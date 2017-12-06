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Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 декабря 2017

10:10. 6 декабря 2017 Просмотров - 242 Нет комментариев Опубликовал:

Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО)

Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО) | Русская весна

В Сирии происходят большие перемены: при помощи российских военных курды и бедуины всё больше сближаются с Дамаском.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Дейр эз-Зор.

Операция по уничтожению террористической группировки ИГИЛ* на востоке Сирии приближается к логическому завершению.

До окончательной капитуляции радикальных экстремистов остались считанные дни, прежде чем территорию к востоку от Евфрата объявят полностью освобожденной.

Такому удачному развитию событий сопутствовал прочный союз, установившийся не только между Москвой и Дамаском, но и местными формированиями, действующими заодно с сирийским правительством.

Среди союзников действующего президента Сирии Башара Аль-Асада на востоке САР стоит отметить представителей курдских народностей.

Часть отрядов народной самообороны «YPG» и «YPJ» на протяжении последних лет стали весомым союзником официального Дамаска. Напомним, что при посредничестве российских военных курды передали ряд стратегически важных населённых пунктов и нефтегазовых месторождений под контроль Сирийской армии. 

Ранее в российском представительстве курдской партии «Демократический союз» подтверждали готовность спонсируемых Вашингтоном подразделений «Сирийских демократических сил» стать частью правительственных войск. 

А в СМИ и соцсетях ходят упорные слухи о том, что СДС и вовсе могут поставить крест на отношениях с США, отказавшись от поставляемого из-за границы вооружения. 

Сегодня активно воплощается в жизнь сценарий сближения курдов с Москвой и Дамаском, о чем наглядно свидетельствует заключенное соглашение между российскими военными и представителями СДС. 

На днях в населённом пункте Эль-Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор состоялось первое собрание делегатов Комитета по управлению восточными территориями Евфрата, на которое был приглашен представитель российской группировки войск генерал-майор Евгений Поплавский.

Выступая перед делегатами, российский генерал отметил, что сотрудничество не ограничивается лишь уничтожением террористов, а предполагает проведение гуманитарных миссий и разминирование городских кварталов для возвращения беженцев. 

Необходимо также отметить, что скреплению на бумаге достигнутых договоренностей предшествовали месяцы плодотворной работы российской группировки под руководством Объединенного оперативного штаба в населенном пункте Сальхиях, расположенного на востоке от Дейр-эз-Зора.

В состав этого формирования помимо российских советников, правительственных войск и курдских отрядов самообороны вошли также подразделения народного ополчения Восточных племен Евфрата. Это представители разнообразных этнических групп, проживающих на восточном берегу Евфрата — местных племен, бедуинов и арабов, курдов, а также наиболее авторитетные шейхи, которые, пользуясь воздушной поддержкой ВКС России, успешно громили боевиков к востоку от реки Евфрат. 

Прикрывая действия правительственных войск и добровольных отрядов в ходе наступательных операций, экипажи российских летчиков выполнили 672 боевых вылета и поразили 1 450 целей. 

Участники собрания в Сальхияхе также подчеркнули, что до полного освобождения восточных районов провинции Дейр-эз-Зора остались считанные дни, после чего планируется сконцентрировать совместные усилия на возвращении освобожденных населенных пунктов к мирной жизни. В первую очередь, внимание будет уделяться восстановлению объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры: домов, больниц, теплоэлектростанций, школ и других образовательных учреждений.

Годы оккупации игиловцами населенных пунктов лишали жителей квалифицированной медицинской помощи, лекарств, получения образования, не основанного на идеологии псевдохалифата. Для этой цели в составе Объединенного оперативного штаба функционирует Центр по примирению враждующих сторон. 

Кроме того, российские офицеры уже оказывают всестороннюю помощь местным племенам в формировании органов власти, так называемого Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор. Как правило, в его состав входят наиболее уважаемые представители всех национальных и религиозных общин Восточного Евфрата.

Отделения Комитета уже функционируют в населенных пунктах Сальхиях, Эс-Сиджр, Хаджин, Дибан. В ближайшее время сюда прибудут гуманитарные конвои. 

Вне всяких сомнений, совместные усилия позволят вернуть мирную жизнь в кратчайшие сроки.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО) | Русская весна
Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО) | Русская весна
Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО) | Русская весна
Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО) | Русская весна
Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО) | Русская весна
Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО) | Русская весна
Удар в спину США: Армия России мирит курдов и Дамаск (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пентагон нагло врёт и присваивает себе заслуги России в Сирии

Пентагон нагло врёт и присваивает себе заслуги России в Сирии | Русская весна

Невозможно было не заметить, что именно с приходом в Сирию Министерства обороны РФ и российских добровольцев «ЧВК Вагнера» этот конфликт был взят под строгий контроль.

И если два года назад в решающую роль России США не хотели верить, утверждая, что, мол, Москва ничего не добьется, то сегодня Пентагон вынужден нагло врать и приписывать себе высокие заслуги. В американском военном ведомстве назвали освобождение САР заслугой Вашингтона.

Один из председателей Министерства обороны США Эрик Пэхон присвоил большую часть заслуг в освобождении Сирии и избавлении республики от террористов возглавляемой США международной коалиции.

По мнению американского военного, российская сторона, если и сыграла какую-либо роль в разрешении конфликта, то точно не главную, ключевую.

«Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГИЛ*.

Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГИЛ, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнёров.

Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГИЛ и стабилизировать освобождённую территорию, а это в свою очередь позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома», — заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Между тем, именно с момента вмешательства Министерства обороны РФ в сирийскую проблему началась интенсивная борьба с распространителями радикальных исламистских взглядов на Ближнем Востоке, что в конечном итоге позволило освободить Сирию.

Только российские ВКС с начала операции в Сирии смогли уничтожить более 3000 бензовозов террористов и более 200 нефтеперерабатывающих заводов. Российские военные «ударили по карману» радикалов. Военные пресекли оружейный товарооборот, который по некоторым оценкам доходил до 2 миллиардов долларов.

«C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле.

С начала операции в Сирии российские ВКС уничтожили более 3 тысяч бензовозов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов», — заявил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Для одной только поддержки отрядов народного ополчения племен Евфрата и курских отрядов ВКС РФ выполнили 672 боевых вылета. А это, в свою очередь, позволило уничтожить около 1500 целей. Именно российские, а не американские самолеты способствовали разрешению ситуации в окрестностях знаменитой реки.

«В интересах поддержки наступления отрядов народного ополчения восточных племен Евфрата и курдских отрядов самообороны авиацией ВКС России было выполнено 672 боевых вылета, поражено более 1 тысячи 450 целей», 

— сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Именно добровольцам из так называемой «ЧВК Вагнера» принадлежат заслуги в освобождении Сирии, среди которых бои в окрестностях реки Евфрат. Доблестные и храбрые российские бойцы не раз раньше других давали бой исламистам, отбивая ключевые районы и нефтегазовые месторождения.

«Как известно, российские добровольцы в Сирии во многом обеспечили победы измотанной войной сирийской армии. Бойцы ЧВК „Вагнер“ участвовали в зачистке Пальмиры и восточного Алеппо, деблокаде Дейр эз-Зора, наравне с сирийским спецназом форсировали Евфрат.

Без русских профессионалов победы в Сирии были бы невозможны. Однако и их потенциал не безграничен» — подчеркивает завкафедрой политологии и социологии РЭУ, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Соединенные Штаты же за свою довольно длинную историю нахождения в Сирии могут хвастаться лишь тем, что способствовали распространению радикальных исламских взглядов на Ближнем Востоке и в мире, так как, очевидно, именно Вашингтон в ответе за поставки оружия ИГИЛ и другим бандформированиям.

«Когда Турция обращается с просьбой о продаже оружия, в Вашингтоне ссылаются на необходимость одобрения конгресса.

Но когда дело касается террористических организаций, они снабжаются оружием на безвозмездной основе», 

— сказал не так давно турецкий президент Реджеп Эрдоган.

Таким образом, необходимо признать, что роль Пентагона и вообще США в урегулировании сирийского конфликта, если есть, то абсолютно мизерная. Штаты, официально вмешавшись в проблемы САР еще в далеком 2014 году, по сути, не смогли переломить ход событий.

Что же касается России, то её роль очевидна. Именно благодаря Министерству обороны РФ, а также российским добровольцам сегодня в Сирии все чаще говорят об урегулировании военного положения. Говорят о том, что именно вследствие вмешательства Москвы террористы получили отпор.

А это, в свою очередь, лучшим образом демонстрирует, что США, в частности Пентагон, нагло врет и приписывает себе чужие заслуги.

Антон Орловский, для «Русской Весны»

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​* запрещенная в России террористическая группировка.

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ВКС РФ и Армия Сирии штурмуют цитадель «Аль-Каиды» в Хаме (ФОТО)

ВКС РФ и Армия Сирии штурмуют цитадель «Аль-Каиды» в Хаме (ФОТО) | Русская весна

Третий день подряд Сирийская Арабская Армия штурмует стратегический город Аль-Раджан в северо-восточной части провинции Хама.

Во главе с силами «Щита Каламуна» 3-я дивизия САА атаковала позиции «Аль-Каиды»* на холме Аль-Раджан с его прилегающих ферм этим утром.

Правительственным войскам удалось прорвать линию обороны «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида») на вышеупомянутом холме, после чего они начали там закрепляться.

Террорист-смертник на начинённом взрывчаткой автомобиле попытался прорваться к позициям армейцев, но был уничтожен метким огнём солдат САА (см. фото ниже).

В минувшие выходные правительственным войскам удалось войти в Аль-Раджан, однако позже они были вынуждены покинуть город после контрудара боевиков.

В понедельник Сирийская Арабская Армия начала очередную мощную атаку на позиции «Аль-Каиды».

Совместно с отрядами «Щит Каламуна» 3-я дивизия САА штурмовала город Аль-Раджан, отбив при этом как холмы, так и фермы, выходящие на этот населённый пункт.

В понедельник же армейцы вошли в вышеупомянутый город после прорыва первой линии обороны боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» на южном фланге. В конечном счете они были вынуждены отступить после контрудара боевиков ХТШ.

Аль-Раджан три года назад был захвачен джихадистами, он является родным городом министра обороны Сирии.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

ВКС РФ и Армия Сирии штурмуют цитадель «Аль-Каиды» в Хаме (ФОТО) | Русская весна
ВКС РФ и Армия Сирии штурмуют цитадель «Аль-Каиды» в Хаме (ФОТО) | Русская весна
ВКС РФ и Армия Сирии штурмуют цитадель «Аль-Каиды» в Хаме (ФОТО) | Русская весна
ВКС РФ и Армия Сирии штурмуют цитадель «Аль-Каиды» в Хаме (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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