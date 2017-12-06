Уинстон Черчилль: Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор..

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцоваудивила мир

июль 2017 г.

В минувшие выходные Беларусь была в эпицентре мировых спортивных событий. В Минске на чемпионате Европы по современному пятиборью первое место заняла Анастасия Прокопенко, а на Кубке Европы по дзюдо в числе прочих отличилась Дарья Скрыпник, первенствовавшая в своей весовой категории.

Однако главным ньюсмейкером стала юная Виолетта Скворцова. В итальянском Гроссето на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров она сперва уверенно выиграла соревнования в тройном прыжке, а затем проявила твердую гражданскую позицию и завидную принципиальность при награждении: услышав, что организаторы ошибочно включили гимн другой страны, Виолетта решительно покинула пьедестал почета. Вот он, наглядный урок патриотизма. Молодец, Виолетта!

С чего начинается Родина?

Ролик с демаршем Виолетты Скворцовой на вчерашний день уже набрал в интернете почти восемь миллионов просмотров и собрал десятки тысяч комментариев, в которых превалирует тотальное одобрение столь твердым проявлением характера в очаровательно юные годы (Виолетте всего 19 лет).

Скворцова, безусловно, рисковала нарваться на дисквалификацию, штраф или вовсе потерю завоеванной награды — санкции, которые могли последовать за таким смелым поступком.

Однако по–другому, как потом сама призналась, поступить спортсменка просто не смогла — не позволила совесть. Впрочем, нужно отдать должное организаторам, которые признали свою ошибку, принесли извинения и решили все исправить: повторить награждение на следующий день — уже с правильным гимном. Случай — беспрецедентный!

У каждого в жизни свои приоритеты и взгляды на то, что такое хорошо, а что такое плохо. Девочка Виолетта свою позицию на сей счет обосновала более чем доходчиво:

Смотрим, как это происходило..

— В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов это было огромное упущение.

Я подождала, пока поднимется наш флаг, а потом сошла с пьедестала. Так и стояла в сторонке до конца гимна какой–то страны.

Понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции, вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей Родины, за которую выступаю. Все–таки мы столько сил тратим для этого мгновения.

Для меня это очень важно. Я настраивалась. Очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. Считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. А свою победу хотела бы посвятить маме и, конечно, тренеру — Владимиру Шагуну.

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Вот так надо...БРАВО, девчата..

Российские хоккеистки заставили смолкнуть трибуны, освиставшие наш гимн.

Болельщики освистали гимн России после победы российской команды со счетом 2:0 над сборной Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира среди женщин.

Когда команды выстроились после матчевого приветствия и зазвучал гимн России, чешские болельщики на трибунах начали оглушительно свистеть, чуть не заглушив его мелодию.

Но российские спортсменки не растерялись, а заставили замолчать буйных чехов, исполнив гимн вживую.

Побросав клюшки и шлемы девушки обнялись и хором начали петь

«Славься, Отечество наше свободное,



Братских народов союз вековой,



Предками данная мудрость народная!



Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Хоккейные хулиганы опешили и шум на трибунах постепенно стих.

Арена слушала российский гимн в исполнении девушек из молодежной сборной.