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Уинстон Черчилль: Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор..

15:34. 6 декабря 2017 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал:

 

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцоваудивила мир

июль 2017 г.

В минувшие выходные Беларусь была в эпицентре мировых спортивных событий. В Минске на чемпионате Европы по современному пятиборью первое место заняла Анастасия Прокопенко, а на Кубке Европы по дзюдо в числе прочих отличилась Дарья Скрыпник, первенствовавшая в своей весовой категории. 

Однако главным ньюсмейкером стала юная Виолетта Скворцова. В итальянском Гроссето на чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров она сперва уверенно выиграла соревнования в тройном прыжке, а затем проявила твердую гражданскую позицию и завидную принципиальность при награждении: услышав, что организаторы ошибочно включили гимн другой страны, Виолетта решительно покинула пьедестал почета. Вот он, наглядный урок патриотизма. Молодец, Виолетта!

С чего начинается Родина?

Ролик с демаршем Виолетты Скворцовой на вчерашний день уже набрал в интернете почти восемь миллионов просмотров и собрал десятки тысяч комментариев, в которых превалирует тотальное одобрение столь твердым проявлением характера в очаровательно юные годы (Виолетте всего 19 лет). 

Скворцова, безусловно, рисковала нарваться на дисквалификацию, штраф или вовсе потерю завоеванной награды — санкции, которые могли последовать за таким смелым поступком. 

Однако по–другому, как потом сама призналась, поступить спортсменка просто не смогла — не позволила совесть. Впрочем, нужно отдать должное организаторам, которые признали свою ошибку, принесли извинения и решили все исправить: повторить награждение на следующий день — уже с правильным гимном. Случай — беспрецедентный!

У каждого в жизни свои приоритеты и взгляды на то, что такое хорошо, а что такое плохо. Девочка Виолетта свою позицию на сей счет обосновала более чем доходчиво:

Смотрим, как это происходило..

 

— В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов это было огромное упущение. 

Я подождала, пока поднимется наш флаг, а потом сошла с пьедестала. Так и стояла в сторонке до конца гимна какой–то страны. 

Понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции, вплоть до лишения медали. Но в тот момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей Родины, за которую выступаю. Все–таки мы столько сил тратим для этого мгновения. 

Для меня это очень важно. Я настраивалась. Очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. Считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. А свою победу хотела бы посвятить маме и, конечно, тренеру — Владимиру Шагуну.

Источник

 

 

"Олимпийский атлет из России": без флага и гимна, но в форме

 

Вот так надо...БРАВО, девчата..

 

 

Российские хоккеистки заставили смолкнуть трибуны, освиставшие наш гимн.

Болельщики освистали гимн России после победы российской команды со счетом 2:0 над сборной Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира среди женщин.

Когда команды выстроились после матчевого приветствия и зазвучал гимн России, чешские болельщики на трибунах начали оглушительно свистеть, чуть не заглушив его мелодию.

Но российские спортсменки не растерялись, а заставили замолчать буйных чехов, исполнив гимн вживую.

Побросав клюшки и шлемы девушки обнялись и хором начали петь 

«Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Хоккейные хулиганы опешили и шум на трибунах постепенно стих.

Арена слушала российский гимн в исполнении девушек из молодежной сборной.

Метки: Уинстон Черчилль: Если страна выбирая между войной и позором выбирает позор она получает и войну и позор..
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