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Жизнь под давлением

13:50. 6 декабря 2017 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:


О жизни в КНДР под санкционным давлением через призму личных впечатлений китайского профессора побывавшего в Северной Корее.

КАК ДОЛГО СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ СМОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ДАВЛЕНИЮ ИЗВНЕ?

"Стремительно развивающаяся северокорейская экономика, похоже, сводит на нет эффективность санкций". (с) Цзин Цзиньи, профессор Центра иностранных языков Пекинского университета

Когда я посетил Северную Корею в конце мая прошлого года, мой самый животрепещущий вопрос заключался в том, как долго Север сможет противостоять санкциям со стороны «международного сообщества». Но этот вопрос сам собой испарился, когда я увидел своими глазами таинственные позитивные изменения, так хорошо заметные в этой стране. КНДР была переполнена таким количеством энергии, что я засомневался, действительно ли эта страна находится под беспрецедентными санкциями. Ученые подтвердили, что экономика Северной Кореи процветает, и значение этих их выводов было очевидно повсюду.

В начале прошлого месяца я снова отправился в Северную Корею. Было начало зимы, но погода в Пхеньяне казалась необычайно холодной, словно отражая эти суровые санкции. Это еще раз напомнило мне о моем вопросе – как долго Север сможет выдержать санкции такой ​​беспрецедентной жестокости? После того, как Северная Корея провела свои шестое ядерное испытание 3 сентября, санкции СБ ООН подвергли КНДР еще более жесткому давлению.

Во время моего визита мне довелось присутствовать на собрании 5 000 работников общественных наук со всей страны, которые съехались на свой третий съезд, проводившийся впервые за последние 45 лет. Когда я слушал громовые аплодисменты, овации и страстные лозунги, я подумал, что чем больше будет давления и санкций, тем сильнее будет поддержка народом правительства страны, и что эти санкции только усилит усугубят вражду в отношении «международного сообщества».

Но то, что я обнаружил, и что было еще более загадочным, – это то, что съезд продолжался полтора дня, и почти ни разу слова «ядерные», «ракетные» или «санкции» не были упомянуты, например, в выступлении недавно избранного членом Политбюро Трудовой партии Кореи заместителя председателя партии. Слово «санкции» почти не упоминалось и во время бесед с северокорейскими учеными о северокорейской экономике. Почему это может быть? Несмотря на наглую уверенность во внешнем мире, что Северная Корея не сможет продержаться намного дольше и вскоре рухнет, северокорейцы, похоже, с особым, замечательным спокойствием принимают нынешнюю ситуацию.

Я прямо спросил северокорейских экспертов, как долго они смогут выдержать жесткие новые санкции «международного сообщества». В ответ они отметили, что КНДР всегда подвергалась санкциям. В течение десятилетий санкций они научились справляться с ними. Они справедливо утверждают, что КНДР подвергается санкциям не постольку, поскольку она разрабатывает ядерное оружие, а наоборот, они разрабатывают ядерное оружие именно потому что США угрожают безопасности их страны, в том числе и санкциями

Нынешняя ситуация придала Ким Чен Ыну статус поистине легендарного героя, который смело сражается с США, самой сильной страной в мире, с ядерным оружием и ракетами. В конечном счете можно было сделать вывод о том, что чем жестче становятся санкции тем крепче корейский народ убеждается в легитимности политики Ким Чен Ына, признавая, что достижения Ким Чен Ына сопоставимы с достижениями его деда и отца, Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Помимо того, что погода была необычно холодной для ранней зимы, в Пхеньяне не так много изменилось с конца мая. В течение первых пяти лет правления Ким Чен Ына из-за санкций поставки сырой нефти сократились вдвое. Это удвоило цену на бензин, который в настоящее время продается около за 10 юаней (1,51 доллара США) за литр. Но цены на автобусы и такси, работающие на бензине, вообще не выросли. Цена риса оставалась стабильной. Нет никаких признаков того, что экономика разваливается. Даже сами северокорейские ученые, казалось, считают это загадкой.

Поскольку северокорейцы – люди, на них, безусловно, будут влиять жесткие санкции в долгосрочной перспективе. Но дело, однако, в том, что Север уже давно принимает меры для подготовки к санкциям. В случае полного прекращения поставок сырой нефти Север уже сосредоточился на добыче сырой нефти из угля и собственных нефтяных скважин. В целях сохранения количества тяжелой нефти здесь разработали метод зажигания без использования нефти на угольных электростанциях.

Северная Корея также отвела большое количество угля, которое было заблокировано санкциями от экспорта, в собственную энергетическую отрасль, и увеличивает долю работающих на угле установок в энергетическом комплексе. Она воплощает передовые технологии из собственной военной отрасли и в легкой промышленности и значительно увеличивает долю продукции легкой промышленности, производимую внутри страны. Руководители КНДР уверены, что они в корне справятся с дефицитом энергии и полностью разрешать продовольственный вопрос к 2020 году.

Как долго сможет Северная Корея реализовать в жизнь такие методы? Если руководство будет вынуждено продолжать бороться с жесткими санкциями, блокирующими вливание новой энергии в экономику, навряд ли экономика вырастет намного. Но невозмутимое выражение на лицах северных корейцев явно свидетельствует о том, что у них есть сила, необходимая для того, чтобы продолжать выдерживать санкции.

За день до моего отъезда в Пхеньяне был сильный снегопад. Это было знаком того, что приближается еще одно похолодание. Но в тот день, по крайней мере, было невероятно тепло.

https://prometej.info/blog/golos-kndr/kak-dolgo-severnaya-koreya-smozhet-protivostoyat-davleniyu-izvne/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, кндр, санкции, северная корея, социализм, США, экономика
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