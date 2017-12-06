Таинственная пирамида архитектора Николая Львова

Усадьба Никольское-Черенчицы расположена в Тверской области России, Торжокский район и есть в ней кроме других интереснейших архитектурных построек, одна самая таинственная – Пирамида-погреб, построенная в то же самое время, как и все остальные строения этой уникальной усадьбы в 1789 году.

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Строительством своей усадьбы Н.А. Львов занялся в 1780 году. Свое родовое гнездо – Черенчицы архитектор Н.А. Львов обустроил полностью по своему вкусу. Назвал Львов усадьбу своим именем и именем своего небесного покровителя Николая, – Никольское.

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Львов провёл дренаж, осушил болото и превратил Никольское в живописный усадебный ансамбль с огромный хозяйственным комплексом: скотный двор, риги, зернохранилище, ветряная мельница, конюшня, погреба, кузница. Очень профессионально была разработана гидротехническая система, которая включала: пять искусственных прудов, плотины, дренажную сеть, деревянный подземный водопровод, несколько ключевых колодцев.

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Cвой дом Николай Александрович оснастил новшествами и удобствами. Например из колодца, находившегося внутри здания, водоподъемная машина подавала воду в бельэтаж, а отапливался дом по воздушной системе. Камины также были особого устройства - через отдушины в наружной стене дома поступал свежий воздух, проходя через змеевик камина, он нагревался, затем по каналу поступал в своеобразные вазы, наполненные розовой водой, что стояли рядом с камином.Через решетки ваз свежий, теплый, ароматизированный воздух наполнял комнаты.

Архитектор создал собственную конструкцию “духовых” печей для отопления смежных помещений. Задолго до появления водяного отопления Львов изобрел “паровую кухню” – пар варил кушанья, мыл посуду, вращал вертела.

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Пирамида -погреб в Никольском трехъярусная. Верхний ярус, это свето-вентиляционная камера, второй – наземный, это своего рода павильон. Нижний ярус пирамиды – ледник, в него ведет отдельный арочный подземный вход. В леднике использовались природные грунтовые воды, промерзавшие в зимний период в подземном резервуаре-накопителе до дна благодаря продуманной системе вентиляции.

Вход в погреб украшен аркой из необработанного камня-известняка, что контрастировало с гладкой поверхностью стен пирамиды. По обе стороны входа расположены полукруглые ниши. Стена лоджии с входной дверью была оштукатурена и расписана фресками, что создавало переход к интерьеру.

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Высота пирамиды – 7,35 м, основание грани – 8,96 м. Облицовочные плиты толщиной около 8 см соединены между собой в шпунт. Внутреннее пространство пирамиды представляет собой систему трех купольных сводов, расположенных в три яруса, с общей центральной осью. Сохранились фрагменты росписи интерьера, выполненные в технике гризайль. Свод украшает розетка и орнамент в бордово-серебристых тонах, по верхней части стен проходит гирлянда из цветов и лент, внизу стены, по периметру, изображена балюстрада.

Все говорит о том, что Н.А. Львов был прекрасно осведомлен о волшебных свойствах пирамид и умело применял их на практике. К примеру, его вина, выдерживаемые и хранимые в погребе внутри пирамиды, славились своим прекрасным качеством не только в Тверской, но и в соседних губерниях.

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Уже в наши дни ученые доказали, что выдержанные в пирамиде сухие вина (9-12%), особенно красные, обладают лечебными свойствами: оказывают благоприятное воздействие на иммунную систему и состояние стенок сосудов, улучшая кровообращение и восстанавливая биоритмы сосудистой системы. При экспозиции в пирамиде крепких спиртных напитков нейтрализуется действие сивушных масел, и у людей, употребляющих их, не возникает похмельного синдрома.

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Семенное зерно, хранимое в пирамиде, давало отличные урожаи: на 30-70% больше, чем зерновые, находившиеся в обычных амбарах. Впрочем, ограниченная площадь склада не позволяла засыпать туда много зерна, к тому же Львов, человек далекий от сельского хозяйства, и не стремился к этому, основное внимание уделяя виноделию, приносившему неплохие доходы.

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Нужно еще сказать, что внутри пирамиды овощи и фрукты не только прекрасно сохранялись, но и приобретали особые качества. Энергетические поля пирамиды облагораживали структуру продуктов, делая их более полезными и усвояемыми для организма, к тому же придавая им дополнительные лечебные свойства.

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В пирамиде хорошо было укрыться от летнего солнца, отведать фруктов, прохладительных напитков. По некоторым сведениям, здесь часто собирался весь цвет аристократии и даже проводились масонские ритуалы.

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Возможно, эта пирамида была секретной лабораторией, в которой российские масоны проводили свои эксперименты. Судя по сохранившимся записям Н.А. Львова, они пытались управлять потоками некоей невидимой энергии. Считалось, что 13 членов ложи, произносящие особые заклинания во время ритуала внутри пирамиды, могут ни много ни мало влиять на сознание людей.