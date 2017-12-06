Пацаны ваще ребята
11:39. 6 декабря 2017 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов заявил, что после поездки в Лондон решил подготовить для президента Владимира Путина план возвращения из британской столицы бизнесменов, скрывающихся там от российского правосудия. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».Титов пояснил, что будет просить президента содействовать в их возвращении на родину после того, как они компенсируют ущерб.
«Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России. Мы видим, что по крайней мере ко мне поступило за это время несколько уже обращений от них и мы видим, что часто это те же нарушения, которые мучают наших предпринимателей, которые не уехали, но оказались в СИЗО. Эти ребята предпочли и воспользовались возможностью в СИЗО не оказаться, наверное, единственный их грех по отношению к другим», — сказал Титов.
Он уточнил, что хочет начать диалог с властью по поводу скрывшихся за границей бизнесменов. Сначала его команда проанализирует список, после чего последуют обращения к президенту, «чтобы решать их вопрос». При этом омбудсмен не назвал фамилии тех, за кого он будет ходатайствовать.
«Наверное, часть этих предпринимателей действительно нарушили закон, и надо будет найти решение, как погасить тот ущерб, который они стране принесли. Но многие из них по тем делам, которые мы посмотрели, мы очень сомневаемся, что действительно что-то нарушили, что это действительно заряженные уголовные дела», — сказал Титов.
https://www.rbc.ru/politics/06/12/2017/5a27574d9a7947d8e21846b5?from=main – цинк
PS. Просто прекрасный спич.
Они находятся в розыске, но они нормальные ребята, потому что на них возбуждено уголовное дело в России.
Они прячутся от закона по тем же нарушениям, за которые другие уже сидят.
Убежать от правосудия это – воспользоваться возможностью.
Бегство от правосудия – это их единственный грех.
Беглый преступник хочет начать диалог с правосудием, чтобы откупиться от правосудия.
Многие из них нарушили закон, но мы без всякого суда сомневаемся, что они нарушили закон.
А если серьезно, то налицо легкая паника в стане "офшорной аристократии", которая вдруг поняла, что все страшилки патриотического лагеря о том, что придет время и на Западе начнут раздевать российских нуворишей, становятся явью. И если арест имущества Ротенберга в Италии был звоночком, то арест Керимова стал самом настоящим колокольным звоном по прослойке любителей вывозить
И естественно они побежали за помощью к государству, рассчитывая откупиться, так как альтернатива страшит их еще больше. Часть олигархов за кем не бегали следователи, сразу вспомнили про патриотизм и социальную ответственность, согласившись на "местную ренту", беглецы от правосудия задумались об откупных. Такой вот ответственный бизнес, который под угрозой удара дубинкой по голове со стороны "цивилизованного Запада" вспомнил, что у российского государства оказывается есть не только сервисная функция.
PS. Интересно, Чичваркину тоже предложат откупиться? -)
Источник: colonelcassad.livejournal.com