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Письмо. Банки и ИП

09:52. 6 декабря 2017 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Здравствуйте, Татьяна!

Столкнулся в своей деятельности (я индивидуальный предприниматель) с таким явлением, как блокирование  денежной  карты физического лица банком ВТБ24.
Банк затребовал документы, подтверждающие использование денежных средств переведенных с расчетного счета ИП на расчетный счет физического лица, не имея на это право.
Окунувшись в Интернет выяснил, что многие ИП попали в списки “неблагонадежных клиентов” банка (т.к. снимали деньги с карт, для личных нужд) и стали кандидатами на закрытие своей деятельности- менеджеры банка говорят, что  можно снимать денежные средства со своего расчетного счета сколько хочешь (конкретной и точной суммы не говорят), но если банк посчитает, что ты снимаешь много денег с р/счета, то они опять могут заблокировать счета, а если нам не нравится…
Естественно ответной реакцией на действия частного банкаВТБ24 сующего нос в мои дела-было возмущение прежде всего властью.
Думаю, что такое же возмущение вызвано и у остальных бедолаг, кто попал в такую же ситуацию.
Ведь перед выборами президента многие примут негативное решение.
На чью мельницу льют воду функционеры из банка ВТБ24?

С уважением, Андрей

Т.В. Уважаемый Андрей!

Не думаю, что Вас это утешит, но аналогичная ситуация и в других банках. У банков проблемы, вот они и решают их, прокручивая деньги клиентов под разными предлогами.

С уважением, Татьяна

Источник: pravosudija.net

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