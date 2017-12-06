Великий русский поэт Фёдор Иванович Тютчев

5 декабря 1803 года родился в родовой усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии Федор Иванович Тютчев, великий русский лирик, поэт-мыслитель, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской Академии Наук с 1857 года, тайный советник. Умер на 70-м году жизни.









Получил домашнее образование.

















Будущий гений русской поэзии 1806—1807 гг.

Изучил латынь и древнеримскую поэзию, а в двенадцать лет переводил оды Горация. В 16 лет был избран членом Общества любителей российской словесности. Получив аттестат об окончании университета в 1821 году, Ф.И. Тютчев поступает на службу в Государственную коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в качестве внештатного атташе Российской дипломатической миссии.

В незавершённом трактате «Россия и Запад», задуманного им под впечатлением революционных событий 1848—1849 гг. Тютчев создаёт своего рода образ тысячелетней державы России. Излагая своё «учение об империи» и о характере империи в России, поэт отмечал её «православный характер».

В статье «Россия и революция» Тютчевым была проведена мысль, что в «современном мире» существуют только две силы: революционная Европа и консервативная Россия. Тут же излагалась и идея создания союза славянско-православных государств под эгидой России. Как всё изменилось в начале ХХ века, когда революционный Запад заразил губительными революционными идеями Россию.

В 1865 года Тютчев был произведён в тайные советники, тем самым достигнув третьей, а фактически — даже второй ступени в государственной иерархии чиновников. За время службы получил в качестве наград (премий) 1 800 червонцев золотом и 2 183 рубля серебром. (Википедия)

В поэтике Тютчев проявляет нежелание видеть себя в роли профессионального литератора и даже пренебрежение к результатам собственного творчества.

Любовь восемнадцатилетнего Тютчева к юной красавице Амалии Лерхенфельд (будущей баронессе Крюденер) отражена в его известном стихотворении «Я помню время золотое…»







Тютчев был влюблён в «младую фею», которая не ответила ему взаимностью, но навестила поэта на склоне его лет. Именно ей посвящено его стихотворение «Я встретил вас, и всё былое», ставшее знаменитым романсом на музыку Л. Д. Малашкина.







Европеец по стилю своей жизни, семейному укладу, с 18 лет проживший свыше двух десятилетий вне родины, с детства привыкший к французскому языку как к обиходному, Тютчев страшился «французской заразы». Возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, Тютчев пишет жене из Варшавы: «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины». Это Тютчеву принадлежат крылатые строки:

Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать -

В Россию можно только верить.

http://knowhistory.ru/349-5-de…

Поэт от Бога, Федор Иванович не любил печататься. Ему было лень переписать свои стихи, изложить на бумаге мысли – из-за этого Россия потеряла блестящего мыслителя, философа и политического публициста. Он предпочитал надиктовывать статьи жене. И именно ей мы обязаны тютчевским наследием: после смерти мужа она бережно собрала и переписала его стихотворения, в том числе и посвященные своей сопернице.



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Источник: ss69100.livejournal.com