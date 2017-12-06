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Спорная столица как повод для войны

23:03. 6 декабря 2017 Просмотров - 231 Один комментарий Опубликовал:


Коротко о признании Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Вполне очевидно, что этот шаг сделан под воздействием американского произраильского лобби, которые давно пытались склонить Белый Дом к разрушению существовавшего статус-кво. Вторым моментом, как представляется, стало сближение Израиля и Саудовской Аравии на почве нелюбви к Ирану. Еще в конце осени начали появляться сообщения о том, что саудиты пытаются убедить палестинских вождей, что надо согласиться на предложения Израиля и признать нереалистичность таких требований. Вожди ФАТХ этот вариант отвергли, так как резонно опасаются, что тогда палестинская улица их сметет, а ХАМАС еще больше усилит свои позиции. При этом, на почве неприятия решения Трампа, можно наблюдать открытое сближение Турции и Ирана, которые претендуют на роль защитника мусульман от Израиля.

В нынешних условиях, Палестина уже отказалась от любого посредничества США и естественно не признала права Израиля на город, который считает своей столицей. ХАМАС прогнозируемо заявил, что теперь евреи и американцы пожалеют, так как открыли врата в ад. Так как статус-кво нарушен, ситуация начинает угрожать очередной интифадой ("День Гнева" назначен на 9 декабря), плавно перерастающей в очередную войну, которая опять ничего не решит.

Иран разумеется также не признает статус Иерусалима как столицы Израиля. Не сделает этого и Турция, которая несколько ранее вообще угрожала разорвать отношения с США, если Трамп решится на признание. Но тем не менее, США очевидно пошли на шаг, который может спровоцировать новую войну. Возможно, они этого и добиваются. Кризис в Палестине, который сейчас активизируется, может спровоцировать либо войну с ХАМАС, либо войну с Хезбаллой (и опосредованную войну с Ираном).  Почему сейчас? Потому что Иран еще должным образом не закрепил свои позиции в Сирии (но его военное влияние неуклонно нарастает прямо у границ Израиля). По сути, США и Израиль провоцируют превентивную войну, используя палестинский фактор, пока Иран еще недостаточно силен в Сирии, а арабский мир расколот шиитско-суннитским противостоянием. Поэтому если есть решение начать войну, лучше начать ее в ближайшем будущем, нежели через пол года или год, когда прилегающие к Голанским высотам районы будут очищены от боевиков, кол-во иранских баз увеличится, а Хезбалла пополнит свои ряды и запасы вооружений и иранские прокси будут готовы в случае войны наносить удары прямо по городам Израиля, используя в том числе иранские ракеты, которые как оказалось, вполне способны преодолевать американские системы ПВО.

В глобальном же смысле, США продолжают разменивать свой статус сверхдержавы на локальные комбинации, которые могут принести какие-то дивиденды в краткосрочной перспективе (вроде ослабления Ирана через очередную кровавую бойню на Ближнем Востоке), но в итоге ухудшают отношения США с арабским миром, решительном образом продолжают ухудшать свои отношения с Турцией, да и в Европе это решение вряд ли вызовет бурные восторги. Вместо глобального арбитра, который претендовал на разруливание всех конфликтов, США постепенно превращаются в просто еще одного участника этих конфликтов. Поэтому, как представляются, безотносительно конфликта Израиля с Ираном, больше всех в конечном итоге потеряют США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Иерусалим, Израиль, иран, Палестина, Трамп, турция, хамас, хэзбалла
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Один комментарий»

  • 762 567
    София 7 декабря 2017 в 14:30 Ссылка Пометить
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    Вопрос о РусАлиме может быстро разрешить Россия! РусАлим и весь ПалиСтан исторически русские земли! Для этого надо признать нашу истинную Летопись, “Велесову Книгу”. Сейчас мы имеем 7.524 год; петровская реформа украла у русского народа 5.508 лет; где были мы все это время? Евреи дали нам Библию, в которой ложная история, выгодная для Израиля. У этого кочевого племени никогда не было своей земли и своего государства! Сами камни вопиют; названия городов, рек, гор, государств говорят о том, что эти земли принадлежали русским! Дальше молчать невозможно! Трамп их поддерживает потому, что государство Америка также заняло чужую территорию и уничтожило коренной народ!

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