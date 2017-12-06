Письмо. Банки и ИП

Здравствуйте, Татьяна!



Столкнулся в своей деятельности (я индивидуальный предприниматель) с таким явлением, как блокирование денежной карты физического лица банком ВТБ24.

Банк затребовал документы, подтверждающие использование денежных средств переведенных с расчетного счета ИП на расчетный счет физического лица, не имея на это право.

Окунувшись в Интернет выяснил, что многие ИП попали в списки “неблагонадежных клиентов” банка (т.к. снимали деньги с карт, для личных нужд) и стали кандидатами на закрытие своей деятельности- менеджеры банка говорят, что можно снимать денежные средства со своего расчетного счета сколько хочешь (конкретной и точной суммы не говорят), но если банк посчитает, что ты снимаешь много денег с р/счета, то они опять могут заблокировать счета, а если нам не нравится…

Естественно ответной реакцией на действия частного банкаВТБ24 сующего нос в мои дела-было возмущение прежде всего властью.

Думаю, что такое же возмущение вызвано и у остальных бедолаг, кто попал в такую же ситуацию.

Ведь перед выборами президента многие примут негативное решение.

На чью мельницу льют воду функционеры из банка ВТБ24?



С уважением, Андрей

Т.В. Уважаемый Андрей!

Не думаю, что Вас это утешит, но аналогичная ситуация и в других банках. У банков проблемы, вот они и решают их, прокручивая деньги клиентов под разными предлогами.

С уважением, Татьяна