Потому что замок там красивый, и он по дешевке продавался. Вот и решили обосноваться там.

Вернемся к очень интересной подборке материалов по теме допинга Дмитрия Савицкого

https://cont.ws/@dmitri1967/323978

…Дело о царапинах: чего на самом деле стоят обвинения комиссии WADA.

https://russian.rt.com/article/313173-delo-o-carapinah-chego-na-samom-dele

21 июля 2016, 01:21 Андрей Лощилин

Микроскопические царапины внутри 11 контейнеров с пробами российских участников Олимпийских игр в Сочи стали главным вещественным доказательством «тайного манипулирования», представленным в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA. В том, насколько веской является эта улика и достаточно ли её будет для отстранения нашей сборной от Игр в Рио-де-Жанейро, разбирался RT.

Поводом для расследования комиссии WADA во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном стало интервью экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова газете The York Times, в котором он заявил, что многие российские спортсмены, в том числе победители Игр в Сочи, употребляли запрещённые препараты и эта схема фактически управлялась государством.

Представляя доклад на пресс-конференции в Торонто, Макларен выразил уверенность в том, что источники информации, которыми пользовались участники расследования, надёжны. Глава комиссии WADA подчеркнул, что показания переехавшего в прошлом году в США Родченкова, против которого в России возбуждено уголовное дело, были многократно перепроверены и выводы отчёта следует считать объективными.

Расследование комиссии при содействии судебных экспертов пришло к выводу, что крышки контейнеров с образцами мочи были сняты без видимых для нетренированного глаза следов. «Родченков лично проверял пробирки под замену, чтобы они не были положительными, затем их транспортировали в здание ФСБ, которое располагалось рядом с лабораторией, а уже потом осуществлялась подмена, — заявил Макларен на пресс-конференции. — Мы выбрали произвольно 11 пробирок с пробами российских спортсменов с сочинских Игр, которые хранились в Лозанне, и послали в лабораторию в Лондоне. И там наши эксперты определили, что внутри пробирок есть царапины. Это означает, что их вскрывали». «Мы не знаем, как русские это делали», — добавил глава комиссии WADA.

Причинно-следственная связь

Итак, как явствует из доклада, эксперты обнаружили царапинки на внутренней стороне контейнеров с допинг-пробами А и Б российских спортсменов. Причём ясно, что повреждения поверхности были выявлены после вскрытия ёмкостей, поскольку комиссия проанализировала содержимое пробирок. Возникает логичный вопрос: а не стали ли царапины следствием действий тех, кто проводил экспертизу?

«Мы не располагаем конкретной информацией о технических характеристиках, методах или процедурах, которые использовались в тестах и экспериментах, проведённых комиссией Макларена, — заявила швейцарская компания Berlinger Special AG, производящая ёмкости для допинг-контроля. — Наши продукты проверены независимым институтом. Ни в одном из собственных тестов или тестов, проведённых независимым институтом в Швейцарии, не удалось открыть запечатанные образцы мочи, в том числе модель флакона из Сочи-2014… Компания производит ёмкости для предоставления проб мочи и крови с безопасностью учётных данных и реализует их по всему миру. Утверждение в докладе Макларена, что некоторые из таких контейнеров оказалось возможным открыть, Berlinger Special AG не может подтвердить».

Выводы комиссии Макларена о происхождении царапин на внутренней стороне пробирок кажутся неубедительными и бывшему руководителю Российского антидопингового агентства Николаю Дурманову. «Почему царапины внутри? Если мы что-то вскрываем, значит, повреждения должны находиться снаружи. На ум приходит только одна версия — царапины были оставлены на память. Других объяснений у меня нет», — сказал Дурманов RT.

Даже если оставить в стороне вопрос о технической стороне вскрытия пробок продукции Berlinger Special AG, остаётся проблема личности главного информатора комиссии и связанного с ней конфликта интересов. В прошлом году WADA обвинила Родченкова в том, что уже после сочинских Игр, в декабре 2014-го, они уничтожил 1417 хранившихся в московской лаборатории допинг-проб за три дня до прибытия в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства. Они собирались отправить анализы российских спортсменов в лаборатории других стран, чтобы обнаружить запрещённые препараты. Организация рекомендовала уволить Родченкова, и в интервью The New York Times он сознался в уничтожении допинг-проб «по приказу руководства Министерства спорта». С учётом этого уголовно-наказуемого «багажа» не давал ли свои показания под давлением и в обмен на обещание свободы?

«Родченков признаёт, что уничтожил допинг-пробы в декабре 2014 года, но ведь тогда он должен быть арестован и судим в США или Канаде, или выдан нам в конце концов, — подчеркнул в интервью RT четырёхкратный олимпийской чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов. — Второй вопрос: в отчёте комиссии идёт речь о вскрытии проб Б, при котором обязательно должны присутствовать сдавшие их спортсмены, но этого в данном случае не произошло. То есть действия комиссии Макларена можно считать противоправными. Если МОК пойдёт у неё на поводу, это будет противоречить его собственным нормам. Наконец, WADA не представило ни одного документа в доказательство своих заключений, которые основываются на рассказах одного человека. А вообще настала пора разобраться поглубже, почему сегодня мы не представлены ни в одной комиссии WADA. Когда там работали Леонид Хоменков, потом Вячеслав Фетисов, мы имели какую-то информацию, могли на что-то повлиять. Сейчас этого нет».

Забытая кровь

«Рассказы Родченкова о том, что в Сочи ФСБ что-то прятала и он сам менял пробы, — это просто бред сумасшедшего, — сказала RT трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Ну ладно, можно вычислить, где находится та или иная пробирка с мочой под номером, предположим, 3867. Но ведь берётся ещё и кровь, то есть нужно знать, под каким номером зашифрован анализ крови и где стоит контейнер с ней, а ведь проверку на допинг проводили не только российские специалисты. Руководство WADA совершило большую ошибку, поверив в эту ахинею. Предположим, я немецкая спортсменка, два года назад дисквалифицированная за применение допинга. И вот теперь я узнаю: оказывается, эту супернадёжную пробирку можно было подменить! Я тут же обращусь в суд и заявлю, что это WADA мне подмешало в пробу допинг».

Доклад комиссии WADA не имеет обязательной юридической силы, и теперь МОК будет дополнительно изучать его, а также ожидаемое в ближайшее время решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по иску российских легкоатлетов, отметил в беседе с RT американский юрист Дэвид Ларкин. «Посмотрим, каким будет решение Международного олимпийского комитета. Если сборную России от Олимпиады в Рио будет решено отстранить, есть механизмы — и они прописаны в уставе МОК — для отмены этого решения посредством обращения во всё тот же CAS, — сказал Ларкин. — Там дело каждого спортсмена будет заслушиваться индивидуально: WADA должно будет представить убедительные доказательства вины атлетов, а российская сторона изложит доводы, говорящие в её пользу. В открытой части доклада комиссии Макларена никаких юридически веских доказательств приведено не было. Уголовное право не предусматривает коллективной ответственности. На мой взгляд, неизбирательное отстранение всей сборной России от Олимпийских игр противоречило бы юридически нормам».

ВАДА в решете. Как стать чемпионом и избежать допинг-контроля.

Объяснение с цифрами на руках, почему российские легкоатлеты этим вечером станут жертвами самой большой предвзятости в истории спорта

17.06.16.

автор Евгений Слюсаренко

Подозреваемые и преступники

Около месяца назад ко мне обратился ведущий специалист отдела комплексного научно-методического сопровождения спортсменов ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта Михаил Виноградов. Звучит угрожающе, но вообще-то Михаил – практикующий специалист, учёный, без пяти минут заслуженный тренер России, два года работавший в Норвегии. Вот что он написал: «У меня есть доказательства, что борьба с допингом – это дырявое решето. Систематически множество лет ВАДА лишь создаёт иллюзию контроля над ситуацией, а на самом деле есть десятки, сотни спортсменов, выигрывающих медали чемпионатов мира и Олимпиад, но при этом вне соревнований их не проверяют на допинг годами. Хотите про это написать?».

Честно сказать, я поначалу не слишком проникся.

В Италии и Германии за весь год местные агентства не протестировали ни одного легкоатлета! Да-да, в той самой Германии, президент федерации лёгкой атлетики которой недавно призвал не допускать в Рио российских коллег.

Как-то надоели звучащие из каждого утюга песни о том, что русских людей обижают и кому-то выгодно поставить нас на колени. Этим пусть занимаются ток-шоу на главных каналах. Но чем больше Виноградов доставал из рукава цифр и фактов, тем больше я понимал, что о таком нельзя молчать.

Чтобы вы поняли, о чём будет текст (а также, стоит ли его читать дальше), – метафора. Представьте себе несколько групп подозреваемых в преступлениях (антидопинговая система сейчас исходит из презумпции виновности, так что спортсмены – подозреваемые по самому факту своей работы). Для части подозреваемых проводятся оперативно-следственные мероприятия, за ними идёт слежка в любое время дня и ночи, они вызываются на допросы при любом удобном случае. Многие из них в результате быстро переходят в категорию осуждённых. Их вина полностью доказана, улики неоспоримы.

Есть и другие подозреваемые. Да, они тоже могут быть виновны. А может и нет – кто знает? Чтобы понять это – нужно копать. Но этого никто не делает. Или делает – но так неторопливо, что собрать доказательства практически невозможно. Да и зачем, когда есть первая группа, члены которой уже неоднократно были уличены в преступлениях, а значит над ними надо ещё более усилить контроль (знакомая риторика – российские спортсмены сами виноваты в том, что у них больше всех берут проб). Остальные так и остаются подозреваемыми и прекрасно живут в этом статусе всю жизнь.

Для тех, кто читает не то, что написано на экране, а то, что написано в голове – поясним: речь идет не о том, что наши спортсмены – ангелы. Мы говорим о равных правах, равных обязанностях и равной ответственности. Для всех.

Ну а теперь рассказ о том, как стать чемпионом мира и избежать допинг-контроля.

«На соревнованиях попадаются дурачки»

Для примера мы решили взять лёгкую атлетику. Во-первых, потому что именно этот вид спорта взял на себя смелость дисквалифицировать целую национальную команду – а это значит, что у него должны быть просто-таки железные доказательства её вины и чистоты соперников. Во-вторых, чтобы не быть обвинённым в очернительстве: лёгкая атлетика (наряду с велоспортом) – относительно благополучный вид спорта в плане антидопинга. В том смысле, что накидываемые на спортсменов «сети» относительно плотны. Скажем, в любительском олимпийском боксе внесоревновательный допинг-контроль практически отсутствует как факт, а в плавании и триатлоне до сих пор не было ни одной дисквалификации по биопаспорту (в лёгкой атлетике и велоспорте их уже под сотню).

Вот что утверждает Виноградов. В мировой лёгкой атлетике есть большая «серая зона» – то есть возможность для спортсменов уйти в эту зону и практически не проверяться на допинг. Имеется в виду именно внесоревновательный контроль – на соревнованиях попадаются на допинге, как правило, «дурачки» (лечение глупыми препаратами или наивные идиоты). Основной «улов» обеспечивают биопаспорт (пробы на который имеет смысл брать преимущественно вне соревнований) и внесоревновательные приезды допинг-офицеров. Скажем, чтобы биопаспорт показал что-то вразумительное, надо взять от 5 до 9 проб с перерывом в минимум 3 недели.

Антидопинговый контроль в настоящее время состоит из двух «сетей» – подразумевается, если спортсмен-мошенник не попал в первую, его отловит вторая. Первая сеть – это так называемый пул тестирования международной федерации (в нашем случае IAAF). Ежегодно IAAF составляет список спортсменов из самых разных стран, который передаётся в ВАДА, и ВАДА имеет право в любой момент в течение года отправить допинг-офицеров к любому из фигурантов списка. Вторая сеть – местный контроль по линии аккредитованных ВАДА национальных антидопинговых агентств (в нашем случае – РУСАДА). В идеале у каждой страны есть такое агентство, которое ловит тех, кого недоловило ВАДА.

«Совесть – дырявое решето»

Звучит мощно и солидно, да? Тогда давайте сразу разоблачим национальный антидопинговый контроль. Для этого возьмём новейший из всех доступных отчётов ВАДА – за 2014 год (за 2015 выйдет только в июле).

Итак, национальных антидопинговых агентств официально – 139 (что существенно меньше количества стран, принимающих участие в чемпионатах мира по лёгкой атлетике или Олимпиадах – их более 200).

Открываем страницу 36 отчёта ВАДА и смотрим на список агентств, которые осуществляли пробы, – иными словами, существуют не на бумаге, а в реальности. Из 139 агентств делали тесты меньше половины – 65! Из этих 65 – львиная доля сделало по 1-2 пробы в год (как, например, Украина). И только 27 агентств делает более 15 проб в год, и это всё равно крайне мало, это даже чемпионат страны по одному виду спорта не закроет! Для сравнения: РУСАДА входило в тройку сильнейших в мире, ежегодно делая 12-15 тысяч тестов.

При этом среди призёров чемпионатов мира по лёгкой атлетике – уже более 40 стран, среди них такие экзотические, как Буркина-Фасо, Гренада, Тринидад и Тобаго и прочие. Можно быть на сто процентов уверенным, что представителей этих государств внутри страны не тестируют – по причине фактического отсутствия национального контроля.

Для интереса смотрим таблицу, в которой указано, а сколько вообще национальных агентств тестировали в 2014 году своих спортсменов в лёгкой атлетике. Ба, и что же мы видим! В Италии и Германии за весь год местные агентства не протестировали ни одного легкоатлета! Да-да, в той самой Германии, президент федерации лёгкой атлетики которой недавно призвал не допускать в Рио-де-Жанейро российских коллег. Совесть у него – дырявое решето, как говорит русская народная пословица. Такое же решето, как вся система ВАДА.

«Треть призёров чемпионата – не тестировались»

Хорошо, с решетом внутри стран разобрались. Переходим к главному решету – международному. Для примера берём зимний чемпионат мира 2014 года в Польше – последний на данный момент, по которому есть данные и по национальному, и по международному контролю. Для чистоты эксперимента рассматриваем не только призёров, но и топ-8 финалистов, так как их уровень позволяет бороться за медали, а также обеспечивает им участие в коммерческих стартах.

Статистика опять-таки поражает – в неё просто не хочется верить. В соревнованиях приняли участие 587 легкоатлетов из 141 страны мира, представители 30 стран выиграли медали (как в личных видах, так и в эстафетах). 193 человека попали в топ-8 в личных видах. Из них 106 человек – 54,9% – не входят в пул тестирования IAAF, то есть ни разу не проверялись на допинг вне соревнований в течение всего года.

Возникает логичный вопрос: что же это за система контроля такая?! Может, стоит её того-с… разобрать? И до выяснения всех обстоятельств оставить спортсменов в покое?

Более половины! 25 человек выиграли золотые медали – из них 6 не в пуле IAAF (24%). Наконец, 72 призёра в личных дисциплинах — из них 26 не в пуле (36,1%). Мы специально не приводим статистику по каждой дисциплине того чемпионата мира (хотя специальную табличку для личного пользования составили) – чтобы вас совсем уже не запутать цифрами. Поверьте на слово: там есть дисциплины, где больше половины из финальной восьмерки никак не интегрированы в систему допинг-контроля.

Уже подтверждённый шокирующий факт: в 2006-2012 годах в Кении, Эфиопии и Марокко ни один человек не сдавал кровь на допинг вне соревнований. А это те страны, которые регулярно «косят» медали в беге на средние и длинные дистанции! Возникает логичный вопрос: что же это за система контроля такая?! Может, стоит её того-с… разобрать? И до выяснения всех обстоятельств оставить спортсменов в покое?

«Средства на антидопинг размазываются, как каша по тарелке»

Давайте подытожим. Цифры показывают, что современная система допинг-контроля – это фикция. Настоящая антидопинговая политика, охватывающая хотя бы топ-10 в каждом олимпийском виде спорта, потребовала бы гигантских ресурсов: а) анализ проб в лаборатории стоит от 150 до 500 евро; б) построение биопаспорта – кроме забора проб, это дорогостоящая работа экспертов и аренда швейцарской программы; в) работа антидопинговых комиссаров – посмотрите, сколько стоит билет в Найроби или Кампалу; г) окна обнаружения многих препаратов исчисляются сутками. Для гарантии чистоты международного спорта требуется просто нереально много средств. В итоге средства распыляются («размазывается каша по тарелке»), чтобы создать видимость усердной борьбы.

Что предлагает Михаил Виноградов? Цитирую: «Чтобы решить проблему (не выходя за рамки проблемы, если можно так выразиться – как, например, убрать призовые и снизить интерес общества к победителям), нужно: или/и увеличить ресурсную базу антидопинга (что сейчас и делается, но недостаточно); или использовать полицейские меры (осведомители, профессиональные сыщики, допросы под страхом тюрьмы); или сделать внесоревновательные тестирования максимально умными и целевыми (это уже вопросы адаптации искусственного интеллекта и систем big data analysis, это в конечном счете, тоже вопрос денег – и денег больших)».

Пока же виноватым можно сделать любого. Кого назначат.

WADA хочет заработать на России. 18.11.2015

https://www.kommersant.ru/doc/2856525

Алексей Доспехов

Сегодня в американском городе Колорадо-Спрингсе состоится заседание высшего органа Всемирного антидопингового агентства — совета учредителей WADA. На нем будет рассмотрена ситуация, возникшая в связи с разразившимся в российском спорте допинговым скандалом. Именно WADA инициировало этот кризис. Он возник после публикации отчета независимой комиссии структуры, в котором говорилось о возникновении в России системы сокрытия допинговых нарушений. Его следствием стало принятое в минувшие выходные решение Международной федерации легкой атлетики (IAAF) о дисквалификации на неопределенный срок ВФЛА.

Заседанию совета учредителей WADA предшествовало заявление, сделанное смежной структурой — Институтом национальных антидопинговых организаций (iNADO). По существу, оно представляет собой список рекомендаций совету. И эти рекомендации звучат угрожающе. Главная из них заключается в требовании отстранения российских легкоатлетов от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. "Коррупция в российской легкой атлетике не заслуживает меньшего. ВФЛА не продемонстрировала, что способна послать на Олимпиаду "чистую" команду. Национальным федерациям должен быть послан четкий сигнал: они не могут участвовать в соревнованиях самого высокого уровня, если намеренно игнорируют антидопинговые правила",— считают авторы документа, то есть руководители антидопинговых служб из различных стран.

Однако их голос сильного влияния на судьбу российской легкой атлетики оказать, видимо, не сможет. WADA не уполномочено санкционировать такие меры, как отстранение сборных от выступления на соревнованиях, они являются прерогативой спортивных организаций. И в этом смысле ближайшее, в том числе олимпийское будущее легкоатлетов из России находится сейчас, скорее, в руках специальной комиссии, созданной IAAF: ее задача контролировать действия по выходу из кризиса.

Под юрисдикцию совета учредителей WADA подпадает Российское антидопинговое агентство (RUSADA). Его статус значится в повестке дня совета учредителей. Говоря о нем, глава комиссии, готовившей доклад по России, первый руководитель WADA Дик Паунд сказал, что «необходимо обеспечить условия», при которых RUSADA «функционировало бы независимо от российского правительства, но при этом получало бы финансирование от него».

Однако гораздо более любопытными выглядят другие вопросы, которые, как ожидается, будут обсуждаться в Колорадо-Спрингсе. В список, например, входят изменения в регламенте WADA. Его президент Крейг Риди, анонсируя заседание, сообщил, что российский кризис — это лишь «верхушка айсберга», а «чтобы сдержать допинг, нужно сделать более эффективным подход к борьбе с ним и увеличивать ресурсы».

Что подразумевается под этим, примерно ясно. Источники из WADA предполагают, что «более эффективный подход» будет заключаться в формировании внутри организации новых органов — скажем, специализирующихся на расследованиях и вынесении наказаний. Также работники WADA как о ключевой теме говорят о проблеме защиты информаторов — спортсменов и спортивных функционеров. При этом, как уверены эксперты iNADO, деятельность таких информаторов, сыгравших ключевую роль в наиболее свежих разоблачениях, должна «поощряться».

В 2015 году бюджет WADA составил $26,8 млн. Так вот, и Крейг Риди, и генеральный директор агентства Дэвид Хоумен ясно дали понять, что, на их взгляд, эта сумма является слишком маленькой для реализации тех задач, которые стоят перед их ведомством в настоящий момент.

При этом Россия пока не отказалась от своих «укрепленных позиций» в WADA и продолжает вносить оплату за войну против себя. Дежавю со скандальной ОБСЕ в действии.

http://skirun.ru/2013/03/14/wada-russia/#ixzz4EzrEdaZ2.

По информации пресс-службы Правительства Российской Федерации

Россия решила укрепить свои позиции во Всемирном Антидопинговом Агентстве (ВАДА) перед Сочи-2014. 14.03.13.

Издано Постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2013 года № 196 «Об уплате ежегодных взносов Российской Федерации в Фонд для искоренения допинга в спорте и в бюджет Всемирного антидопингового агентства».

Постановлением предусматривается поручить Минспорту России осуществлять начиная с 2013 года уплату ежегодного взноса Российской Федерации в Фонд для искоренения допинга в спорте в размере 200 тысяч евро и ежегодного дополнительного добровольного взноса Российской Федерации в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в размере 300 тысяч евро.

В настоящее время Российская Федерация уплачивает ежегодный взнос в ВАДА в размере 721 тысячи долларов США. Уплата добровольного дополнительного взноса в бюджет ВАДА позволит укрепить позиции Российской Федерации в ВАДА, включая расширение российского представительства в руководящих и рабочих органах данной организации с учетом предстоящих XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

При этом мы знаем, что в WADA утеряно представительство России, позволяющее отстаивать свои интересы.

Версии дальнейших шагов на случай негативного развития ситуации

Теперь о том, что нам делать в такой непростой ситуации? Сергей Михеев предлагал заранее огласить возможность участия российских спортсменов на случай, если наши оппоненты всё таки смогут добиться лишения права России выступать под своим флагом и гимном, но только на особых условиях…

http://rusnext.ru/recent_opinions/1510663947

14.11.2017 – 20:47

ОИ-2018. Для России лучше неучастие, чем ползание на брюхе

МИХЕЕВ Сергей

…если Олимпийским комитетом будет принято половинчатое решение, что Россия может участвовать, но без гимна и без флага, если будут приняты условия, однозначно и прямо ущемляющие нашу национальную гордость и запрещающие нам пользоваться своими государственными символами — я считаю, что в этом случае нужно проигнорировать участие в этой олимпиаде. От этого, между прочим, потеряет олимпийский спорт сам по себе, потеряет как шоу, потому что наши спортсмены составляют очень сильную конкуренцию лучшим атлетам мира. Во многом российские мастера зрелище и делают. А зрелище — это в том числе и рекламные бюджеты телекомпаний. Давайте посмотрим, как они обойдутся без нас один раз. Они, конечно, обойдутся, но это будет немножко не то, чего им хотелось бы. Поэтому я считаю, что в принципе это можно сделать в профилактических целях. При таких условиях мы откажемся, продемонстрировав, что на самом деле для нас нет каких-то таких священных коров, ради которых мы готовы пасть ниц и ползти на брюхе.

Что касается отдельных спортсменов, не исключено, что им может быть предоставлено право за свой счёт участвовать в соревнованиях без флага и гимна, если им так уж хочется. Каждый из них за свой счёт может поехать и поучаствовать. Скорее всего, будет что-то в этом роде, потому что примерно такое было на Олимпиаде-80 в Москве. Западные страны не прислали официальных делегаций, но были спортсмены из этих стран, если вы помните, которые выступали как индивидуалы, без флагов США, Великобритании и прочих лидеров Запада. Я не исключаю, что здесь может быть зеркальная ситуация и с нашей стороны…

Т.к. у нас демократия, то запрещать личное участие спорсмена будет неправильным. Только условия должны быть соответствующие – все должны знать имена тех, кто встал под белые знамена сдавшихся, решивших предать всех кто погиб защищая Отечество в свои 18, 19, да и не важно во сколько лет… Они ведь погибли, от слова «совсем», а не вынуждены пропустить сезон, не получить призовые или не получить выгодный спонсорский контракт. Участие спортсменов, включая расходы на проезд к месту проведения Олимпиады и все накладные расходы за счет выступающего. В случае завоевания спортсменами призовых мест граждане России не должны оплачивать ни призовые, ни машины, ни от их имени вручаться награды в Кремле или где бы то ещё. Возможно, такой подход и покажется жёстким, но так будет справедливо ко всем гражданам России. Не раз спортсмены в дискуссиях рассказывались о том, что они чуть ли не сами платят тренерам зарплату и оплачивают поездки на соревнования, мол, они сами себя создали, и Родина им чуть задолжала. Рекомендую еще раз прочитать весьма познавательную статью Руслана Баха, где он показывает, что невозможно создать чемпиона «из пробирки», заранее выбрав его в возрасте 3-х лет. Нужна среда, спарринг партнеры и множество отечественных соревнований, чтобы вырастить настоящего победителя с характером бойца.

http://pravosudija.net/article/ruslan-bah-vo-chto-obhoditsya-utechka-mozgov-iz-strany

Руслан Бах. Во что обходится утечка мозгов из страны? 24 июля, 2017 – 01:11

…Получается, что надо обучать 20 школьников, для того, чтобы потом получить 1 высококлассного поступившего студента.

И тогда цена одного студента получается совсем другая. С учётом этой формулы получаем – 200-400 тысяч уе каждый поступивший в приличный ВУЗ. ПОСТУПИВШИЙ, не путать с окончившими.

Но в ту же Бауманку поступает не каждый желающий. И конкурс на поступление туда в советские времена мог быть до 7 человек на место. Но сейчас бюджет формируется за каждую студенческую голову – поэтому и отбор по мягче.

Получается «конкурс», около 1.5-2 на место. И затраты на обучение в таком вузе значительно выше чем 112 тыс. рублей за студента. Но мы и это пропустим.

Я закончил высшую математику, по специальности математик программист, либеральные реформы и 90е нас изрядно потрепали. И это не считая того, что примерно 20% студентов до конца не смогло доучиться и ушли сами. По окончании, многие мои однокурсники впоследствии стали учителями математики, один был дальнобойщиком в Канаде, некоторое время. Одна девочка стала танцовщицей, я ушёл в менеджеры, кто-то открыл бизнес. Около 5 человек уехало в Штаты.

Большинство девочек, которых было в 3 раза больше, чем мальчиков просто вышли замуж и стали домохозяйками. Многие ВУЗы плодят выпускников ненужных профессий, как например, юристы. Ну изначально понятно, что некуда будет пристроить десятки тысяч выпускников юристов. Но люди почему-то идут, еще со времён Союза, как будто юридический мёдом помазан, а государство почему-то деньги даёт – поэтому «Се ля ви».

Хотите верьте, хотите нет, но после окончания ВУЗ-а цифры опять же складываются примерно так же 5/15/80 – будь то аспирантура или дальнейшая карьера по специальности. Но будем считать вместе 5 и 15 процентов.

Для того чтобы довести 1 человека до «высокоуровневого спеца» требуется обучить 5 студентов.

И вы скажете – а зачем брать всех подряд, можно взять лучших и поменьше, обучить их, не тратясь на «всех». Так не бывает! Не знаю, как у других, в моей группе лучшие при поступлении (привет Бауманке, МГУ и прочим) загнулись на первой же сессии. И список «лучших» после первой сессии зеркально перевернулся – последние стали первыми, а первые соответственно последним. Единственный золотой медалист стал самым последним, почему-то.

А до второго курса с нами так и недотянул – взял «академ» после второй сессии за неуспеваемость, потом промучился еще годик и бросил учёбу. Сергей Королёв, например, не был отличником в школе. Кого это сейчас волнует? Многие учителя тоже признают, что есть такой «феномен». Вот поди разберись, кого изначально допускать к обучению, а кого нет? Да, никак не отсеять на начальном этапе – система обучает 15 лет тысячу людей – получает пару десятков суперспецов и радуется, тому что есть. А просто изначально как-то выбрать 15-20 из тысячи и обучить — нет не получится.

Итого получаем 1-2 млн уе на момент поступления и еще 100 тыс. за окончание вуза. Дальше аспирантура, кандидатская и докторская получаем тот же самый отсев по формуле 5/15/80. Современные цифры говорят, что из 100 кандидатов наук, только 10-15% защищают докторскую. А в советские времена еще меньше было около 5%.

Но мы не будем углубляться в качество современных кандидатов наук и докторов юристов и экономиксистов, коих набирается под 3-5 тысяч в год. Система платит – люди диссертации «пишут». Но так fyi, маленький штришок из дёктя, у меня есть знакомая, которая 2х детей вырастила, без мужа, подрабатывая написанием диссертаций и дипломов еще с начала 90х.

Не будем дальше строго считать, но даже по облегчённой формуле, закрывая глаза на многое – получается, что один толковый «доктор наук», обходится казне ну никак не меньше 100 миллионов долларов. Кандидаты наук – 10-50 млн уе. Ну а просто утекающие умы студенты выпускники среднего уровня стоят от 1-2 до 10+ миллионов долларов за «штуку».

Такие подсчеты заставляют задуматься о потерях России от вывоза спортсменов за границу, где самая большая «чёрная дыра» это НХЛ.

Интересно, что НХЛ и ряд других североамериканских лиг (НБА, НФЛ и др.) сильно «нелюбят» WADA

http://rusvesna.su/recent_opinions/1474152643

НХЛ плюнула в лицо WADA

18.09.2016 – 6:00

В последние полтора года любые крупные международные соревнования отходят на второй план с точки зрения спортивной составляющей, пишет «Свободная Пресса».

Из-за «бурной» деятельности Всемирного антидопингового агентства (WADA), практически весь мир следит за скандалами, в которых замешаны самые известные спортсмены. Но стартующий 17 сентября в канадском Торонто Кубок мира по хоккею, к счастью, станет исключением. Благодаря жесткой и независимой позиции НХЛ по отношению к ВАДА.

В НХЛ свои законы

Национальная хоккейная лига (НХЛ) — коммерческая организация и здесь действуют собственные правила. Есть свой список запрещенных препаратов, отличающийся от списка ВАДА, и своя мера наказания. Здесь вообще отсутствуют временные сроки. Кстати, и список препаратов, и меры наказания у большинства спортивных североамериканских объединений схожие. Имеется в виду баскетбол (НБА), американский футбол (НФЛ) и так называемый «соккер» — европейский футбол (МЛС).

НХЛ является, по сути, единственной крупнейшей спортивной организацией, чьи представители регулярно участвуют в крупнейших международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх и мировых чемпионатах. При этом чиновники ВАДА не имеют возможности проверять заокеанских хоккеистов на протяжении сезона. То есть проверке по меркам МОК (а значит, и ВАДА), они подлежат только непосредственно при проведении вышеупомянутых соревнований.

Крупных неприятностей на мировой арене хоккеистам пока удаётся избегать — последним наказанием, связанным с положительной допинг-пробой энхаэловца, был случай с Никласом Бекстрёмом в финале Олимпийских игр в Сочи.

Тогда ведущего центрфорварда шведской команды отстранили от финала, но последствия оказались пустяковыми: выяснилось, что Бекстрём лишь принял известный препарат от аллергии, и после недолгих «боданий» с ВАДА партнёру Александра Овечкина по «Вашингтону» была вручена серебряная медаль.

Американские профессиональные лиги самодостаточны в финансовом плане, а соответственно, могут играть по своим правилам. Более того, те же международные федерации, например, хоккея и баскетбола всячески уговаривают представителей НХЛ и НБА принять участие в крупных международных соревнованиях

Кубок мира не является турниром, который проводится под эгидой Международной федерации хоккея, и допинг-контроль там будет представлен в энхаэловском формате. Что же он собой представляет?

Дисквалификация в 20 матчей — детский срок

Ещё восемь лет назад тогдашний президент антидопингового агентства Дик Паунд открыто обвинял комиссара Гэри Беттмэна в том, что лига не хочет сотрудничать с ВАДА, как все: в качестве доказательств звучали фантастические цифры: якобы около трети игроков НХЛ являются «грязными». В ответ Паунду был дан достаточно жёсткий отпор, а сомнения заокеанских хоккейных чиновников относительно того, стоит ли сотрудничать с Международным антидопинговым агентством, тут же испарились — дверь для ВАДА закрыли на прочный замок. И особенно рьяно на эту тему высказались представители профсоюза игроков.

Но лига тут же ввела в действие собственную программу контроля, результаты её работы носят почти секретный характер — никаких подробностей лига не дает.

Поэтому предоставим слово хоккеисту, который много лет выступал за океаном.

— В НХЛ хоккеист проверяется на допинг 4−6 раз за сезон, но это делает не ВАДА, а сама лига, — рассказал «СП» нападающий сборной России Павел Дацюк, который полтора десятка лет выступал за «Детройт» — НХЛ блокировала для Всемирной антидопинговой организации возможность брать тесты у своих игроков во время тренировочных лагерей перед Кубком мира.

«СП»: — А часто хоккеисты лиги попадаются на допинге?

— На моей памяти было очень мало допинговых скандалов. Если уличат в приеме запрещенных препаратов, то игрока ждет дисквалификация в 20 матчей. Там есть и еще другие меры, но в подробности я не вникал, так как меня это не касается. И вообще, у нас несколько иной вид спорта, в отличие от велосипедистов, тяжелоатлетов, пловцов. Хоккеистам это не нужно.

Последняя допинговая история была зафиксирована в НХЛ в марте 2016 года. Тогда в крови защитника «Аризоны» Джареда Тинорди обнаружили запрещенный препарат. И он получил 20 матчей дисквалификации. Для НХЛ, где только в «регулярке» проходит более 80 матчей — это семечки. Человек будет вне игры примерно полтора месяца. Хотя за это время он потеряет в деньгах.

За повторное нарушение игрок пропускает уже 60 (или иногда 50) матчей. За третий раз пропустит уже два сезона. По сравнению с ВАДА, которое уже за первое нарушение выпишет дисквалификацию, как минимум, на год, наказания явно пустяковые. Хотя тоже бьют по карману.

Объясняется все тем, что в НХЛ очень силен профсоюз игроков, и они противятся вхождению лиги в ВАДА.

Большой спорт жив и без ВАДА

Понятно, что бороться с допингом нужно. Однако ежегодно расширяющийся список препаратов, которые вводит и вводит ВАДА, заставляет усомниться в компетентности и адекватности руководителей этого агентства. Не будем сейчас говорить о «двойных» стандартах в отношении спортсменов и даже целых стран, тем более в сфере последних событий, связанных с хакерской атакой на сайт Всемирного антидопингового агентства. Здесь дело в другом. Чувствуя бесхребетность предыдущего руководства МОК, и собственную безнаказанность, чиновники агентства захватывают все большую власть и хотят диктовать свои условия везде и всюду. НХЛ же показала, что есть и другие, более «крутые» организации, которые не будут капли от насморка или лекарство от простуды приравнивать к допингу. И будут играть по своим правилам. НХЛ, называя вещи своими именами, наплевала на ВАДА, и тому ничего не осталось сделать, как молча утереться.

Будь ВАДА принципиальным, оно вполне могло надавить на Международную федерацию хоккея и заявить: коль НХЛ действует по своему усмотрению, то игроков лиги мы не будем пускать на Олимпиаду и чемпионат мира. Аналогично и с НБА. Но ВАДА молчит. Очевидно, кто-то сказал этим ревнителям «чистого» спорта — ша!

Так, что в дополнение к «серым зонам», в которых укрывает WADA и USADA от своего контроля легкоатлетов, прячут и хоккей, как один из самых рейтинговых видов спорта с самой дорогой рекламой на рынке США. Как же так? Как получилось, что многи годы наши хоккеисты, баскетболисты сражаются с теми, кому обеспечивается гарантия отсутствия контроля WADA? Это означает, что Олимпийский комитет России (ОКР) знал и молчал, ставя страну в заведомо проигрышное положение? А как быть с терапевтическими разрешениями на прием запрещенных препаратов (TUE), что массово регистрировались в WADA национальными федерациями?

https://www.kp.ru/daily/26590/3605479/

04.10.2016

Допинг для своих. В списке спортсменов, которые легально принимали запрещенные препараты больше всего американцев и британцев

…В понедельник хакеры из Fancy Bears выложили в сеть новые документы, в которых значатся еще 20 фамилий спортсменов из 14 стран. Таким образом, список атлетов, принимавших допинг с разрешения Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) достиг 86 человек. Больше всего в нем американцев (21) и британцев (18), которые и контролируют ВАДА. Напомним, президентом ВАДА является британец Крейг Риди….

… Кроме того, именно в лаборатории Германии перед запретом проходил проверку мельдоний. Вред этого препарата немцы установить так и не смогли, но умудрились написать отрицательные отзывы. Как мы помним, после этого отстранили от соревнований десятки наших спортсменов, большинство из них, после разгоревшегося скандала, были амнистированы…

… Ну, и наконец, на четвертом месте идет Канада (5), где и расположена штаб-квартира ВАДА. Плюс, руководитель независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен – канадец…

Страны и количество спортсменов, которые имели разрешение принимать запрещенные препараты

США - 21

Великобритания - 18

Германия – 8

Канада – 5

Дания - 4

Австралия - 4

Япония - 3

Испания - 2

Аргентина - 3

Франция - 3

Новая Зеландия - 2

Швеция - 2

Россия – 1

Польша - 1

Чехия - 1

Румыния - 1

Бельгия - 1

Бурунди - 1

Венгрия - 1

Бразилия -1

Колумбия - 1

Венесуэлла – 1

ЮАР - 1

https://vz.ru/news/2016/10/7/836623.html

… Хакеры: Американцы за год получили более 580 разрешений на допинг

7 октября 2016, 05:58

Фото: EricGaillard/Reuters

Антидопинговое агентство США (USADA) и другие организации в прошлом году выдали американским спортсменам 583 разрешения на употребление запрещенных веществ, при этом двести атлетов до сих пор легально употребляют допинг, утверждают хакеры из группы Fancy Bears.

В распоряжение хакеров попали несколько частных писем спортивных чиновников США, в том числе научного руководителя USADA доктора Мэттью Федорука, передает ТАСС.

Их этих писем следует, что только в 2015 году американские спортсмены получили 583 разрешения на прием запрещенных препаратов.

Лидирующие позиции по видам спорта по количеству выданных TUE за 2015 год занимают: велоспорт – 102, легкая атлетика – 68, триатлон – 58, плавание – 42, зимние виды спорта – 37, передает «Р-Спорт»…

Теперь посмотрим на аналогичную ситуацию в России. У нас же руковдители спорта отстаивают интересы спортсменов?!

https://www.sports.ru/others/athletics/1044538611.html

52 российских спортсмена с начала года направили запросы на терапевтические исключения

5 октября 2016

Исполняющая обязанности директора РУСАДА Анна Анцелиович сообщила, что 52 российских спортсмена подали запросы на терапевтические исключения (ТИ или TUE) в 2016 году.

– Сколько российских спортсменов получили разрешения на терапевтическое использование запрещенных препаратов?

– С начала 2016 года в РУСАДА было подано 52 запроса на ТИ, – сказала Анцелиович.

Сообщается, что в 2015 году таких заявок было 54, из них 25 получили одобрение.

Итак, мы имеем за 2015 год 583 разрешения на прием запрещенных препаратов у сборной США и 24 у сборной России. Это за 2015 год!

http://www.ntv.ru/novosti/1731077/

«Терапевтические исключения»: WADA узаконила допинг для зарубежных спортсменов

10.12.2016, 19:55

Вторая часть «допингового» доклада, который представил юрист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен, не произвела сенсации. Первые полчаса Макларен попросту пересказывал содержание первой части своего расследования. Несмотря на то, что WADA выделило комиссии Макларена на расследование почти полтора миллиона долларов — ни доказательств, ни даже имен спортсменов, уличенных в допинге, в длившемся больше часа выступлении господина Макларена так и не прозвучало.

На вопрос из зала о том, как быть с зарубежными звездами спорта, которые легально принимали запрещенные препараты с согласия антидопингового агентства и будут ли проведены аналогичные расследования в отношении других стран, Макларен честно ответил: «Фокус моей работы был сосредоточен только на России».

Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов не только внимательно изучил новую часть доклада Макларена, но и попытался ответить на вопрос, который обошел стороной уважаемый юрист Всемирного антидопингового агентства.



Оказывается, приобрести препарат, который может превратить человека в олимпийского чемпиона, можно в обычной аптеке. Цена вопроса — всего 132 рубля, столько стоит флакончик сальбутамола. Не нужно даже никакого рецепта.



Профессор кафедры спортивной медицины легендарной Сеченовки Евгений Ачкасов раскрывает карты: с помощью этого препарата десятки западных атлетов поднялись до небывалых высот.



Евгений Ачкасов, заведующий кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова: «Он может дать эффект в тех видах спорта, которые сопряжены с выносливостью: лыжники, забеги на длинные дистанции».



Если сальбутамол найдут в крови спортсмена, то сразу отправят на скамейку дисквалификации. Но здесь не все так просто. Чиновники WADA давно придумали множество способов сравнительно честной борьбы за медали при помощи запрещенных веществ.



Каждодневные тренировки, колоссальные нагрузки, постоянные травмы, нервы на переделе — все это неминуемо ведет к появлению целого букета профессиональных болячек. Например, у биатлонистов, лыжников и пловцов зачастую проблемы с дыхательной системой. У фигуристов, гимнастов и велогонщиков слабое место — позвоночник, У бегунов футболистов, теннисистов — коленные чашечки, локтевые суставы, а у прыгунов — беда с почками. В итоге по медицинским параметрам к 30 годам спортсмен превращается в настоящую развалину. Потому даже детский тренер скажет: без сильнодействующих препаратов в большом спорте просто не выжить. Этой аксиомой явно воспользовались — так, видимо, и появилась лазейка под названием «терапевтические исключения».



Знаменитая норвежская лыжница Сири Халле вспоминает, как однажды после тренировки она пришла к врачу с жалобой на легкое недомогание и сразу получила рецепт на сальбутамол — тот самый ингалятор, который без проблем можно купить в московской аптеке.



Сири Халле, экс-член национальной сборной Норвегии: «Я считаю, это неправильно, это уже нечестная игра. Более того, оказалось, что в сборной Норвегии доктор выписывал препарат от астмы огромному количеству спортсменов, у которых астмы никогда не было».



Статистика результатов поражает: за последние 25 лет 70% всех олимпийских медалей Норвегии выиграли астматики.



Евгений Ачкасов: «Скандинавские спортсмены многие используют этот препарат. Это найденный путь легализации запрещенного препарата».



Вот и лыжница Сири Халле в свое время получала официальное разрешение от WADA на прием запрещенного препарата. В диагнозе было написано — астма физического усилия. Но это не тот недуг, при котором в случае приступа больной не сможет сделать и шагу. Симптомы такой астмы знакомы каждому — это банальная отдышка.



Последняя громкая история: на этой неделе хакеры отправили ведущим мировым очередную порцию секретных документов WADA, где речь, в частности, идет про шестикратного олимпийского чемпиона, американского пловца Райна Лохте. Накануне олимпиады в Рио он вдруг заболел астмой и во время стартов легально принимал запрещенный сальбутамол. Но фамилия этого спортсмена — не звучала из уст юриста Ричарда Макларена, доклад которого в эту пятницу внимательно выслушала корреспондент НТВ Лиза Герсон.

Если в России WADA запрещает вмешательство Правительства в политику защиты Национальным антидопинговым агентством (USADA) своих спортсменов, то у нас это под запретом, чтобы руководитель был «независимый» и на руководящие указания принимал от WADA, USADA и других «партнеров»

https://vz.ru/news/2017/11/28/897257.html

После ОИ в Сочи USADA стало получать гранты у администрации президента США

28 ноября 2017, 17:58

Фото: wikipedia.org

Американское антидопинговое агентство (USADA), занимающее в компании Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта наиболее жесткую позицию, стало получать гранты напрямую от администрации американского президента после победы сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Как сообщил в Facebook блогер Илья Ухов со ссылкой на материалы официального сайта USADA, с 2014 по 2017 год агентство получило от исполнительного управления президента США 36 млн 750 тыс. долларов.

До 2014 года от администрации американского президента был единственный грант, утверждает Ухов. Этот грант был выдан в 2008 году. А после Олимпиады-2014 гранты пошли один за другим, и выдавали их на антидопинговую активность.

При этом в публичном отчете USADA не указано конкретное министерство или ведомство, выделившее полученные гранты. В целом в 2016 году федеральных грантов агентство получило на 9,5 млн долларов, еще 3,782 млн долларов были получены от Олимпийского комитета США и 6,3 млн долларов – из других источников.

В 2015 году агентство получило 16,9 млн доларов, из которых 9 млн долларов – федеральные гранты без указания источника.

После Олимпиады в Сочи, отмечает Ухов, USADA начинает занимать все более и более жесткую «антироссийскую позицию», ужесточая риторику и настаивая на «ничем не доказанных обвинениях».

Напомним, в октябре прошлого года хакеры из групировки Fancy Bears сообщили, что USADA и другие организации в 2016 году выдали американским спортсменам 583 разрешения на употребление запрещенных веществ.

МОК сдался под давлением финансовых спекулянтов. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Часть шагов, что необходимо предпринять России, Владимир Путин уже сформулировал

· Реформа WADA

· Запрет на участие всех спортсменов имеющих «Терапевтические исключения» WADA

· Подача исков о защите репутации в общегражданские суды, ввиду очевидной ангажированности CAS , ряда комитетов МОК и WADA

К уже заявленным выше шагам стоит добавить еще ряд моментов:

· Проведение собственного внутреннего расследования на предмет возможностей оказания скрытого и иного влияния на ключевых сотрудников, обсепечивавших защиту интересов России на международной арене

· Разрешение спортсменов представлять исключительно себя под «белым» флагом Олимпиады и под ее гимном. Т.к. спортсмены считают возможным представлять исключительно себя, а не граждан России, то, как писал выше, все должны знать имена тех, кто встал под «белые» знамена сдавшихся, решивших предать всех кто погиб защищая Отечество в свои 18, 19, да и не важно во сколько лет… Участие спортсменов, включая экипировку, тренера, массжиста, расходы на проезд к месту проведения Олимпиады и все прочие накладные расходы за счет выступающего. В случае завоевания спортсменами призовых мест граждане России не должны оплачивать ни призовые, ни машины, ни от их имени вручаться награды в Кремле или где бы то ещё

· Добиться от WADA опубликования перечня всех спортсменов с 2001 года, имевших «Терапевтические исключения» WADA, с особым указанием тех, кто завоевал медали и какого достоинства

· Добиться полного запрета на участие в Олимпиадах и крупнейших международных соревнованиях всех спортсменов, чьи лиги запрещают доступ инспекторам WADA для забора допинг-проб (НХЛ, НБА и т.п.)

· Всем спонсорам, поощряющим использование допинга через заключение контрактов с лигами, запрещающими доступ инспекторам WADA для забора допинг-проб (НХЛ, НБА и т.п.) и, фактически, поддерживающих прием запрещенных препаратов, запретить присутствие на международных соренованиях, включая Олимпиаду (в т.ч. на форме спортсменов)

· НХЛ, НБА и др. должны доказать российски органам допингового контроля релевантность примеяемых методик проверки применения допинга. Запретить проведение встреч, как национальных сборных, так и комнад из российских лиг с командами (НХЛ, НБА и т.п.) до приведения системы допингового контроля к соответствующему стандарту

· Запретить показ и публикацию информации об НХЛ, НБА и т.п. (результаты, участие спортсменов из России и т.д.), как косвенно поддерживающих применение допинга и пропагандирующих это, до момента признания российски органами допингового контроля должны релевантности примеяемых методик проверки применения допинга в НХЛ, НБА и др.

· Методы, используемые для проверки допинг-проб должны быть релевантны, а результаты воспроизводимы любой независимой лабораторией

· Открытие доступа ко всем допинг-пробам с возможностью перепроверки любой пробы любой из национальных лабораторий

· Добиться от WADA права проверять любого из конкурентов сборной России по согласованным методикам (метод встречных проверок)

· Все результаты допинг-исследований с заключениями экспертов и статистикой должны быть систематизированы, открыты для всех желающих и доступны для перепроверки в формате 24х7х365

· Провести расследования порядка включения мельдония в перечень запрещенных веществ WADA, также провести перепроверку всех допинг проб Марии Шараповой, Дарьи Клишиной в нескольких независимых лабораториях за последние 3 года

· Провести анализ методики взятия проб, статистическую обработку и их перепроверку у спортсменов, находящихся под личными спонсорскими контрактами крупнейших мировых брендов

· Все контракты WADA с партнерами (тексты, суммы, обязательства и протоколы к ним), включая фармацевтические компании должны быть публичными

· Введение ответственности для спонсоров, использующих репутацию спортсмена, принявшего допинг, для продвижения своей продукции в виде оборотного штрафа. Это должно остановить ряд компаний, создающих секретные команды для целенаправленного приема допинга и, обеспечивающие сокрытие результатов положительных проб, а компании позволяющих зарабатывать сверхприбыли и вытеснять нечистоплотным путем конкурентов с рынка

· Отстранение всего руководящего состава сотрудников WADA, CAS и МОК (включая членов независимой комиссии Ричарда Макларена, комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда и др.), связанных с допингом и имевших отношение к провоцированию допингового скандала в отношении России на время расследования и проведение, по настоящему, независимого расследования в отношении фактов коррупции в организациях

· Проведение нового независимого расследования допинг-скандала, устроенного в отношении российской сборной с полной перепроверкой всех пробы и выводов комиссий в соответствии уголовным правом, а также юридически корректной методикой признания доказательств

· В рамках расследования проведение обысков в организациях участвоваших в подготовке и фабрикации доказательств, с изъятием всех носителей, имеющих отношение к делу и проведение допросов «под присягой» всех участников процесса

· Раскрытие всей информации по персонам МОК, CAS и WADA, включая родственников, а также публикация сведений о конфликте интересов, доходах, владении движимым и недвижимым имуществом, акциями и т.п., в т.ч. изменении этого статуса во времени

· В случае допуска российских спортсменов для выступления под нейтральным флагом следует запретить размещение на форме спортсменов логотипов производителей спортивной экипировки

· В связи оказанием давления со стороны структур Vanguard, BlackRock, Fidelity, как ключевых акционеров споносоров и медийных холдингов на МОК, CAS и WADA, начать проверку деятельности компаний, где они присутствуют среди контролирующих акционеров на предмет соблюдения закона

· Рассмотреть вопрос введения санкций против продукции компаний, акционеры которых начали войну против России и нансели ей репутаационный и материальный ущерб

· Провести проверку продукции выпускаемую транснациональными компаниями под одной и той же маркой для разных рынков. В случае выявления расхождения по отношению к стандарту рынка США (Великобритании, Германии, Австрии) ввести оборотный штраф и запретить реализацию до момента устранения расхождения. Законодательно запретить транснациональным компаниям производить под одной и той же маркой продукцию разного качества для разных рынков. ТНК уже не раз попадали в эпицентр скандалов по обвинению в замещении инградиентов на более дешёвые с целью максимизации прибыли. Если в Европе очередной скандал набирает обороты, то в России тишина, при этом в Петербурге давно уже сформировалась целое бизнес-направление по торговле товарами, привезенными из Финляндии.

«…- Шакал я паршивый – у детей деньги отнял, детский сад ограбил!

- Культурный нашелся! Когда ты у себя на колонке бензин ослиной мочой разбавлял – не был паршивым?

- То бензин, а то дети…»

(Из фильма «Джентльмены удачи»)

Только денежные потери заставят остановиться наших «партнеров»

Международные спекулянты из Vanguard, BlackRock, Fidelity используя агрессивную тактику продвижения своих интересов, включая коррупцию и другие незаконные действия, позволяли получать, котролируемыми им компаниями высокий дивидентный доход и способствовали росту стоимости курса акций. Если партнёры по бизнесу поймут, что теперь их деятельность на виду, начнут нести убытки на ряд рынков, а также отвечать за незаконные действия этих компаний, то вряд ли партнеры Vanguard, BlackRock, Fidelity по бизнесу будут и далее поддерживать в их «начинаниях». Даже верные партнеры США и Германии выступили против такого обмана, а что же Россия? Или ФАС, Минпромторг и Минсельхоз у нас работают по той же схем, что и Минспорт с ОКР?

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2922816

19 августа 201722:11 Марина Наумова Граждане второго сорта: продовольственная несправедливость разделила Евросоюз В Европе набирает обороты скандал с двойными стандартами качества. Целый ряд продуктов питания и бытовой химии имеет разный состав в зависимости от того, для какой страны он предназначен. Например, рыбные палочки в Австрии или Германии могут содержать больше рыбы, чем этот же товар в Чехии или Польше. Чтобы выяснить, насколько непохожи продукты от одного и того же производителя, телеканал "Россия 1" отправил их на экспертизу. Пани Беата для закупки продуктов заезжает в Lidl. Здесь все под рукой: хлеб, сосиски, капуста для любимого блюда — бигуса — и детское питание для внука. А вот стиральный порошок женщина в немецкой сети супермаркетов не покупает. "Порошок для стирки я покупаю на специальных рынках, куда товар везут напрямую из Германии, а в магазине немецкий порошок совсем не тот - белье от него становится серое", — признается женщина. Качество продуктов разделило Евросоюз. Один и тот же товар на востоке и западе, как выяснили эксперты, имеет существенные различия по составу. Страны Восточной Европы добиваются продуктового равенства. Министерства сельского хозяйства Чехии, Словакии, Венгрии и Польши требуют от Еврокомиссии принять законодательные нормы, которые запретили бы компаниям поставлять на общий европейский рынок товары двойного качества. А пока жители этих стран испытывают продовольственную несправедливость. Словакия обнародовала итоги масштабных исследований, проведенных по заказу правительства. Результаты возмутили общественность: Coca-Cola в Австрии оказалась слаще, чем в Словакии, поскольку производитель в одном случае использовал сахар, а в другом — его заменитель. А в рыбных палочках, купленных для экспертизы на австрийском рынке, было почти на 10 процентов больше рыбы, чем в таком же продукте, выпущенном для восточноевропейского потребителя. "Вместе с Еврокомиссией и Европейским союзом мы должны доказать, что словаки не являются гражданами второй категории в Европе", — заявил Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии. "Вести" решили провести свой эксперимент и заехали за стиральным порошком сначала в супермаркет в Германии, а затем в Польше. Протестировать товар одной и той же торговой марки решили в Чехии, где проблемой двойных стандартов качества ученые занимаются уже не один год. В Химико-технологическом университете Праги провели исследования, в ходе которых эксперты сравнили 21 вид продуктов: мясных, рыбных, хлебобулочных изделий, поставляемых на рынки стран Вышеградской четверки, а также Австрии, Германии под одним и тем же названием одной и той же марки. Выяснилось, что в 13 случаях имеются существенные различия в качестве. В отделе охраны пищевых продуктов скопилось большое количество образцов. Даже невооруженным глазом видно, как сильно они различаются. "Содержимое пакетиков кофе, купленных в разных странах, отличается даже по цвету, не говоря уже про состав. Выяснилось, что везде разное содержание кофеина. Мясные консервы, которые из Германии, сделаны из свинины, а вот такие же для Чехии — уже из курицы механической обработки", — пояснил Ян Пивонька, руководитель отдела охраны пищевых продуктов Химико-технологического университета Праги. Доставленные нами образцы стирального порошка сначала сравнивают по внешним качествам. Очевидно, что порошок, купленный в Польше, имеет желтый оттенок, в нем гораздо меньше абразивных частиц. Затем оба образца отправляют на химический анализ. "Установлено, что в порошке из Германии на одну четверть больше активных веществ, чем в образце из Польши", — заявил Ян Пивонька. Представители крупных брендов проблему признавать не хотят, ссылаясь на то, что на разницу в рецептуре влияют вкусовые пристрастия жителей разных регионов. Но удешевлением продукции негласно занимаются и в офисах мировых концернов, открытых в восточноевропейских странах, в основном в Польше, а также в Венгрии и странах Прибалтики. Зачастую без ведома самого производителя здесь могут менять состав компонентов, подбирая самые дешевые заменители, и не докладывать дорогие ингредиенты. Государственные контролирующие органы предпочитают закрывать на это глаза.

Необходимо сделать информационно-психологическую операцию против России невыгодной, прежде всего, её заказчикам. Издержки должны превзойти возможный доход, который они рассчитывали получить в результате успеха.

Если мы сами не разберемся во всех хитросплетениях новых видов военных действий, шансов не только выиграть локальное сражение за Олимпиаду, а и выжить вообще, у нас немного. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих…

Какой же вывод приходит на ум после небольшого изучения информации, находящейся в открытом доступе. Всё, что произошло, невозможно без поддержки изнутри страны, которая могла быть скрытой или открытой, активной или пассивной.

Как сказал один из героев сериала «Спящие», – ты ведь коллег своих (по ФСБ) предал, ты врага в дом впустил…

Вот наши соседи решили этот вопрос со свойственной им радикальностью

http://inosmi.ru/politic/20170522/239403026.html

Ликвидировав информаторов ЦРУ, Китай парализовал шпионские операции США

22.05.2017

Марк Мацетти (Mark Mazzetti), Адам Голдман (Adam Goldman), Майкл Шмидт (Michael S.Schmidt), Мэтт Апуццо (Matt Apuzzo)

Вашингтон — Начиная с 2010 года китайское правительство систематически препятствовало разведывательным операциям ЦРУ в этой стране, убив и посадив в тюрьму более дюжины информаторов всего за два года, и мешало сбору разведданных в последующие годы.

Действующие и бывшие американские чиновники назвали эти потери разведки самыми значительными за последние несколько десятилетий. Разведывательные и правоохранительные органы Вашингтона изо всех сил пытались справиться с негативными последствиями, однако в процессе между ними возникли серьезные разногласия. Некоторые были убеждены в том, что США предал некий агент ЦРУ. Другие считали, что китайцам удалось взломать систему ЦРУ, которая использовалась для связи с иностранными информаторами этого агентства. Прошло уже несколько лет, но эти споры продолжаются.

Однако в вопросе нанесенного ущерба все придерживаются единого мнения. По словам бывших американских чиновников, с конца 2010 года до конца 2012 года китайцы убили как минимум дюжину информаторов ЦРУ. По словам троих чиновников, одного из них застрелили на глазах у его коллег во внутреннем дворе правительственного здания — это должно было стать четким сигналом для других информаторов, работающих на ЦРУ.

Другие информаторы оказались в тюрьме. По словам бывших высокопоставленных чиновников США, китайцы убили и отправили в тюрьму от 18 до 20 информаторов ЦРУ, парализовав работу сети, на создание которой ушло много лет.

Оценить последствия сорванных разведывательных операций довольно сложно, но считается, что этот эпизод обернулся чрезвычайно серьезным ущербом. По оценке чиновников, число американских источников, потерянных в Китае, сопоставимо с числом агентов США, потерянных в Советском Союзе и России в результате предательства бывшего чиновника ЦРУ Олдрича Эймса (Aldrich Ames) и бывшего сотрудника ФБР Роберта Ханссена (Robert Hanssen), которые передавали информацию Москве в течение многих лет.

Этот эпизод, о котором ранее ничего не сообщалось, доказывает, насколько успешно китайцы срывали операции американских разведывательных служб и крали американские секреты еще задолго до хакерской атаки 2015 года, которая широко освещалась в СМИ и в результате которой Пекин получил доступ к данным сотрудников правительственных структур, в том числе сотрудников разведки. ЦРУ считает шпионские операции на территории Китая одним из своих приоритетов, однако разветвленный аппарат китайских служб безопасности делает задачу вербовки информаторов в этой стране крайне сложной.

Пока ЦРУ пытается выяснить, как два месяца назад его чрезвычайно секретные документы оказались в руках руководства Wikileaks, опубликовавшего их в интернете, а ФБР расследует возможные связи между соратниками президента Трампа и Россией, отсутствие результатов в китайском расследовании демонстрирует, с какими трудностями сопряжены контрразведывательные операции внутри таких шпионских служб, как службы России и Китая.

НА собственном сайте WADAзаявлены принципы подхода к работе. Среди краеугольных – соблюдение самых высоких этических стандартов, избежание неправомерного влияния или наличия конфликта интересов, которые могут подорвать независимую и объективную оценку WADA:

https://www.wada-ama.org/en/who-we-are

КТО МЫ Миссия Всемирного антидопингового агентства является вести совместное всемирное движение за допинга спорта. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)было создано в 1999 году в качестве международного независимого агентства, состоящего и финансируемого в равных долях спортивными движениями и Правительствами мира. Ее основные направления деятельности включают в себя научные исследования, образование, развитие антидопингового потенциала, а также мониторинг Всемирного антидопингового кодекса (Кодекс) – документа о согласовании политики по борьбе с допингом во всех видах спорта и во всех странах. НАШЕ ВИДЕНИЕ Мир, где все спортсмены могут соревноваться в спортивной среде свободной от допинга. НАШИ ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЦЕЛОСТНОСТЬ Мы хранители ценностей и духа, присущих Кодексу. Мы беспристрастны, объективны, сбалансированы и прозрачны. Мы соблюдаем самые высокие этические стандарты и избегаем неправомерного влияния или конфликта интересов, которые могли бы подорвать нашу независимую и объективную оценку. Мы разрабатываем политики, процедуры и практики, отражающие справедливость, равенство и целостность. ПОДОТЧЕТНОСТЬ Мы руководствуемся и управляем в соответствии с ценностями и духом Кодекса. Мы ответственны перед нашими финансирующим органами, сохраняя при этом соответствующую независимость от чрезмерного влияния. Мы уважаем права и целостность чистых спортсменов. ПРЕИМУЩЕСТВА Мы ведем бизнес профессионально. Мы разрабатываем инновационные и практические решения для содействия реализации Кодекса заинтересованных сторон и соблюдения. Мы вырабатываем и применяем лучшие стандарты работы для всей нашей деятельности…» (конец цитаты)

Кстати, На официальном сайте WADA в разделе «ФИНАНСИРОВАНИЕ» https://www.wada-ama.org/en/fundingнаходим «…Начиная с 2002 года, в соответствии с ее уставом, финансирование ВАДА поступает в равной степени от Олимпийского движения и правительств мира…». Т.е. мы платим за все это безобразие и ни разу не задали законных вопросов по порядку работы данной конторы? Тем более странно выглядит уже даже не столько то, что в составе WADA от России почти никого нет, а то, что мы, заранее зная, что атака на Россию будет, даже не попытались выдвинуть своего кандидата на пост Президента Всемирного антидопингового агентства.

Одни из активных сторонников WADA, что обеспечивают лекартсвенную поддержку своих спортсменов самыми передовыми лекарственными средствами, не внесеннными в перечень запрещенных и не имеющих утвержденнных способов обнаружения – это медицинские препараты транснациональных компаний.

https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/2015-01-28-wada-pharma-conference-speech-dr-olivier-rabin-en.pdf

Second International Conference on The Pharmaceutical Industry and the Fight Against Doping: New Developments for Clean Sport and Society Tokyo, 28 January 2015 Speech by WADA’s Science Director Dr. Olivier Rabin «…После конференции 2012 года, ряд направлений сотрудничества были усилены, так были установлены отношения между фармацевтической промышленностью и антидопинговыми органами. Начнем с того, WADA находится в лучшем положении, чем когда-либо для диалога с производителями отрасли. Сегодня мы регулярно проводим переговоры с мировыми лидерами фармацевтической отрасли, добиваясь официальных соглашений – таких, как подписанные между ВАДА и GSK (GlaxoSmithKline), Roche, Novartis, Pfizer и Amgen. Я рад сказать, что WADA ведет переговоры с топ-10 фармацевтических компаний по всему миру и для заключения формальных соглашений. Кроме того, ведутся дискуссии с другими фармацевтическими компаниями и биотехнологическими фирмами, независимо от их размера, еще не имеющими соглашения, которые участвуют в разработке законных веществ, обладающих допинговым потенциалом; в результате чего, риск их неправильного использования становится общей проблемой….»

http://www.cyclingnews.com/news/drug-maker-pfizer-joins-forces-with-wada/

4 декабря 2014 производитель лекарств Pfizer объединяет усилия с ВАДА Пфайзер сотрудничать на тестировании новых лекарств Сегодня Всемирный антидопинговое агентство объявило о подписании соглашения с фармацевтического гиганта Pfizer для обмена информацией, которая поможет сохранить свои новые лекарства от злоупотреблений со стороны спортсменов для повышения производительности. …Сотрудничество между производителями лекарств и антидопинговых органов не является новым: Amgen помог США антидопингового ученые разработали тест на его бустера крови Аранеспа перед Солт -Лейк - Сити Зимних Олимпийских игр в 2002 году.

Интересный факт – Pfizer помог WADA выявить препарат Аранесп, который к моменту проведения Олимпиады -2002 еще не был внесен в список запрещенных, а метод определения не был проверен на релевантность…

http://www.remedium.ru/news/all/detail.php?month=07&year=2015&ID=60783

11.02.2014 16:13 Фармкомпании помогут ВАДА искать допинг в пробах олимпийцев Мировые производители фармацевтической продукции играют важную роль в борьбе с допингом на Олимпийских играх в Сочи: они предоставляют Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) секретную информацию о своих препаратах, находящихся в разработке, сообщает Drug Discovery & Development.



Фармацевтические компании, среди которых GlaxoSmithKline, Amgen и Roche уже не первый год помогают выявлять случаи использования допинга. Необходимость такого сотрудничества с разработчиками ЛС объясняется тем, что некоторые спортсмены в погоне за медалью принимают экспериментальные вещества, находящиеся на стадии лабораторных испытаний или исследование которых по тем или иным причинам было прекращено.



Например, участие сотрудников GlaxoSmithKline помогло в прошлом году выявить пять велосипедистов, использовавших экспериментальное соединение GW501516, разработка которого была прекращена в 2009 году из-за выявления серьезных негативных побочных эффектов. Лабораторные тесты на мышах показали, что соединение способствует наращиванию мышечной массы, препятствует образованию жира и повышает физическую выносливость на 80%, но также вызывает образование опухолей в печени, желудке и других органов.



По словам экс-главы олимпийского аналитической лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, специалисты по борьбе с допингом нуждаются в помощи представителей фармацевтической промышленности. «Для разработки новых тестов нам необходим доступ к данным клинических исследований и информации о препаратах», – пояснил он.



Особой популярностью среди спортсменов пользуются препараты против анемии. Повышая уровень гемоглобина в крови, эти ЛС помогают пациентам с серьезным заболеванием справляться с самыми простыми повседневными задачами, однако попав в организм атлета, лекарство вызывает всплеск энергии и выносливости. Среди ключевых акционеров 3-х корупнейших мировых фармкомпаний, находим все те же фонды, что и среди спонсоров – Vanguard, BlackRock, Fidelity

AMGEN, INC. (AMGN)

http://www.4-traders.com/AMGEN-INC-4847/company/

Shareholders Name Equities % Capital Research & Management Co. (Global Investors) 82,875,463 11.1% The Vanguard Group, Inc. 46,679,076 6.24% BlackRock Fund Advisors 33,407,138 4.46% SSgA Funds Management, Inc. 33,023,102 4.41% Fidelity Management & Research Co. 31,667,271 4.23% PRIMECAP Management Co. 28,634,341 3.83% Wellington Management Co. LLP 13,593,402 1.82% ClearBridge Investments LLC 9,407,644 1.26% Northern Trust Investments, Inc. 9,338,414 1.25% Morgan Stanley Smith Barney LLC (Investment Management) 7,233,156 0.97%

http://www.4-traders.com/PFIZER-INC-23365019/company/

Данные на 03.августа 2016

Sector Pharmaceuticals – NEC 1st jan. Capitalization (M$) PFIZER INC. 12.73% 220 700 JOHNSON & JOHNSON 21.54% 343 418 ROCHE HOLDING LTD. -10.46% 218 852 NOVARTIS AG -7.49% 216 122 MERCK & CO., INC. 10.43% 161 459 Shareholders Name Equities % The Vanguard Group, Inc. 377,145,692 6.22% SSgA Funds Management, Inc. 307,972,319 5.08% BlackRock Fund Advisors 253,561,698 4.18% T. Rowe Price Associates, Inc. 136,272,365 2.25% Capital Research & Management Co. (World Investors) 85,234,400 1.41% Wellington Management Co. LLP 82,813,816 1.37% Northern Trust Investments, Inc. 82,546,440 1.36% Goldman Sachs & Co. (Private Banking) 81,983,185 1.35% JPMorgan Investment Management, Inc. 81,107,960 1.34% State Farm Investment Management Corp. 59,680,824 0.98%

http://www.4-traders.com/NOVARTIS-AG-9364983/company/

http://www.mk.ru/sport/2017/01/11/znamenityy-vrach-rasskazal-kak-borotsya-so-sprutom-po-imeni-vada.html

Сенсационное расследование: "Задача новых хозяев ВАДА – подчинить весь спортивный мир" Знаменитый врач рассказал, как нам реорганизовать Всемирное антидопинговое агентство 11 января 2017 как вообще дальше жить с этим спрутом по имени ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) – в этом нам поможет разобраться знаменитый спортивный врач Пётр Лидов …зачем Всемирному антидопинговому агентству нужны все эти войны против России? - Разочарую вас. ВАДА это не нужно, а скорее наоборот. Всемирное антидопинговое агентство, пойдя по пути дискриминации невиновных, очень рискует не только потерять колоссальные деньги, но и быть упразднённым… Это всё нужно исключительно новым хозяевам ВАДА в лице спецслужб США. Приходится констатировать, что построенное на фундаменте бесправия с массой идеологических тупиковых анахронизмов агентство окончательно вышло из-под контроля МОК и стало марионеткой тех, кто ему платит больше. Недаром его называют спортивной инквизицией. И когда геополитическая война перекочевала в спорт, то «заказчики» войны начальной мишенью атак выбрали российский спорт, прекрасно зная колоссальные его проблемы и беззащитность… …стратегической задачей хозяев ВАДА является создать монополярный спортивный мир. Иными словами, переподчинить себе весь мировой спорт и Международный олимпийский комитет, поставив его под свое влияние. А для этого необходимо переписать олимпийскую хартию, убрав из нее пункты о недопустимости дискриминации по политическим, религиозным и иным взглядам. Поэтому внушает сегодня тревогу не ситуация с международной антидопинговой деятельностью, а судьба всего олимпийского движения, которое, как показывает практика, становится все более беззащитным перед давлением со стороны крупных финансовых олигархий и спецслужб североатлантического альянса… …Если вначале ВАДА финансировалось только Международным олимпийским комитетом, что было идеологически разумно, то в настоящее время половину денег вносят государства. Распределение финансирования непропорционально. Больше всех платит Европа – 47,5%, потом Америка – 29%, далее идут Азия (20,46%), Океания (2,54%) и Африка (0,5%). Из них гарантом экономического благополучия ВАДА является США. А, как известно, кто платит, тот и заказывает… Финансовый принцип доминирует над честью, моралью и пронизывает всю деятельность агентства. Например, комиссии и подкомиссии ВАДА представлены преимущественно англосаксами. То есть – США, Канада, Великобритания, Австралия… В цифрах это выглядит так: США – 17 человек, Канада – 12, Италия и Франция – по 11, Швейцария – 8, Англия и Германия – по 7, Австралия – 6. От Китая в ВАДА работает всего два человека, а страна, между прочим, относится к лидерам мирового спорта. Россия там сегодня не представлена вообще. Кому это выгодно? Соединенные Штаты Америки и Западная Европа контролируют всю систему антидопинга в спорте… …- ВАДА является международной монополией. А её кто-то проверяет? - Ещё один очень актуальный вопрос. Сегодня нет рецептов против допинг-терроризма, поэтому процедура вскрытия допинг-проб полностью закрыта, дабы массовое нахождение запрещенных препаратов не привело к срыву соревнований и массовому отстранению спортсменов. В результате закрытость и бесконтрольность антидопинговой системы при национальном неравенстве создает лазейки для утаиваний и прочих махинаций. Какая организация сегодня контролирует в ВАДА честность и профессионализм во вскрытии и сохранности биопроб, в формировании запрещенных списков и терапевтических исключений, работу комиссии Макларена и так далее? Таких организаций нет. Отсюда вседозволенность с нарастающими аппетитами использовать свою «уникальность». Поэтому введение внешнего аудита над деятельностью ВАДА жизненно необходимо… …- Но ведь кроме ВАДА есть международные спортивные федерации, на которые распространяются антидопинговые полномочия. Например, это Международная федерация лёгкой атлетики, а не ВАДА, отстранила наших спортсменов от Олимпийских игр в Рио. - Это продуманный тактический приём ВАДА – переложить всю ответственность за принятие решения на других. Если рыльце в пушку, то это вообще излюбленный коррупционный ход. Предположим, что на допинге попалась целая команда одной национальной федерации. Таких случаев сколько угодно, но они держатся в строжайшей тайне, так как за этим следует отстранение национальной федерации по виду спорта и потеря больших прибылей от телетрансляций, рекламы… Тогда представитель национальной федерации идет на тайный сговор с «ответственным» лицом международной федерации. В результате «торгов» вместо восьми попавшихся «показывается» один-два, а федерация определенной страны в дальнейшем держится на крючке… …- Одним из главных противоречий ВАДА является недоказуемость сознательного применения допинга спортсменом. Это привело к вопиющей презумпции виновности. Спортсмен должен доказать, что ему ввели допинг без его согласия, не имея целью дать преимущество. В результате спортсмен с безупречной репутацией, пострадавший от допинг-терроризма или от иного случая неосознанного применения запрещенного средства, может в любой момент быть отстраненным от спорта на определенный срок. Спортсмен смог бы отстоять свою непричастность в системе международного права, но ВАДА создала систему вне международного права, когда спортсмен подписывает согласие, что все его вопросы может решать только арбитражный суд с отсутствием прав решать вопросы в гражданском суде. Иными словами, деятельность ВАДА сегодня происходит незаконно вне международного права…

На момент подготовки материала по результатам голосования читателей на странице с «РЕШЕНИЕМ МОК ПО РОССИИ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ» вселяет оптимизм, что Граждане России хотят разобраться в вопросе, понять задачи врага и знать собственные силы.

https://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/reviews/reshenie-mok-po-rossii-polnaya-versiya-1344731/

22:45 5 ДЕКАБРЯ | ОЛИМПИАДА — ПХЕНЧХАН-2018

РЕШЕНИЕ МОК ПО РОССИИ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

ЗНАЧИТ, НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО!

Закончивая материал вновь вспоминается Сергей Бодров в фильме «Брат-2»:

«…Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда — тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней…»(Цитата из фильма "Брат 2" В чем сила? Сила в правде!)

