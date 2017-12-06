Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 декабря 2017

В Сирии происходят большие перемены: при помощи российских военных курды и бедуины всё больше сближаются с Дамаском.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Дейр эз-Зор.

Операция по уничтожению террористической группировки ИГИЛ* на востоке Сирии приближается к логическому завершению.

До окончательной капитуляции радикальных экстремистов остались считанные дни, прежде чем территорию к востоку от Евфрата объявят полностью освобожденной.

Такому удачному развитию событий сопутствовал прочный союз, установившийся не только между Москвой и Дамаском, но и местными формированиями, действующими заодно с сирийским правительством.

Среди союзников действующего президента Сирии Башара Аль-Асада на востоке САР стоит отметить представителей курдских народностей.

Часть отрядов народной самообороны «YPG» и «YPJ» на протяжении последних лет стали весомым союзником официального Дамаска. Напомним, что при посредничестве российских военных курды передали ряд стратегически важных населённых пунктов и нефтегазовых месторождений под контроль Сирийской армии.

Ранее в российском представительстве курдской партии «Демократический союз» подтверждали готовность спонсируемых Вашингтоном подразделений «Сирийских демократических сил» стать частью правительственных войск.

А в СМИ и соцсетях ходят упорные слухи о том, что СДС и вовсе могут поставить крест на отношениях с США, отказавшись от поставляемого из-за границы вооружения.

Сегодня активно воплощается в жизнь сценарий сближения курдов с Москвой и Дамаском, о чем наглядно свидетельствует заключенное соглашение между российскими военными и представителями СДС.

На днях в населённом пункте Эль-Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор состоялось первое собрание делегатов Комитета по управлению восточными территориями Евфрата, на которое был приглашен представитель российской группировки войск генерал-майор Евгений Поплавский.

Выступая перед делегатами, российский генерал отметил, что сотрудничество не ограничивается лишь уничтожением террористов, а предполагает проведение гуманитарных миссий и разминирование городских кварталов для возвращения беженцев.

Необходимо также отметить, что скреплению на бумаге достигнутых договоренностей предшествовали месяцы плодотворной работы российской группировки под руководством Объединенного оперативного штаба в населенном пункте Сальхиях, расположенного на востоке от Дейр-эз-Зора.

В состав этого формирования помимо российских советников, правительственных войск и курдских отрядов самообороны вошли также подразделения народного ополчения Восточных племен Евфрата. Это представители разнообразных этнических групп, проживающих на восточном берегу Евфрата — местных племен, бедуинов и арабов, курдов, а также наиболее авторитетные шейхи, которые, пользуясь воздушной поддержкой ВКС России, успешно громили боевиков к востоку от реки Евфрат.

Прикрывая действия правительственных войск и добровольных отрядов в ходе наступательных операций, экипажи российских летчиков выполнили 672 боевых вылета и поразили 1 450 целей.

Участники собрания в Сальхияхе также подчеркнули, что до полного освобождения восточных районов провинции Дейр-эз-Зора остались считанные дни, после чего планируется сконцентрировать совместные усилия на возвращении освобожденных населенных пунктов к мирной жизни. В первую очередь, внимание будет уделяться восстановлению объектов жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры: домов, больниц, теплоэлектростанций, школ и других образовательных учреждений.

Годы оккупации игиловцами населенных пунктов лишали жителей квалифицированной медицинской помощи, лекарств, получения образования, не основанного на идеологии псевдохалифата. Для этой цели в составе Объединенного оперативного штаба функционирует Центр по примирению враждующих сторон.

Кроме того, российские офицеры уже оказывают всестороннюю помощь местным племенам в формировании органов власти, так называемого Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор. Как правило, в его состав входят наиболее уважаемые представители всех национальных и религиозных общин Восточного Евфрата.

Отделения Комитета уже функционируют в населенных пунктах Сальхиях, Эс-Сиджр, Хаджин, Дибан. В ближайшее время сюда прибудут гуманитарные конвои.

Вне всяких сомнений, совместные усилия позволят вернуть мирную жизнь в кратчайшие сроки.

Читайте также: Гениальный ход Москвы: Курды выходят из-под контроля США и отдают нефть России и Асаду

* Запрещенная в РФ террористическая организация.