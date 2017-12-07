Что ВАЖНО и НУЖНО знать об Империи Подлости и Лжи

Вообще говоря, это совокупный Запад – но сегодня мы разберём его главный форпост, США.

Автор продался Путину, все дела. Зомбирован Киселёвской пропагандой, не понимает, что страной управляет ворьё, и ни хрена не толерантен. Что поделаешь… Многочисленные грехи автора не изменят основной посыл статьи.

Поскольку США – это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМПЕРИЯ ПОДЛОСТИ, ЛЖИ И ЛИЦЕМЕРИЯ.

И я попробую этот тезис аргументировать.

Это не клише, не пропаганда, не заблуждения автора. Это факты и образ мыслей. Там это называют «рациональностью». Правда как таковая не имеет для Запада никакого значения. Не является мотивацией. Вообще. Совпадение информационного потока западных СМИ с правдой возможно – как случайность, или намеренная фиксация картинки на легко проверяемом событии, дабы прокачать рейтинг издания. Но фактором, определяющим подачу материала, не является никогда.

ДЕНЬГИ. Рекламная или политическая манипуляция. Одноразовое использование людей, правительств, стран… Предельный цинизм (даже, собственно, не цинизм – иная система ценностей). Обязательства перед «гоями» не имеют значения. Я не буду перечислять сотни, тысячи примеров американской лжи «незначительного» масштаба. Остановимся на самых вопиющих. На тех, что повлекли (или повлекут в будущем) геополитические последствия.

1. Создание США.

Все эти песни о трудолюбивых первопроходцах – частично, разумеется, правильные, имеют в основе один непреложный, если хотите, генетический факт. В истоках нации американцев лежат энергичные отбросы европейских цивилизаций. Именно так – наиболее предприимчивые, деятельные, энергичные (чтобы уехать без возврата в чужую страну нужен определённый склад характера) – но отбросы – потому как подавляющее большинство этих «предпринимателей» по причинам преступлений, тупости, ущербного самолюбия или конфликтности не ужились у себя дома. Романтиков придумали позже. Это называется отребье. СБРОД без Родины. (Не прилагаю этот термин к простым трудягам и землепашцам, задавленным европейской знатью, но они и на новом месте властных структур не формировали).

Значительная часть «элиты» США уходит своими корнями в пиратство (и не только Морганы). Именно поэтому сам образ морских бандитов – резавших честных тружеников моря, купцов и рыбаков романтизируется в голливудских фильмах также, как и «Дикий Запад». Бандит – он везде бандит. Потенциальный и фактический убийца. Весь романтический флер пиратов и разбойников ВСЕГДА исчезает, если обыватель сталкивается с ними вживую. И сегодня среди сомалийских – и прочих пиратов (а корабли в океане захватывают довольно часто) нет ни единого Джека Воробья…

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ часть элиты США выводит свои корни из удачливых бандитов – морских и сухопутных. А генетика штука жёсткая. От гиен и шакалов овчарку не вывести.

2. Уничтожение США (да и всем совокупным Западом) коренных народов Америки. Просто забейте в поисковик, сколько там перебили индейцев.

Около 100 млн. человек. Ещё раз. ОКОЛО СТА МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. Попробуйте представить это число. Оно того стоит. Это мужчины и женщины, старики и дети навсегда исчезнувших цивилизаций. Напомню, население Англии к концу 16 века составляет 4 млн. Хотел привести перечень индейских народов – полностью уничтоженных в столкновении с колонизаторами – но не буду – этот список СЛИШКОМ ДЛИНЕН. И эти народы, по культуре и самосознанию были не хуже (и не лучше) европейских словаков, финнов, ирландцев… Но вооружённые подлостью, артиллерией и ружьями евроотбросы вырезали, вытравили, уморили голодом, оскальпировали, в совокупности, 25 Англий. (Это только на территориях Северной Америки).

В большинстве американских фильмов индейцы плохие. Они имели наглость защищаться. Не понимали, как можно продать родную землю. Как земля вообще может кому-то принадлежать… Как можно из-за золота убить человека.

Конечно, они были далеко не ангелы. К примеру, индейцы не контролировали себя, будучи пьяными (на секундочку, а кто поставлял им виски?). Они храбро и эффективно воевали (хотя само понятие войны было у индейцев совершенно другим, часто доминировало не желание убить врага – а показать свою доблесть). Они не были хорошими или плохими (этот вопрос вообще не имеет смысла для различных культур и цивилизаций). Индейские народы были РАЗНЫМИ. Как отличаются друг от друга народы той же Европы или Африки. Но – шерифа это не интересует… Впрочем, в десятках примерах геноцида туземцев - полинезийцы, африканцы, индийцы, австралийцы, китайцы (опиумные войны) - мы видим, что и покладистость не спасала коренные народы от истребления. Мирные индейские племена Северной Америки также подвергались уничтожению, как и воинственные. Ничего подобного история человечества не знала – и, надеюсь, не будет знать впредь.

Сегодня победители, не осознающие своего морального уродства, не признавшие чудовищного геноцида, кичатся своей историей.

Это – не пропагандистская оценка, не какой-то ракурс зрения. Всё вышесказанное легко проверяется. «Краснокожих» туземцев больше нет. Сломленные их остатки ассимилированы. Живут в резервациях. Да, они сыты. И много пьют.

И почему-то не любят белых.

Можно сравнить с «ужасными» русскими (термин из подконтрольных Западу СМИ).

Мы тоже – когда-то - завоевали немалую часть Северной Америки. Были столкновения культур, случались бои и взаимная жестокость. Но ПОДЛОСТИ – не было. Была мирная торговля и христианизация местных племён. (Без инквизиции, разумеется. Сравните с тяжёлой поступью испанцев). Алеуты и эскимосы, тлинкиты (с которыми конфликтовали и даже воевали) – сегодня на русских там не жалуется никто. Вспоминают по доброму.

Не снимали наши скальпов. Не убивали женщин и детей. Не по русски это. Недостаточно мы «цивилизованны».

Но именно европейские утырки, не имевшие ни туалетов, ни бань; придумавшие духи, чтобы заглушать собственную вонь и резавшие, сжигавшие, четвертовавшие туземцев обвиняют русских «варваров» в жестокости.

Психологически это, конечно, объяснимо. Обвиняют обычно в собственных комплексах.

Но вернёмся к США.

3. 1898 год. У берегов Кубы штаты взрывают собственный крейсер «Мэйн», обвиняя в «атаке» Испанию. После чего вступают с ней в войну (нужен был повод). Много лет спустя, после подъёма судна, будет установлено, что подрыв произведен изнутри. Подло, но эффективно. Ещё раз – взорвали своих, американцев… Погиб 261 человек из 355. В основном матросы-негры, большая часть офицеров, так совпало, как раз оказалась на берегу… Белых зацепило совсем чутка…

Зато в нужное время начали войну с соответствующим настроем общественного мнения… А поздние разоблачения – кому они интересны…

4. 1915 год. США подставляют круизный лайнер «Лузитания» под торпеды немецких подводных лодок. Мерзкая операция. Погибло около 1200 человек – в основном пассажиры. Был создан повод для вступления США в Первую мировую войну. Как раз вовремя, чтобы добить истекающую кровью Германию – и поучаствовать в её разделе.

Всё, как водится, выяснилось с большим запозданием.

5. Ложь о Великой Депрессии. США пришлось полностью исключить из статистики 1932 год – и принять забавное допущение о том, что рождаемость вдруг упала – а потом – так же вдруг – снова повысилась. Страшный голод тех лет, унесший жизни более пяти миллионов американцев – это абсолютно табуированная тема. В демократии не может быть голода – только временные трудности. Просто посмотрите снимки тех лет – что творилось в стране. Нескончаемые ряды фотографий полной, беспросветной нищеты.

http://novchronic.ru/1322.htm

власти помогали народу своеобразно. Они выкупали и уничтожали продовольствие, держали цены.

http://popecon.ru/81-unichtozh...

6. 1941 год. Общественное мнение в США против вступления во Вторую мировую. Пришлось провоцировать японцев на Пёрл-Харбор. Спецслужбы – на тот момент – отработали блистательно. Японцы клюнули, американцы заблаговременно вывели с базы наиболее боеспособные корабли и все авианосцы… Вскрылось всё только спустя полвека… Япония теперь верный вассал США.

Кстати, первые несколько лет войны японцы лупили американцев методично и последовательно. Хотя маленькая Япония воевала ещё на нескольких азиатских фронтах. А «блистательный» (многодневный) штурм американцами пустого острова https://cont.ws/@moria4ok/79027 вообще не имеет аналогов. В тамошнем позорище янки ухитрились потерять более 300 человек убитыми и «пропавшими без вести»... Японцы на эту эпическую битву вообще не пришли.

Да, там случались и реальные сражения - не только Дюнкерки, «странные войны» и телеграммы с мольбами о помощи после Арденн. Но в то, что именно янки внесли решающий вклад во Вторую мировую, могут поверить только сами янки.

Им деятельно помогает Голливуд с его фантастическим бредом по поводу "Спасения рядовых" и прочей галиматьёй.

7. 1945 год, февраль. Очередное преступление англосаксов против человечества. Бомбардировка Дрездена.

Там не было значимых военных объектов (кроме железнодорожного узла). Всякая промышленная мелочь, вроде табачной фабрики. Город и не бомбили – зачем? Как следствие этой тишины – в Дрездене скопилось множество беженцев – женщины, дети, старики… Все знали, в Дрездене спокойно. Фактически, там не было и зенитных частей – они прикрывали стратегические объекты вермахта.

Спецификой бомбометания заранее планировался эффект огненного торнадо. Всё получилось. За несколько часов английские и американские ВВС уничтожили город практически полностью. Люди сгорали заживо, до теней и пустот – как при ядерном апокалипсисе. Внутри бетонных строений выгорала арматура. Самолёты делали один заход за другим - подсчитать потом погибших оказалось невозможно.

Оценки этого кошмара разнятся от 25 тысяч до 200, и даже 500 тысяч. Думаю, в реале цифра была вполне сопоставимой с последствиями ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Что-то в районе 40 – 80 тысяч человек.

Более-менее уцелевшим остался только район железнодорожного узла. Янки бомбили именно жилые кварталы.

Кстати, впоследствии у англосаксов хватит наглости использовать фотографии дрезденских мертвецов на Нюрнбергском процессе. (Обрезав края снимков - узнаваемые городские руины, и оставив только обгоревшие трупы). В музее холокоста также есть фотографии с этих площадей. Якобы, всё это преступления нацистов, якобы, фашисты так заметали следы… Выяснятся подлоги, разумеется, много позже, в эпоху компьютерной обработки информации.

Заживо сжечь немецких женщин и немцев же в этом обвинить – типичный стиль Запада…

Для «вычитывающих» крамолу – автор не оправдывает преступления нацистов. Автор против ситуации, когда англосаксы вешают на нацистов собственные преступления.

8. Тот же, 1945 год. Ещё ДВЕ подобных мерзости. Атомные бомбардировки Японии. До этого - ковровые бомбардировки Токио.

Эти твари даже не покаялись. УНИЧТОЖИЛИ города – и никто не при делах. И втирают всему миру что-то про военные преступления, которые не имеют срока давности… Присвоили себе право СУДИТЬ, что именно хорошо, а что плохо… Маньяк-убийца с ядерной дубиной, назначивший себя верховным судьёй… «Он, конечно, сукин сын – но он наш сукин сын» - и так далее…

https://oko-planet.su/politik/... - одна из множества «мелких» лживостей США – с трибуны конгресса лжёт, лжёт и лжёт конгрессмен (проникновенным, хорошо поставленным голосом) – просто сегодняшняя информация, ничего специально не подбирал…

9. 1964 год. Авианосец ВМС США "Мэддокс" якобы подвергся атаке, вину возлагают на мифические торпедные катера северян… Провокация позволила США начать агрессивные бомбардировки Северного Вьетнама.

Здесь хоть своих не подставляли – «обычная» ложь. Потом, понятно, разоблачили. Хотя во Вьетнаме оно им на пользу не пошло.

10. Лунная афёра. Всё настолько препарировано и разжёвано, что добавлять что-то просто не вижу смысла. На Луну из людей – пока что – никто не летал. Голливудская имитация полёта была довольно качественной – для своего времени, но всё посыпалось на новых технологиях и методах проверки информации…

http://www.manonmoon.ru/ одна из множества КАЧЕСТВЕННЫХ ссылок – мало будет, могу дать ещё с десяток, не хочу перегружать…

11. 1992-99 год. Подлейшие санкции, бомбардировки и расчленение Югославии. Лидер независимой страны скончался в тюрьме. Как обычно, одна из сторон конфликта всячески очерняется западными СМИ, другая идеализируется. В дальнейшем всплывёт множество подлогов и фальсификаций, направленных против сербов (они не были «пушистыми», они воевали, но они были на своей земле). «Идеальные» же косовцы после победы Запада отстроят торговлю челоческими органами (сербов) и наркотрафики. Ничего, славян резать можно.

Кстати, там Запад без всяких референдумов признал изменение границ и независимость Косово – выгодно же…

12. Сама идея «демократии» и «общечеловеческих ценностей», выпестованная и внедрённая в мировое сообщество. Оно бы и нормально – правила демократии не так уж плохи, ЕСЛИ БЫ ВСЁ ВРЕМЯ ИСПОЛНЯЛИСЬ ИМЕННО ЭТИ ПРАВИЛА – всегда и везде. Но… существуют ещё «внутренние законы» каждой из множества стран, которые, разумеется, значительно отличаются от абстрактных принципов гуманизма. Существуют сумасшедшие выверты толерантности, когда ПРАВА БОЛЬШИНСТВА приносятся в жертву ПРАВАМ МЕНЬШИНСТВА (например, лгбт) – и так далее. Соответственно, имея ТРИ рабочих трактовки реальности (и все внутри себя логичные) всегда можно обвинить неугодное правительство в нарушении чего-то «важного», просто меняя «систему координат». Именно так на Западе и делают – закрывая глаза на собственные преступления и преступления своих союзников – и тщательно докапываясь к «нарушениям» неугодных им лиц.

Не нарушить эти правила НЕВОЗМОЖНО, поскольку они друг другу противоречат. Но что фиксировать в качестве «преступлений» - а что отбросить как пустяки, или оправдать, опираясь на альтернативную «систему координат» – тут всё решает владелец СМИ, то есть Запад. То бишь, одновременно действуют сразу ТРИ системы ценностей («права человека и всяческая демократия»; «нужно просто исполнять законы страны в которой ты живёшь»; «нужно защищать всякие меньшинства и прочих толерантных пидарасов»). К примеру, резня сербами мусульман – это есть преступление, освещается, раздувается и фиксируется (после репортажей, не дожидаясь доказательств – югов начали бомбить), более жёсткая резня мусульманами сербов – не преступление и не фиксируется, а ядерные бомбардировки городов Японии – это вообще было нормально и даже весело. Тут американцам даже извиняться не за что.

- Так это ж было давно, автор! Зачем ворошить прошлое?

- Катынь ещё раньше была. Но здесь, разумеется, уже НЕТ срока давности. http://lgz.ru/article/-34-6522...

И Катынь, кстати, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ плохо «доказана». Судя по всему – там отработали не НКВД, а гитлеровцы. (Не берусь это утверждать со стопроцентной вероятностью, но читал я по этому поводу много, и процентов 90 дал бы именно за такой расклад). Версию гитлеровцев, несмотря на массу доказательств, на Западе даже не проверяют. Да, Катынь подтверждена «раскаявшимся» Горбачёвым (думаю, он лгал). Но суть даже не в этом. Россия по поводу этой трагедии ДОЛЖНА каяться а вот США по поводу никем не оспариваемых ЯДЕРНЫХ бомбардировок – нет.

Это было позже, там погибло в десятки раз больше людей, это были мирные жители, но это были всего лишь японцы, так, Запад?

13. Убивающий современное общество поход Запада против семьи и семейных ценностей. «Равенство» мужчин и женщин, уничтожающее СЕМЬЮ и права ЖЕНЩИН. Ухудшающее их ЖИЗНЬ – но потакающее похоти.

Мужчины и женщины – разные.

Физиологически, биологически, ментально, и склонности – естественные – также различны. Это – НОРМАЛЬНО. Мы не лучше и не хуже друг друга, но – РАЗНЫЕ. И уравнивая (без учёта особенностей) мужчин и женщин в юридических правах вы подкладываете очень серьёзную свинью именно слабому полу. Автор уже акцентировал в прошлых работах – это страшный удар по способности среднестатистической женщины к деторождению. Раньше у мужчин были перед обществом, перед семьёй определённые (и очень существенные) ОБЯЗАННОСТИ СЕМЬЮ СОДЕРЖАТЬ – нынче всех подравняли под одну гребёнку.

Странно, что мужчин и женщин до сих пор не «уравняли» в спорте. Неужели наша жизнь проще и легче игры по спортивным правилам?

Кстати, уже взялись и за «права детей».

Я не удивлюсь, если скоро под эгидой выравнивания прав детей и родителей эти твари будут защищать «права» ребёнка подрабатывать «по собственной воле» проституцией. Педофильское лобби на Западе творит чудеса.

https://cont.ws/@49nata1111/77...

Культивируется самая низменная похоть – прямо в школах развращаются дети – в зоопарках режутся животные – в прямом эфире практикуют каннибализм - разрушаются скрепы общества – и всё это, как водится, прикрывается циничной болтовнёй.

14. Написал пару строк о спорте и вспомнилась Олимпиада.

США «потеряли» допинговые пробы собственных спортсменов аж с 92 года. http://forum.ykt.ru/viewtopic.... . Зато тщательно проверили пробы всех остальных.

В НАСА «потеряли» лунный грунт – а в образцах их «лунного грунта» подаренных музею оказалась древесина)))) https://lenta.ru/news/2009/08/...

США «потеряли» документацию на якобы сделанные ими когда-то ракетные (лунные) двигатели и теперь НЕ МОГУТ ИХ ВОССТАНОВИТЬ)))))).

Они «теряют» всё, что им выгодно потерять.

Совести, правда, англосаксы не теряли - этого не пришьёшь. У ребят просто нет славянской лингвистической разницы между совестью и сознанием...

Зато кое-что нашли, не без этого.

Запад «нашёл» паспорта террористов после взрыва небоскрёбов, упавшие с небес прямо в руки следователей;

Запад «нашёл» паспорта террористов во Франции, потому как террорист без паспорта на задание не ходит…

Степень доверчивости отупевшего западного обывателя просто поражает.

15. Секретный протокол к пакту Молотова – Риббентропа.

«Источники» легенды – американский дипломат Чарльз Болен; есть странная копия «договора» на микрофильме (поди, проверь полинность))))); о протоколе говорил защитник Гесса Зайдль, которому – с его слов – опять же копию протокола передала АМЕРИКАНСКАЯ РАЗВЕДКА.

Ничего не настораживает? Да, протокол подтверждён Горбачёвым. Стоит ли ему доверять?

https://www.youtube.com/watch?...

Тут он тоже говорит интересное.

Михаил Сергеевич столько сделал для нашей страны, столько орденов получил на Западе, что я скорее поверю показаниям Чикатило. Протокол всю жизнь опровергался Молотовым – а вот этот человек никогда не вилял, спорил даже со Сталиным. Ну да ладно, отвлечёмся от «свидетельств». Просто включите мозг, господа. Просто ПОДУМАЙТЕ.

ЗАЧЕМ В ПРИНЦИПЕ МОГЛИ ПОНАДОБИТСЯ СЕКРЕТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ???? К какому третейскому суду апеллировать с ними в случае нарушения? Вот нарушила Германия «договорённости», попёрла дальше, и что, Москва побежит жаловаться в Лондон? Или, напротив, СССР неожиданно занял Румынию. И что, Гитлер подаст протест в Лигу наций?

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТАКОЙ ПРОТОКОЛ????

Зафиксировать преступление, агрессивный сговор?

И на такой бумаге Сталин поставил свою подпись? Правда что ли?

Или вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаете, что Сталин ДОВЕРЯЛ Гитлеру, а Гитлер ДОВЕРЯЛ Сталину???? И они типа собирались, если что, сотоварища пристыдить?

Что вы делаете из людей идиотов? Россия далеко не безгрешна, кстати – как и любая другая страна, но не нужно вешать на неё то, чего В ПРИНЦИПЕ БЫТЬ НЕ МОГЛО, потому как сам якобы «документ» - ГЛУПОСТЬ.

Повторюсь, стоит чуть копнуть истоки «протокола» - и повсюду уши американской разведки…

Ставлю пункт – хронологически – в конец 90-х, поскольку всплыло это фуфло во времена перестройки. В реальности событие просто не происходило.

16. - 2001 год. Обрушение ТРЁХ небоскребов в Нью-Йорке как следствие, якобы, падения ДВУХ самолетов. Даже не знаю, как такое комментировать. Все ТРИ здания полностью разрушены. Погибло более 3000 человек. Согласно ОФИЦИАЛЬНОЙ версии стальные конструкции небоскрёбов были расплавлены горящим авиационным топливом. Уже сопоставив число пожаров (2) с числом обрушений (3) можно что-то заподозрить)))). С учётом физики – (температуры горения топлива и качества опорной стали) версия расплава выглядит примерно также, как предположение, что чугунную сковородку можно расплавить на вашей кухонной плите. Так мало расплавить – СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИСЧЕЗЛИ, РАСПАЛИСЬ В ПЫЛЬ. Фермы стальных мостов после пожара исчезают?

Ничего не настораживает?

Но и этого мало.

Ещё один самолёт «протаранил» Пентагон, таинственным образом сложив крылья (судя по величине пробоя), а потом тоже исчез.

Всё исчезло.

Остались только «найденные» паспорта злоумышленников…

И всю эту херню нам пытаются втюхать за «чистую правду». И сомневаться в этом, значит потакать неведомым террористам.

Получается, что в США можно сказать любую чушь – обвинить в этом мифических террористов – и потом на законодательном уровне преследовать тех, кто сомневается во вранье под предлогом, что усомнившийся выдуманных «террористов» защищает…

На фото ниже ведущая ВВС вещает об обрушении третьего здания почти за 20 минут ДО его обрушения. Это нормально?))))) Как такое могло быть – хотя бы теоретически???? Бог с ней, с физикой расплавов, у нас тут и со временем чехарда. Вот надо бы разобраться – поднять подлинники репортажей… Ан нет, не получится. Они что? Правильно, они «утеряны…»

И эти патологические лжецы смеют обвинять Россию в каких-то мелких якобы нестыковках…

17. - 2003 год. Перед вторжением в Ирак очередная провокация США о (якобы) наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Знаменитая пробирка от госсекретаря США Колина Пауэлла.

В реальности Закулисе нужно было убрать Саддама – тот собирался переходить на золотой динар, а это рубит корни ФРС, это очень серьёзно…

18. Задолго ДО этого – Чаушеску (президент Румынии), посмевший рассчитаться с долгами (кабалой) перед Западом – убит. Разумеется, чуть позже доказали – обвинения лживы, валютных счетов нет, в Тимишоаре была провокация…

Сюда же добавим «эпидемию» рака среди правителей Южной Америки (разумеется, неугодных для США).

19. Многочисленные вторжения армии США в различные суверенные государства. Демократы, мать их. Список старый – просто взял из интернета. Естественно, он продолжается.

1901 — ввод войск в Колумбию.

1902 — вторжение в Панаму.

1904 — ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.

1905 — американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе.

1905 — ввод войск в Мексику (помогали диктатору Porfirio DМaz подавлять восстание).

1905 — ввод войск в Корею.

1906 — вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения.

1906 — 1909 — американские войска входят в Кубу во время выборов.

1907 — ввод войск в Никарагуа.

1907 — американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике

1907 — американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа.

1908 — американские войска входят в Панаму во время выборов.

1910 — Никарагуа. США направили вооружённые силы в Никарагуа и организовали антиправительственный заговор.

В 1910 была сформирована хунта из проамерикански настроенных генералов.

В том же году президентом стал Эстрада, но уже на следующий год его сменил А. Диас, поддержанный американскими войсками.

1911 — американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание под предводительством бывшего президента Мануэля Боннилы против законно избранного президента Мигеля Давила.

1911 — подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.

1911 — введение войск в Китай.

1912 — американские войска входят в Гавану (Куба).

1912 — американские войска входят в Панаму во время выборов.

1912 — вторжение американских войск в Гондурас.

1912-1933 — оккупация Никарагуа. Никарагуа превратилась в колонию монополии "Юнайтед фрут компани" и др. американских компаний.

В 1914 в Вашингтоне был подписан договор, по которому США предоставлялось право на постройку межокеанского канала на территории Никарагуа. В 1917 президентом стал Э. Чаморро, заключивший с США несколько новых соглашений, которые привели к ещё большему закабалению страны.

1914 — американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта Доминго.

1914-1918 — серия вторжений в Мексику.

1914-1934 — Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.

1916-1924 — 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.

1917-1933 — оккупация Кубы

1917-1918 — участие в 1-й Мировой.

1918-1922 — интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств.

1918-1920 — Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.

1919 — КОСТА-РИКА. … Высадка войск США для "защиты американских интересов".

1919 — американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.

1919 — американские войска входят в Гондурас во время выборов.

1920 — Гватемала. 2-недельная интервенция.

1921 — американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.

1922 — интервенция в Турции.

1922-1927 — американские войска в Китае во время народного восстания.

1924-1925 — Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.

1925 — Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.

1926 — Никарагуа. Вторжение.

1927-1934 — по всему Китаю - американские войска.

1932 — вторжение в Сальвадор.

1937 — Никарагуа. С помощью американских войск диктатор Сомоса приходит к власти, сместив законное правительство Х. Сакасы.

1939 — введение войск в Китай.

1947-1949 — Греция. Подавление антифашистского движения.

1948-1953 — военные действия на Филиппинах.

1950 — восстание в Пуэрто-Рико подавлено американскими войсками.

1950-1953 — вооруженная интервенция в Корею

1958 — Ливан. Оккупация страны, борьба с повстанцами.

1958 — конфронтация с Панамой.

1959 — Америка вводит войска в Лаос, начинаются первые столкновения американских войск во Вьетнаме.

1959 — Гаити. Подавление народного восстания против проамериканского правительства.

1960 — после того, как Хосе Мария Веласко был выбран президентом Эквадора и отказался подчиниться требованиям США прервать отношения с Кубой, американцы провели несколько военных операций и организовывают переворот.

1960 — американские войска входят в Гватемалу, чтоб предотвратить устранение от власти марионетки США.

1965-1973 — военная агрессия против Вьетнама.

1966 — Гватемала. …Войска США вошли в страну, были устроены массовые убийства индейцев, которые считались потенциальными повстанцами.

1966 — военная помощь проамериканским правительствам Индонезии и Филиппин.

1971-1973 — бомбардировки Лаоса.

1972 — Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону.

1983 — военная интервенция в Гренаду около 2 тыс. морских пехотинцев.

1986 — нападение на Ливию. Бомбардировки Триполи и Бенгази.

1988 — вторжение американских войск в Гондурас

1989 — американские войска подавляют беспорядки на Вирджинских о-вах.

1991 — широкомасштабная военная акция против Ирака

1992-1994 — оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением, убийства гражданских лиц.

1998 — Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом фармацевтический завод, утверждая, что он производит нервный газ.

1999 — США и НАТО развернули кампанию 78-дневных воздушных бомбардировок Югославии.

2001 — вторжение в Афганистан.

2003 — бомбардировка Ирака.

Это просто государство–бандит.

20. Муаммар Каддафи, приведший Ливию к сказочному богатству, обвинён во всех смертных грехах, процветающая страна разодрана в лоскуты, полковник убит. Сегодня Ливия, мягко говоря, сожалеет, что поверила лжи Запада – но поздно, поздно… А какой был лидер…

И ведь тоже – собирался вводить золотой динар, строил реальную независимость, пустыни орошал – проект «Великая река»… Лживые манипуляции толпой через западные СМИ – и вот уже страну рвут заокеанские шакалы.

21. Последовательная, системная ложь СМИ по освещению событий в Сирии (а до этого на Украине, в Грузии, в Египте, везде, где искажение картинки выгодно хозяевам СМИ)… Чего стоят бомбардировки Грузией Осетии, которые Запад выдавал за бомбардировки Россией Грузии, «не умея» разобраться в очевидном до самого итога – пока телевизионная картинка полностью не потеряла актуальность…

22. Ложь о безвредности ГМО… К примеру, сеть бесплатных общественных туалетов «Макдональдс» многими используется для поглощения соответствующего продукта под видом пищи. Копрофаги даже платят за удовольствие. Ведут туда детей, создают им атмосферу «праздника»… Дети привыкают.

http://ruslekar.info/Gamburger...

Если вы считаете, что это пустяк - или не соответствует по значимости - но любите эти продукты - просто знайте, что детей у ваших детей уже не будет.

Почитайте про экспериментальное кормление крыс ГМО продуктами.

23. Разгрузим тему. Естественное желание художника – прибить к брусчатке свои яйца, запихнуть в продуктовом магазине в вагину курицу, сплясать в храме или насрать соседу в хлебницу (а ни один из этих пунктов законом не запрещён и, конечно, способствует самовыражению мятущейся души) – всё это следует рассматривать через призму угнетения сексуальных вывертов малолетних утырков. Даже если они не малолетние. Даже если они жгут полицию. Всё это будут мирные, вполне демократические действия.

Людоедское желание власти пресечь поджоги государственных зданий или попросить у творческого человека отчёт по выделенным ему деньгам недопустимо. Мирным протестующим разрешается, к примеру, вырезать полиции глаза - https://www.youtube.com/watch?... – в славянских странах на такие пустяки нужно смотреть с пониманием. Приезд высших чиновников других стран непосредственно в эпицентр событий, их речи с трибун, раздачи печенюшек и откровения о пятимиллиардном финансировании оппозиции вмешательством не считаются. Напротив, какая-то мутная, неподтверждённая, непроверяемая хрень о русских хакерах, выдуманная проигравшим кандидатом на Западе, способствует международным скандалам. Те же самые прибиватели яиц в Париже ровно за такие же поджоги попадают за решётку…

24. Ложь США сегодня – из наиболее значимых.

Ложь о складировании в форт-Ноксе золотого запаса. Немцы не смогли проверить наличие даже своего собственного золота (а это малая часть от того, что там якобы хранится). На рынке много лет присутствует вброс непонятно откуда взявшейся «неучтёнки». При этом США «зажопили» с массовой вольфрамовой подделкой – и как с гуся вода. https://fishki.net/1248182-zol...

Ложь о наличии стратегического запаса нефти. Он вполне официально распечатан, далее можно только доверять паталогически лживой американской статистике.

Ложь о их ВВП. Там уже НЕСКОЛЬКО РАЗ меняли систему расчёта валового продукта, пытаясь добиться хоть какого-то позитива. Включили услуги адвокатов, официантов и даже шлюх, включили производства, которые фактически находятся в других странах, но на которые есть формальная «интеллектуальная собственность», включили продукцию Голливуда – и хрен знает что ещё – и всё равно не могут выйти на нормальные цифры. Зато ЗАБЫЛИ ВКЛЮЧИТЬ долги – их ВООБЩЕ НЕ УЧИТЫВАЮТ – (попробуйте так семейный бюджет отстроить)))). Занять у соседей денег – и считать, что это чистый доход, отдавать вообще не нужно…

Ложь о санкциях - сами США их практически не соблюдают. ДЕЙСТВИЕ направлено против ЕС - против РФ направлено НАЗВАНИЕ... К слову, США с удовольствием продают в Европу российский газ под видом американского - разумеется, дороже. Закупают в РФ двигатели - и так далее.

25. Ложь о финансировании и вооружении чёрного халифата, имитация борьбы с террористами и сотрудничество с ними американских спецслужб…

26. То, что имеет отношение к основной теме автора – грядущему катаклизму. Тайный перевод промышленности США в ЮВА. Последовательная эвакуация военной техники. Множество других значимых пунктов, скрадывающих ЦЕЛЬНУЮ картинку переноса центра силы с одного материка на другой. Подробнее в прошлых статьях.

27. Подготовка США пандемии Эболы (и остановка процесса, когда Россия продемонстрировала вакцину)

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