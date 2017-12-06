Спорная столица как повод для войны

Коротко о признании Трампом Иерусалима столицей Израиля.Вполне очевидно, что этот шаг сделан под воздействием американского произраильского лобби, которые давно пытались склонить Белый Дом к разрушению существовавшего статус-кво. Вторым моментом, как представляется, стало сближение Израиля и Саудовской Аравии на почве нелюбви к Ирану. Еще в конце осени начали появляться сообщения о том, что саудиты пытаются убедить палестинских вождей, что надо согласиться на предложения Израиля и признать нереалистичность таких требований. Вожди ФАТХ этот вариант отвергли, так как резонно опасаются, что тогда палестинская улица их сметет, а ХАМАС еще больше усилит свои позиции. При этом, на почве неприятия решения Трампа, можно наблюдать открытое сближение Турции и Ирана, которые претендуют на роль защитника мусульман от Израиля.В нынешних условиях, Палестина уже отказалась от любого посредничества США и естественно не признала права Израиля на город, который считает своей столицей. ХАМАС прогнозируемо заявил, что теперь евреи и американцы пожалеют, так как открыли врата в ад. Так как статус-кво нарушен, ситуация начинает угрожать очередной интифадой ("День Гнева" назначен на 9 декабря), плавно перерастающей в очередную войну, которая опять ничего не решит.Иран разумеется также не признает статус Иерусалима как столицы Израиля. Не сделает этого и Турция, которая несколько ранее вообще угрожала разорвать отношения с США, если Трамп решится на признание. Но тем не менее, США очевидно пошли на шаг, который может спровоцировать новую войну. Возможно, они этого и добиваются. Кризис в Палестине, который сейчас активизируется, может спровоцировать либо войну с ХАМАС, либо войну с Хезбаллой (и опосредованную войну с Ираном). Почему сейчас? Потому что Иран еще должным образом не закрепил свои позиции в Сирии (но его военное влияние неуклонно нарастает прямо у границ Израиля). По сути, США и Израиль провоцируют превентивную войну, используя палестинский фактор, пока Иран еще недостаточно силен в Сирии, а арабский мир расколот шиитско-суннитским противостоянием. Поэтому если есть решение начать войну, лучше начать ее в ближайшем будущем, нежели через пол года или год, когда прилегающие к Голанским высотам районы будут очищены от боевиков, кол-во иранских баз увеличится, а Хезбалла пополнит свои ряды и запасы вооружений и иранские прокси будут готовы в случае войны наносить удары прямо по городам Израиля, используя в том числе иранские ракеты, которые как оказалось, вполне способны преодолевать американские системы ПВО.В глобальном же смысле, США продолжают разменивать свой статус сверхдержавы на локальные комбинации, которые могут принести какие-то дивиденды в краткосрочной перспективе (вроде ослабления Ирана через очередную кровавую бойню на Ближнем Востоке), но в итоге ухудшают отношения США с арабским миром, решительном образом продолжают ухудшать свои отношения с Турцией, да и в Европе это решение вряд ли вызовет бурные восторги. Вместо глобального арбитра, который претендовал на разруливание всех конфликтов, США постепенно превращаются в просто еще одного участника этих конфликтов. Поэтому, как представляются, безотносительно конфликта Израиля с Ираном, больше всех в конечном итоге потеряют США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com