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Сводки от ополчения Новороссии 06 декабря 2017

15:45. 6 декабря 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

Каратели отмечают День ВСУ: Около 150 прилетов по пригороду Луганска, горит дом

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«Пуля снайпера попала в лоб, поврежден мозг», — украинские волонтеры о раненом «атошнике» (ФОТО)

«Пуля снайпера попала в лоб, поврежден мозг», — украинские волонтеры о раненом «атошнике» (ФОТО) | Русская весна

Пособники украинских карателей, называющие себя волонтерами, по соцсетям собирают деньги на лечение 29-летнего боевика 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Ивана Дубея, который, как утверждается, был ранен снайпером в голову.

Сейчас Дубей находится в реанимации Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Как уточняют его «побратимы», «всушник» получил тяжелейшее ранение 3 декабря на передовой в районе Новозвановки, на оккупированной Киевом территории ЛНР. 

Сообщается, что пуля попала ему в лоб и повредила головной мозг. Раненый находится в коме, подключен к аппарату искусственного дыхания.

Врачи рискуют оперировать уроженца поселка Ворона Ивано-Франковской области, поскольку опасаются еще сильнее повредить головной мозг.

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«Пуля снайпера попала в лоб, поврежден мозг», — украинские волонтеры о раненом «атошнике» (ФОТО) | Русская весна
«Пуля снайпера попала в лоб, поврежден мозг», — украинские волонтеры о раненом «атошнике» (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украина саботирует перемирие на линии соприкосновения

5 декабря 2017 года состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы на переговорах в Минске, сообщает представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе. Основным акцентом встречи стали вопросы нарушения «школьного» перемирия, в частности особое внимание было уделено договоренностям о дополнительных механизмах контроля этих нарушений, а именно опубликованию соответствующих приказов, проведению и обнародованию разбирательств по фактам нарушений, дисциплинарным мерам и публичному осуждению нарушителей.

Со стороны Донецкой Народной Республики все эти договоренности выполняются: необходимые приказы были изданы и опубликованы, созданы и функционируют специальные рабочие группы из числа командного состава ВС ДНР, задача которых контролировать соблюдение режима прекращения огня и оперативно реагировать на все нарушения.

Особая роль в реализации этих дополнительных механизмов реагирования была возложена на Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон – СЦКК. Силами представителей РФ и ДНР в СЦКК регулярно проводятся и обнародуются разбирательства.

Со дня объявления «школьного» перемирия по состоянию на 5 декабря 2017 года украинская сторона нарушала режим прекращения огня 3445 раз, в том числе открывая огонь из артиллерийских систем, минометов и танковых орудий, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Тем не менее, ни по одному эпизоду нарушений перемирия украинской стороной не были предоставлены разбирательства. Также как и не были обнародованы дисциплинарные меры по отношению к нарушителям.

Эскалация ситуации происходит в связи с тем, что украинская сторона до сих пор не выполнила ни одного пункта дополнительных механизмов для поддержания режима прекращения огня в рамках «школьного» перемирия. Приказы не опубликованы, нарушения, зафиксированные Миссией, остаются без внимания: разбирательства не проводятся и не обнародуются.

В свою очередь в СММ ОБСЕ отметили эскалацию на линии соприкосновения, а также подняли вопросы беспрепятственного и безопасного доступа представителям Миссии.

Проблемный вопрос разведения сил и средств на участке № 1 «Станица Луганская» также остается без прогресса. Украинская сторона предложила очередную дату 10 декабря, тогда как ВС ЛНР готовы к разведению в любую ближайшую дату.

В то время как в рамках «нормандского» формата и Минских переговоров прилагаются исчерпывающие усилия для достижения консенсуса по вопросу разведения сил и средств с целью снижения уровня эскалации на линии соприкосновения, вызванной близостью позиций противоборствующих сторон, реальные действия украинской стороны сводят на нет все усилия в данном вопросе. Совершенно очевидно, что украинская сторона откровенно игнорирует поддержанные на самом высоком уровне мирные инициативы СММ ОБСЕ, саботируя тем самым выполнение договоренностей, достигнутых в рамках Минских соглашений.

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