Случившееся с олимпиадой – повод радикально все изменить

Считаю произошедшее с Олимпиадой хорошим поводом для того, чтобы радикально пересмотреть бюджетирование и организацию спорта в России – перераспределив деньги от «спорта больших достижений» к массовой физкультуре. Зло – в превращении «большого спорта» в разновидность циркового шоу, где зачастую физически искалеченные (с допингом или без – даже неважно) люди демонстрируют нечто принципиально за гранью обычных человеческих возможностей, и спор о допинге – не более чем последствие этой изначально порочной установки. А миллионы обывателей сидят у телевизоров, пьют пиво и ведут не только неспортивный, но и нездоровый образ жизни.Такая постановка вопроса еще вчера казалась нереальной. Но мировые спортивные чиновники дали нам шанс – тут как с антироссийскими санкциями, которые в реальности скорее помогли нам восстановить ряд отраслей.И, да, для этого надо полностью поменять все нынешнее спортивное начальство, отчитывающееся золотыми медалями олимпиад и мегастадионами. Пусть их сменщики теперь отчитываются количеством людей, участвующих в спортивных мероприятиях муниципального масштаба, уровня двора и микрорайона. А спорт как шоу – оставить МОКу и иже с ними.Вот это будет патриотично – по сути, не по форме.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com