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Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту.

15:36. 6 декабря 2017 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:
Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту. 
Сначала надо дождаться результатов оперативного допинг-контроля. 
Потом подождать десять лет с момента своей победы и пережить несколько перепроверок проб более совершенными методиками.

5 декабря 2017 г.

Если даже чемпион был кристально чист и честен, нет никакой гарантии, что не была загрязнена пищевая добавка, что врач не посоветовал запрещенные капли в нос или что кто-то из функционеров не задумал допинговую схему, поцарапал пробирки и подсыпал туда соли с кофе.

Более того, если действительно банки допинг-проб можно вскрывать и такое уже практиковалось, значит можно вскрыть пробирку любого и заявить о его виновности. 

И тут уж ни один чемпион не будет спать спокойно.

Сегодня ты победитель, а завтра, может быть, нет.

Начиная с Игр 2004 года более ста спортсменов были лишены наград, из них больше трети — 42 человека — россияне, подсчитал «Спорт-Экспресс». 

Еще 30 спортсменов — представители Беларуси, Украины и Казахстана. При этом белорусских атлетов лишали медалей после завершения Игр 11 раз (2 золота, 3 серебра, 6 бронз). 

Чаще были наказаны лишь россияне.

Подчеркнем, что речь идет лишь о наградах, отобранных уже после окончания Олимпиад. Медали, конфискованные во время Игр, в этот список не включены.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать полностью:

 

Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту. 

 

 

Метки: Пересекший первым финишную черту отныне не имеет никаких оснований радоваться олимпийскому золоту.
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