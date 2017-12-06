Запах денег: почему Брюссель боится инвестиций из Китая

Источник: ria.ru

Обстановка нервозная. Такую реакцию в Брюсселе вызвал прошедший в Будапеште саммит восточноевропейских государств и Китая «16+1».

Евродепутаты и чиновники не скрывают опасений: Пекин «заманивает в сети» молодых членов ЕС, разрушая таким образом его единство. Многие тут же вспомнили предсказание министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля: в сентябре он предупредил коллег, что из-за «китайской экспансии» Евросоюз может расколоться.

«Один путь» в Европу

Саммит «16+1» — шестой по счету. На повестке последней встречи, впрочем, как и всех предыдущих, — обсуждение проекта «Один пояс, один путь». К его реализации Пекин собирается привлечь 16 восточноевропейских государств, среди которых 11 членов ЕС и пять балканских стран, не входящих в него.

«16+1»: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения плюс Китай.

Выступая в Будапеште, премьер КНР Ли Кэцян посулил партнерам многомиллиардные инвестиции главным образом в развитие транспортной инфраструктуры, освоение передовых технологий и возобновляемых источников энергии. Уже сейчас в европейскую часть проекта инвестируют около трех миллиардов долларов: два миллиарда поступят через Китайский банк развития, ещё один — по программе инвестиционного сотрудничества.

«Наше сотрудничество открыто и прозрачно, мы гарантируем, что оно будет развиваться и в более широких рамках отношений между Китаем и ЕС», — подчеркнул Ли Кэцян.

Хозяин саммита, венгерский премьер Виктор Орбан, назвал китайские инвестиции «прекрасной возможностью», которая «принесет пользу всей Европе». «Мир меняется, и у Китая есть все средства для того, чтобы обеспечить Европе такое развитие, которое было бы невозможно с одними только ресурсами ЕС», — заявил он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает на саммите «16+1» в Будапеште. 27 ноября 2017

И вот уже не только Восточная и Центральная Европа, но и Запад потянулся к аппетитному китайскому пирогу. Серьезно заинтересовалась Австрия: деловая элита хочет, чтобы «один путь» непременно проходил через их страну. Венская экономическая палата и Австрийская железнодорожная компания ÖВВ вышли к властям с инициативой подключиться к проекту и первым делом построить мощный терминал, позволяющий переставлять составы с восточной широкой на западную узкую рельсовую колею.

Это серьезно обеспокоило Брюссель. Там опасаются, что через «восточные ворота», как назвал участников будапештского саммита Виктор Орбан, Китай войдет в ЕС и полностью завладеет инициативой в Европе. Не только экономической, но и политической.

Кто заказывает музыку

С 2012 года китайские компании при поддержке государственных банков объявили об инвестициях в инфраструктуру и смежные отрасли стран Центральной и Восточной Европы в размере 15 миллиардов долларов. Сумма относительно небольшая даже по сравнению со структурными фондами ЕС, которые только в Польшу в период с 2010-го по 2014-й год намерены инвестировать около 80 миллиардов евро. Однако, уверены западные аналитики, для Пекина важны не столько эти 16 стран-партнеров, сколько сам шанс выйти на европейское пространство.

Возможности Китая вкладывать средства в развитие государств — членов Евросоюза ограничены нормативными требованиями, в частности положениями Пакта стабильности и роста, касающимися налоговой и бюджетной политики. Другое дело — балканские страны, такие как Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, которые в Евросоюз не входят и его правилам не подчиняются. Там Пекин действует более активно и успешно: в Сербии китайцы без проблем приобрели ряд предприятий, профинансировали строительство дорог, мостов, железнодорожных путей и энергетических объектов. В 2015 году China Pacific Construction Group подписала соглашение о строительстве скоростной дороги между Черногорией и Албанией на сумму три миллиарда евро.

Девушка проходит мимо знака евро на выставке, посвященной валюте в Пекине

Тем не менее шаг за шагом Поднебесная все же входит в Европу. За последние семь лет, по данным германского издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten и венгерского экономического журнала Polgari Szemle, Китай сумел вложить значительные средства в ведущие страны ЕС, не встретив никакого сопротивления со стороны Брюсселя. Вот лишь некоторые из этих сделок.

2010 год — китайский автопроизводитель Geely приобрел шведский автоконцерн Volvo. Сумма сделки — 1,5 миллиарда долларов

2011 год — корпорация Three Gorges Corporation (CTG) купила 21,3% акций португальской электроэнергетической компании Energias de Portugal. Сумма сделки — 3,51 миллиарда долларов

2011 год — Китайская инвестиционная корпорация (CIC) стала владельцем 30% акций французской энергетической компании GDF Suez. Сумма сделки — 3,24 миллиарда долларов

2011 год — промышленная группа Wanhua купила венгерскую химическую компанию Borsod Chemicals. Сумма сделки — 1,552 миллиарда долларов

2011 год — корпорация Petro China Corporation приобрела 50% акций британской химической компании INEOS. Сумма сделки — 1,015 миллиарда долларов

2012 год — производитель продуктов питания Brightfoods стал владельцем 60% доли британских мюсли бренда Weetabix. Сумма сделки — 1,94 миллиарда долларов

2012 год — энергетический гигант Sinopec купил 49% доли британской энергетической компании Talisman Energy. Сумма сделки — 1,5 миллиарда долларов.

С 2012-го по 2014-й китайские компаний потратили на приобретения в Европе 10,881 миллиарда долларов. Сделки заключали в Испании, Германии, Венгрии, Италии, Великобритании и Нидерландах. На первом месте по объему прямых инвестиций Пекина — Великобритания, которая с 2010-го по 2014-й получила от него 12,212 миллиарда евро. На втором — Португалия с 5,138 миллиарда и на третьем — Франция, ей досталось 5,902 миллиарда.

Судя по всему, опасения не только Брюсселя, но и ряда европейских столиц небезосновательны. Инвестиции Поднебесной уже стали яблоком раздора. Неспроста Зигмар Габриэль призвал Пекин уважать концепцию «единой Европы».

«Если нам не удастся разработать единую стратегию в отношении Китая, то Китай сможет добиться успеха, разделяя Европу», — предупредил глава МИД ФРГ.

ВЛАДИМИР АВДЕЕВ

Источник: nstarikov.ru